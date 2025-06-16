Получите все материалы CNews по ключевому слову
Самотаев Алексей
УПОМИНАНИЯ
Самотаев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Stereotech - Стереотек 47 1
|Ovision - Овижн 46 1
|F2 innovations - Ф2 инновации 13 1
|Яблочков Зарядные станции 46 1
|Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 174 1
|Beorg - Биорг 118 1
|ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
|ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 56 1
|Т-Банк - Тинькофф - Tinkoff Space 1 1
|Apple iBeacon - API сервиса iOS передачи данных между беспроводными устройствами (маяками) 23 1
|Пугачев Иван 2 1
|Каленчук Алексей 16 1
|Морозов Михаил 17 1
|Юдин Дмитрий 23 1
|Мелехин Александр 7 1
|РАН - Российская академия наук 1934 1
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 185 1
|ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 185 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365449, в очереди разбора - 751179.
Создано именных указателей - 176823.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.