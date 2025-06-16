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Самотаев Алексей


УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 Резидент «Сколково» обеспечил цифровую навигацию в Якутском республиканском онкологическом диспансере 1
06.03.2024 Резидент «Сколково» повысил качество обслуживания пассажиров российских вокзалов 1
11.01.2024 Пилотный проект резидента «Сколково» повысил удобство перемещения сотрудников и посетителей в офисе «Тинькофф» 1
04.01.2024 Российский стартап создал систему навигации внутри помещений на основе цифровых двойников 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Самотаев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Stereotech - Стереотек 47 1
Ovision - Овижн 46 1
F2 innovations - Ф2 инновации 13 1
Яблочков Зарядные станции 46 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 174 1
Beorg - Биорг 118 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
РЖД - Российские железные дороги 1943 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 946 2
Рапид Био 102 1
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 21 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 103 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 451 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1255 1
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 28 1
Водный стадион Технопарк 15 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3139 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 350 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 996 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1836 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53245 3
Visualization - Heatmap - Тепловая карта 140 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1805 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14053 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1420 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5760 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7441 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7057 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1496 1
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 239 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1430 1
Бронирование - Booking 696 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3551 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5617 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 556 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13864 1
3D карты - 3D Map - Трехмерные карты 84 1
3GPP - LBS - Location Based Services 107 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 377 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3571 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3003 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4686 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1422 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7527 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9449 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 393 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 768 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68530 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8909 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12614 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12369 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11597 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4184 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11920 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21918 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30677 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 56 1
Т-Банк - Тинькофф - Tinkoff Space 1 1
Apple iBeacon - API сервиса iOS передачи данных между беспроводными устройствами (маяками) 23 1
Пугачев Иван 2 1
Каленчук Алексей 16 1
Морозов Михаил 17 1
Юдин Дмитрий 23 1
Мелехин Александр 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 149679 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44320 2
Чехия - Чешская Республика 1319 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 894 1
Германия - Федеративная Республика 12793 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1089 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52637 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19306 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5264 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2577 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6088 1
Энергетика - Energy - Energetically 5258 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5741 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2210 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2698 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10217 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1779 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1754 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2793 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7648 1
РАН - Российская академия наук 1934 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 185 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 185 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 719 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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