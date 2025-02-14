3GPP LBS Location Based Services
LBS (Location-Based Services) предоставляет операторам инструмент для работы с геоданными абонентов. Система определяет местоположение в реальном времени и может использоваться для различных сервисов, от маркетинговых акций до экстренных вызовов.
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