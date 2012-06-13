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Ватикан Государство-город

Ватикан - Государство-город

СОБЫТИЯ


13.06.2012 Ватикан будет вещать на Европу и Америку со спутников

Иновещание «Радио Ватикана» с 1 июля 2012 г. прекратит коротковолновые и средневолновые передачи в регионах Европы и Америки и останется только на спутниках и интернете. Об этом сообщил глава пресс-службы Святей
27.06.2011 Ватикан запустит собственный новостной веб-портал

еле планирует запустить в Сети собственный новостной портал - www.news.va. По словам представителей Ватикана, Папа Бенедикт XVI лично следил за разработкой нового портала и планирует самостояте
28.02.2011 «Радио Ватикан» отмечает в этом месяце 80 лет

В Ватикане заканчиваются мероприятия по поводу празднования 80-летия «Радио Ватикан», которые включали папское поздравление станции, пресс-конференцию и выставку в Ватик
19.01.2009 Ватикан откроет свой канал на YouTube

ений папы Бенедикта XVI, а также прочий видеоконтент. Как сообщает Reuters, детали соглашения между Ватиканом и Google будут обнародованы позже – 23 января на специальной конференции.
02.10.2007 Астрономы Ватикана моделируют развитие Вселенной

Уже второй раз за семь лет Ватикан проводит Международную научную астрономическую конференцию, на которую собрались боле
11.12.2006 Новый интернет-ресурс Ватикана откроется 15 декабря

илики св. Петра, включая внутреннее убранство и внешний вид, позволят посетителю сайта лучше узнать Ватикан. В 2007 году система предварительной интернет-продажи билетов в музеи Ватикана позвол
10.06.2005 Ватикан переходит на Java

Власти Ватикана объявили о выборе систем Sun Microsystems для защищенного обмена сообщениями, а в дальнейшем — организации всех своих ресурсов в интернете. Как заявила сестра Джудит Зобелейн (Jud
30.06.2003 Сайт Ватикана посещают 50 млн. пользователей в месяц

Официальный интернет-сайт Ватикана стал одним из самых популярных ресурсов в Сети: ежемесячно его посещают 50 млн. пользователей. Сайт был создан по инициативе директора пресс-службы Святого Престола Хоакина Наварро-Вал
04.03.2002 Ватикан: истинной веры в Сети быть не может

ся изобилием выбора конфессий, предлагаемых в онлайне, так что верующий может уподобиться покупателю, подбирающему то, что ему по вкусу, - говорится в одном из этих документов. Имея собственный сайт, Ватикан, тем не менее, предупреждает верующих о том, что виртуальная вера не заменит настоящей, поскольку при всем изобилии религиозных опытов, изложенных в Сети, все они недостаточны без взаим
04.03.2002 Ватикан: истинной веры в Сети быть не может

у - говорится в одном из этих документов. Трактуя вопросы ответственности за создавшееся положение, Ватикан возлагает ее, прежде всего, на представителей большого бизнеса, так как именно они бо

Публикаций - 81, упоминаний - 89

Ватикан и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 13
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 12
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
МегаФон 10747 4
Google LLC 12692 3
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 3
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 3
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 112 3
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 2
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 2
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 105 2
Microsoft Corporation 25776 2
HP Inc. 5883 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9510 2
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 1
Anonymous - Хакерская группировка 79 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 1
ElcomSoft - ЭлкомСофт 67 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 1
КАМИС 21 1
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 1
Элтел Нетворкс 57 1
HPE Networking - HPE ProCurve 82 1
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 1
Акроним 1 1
МКТС 5 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Yandex - Яндекс 9223 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
Crypto AG 38 1
Sony 6739 1
Vodafone Group 1412 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4965 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 1
PayPal 671 1
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Yahoo! 3726 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Turkcell - Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 95 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 15
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 3
AstraZeneca - АстраЗенека 64 2
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Ароса-логистика - Selgros Cash&Carry - Зельгрос - сеть гипермаркетов 20 2
Англиканство - Англиканская церковь 9 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
Газпром ПАО 1493 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 2
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Europcar 7 1
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Wetherspoons 1 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
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АвтоЭнтерпрайз - AutoEnterprise 1 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 1
Subjoy - Subway - Сабвей - сеть ресторанов быстрого обслуживания 20 1
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