Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ватикан
Государство-город
Публикаций - 43, упоминаний - 52
Ватикан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Navitel - Навител Навигатор 256 13
|Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2174 3
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6093 3
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7332 2
|1С-СофтКлаб 1019 2
|Eutelsat 108 2
|Crypto AG 5 1
|Vodafone Group 1013 1
|ИТБ - Информационные технологии будущего 30 1
|Космическая связь ФГУП ГПКС 325 1
|Триколор - Национальная спутниковая компания 249 1
|НТВ-Плюс 243 1
|Google LLC 8924 1
|Орбита 33 1
|Акелла 837 1
|Navteq 120 1
|Решетин Олег 38 1
|Гвоздев Дмитрий 84 1
|Маркин Алексей 4 1
|Патока Андрей 103 1
|Хагелин Борис 1 1
|Ткачук Лариса 48 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2001 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1037275, в очереди разбора - 939092.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1037275, в очереди разбора - 939092.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru