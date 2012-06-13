Ватикан - Государство-город

ся изобилием выбора конфессий, предлагаемых в онлайне, так что верующий может уподобиться покупателю, подбирающему то, что ему по вкусу, - говорится в одном из этих документов. Имея собственный сайт, Ватикан, тем не менее, предупреждает верующих о том, что виртуальная вера не заменит настоящей, поскольку при всем изобилии религиозных опытов, изложенных в Сети, все они недостаточны без взаим