В Google Play появился АЗС-информер от Shturmann В Google Play появилось новое приложение от Shturmann: информер с ценами на бензин. База объектов Shturmann содержит информацию более чем о 6000 заправок по всей России, которые регулярно предоставляют актуальную информацию о стои

В Android-версии навигации Shturmann появились карты Латвии, Литвы и Эстонии В навигации Shturmann для Android появился новый пакет карт от HERE, включающий в себя подробные навигационные карты Литвы, Латвии и Эстонии. В картах, обновленных в 4 квартале 2013 г., уточнена дорожная с

Вышел новый Shturmann для Android с возможностью подписки на карты Мобильная навигация Shturmann для Android получила очередное масштабное обновление и новые возможности: удобный м

Обновлена картография в мобильной навигации Shturmann рты до последней актуальной версии. Карты Q3’2013 уже доступны в мобильном навигационном приложении Shturmann для iOS и Android OS. Карты для навигации Shturmann предоставлены постоянным

Shturmann 1.9 для iOS и Android получил улучшенную маршрутизацию Мобильное приложение Shturmann для iOS и Android OS получило обновление до версии 1.9. Новая версия уже доступна в магазинах приложений AppStore и Google Play. Shturmann 1.9 получил качественные и масштабные

Вышла обновленная навигация Shturmann для Android Навигационное приложение Shturmann для Android обновилось до версии 1.8. Пользователям стали доступны новые карты, а само приложение получило дополнительные возможности и улучшенную функциональность. В бесплатном прило

Навигация Shturmann вышла для iPhone Мобильная версия навигации Shturmann стала доступна пользователям iPhone. Внешний вид приложения разработан специально таким образом, чтобы им было удобно пользоваться во время движения. Картографический сервис регулярно

Для навигаторов Shturmann стали доступны новые карты Владельцы навигаторов Shturmann получили возможность обновить картографию до последней актуальной версии. Картографический сервис в 2013 г. получил множество обновлений. Пользователи навигации Shturmann на An

Shturmann обновил базу объектов POI Очередное обновление коснулось базы объектов POI в навигации Shturmann. К началу летнего сезона каталог точек интереса (POI) снова расширился и дополнился

Shturmann объявил о старте продаж двухсистемного навигатора Link 500GL темным чипсетом с поддержкой GPS и ГЛОНАСС, поступит в продажу эксклюзивно в салоны сети «М.видео». Shturmann Link 500GL – это классический пятидюймовый навигатор с возможностью использования о

Навигация Shturmann расширила базу POI Навигация Shturmann расширила базу «точек интереса» (POI). C наступлением весны актуализирован раздел «Авто»: он дополнен полезной информацией о том, где можно подготовить автомобиль к весне. Как отмечаю

Абонентам МТС стала доступна специальная Android-версия навигации Shturmann Компания «Контент Мастер» представила кобрендированное навигационное приложение «Shturmann для МТС», выпущенное специально для абонентов МТС и позволяющее оплачивать карты с лицевого счета. Приложение «Shturmann для МТС» обеспечивает удобную навигацию и включает множ

Бесплатное приложение My.POI от Shturmann теперь доступно на iOS Компания «Контент Мастер» (ГК «М2М телематика», производитель навигационного ПО, контент-сервисов, навигаторов, видеорегистраторов и аксессуаров торговой марки Shturmann) объявила о выходе бесплатного мобильного приложения My.POI для iOS. Приложение по поиску городских объектов уже доступно в iTunes. Всего в базе My.POI содержится более 3 млн объектов

Пользователям Android-навигации Shturmann стала доступна услуга вызова эвакуатора ь навигационного ПО, контент-сервисов, навигаторов, видеорегистраторов и аксессуаров торговой марки Shturmann) запустила для пользователей Android-навигации Shturmann новую услугу: вызов

Пользователи навигации Shturmann смогут узнать цены на бизнес-ланчи Компания «Контент Мастер» (ГК «М2М телематика») предоставила пользователям навигации Shturmann возможность получить информацию о ценах на бизнес-ланчи. Функционал доступен для по

Вышло обновление навигации Shturmann для Android-устройств Компания «Контент Мастер» выпустила обновление навигации Shturmann для Android-устройств с актуальными навигационными картами (версия Q3’2012), новыми

Вышла новая версия навигации Shturmann Компания «Контент Мастер» объявила о выходе новой версии навигации для навигаторов Shturmann. В версию 1.3.6 включено улучшение функционала и новые навигационные карты от Navte

Вышла новая версия навигации Shturmann для WinCE и Android Компания «Контент Мастер» выпустила новую версию навигации для устройств на платформе Android и WinCE. Обновлённая версия 1.3 навигации Shturmann включает в себя новые возможности и значительные улучшения функционала, а новые карты России версии Q1’2012 от Navteq содержат существенное расширение покрытия и обновление дорожного

«Контент Мастер» проанализировал информацию о предпочтениях пользователей навигации Shturmann Компания «Контент Мастер», производитель навигационных продуктов под торговой маркой Shturmann, представила аналитическую информацию о том, какие городские объекты из базы объект

Вышла бесплатная тестовая версия навигации Shturmann с картами Европы До 15 января 2012 г. всем пользователям навигаторов Shturmann и владельцам устройств на платформе Android доступна бесплатная тестовая версия нав

Вышла новая версия навигации Shturmann для WinCE Компания «Контент Мастер», выпускающая навигационные продукты под торговой маркой Shturmann, представила новую версию ПО Shturmann 1.2.5. для навигаторов с ОС WinCE. Основные особенности обновлённой версии навигации: актуальные карты Q3’2011 от Navteq (11 стран в комп

Shturmann Link 500SL: 5-дюймовый навигатор со встроенным GSM-модулем Компания «Контент Мастер», производитель GPS-навигаторов и навигационных продуктов торговой марки Shturmann, представила новую модель в семействе навигаторов продуктовой линейки Link. Shtu

Обновленная навигация Shturmann получила новые карты от Navteq и данные проекта «РосЯма» Компания «Контент Мастер», выпускающая навигационные продукты под торговой маркой Shturmann, объявила о выходе новой версии программного обеспечения Shturmann 1.1.4. дл

МТС представила новый брендированный навигатор на базе ПО Shturmann ор Link 501» с расширенным интерактивным функционалом и улучшенными техническими характеристиками. «МТС Навигатор Link 501» работает на базе обновленной версии навигационного программного обеспечения Shturmann, имеет более мощный процессор и увеличенный экран, расширенный перечень карт, который включает не только Россию, но и страны ближнего зарубежья, а также новую интерактивную функцию –

«Контент Мастер» приступил к тестированию iPhone-версии навигации Shturmann Компания «Контент Мастер», производитель GPS-навигаторов под торговой маркой Shturmann, начала тестирование iPhone-версии навигации Shturmann. Навигация Shturmann для iPhone обладает удобным интерфейсом, поддерживает сервис «Яндекс.Пробки»и включает в себя

Начались продажи навигации Shturmann для Android Компания «Контент Мастер» объявила о начале продаж Android-версии навигационного программного обеспечения Shturmann. Навигация Shturmann содержит актуальные карты от Navteq (карты России, Украины, Беларуси, Скандинавии и Прибалтики в комплекте), поддерживает сервисы «Яндекс.Пробки» и «Друзья

«М2М телематика» выпустила новое ПО M2M-FleetRace для навигатора Shturmann Link 500 аний «М2М телематика» выпустила на рынок новое программное обеспечение M2M-FleetRace для навигатора Shturmann Link 500. Особенность нового продукта заключается в том, что теперь навигатор может

Пользователи навигации Shturmann смогут узнать стоимость топлива на заправках в Санкт-Петербурге и Ленобласти Компания «Контент Мастер», разработчик навигационных продуктов под маркой Shturmann, расширяет зону покрытия сервиса, предоставляющего данные о стоимости топлива на автомобильных заправках. Теперь пользователи навигации Shturmann имеют возможность в он-лайн ре

МТС снизила стоимость интернет-трафика на тарифе «Команда Shturmann» Компания «Контент Мастер», производитель навигационных продуктов под маркой Shturmann, и телекоммуникационный оператор «Мобильные ТелеСистемы» объявили о снижении стоимо

Вышла новая версия навигации Shturmann c функцией автообновления по GPRS и расширенными LBS/LBA возможностями Компания «Контент Мастер» объявила о выходе новой версии навигационного программного обеспечения Shturmann 1.1 с функцией автообновления по GPRS и расширенными LBS/LBA возможностями. В новой версии навигационного ПО реализована возможность автообновления программы по GPRS. Эта функция позв

Новая версия навигационного ПО Shturmann получит расширенные LBS/LBA-возможности Компания «Контент Мастер», производитель навигационных продуктов под маркой Shturmann, опубликовала итоги прошедшего года, а так же рассказала о своих планах и прогнозах развития российского рынка PND на 2011 г. Как отмечают в компании, основным направлением развития р

Новый GPS-навигатор Shturmann с 4,3-дюймовым экраном на базе SiRF Atlas IV Компания «Контент Мастер», производитель навигационных продуктов под маркой Shturmann, объявила о начале продаж новой модели GPS-навигатора Shturmann Mini 200. Мо

«Контент Мастер» обновил навигационное ПО Shturmann Компания «Контент Мастер», производитель GPS-навигаторов Shturmann, объявила о выпуске обновления навигационного программного обеспечения Shturmann

«М2М телематика» внедрила диспетчерскую автоматизированную систему мониторинга и управления такси в IBF-Motors си в компании IBF-Motors, предоставляющей услуги корпоративного такси. В рамках проекта терминалами Shturmann Link 300 Pro было оборудовано более 300 автомобилей в Москве и 50 автомобилей в Сан