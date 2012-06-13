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Ватикан Государство-город
СОБЫТИЯ
|13.06.2012
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Ватикан будет вещать на Европу и Америку со спутников
Иновещание «Радио Ватикана» с 1 июля 2012 г. прекратит коротковолновые и средневолновые передачи в регионах Европы и Америки и останется только на спутниках и интернете. Об этом сообщил глава пресс-службы Святей
|27.06.2011
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Ватикан запустит собственный новостной веб-портал
еле планирует запустить в Сети собственный новостной портал - www.news.va. По словам представителей Ватикана, Папа Бенедикт XVI лично следил за разработкой нового портала и планирует самостояте
|28.02.2011
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«Радио Ватикан» отмечает в этом месяце 80 лет
В Ватикане заканчиваются мероприятия по поводу празднования 80-летия «Радио Ватикан», которые включали папское поздравление станции, пресс-конференцию и выставку в Ватик
|19.01.2009
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Ватикан откроет свой канал на YouTube
ений папы Бенедикта XVI, а также прочий видеоконтент. Как сообщает Reuters, детали соглашения между Ватиканом и Google будут обнародованы позже – 23 января на специальной конференции.
|02.10.2007
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Астрономы Ватикана моделируют развитие Вселенной
Уже второй раз за семь лет Ватикан проводит Международную научную астрономическую конференцию, на которую собрались боле
|11.12.2006
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Новый интернет-ресурс Ватикана откроется 15 декабря
илики св. Петра, включая внутреннее убранство и внешний вид, позволят посетителю сайта лучше узнать Ватикан. В 2007 году система предварительной интернет-продажи билетов в музеи Ватикана позвол
|10.06.2005
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Ватикан переходит на Java
Власти Ватикана объявили о выборе систем Sun Microsystems для защищенного обмена сообщениями, а в дальнейшем — организации всех своих ресурсов в интернете. Как заявила сестра Джудит Зобелейн (Jud
|30.06.2003
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Сайт Ватикана посещают 50 млн. пользователей в месяц
Официальный интернет-сайт Ватикана стал одним из самых популярных ресурсов в Сети: ежемесячно его посещают 50 млн. пользователей. Сайт был создан по инициативе директора пресс-службы Святого Престола Хоакина Наварро-Вал
|04.03.2002
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Ватикан: истинной веры в Сети быть не может
ся изобилием выбора конфессий, предлагаемых в онлайне, так что верующий может уподобиться покупателю, подбирающему то, что ему по вкусу, - говорится в одном из этих документов. Имея собственный сайт, Ватикан, тем не менее, предупреждает верующих о том, что виртуальная вера не заменит настоящей, поскольку при всем изобилии религиозных опытов, изложенных в Сети, все они недостаточны без взаим
|04.03.2002
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Ватикан: истинной веры в Сети быть не может
у - говорится в одном из этих документов. Трактуя вопросы ответственности за создавшееся положение, Ватикан возлагает ее, прежде всего, на представителей большого бизнеса, так как именно они бо
Ватикан и организации, системы, технологии, персоны:
|Иерусалимская православная церковь - Церковь Сиона - Иерусалимский патриархат - Греко-православный патриархат Иерусалима 3 2
|РАИ - Российская Академия Интернета 21 1
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