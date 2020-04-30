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Ватикан
Государство-город

Ватикан - Государство-город


30.04.2020 Tele2 продлил бесплатные мессенджеры для абонентов за рубежом 1
06.04.2020 Tele2 продлевает бесплатный доступ к мессенджерам для абонентов за рубежом 1
23.03.2020 Tele2 сделала бесплатными мессенджеры для заблокированных за рубежом абонентов 1
13.02.2020 Крупнейший в мире поставщик шифровальных машин для дипломатов 50 лет контролировался ЦРУ 1
15.06.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы, Ближнего Востока, Закавказья и Азии 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
07.03.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы 1
18.08.2017 Navitel представила видеорегистратор R1000 с GPS-модулем. Цена 1
07.04.2017 Navitel представила обновление карт Европы за первый квартал 2017 1
11.11.2016 Navitel обновил карты Европы 1
27.06.2016 «Мегафон» запускает опцию «Безлимитная Италия» для абонентов столичного филиала 1
01.06.2016 Вышли обновленные карты Европы для «Навител Навигатор» 1
01.12.2015 LTE-роуминг доступен клиентам «Билайн» в 63 странах 1
26.10.2015 Navitel выпустил обновление карт Европы Q3 2015 1
12.03.2015 Вышли обновленные карты Европы для «Навител Навигатор» 1
19.11.2014 Navitel обновил карты Европы 1
14.08.2014 Navitel выпустил обновление карт Европы Q2 2014 1
26.11.2013 Navitel выпустил глобальное обновление карт релиза Q3 2013 1
26.08.2013 Navitel обновил карты России, Европы, Средней Азии и Турции 1
09.04.2013 Navitel выпустил новые пакеты навигационных карт Европы 1
02.07.2012 Спутниковое ТВ: карлики и белые пятна 1
06.03.2012 "Yesterday: Печать Люцифера" в печати 1
06.03.2012 «Билайн» снизил стоимость мобильного интернета в международном роуминге в 25 раз 1
20.02.2012 "Оторванные" зрители России: по вине круговой поляризации 1
26.12.2011 Вышла бесплатная тестовая версия навигации Shturmann с картами Европы 1
14.12.2011 «МегаФон» снижает цены на роуминг в Европе 1
14.12.2011 «Мегафон» обрушил цены на роуминг 1
09.12.2011 "Yesterday: Печать Люцифера" в России 1
02.12.2011 Московский «МегаФон» обновил тарифный план «Вокруг света» 1
27.06.2011 Ватикан запустит собственный новостной веб-портал 1
28.12.2010 Польский государственный спутниковый телеканал на белорусском лишился корпункта в Минске 1
19.01.2009 Ватикан откроет свой канал на YouTube 1
03.09.2008 "The Abbey: Мистическое убийство" в печати 1
11.12.2006 Новый интернет-ресурс Ватикана откроется 15 декабря 1
12.08.2005 Подкасты стоят на службе церкви 1
04.04.2005 О смерти Папы возвестили SMS и e-mail 4
30.09.2003 Европа: одно дерево обесточило 3 страны 1
04.03.2002 Ватикан: истинной веры в Сети быть не может 4
04.03.2002 Ватикан: истинной веры в Сети быть не может 4
23.01.2002 Иоанн Павел II: "Интернет - это чудо, но его нужно регламентировать" 1

Публикаций - 43, упоминаний - 52

Ватикан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Navitel - Навител Навигатор 256 13
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2174 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6093 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7332 2
1С-СофтКлаб 1019 2
Eutelsat 108 2
Crypto AG 5 1
Vodafone Group 1013 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 30 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 325 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 249 1
НТВ-Плюс 243 1
Google LLC 8924 1
Орбита 33 1
Акелла 837 1
Navteq 120 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 77 1
H&M 15 1
Bershka 4 1
Pizza Hut - Пицца Хат 12 1
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 4 1
Bank Leumi Romania - Банк Леуми 1 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 279 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 15 1
АвтоЭнтерпрайз - AutoEnterprise 1 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Wetherspoons 1 1
Europcar 6 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4603 1
Газпром ПАО 688 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 33 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 188 1
Carrefour 20 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 274 1
Auchan Holding - Ашан 163 1
McDonald’s - Макдоналдс 169 1
Nissan - Японский автопроизводитель 160 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 744 1
Альфа-Банк 1264 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 219 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 321 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6894 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 52 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
Федеральная разведывательная служба Германии (ФРГ) - Bundesnachrichtendienst - BND 1 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3794 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 7267 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1216 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3183 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9100 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1099 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4300 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8063 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1789 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1794 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 584 1
Call back - Обратный звонок 15 1
Rakuten Viber 430 3
WhatsApp Messenger 658 3
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 3
Google Android 10796 2
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 61 2
VK - Mail.ru Одноклассники 942 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 303 1
Google Play - Google Store - Android Market 2521 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Google YouTube - Видеохостинг 2057 1
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 33 1
Navitel R - серия видеорегистраторов 6 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 852 1
Shturmann Navigation 44 1
Решетин Олег 38 1
Гвоздев Дмитрий 84 1
Маркин Алексей 4 1
Патока Андрей 103 1
Хагелин Борис 1 1
Ткачук Лариса 48 1
Италия - Итальянская Республика 2223 27
Финляндия - Финляндская Республика 1294 24
Германия - Федеративная Республика 6130 24
Сан-Марино - Республика 36 24
Эстония - Эстонская Республика 587 24
Франция - Французская Республика 3619 23
Литва - Литовская Республика 444 23
Австрия - Австрийская Республика 815 23
Швеция - Королевство 1412 23
Латвия - Латвийская Республика 587 23
Хорватия - Республика 172 23
Испания - Королевство 1999 22
Дания - Королевство 698 22
Черногория 103 22
Португалия - Португальская Республика 522 21
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1138 21
Польша - Республика 1210 21
Европа 6049 21
Лихтенштейн Княжество 49 20
Словакия - Словацкая Республика 300 20
Чехия - Чешская Республика 764 20
Андорра Княжество 32 20
Бельгия - Королевство 666 20
Венгрия 506 20
Молдавия - Республика Молдова 603 20
Румыния 460 20
Норвегия - Королевство 679 20
Греция - Греческая Республика 502 20
Люксембург Великое Герцогство 310 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 7303 20
Сербия - Республика 179 19
Словения - Республика 174 19
Нидерланды 1556 19
Северная Македония - Республика 40 19
Монако Княжество 83 19
Болгария - Республика 462 18
Мальта - Республика 93 18
Кипр - Республика 311 17
Албания - Республика 68 16
Россия - Российская федерация - РФ 74693 16
POI - points of interest 61 3
Русский язык 1354 2
Вторая мировая война 415 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 102 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 167 1
Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 9 1
Холодная война 52 1
The Washington Post 236 1
Thomson Reuters - Рейтер 5083 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 310 1
НТВ - Телекомпания 243 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 1
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 11 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 346 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2001 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1037275, в очереди разбора - 939092.
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