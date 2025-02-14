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3GPP LBS Location Based Services


LBS (Location-Based Services) предоставляет операторам инструмент для работы с геоданными абонентов. Система определяет местоположение в реальном времени и может использоваться для различных сервисов, от маркетинговых акций до экстренных вызовов. 


14.02.2025 VAS Experts представляет решения для мобильных операторов: EPDG и LBS 1
04.10.2024 Fort Monitor научился учитывать пробег транспорта в условиях радио-электронных помех 1
18.04.2024 Революция в сфере VR-развлечений: ANVIO представляет платформу для создания собственных игр 1
06.01.2024 Приложения для слежки за чужим смартфоном, за которые вам ничего не будет 1
04.01.2024 Российский стартап создал систему навигации внутри помещений на основе цифровых двойников 1
01.08.2023 Детские смарт-часы Philips W6610 1
15.06.2023 Выбираем умные часы для детей: за какие функции стоит платить 1
29.04.2021 Как не потерять питомца: лучшие ошейники с GPS для животных 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
07.10.2020 Выбираем умные часы для ребенка: хиты продаж 2020 года 2
10.04.2017 Систему Traft-OnLine адаптируют для работы со страховыми компаниями 1
26.12.2014 МТС и «МегаФон» интегрировали геолокационные сервисы «Ребенок под присмотром» и «Радар» 1
13.11.2014 Рынок мобильных геосервисов до 2018 г. будет расти на 38% в год 2
22.07.2014 «Настоящая Nokia» вернется на рынок с новыми устройствами 1
29.04.2014 Nokia представила нового гендиректора и стратегию 1
15.01.2014 13 приложений, без которых покупка смартфона не имеет смысла 1
17.12.2013 В Москве пройдет VIII Международный форум по спутниковой навигации 1
06.05.2013 Объем мирового рынка мобильных LBS-приложений и сервисов к 2016 г. достигнет $16,89 млрд 9
13.06.2012 Spirit Navigation стала резидентом «Сколково» 1
06.06.2012 Как маркетологи захватывают геолокационные сервисы 6
10.04.2012 В Москве создано мобильное приложение для экстренной связи с полицией 1
27.04.2011 Слежка за пользователями: мир восстал против Apple 1
22.04.2011 Смартфоны на Android отправляют координаты в Google каждый час - эксперт 1
21.04.2011 iPhone и iPad шпионят за своими владельцами 1
17.02.2011 Gartner определил 10 перспективных мобильных технологий 2
10.02.2011 Вышла новая версия навигации Shturmann c функцией автообновления по GPRS и расширенными LBS/LBA возможностями 1
02.02.2011 Новая версия навигационного ПО Shturmann получит расширенные LBS/LBA-возможности 2
17.12.2010 IBM определила главные технологии следующих 5 лет 1
10.12.2010 Navteq представила новые сервисы для разработчиков 2
18.11.2010 Navteq покупает калифорнийского разработчика инструментов для 3D-моделирования PixelActive 2
25.10.2010 Asustek и Garmin рвут «смартфонный» союз 2
05.08.2010 Началось бета-тестирование новой платформы панорамных уличных изображений от Navteq 2
04.06.2010 i-Free запустила мобильную социальную сеть «Тусим» 1
02.06.2010 Стив Джобс раскрыл секрет iPad и рассказал о конкуренции с Google 1
22.04.2010 MeeGo: мобильный Linux для любых устройств 1
18.03.2010 NAVTEQ оформляет партнёрство с Telogis 2
17.03.2010 В России появилась платформа геоконтекстной рекламы 1
24.01.2010 Дополненная реальность: наведи телефон на здание, узнаешь что внутри 2
21.01.2010 NAVTEQ будет поставлять информацию для NDrive и Geoscape 1
09.12.2009 Конкурент Google Maps наращивает мускулы 1

Публикаций - 107, упоминаний - 146

3GPP и организации, системы, технологии, персоны:

Siemens AG - Siemens Group 2593 27
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 8
МегаФон 8922 5
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 4
Siemens Mobile 66 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12722 3
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 3
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 153 3
АМИ 73 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8767 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2056 2
Lenovo Motorola 3502 2
Garmin - Гармин 201 2
Gigaset Communications GmbH - Siemens Home and Office Communication Devices 82 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 2
Google LLC 11818 2
МТС Сибирь макрорегион 48 2
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 84 2
МТС - Сибирские сотовые системы 900 - ССС 900 31 2
Yandex - Яндекс 7405 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Clearwire 41 1
Samsung Electronics 10282 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2912 1
Dell EMC 5036 1
Microsoft Corporation 24661 1
Intel Corporation 12214 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 1
Red Hat 1314 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1800 1
Vodafone Group 1370 1
AT&T Inc 1681 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1485 1
China Mobile 407 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 319 1
Netscape Communications Corporation 421 1
HERE Technologies 108 1
Best Buy 215 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1953 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 143 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 277 1
Россети Ленэнерго 1701 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 1
Mondi Group - Mondi Business Paper - Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК - Монди СЛПК - Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс 21 1
Резонанс НПП 370 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11710 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 425 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3288 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1368 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4988 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5467 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 88 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6277 18
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 526 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 66 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27932 34
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24549 33
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13961 30
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 859 28
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1398 27
Unified Messaging - Voice-to-Email, Fax-to-Email, Web-to-Fax - унифицированные возможности обмена сообщениями 50 27
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8599 27
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3762 23
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1033 21
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8493 13
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5673 12
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6463 11
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2260 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24248 8
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10009 3
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3907 3
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 97 27
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4983 12
Google Android 14047 5
Apple iOS 7835 3
Oracle Java - язык программирования 3091 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7099 2
Nokia Symbian OS 1400 2
Microsoft Windows 15716 2
Google Maps - Карты Google - GMaps 665 2
Apple Локатор 80 2
Microsoft Windows Mobile 6 250 2
Протей LBSE - Location Based Services Enabler 2 2
Garmin nuvi - Garmin nuviFone - Garmin nuviphone - Garmin nuviCam 29 2
Linux OS 10005 1
Microsoft Office 3745 1
Microsoft Edge - браузер 1996 1
Microsoft Outlook 1393 1
Opera Browser - Браузер 1022 1
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 65 1
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 432 1
Apple iPhone OS 149 1
Samsung Electronics TouchWiz 201 1
ACCESS PalmSource - Garnet OS - Palm OS 468 1
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МегаФон PRO SIM-портал - WAP-портал 26 1
Nokia Nseries 537 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 1
HPE 3PAR StoreServ Storage - HPE SSMC - HPE StoreServ Management Console 59 1
Google Play - Google Store - Android Market 3301 1
Apple - App Store 2897 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 1
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ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Правительство Москвы - Наш город 103 1
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Garmin-Asus 8 1
ВымпелКом - Билайн - БиОнЛайн - BeeOnline 83 1
Armes Raymond - Армес Раймонд 17 2
Skillman Peter - Скиллман Питер 6 1
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 50 1
Козлов Павел 21 1
Яковлев Сергей 45 1
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Жабин Дмитрий 1 1
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Шпиллер Юрий 4 1
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Германия - Федеративная Республика 12703 9
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43358 5
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17109 4
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Финляндия - Финляндская Республика 3609 4
Швеция - Королевство 3622 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1737 3
Италия - Итальянская Республика 4358 3
США - Калифорния 4631 3
Франция - Канны 112 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13336 2
Южная Корея - Республика 6659 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17458 2
Америка Южная 854 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 2
Испания - Королевство 3715 2
Германия - Бавария - Мюнхен 469 2
Австрия - Австрийская Республика 1310 2
Китай - Шанхай 787 2
Китай - Пекин - Beijing 1003 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1034 2
Швеция - Стокгольм 389 2
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Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3107 2
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Норвегия - Королевство 1804 1
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Сингапур - Республика 1852 1
Бельгия - Королевство 1149 1
Бразилия - Федеративная Республика 2370 1
Китай - Тайвань 3995 1
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Малайзия 868 1
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IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2439 1
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Техника

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Наука

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