Индексная книга (каталог) CNews*
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Борисов Владимир
СОБЫТИЯ
Публикаций - 11, упоминаний - 11
Борисов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Морозова Тамара 19 1
|Фурсов Вадим 1 1
|Истомин Максим 26 1
|Ищенко Игорь 7 1
|Столповский Евгений 8 1
|Салтыков Константин 7 1
|Никитенко Андрей 1 1
|Ткаченко Игорь 4 1
|Текучева Екатерина 1 1
|Белошкат Татьяна 1 1
|Долгова Мария 3 1
|Бадалов Карен 2 1
|Лучкина Светлана 1 1
|Бочаров Олег 28 1
|Яшин Евгений 7 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4070 2
|ЛИИ имени М.М. Громова - Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова 18 1
|РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 115 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476139, в очереди разбора - 724130.
Создано именных указателей - 202096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476139, в очереди разбора - 724130.
Создано именных указателей - 202096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.