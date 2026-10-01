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Борисов Владимир

СОБЫТИЯ


01.10.2026 «Ростелеком» в Свердловской области заключил соглашение с застройщиком «Философия Идеалистов» 1
31.03.2022 Oberon и RecFaces будут вместе развивать импортонезависимую биометрию в России 1
21.02.2022 Oberon запускает «Цифрового прораба» для контроля технологических процессов и техники безопасности на предприятиях 1
08.11.2021 Oberon открывает лабораторию и практику по созданию решений на базе ИИ 1
16.09.2019 Департамент телекоммуникационных и инфраструктурных решений Oberon возглавил Владимир Борисов 1
12.02.2015 Schneider Electric откроет в Технополисе «Москва» сервисный центр и центр обучения в области управления электроэнергией 1
20.02.2012 "Оторванные" зрители России: по вине круговой поляризации 1
25.08.2011 МАКС 2011: космолеты, истребители и макеты оружия будущего 1
17.02.2011 МТТ выходит на рынок секса по телефону 1
20.08.2009 МАКС-2009: первые дни работы 1
31.05.2007 MediaMarkt проигрывает «Калинке» войну за поросенка 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Борисов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Oberon - Оберон 66 5
Schneider Electric 615 2
Питерская группа связистов 441 1
МТС - МТТ - Аудиотеле 25 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1848 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 740 1
Cisco Systems 5381 1
Dell Technologies - Dell Computer 2223 1
IBM - International Business Machines Corp 9718 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 600 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 1
Panduit 44 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 358 1
RFaces - RecFaces - РекФэйсис 37 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 397 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиастар - Ульяновском авиационном заводе 23 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 16 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 203 1
Калинка - Сеть магазинов бытовой техники и электроники 19 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9036 1
Газпром ПАО 1498 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 926 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 364 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 300 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 264 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 158 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5760 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2347 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 644 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10040 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16655 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23738 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23169 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2444 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2917 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54717 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26830 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5086 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3600 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2136 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13012 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10825 1
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 198 1
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 449 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 523 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26550 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10293 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7421 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7957 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9690 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5356 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2579 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4025 1
Телеголосование - Televoting 43 1
Авиационная промышленность - ЭСДУ - Электродистанционная система управления - Fly-by-Wire flight control system 10 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13597 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1636 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3221 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 352 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3086 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6695 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4190 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36728 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26332 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8384 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 548 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1067 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4722 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2778 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2505 1
RFaces - Id-Guard 12 1
RFaces - Id-Gate 8 1
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 144 1
Як - серия одномоторных самолётов-истребителей 34 1
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 132 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 1
Intelsat Horizons 13 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-204 - советский и российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 34 1
Oberon - Цифровой прораб 1 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Ми-26 тяжёлый многоцелевой транспортный вертолёт 17 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Ми-28Н Ночной охотник - ударный вертолёт 25 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 97 1
Морозова Тамара 19 1
Фурсов Вадим 1 1
Истомин Максим 26 1
Ищенко Игорь 7 1
Столповский Евгений 8 1
Салтыков Константин 7 1
Никитенко Андрей 1 1
Ткаченко Игорь 4 1
Текучева Екатерина 1 1
Белошкат Татьяна 1 1
Долгова Мария 3 1
Бадалов Карен 2 1
Лучкина Светлана 1 1
Бочаров Олег 28 1
Яшин Евгений 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 168246 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19350 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48031 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3158 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19751 2
Франция - Французская Республика 8201 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14857 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 228 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 168 1
Швейцария - Альпы - Альпийские горы - Schweizer Alpen - Маттерхорн - Брейтгорн 53 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55057 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4232 1
Европа 25023 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13868 1
Азия - Азиатский регион 5953 1
Япония 13847 1
Армения - Республика 2469 1
Финляндия - Финляндская Республика 3706 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4545 1
Канада 5094 1
Германия - Федеративная Республика 13295 1
Италия - Итальянская Республика 4519 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2897 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3619 1
Китай - Тайвань 4288 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3235 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 797 1
Турция - Турецкая республика 2643 1
Испания - Королевство 3848 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3422 1
Грузия 1339 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1153 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1336 1
Румыния 755 1
Иран - Исламская Республика Иран 1161 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1121 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 536 1
Европа Западная 1497 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 278 1
Молдавия - Республика Молдова 742 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11756 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58383 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6220 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9156 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2773 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 272 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 68 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 286 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1561 1
Английский язык 7070 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1330 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8317 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1378 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3901 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54049 1
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6805 1
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Финансовые показатели - Financial indicators 2956 1
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M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1926 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 420 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1167 1
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 799 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5818 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7931 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1503 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21992 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27633 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6264 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1316 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Radio Canada International (RCI) - Международного канадского радио - Радио Канада 3 1
Первый информационный кавказский - телеканал 7 1
VOA - Voice of America - Голос Америки 36 1
CCTV - China Central Television - Центральное телевидение Китая 19 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 447 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4070 2
ЛИИ имени М.М. Громова - Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова 18 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 115 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 234 2
Международный женский день - 8 марта 420 1
CSTB Telecom & Media 83 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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