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Мелехин Александр
Мелехин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Magenta Technology - Маджента Девелопмент НПК 17 2
|Flexbby Solutions - Флексби Солюшнс 7 2
|AMT Group - АМТ-Груп 358 1
|Panduit 43 1
|Softline - Софтлайн 2913 1
|Microsoft Corporation 24767 1
|ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 342 1
|Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 989 1
|Бычков Александр 40 3
|Кучугин Илья 42 3
|Итунин Алексей 4 3
|Алперин Семен 5 3
|Иванов Сергей 388 3
|Клепиков Алексей 117 2
|Самедов Тимур 21 2
|Валеев Рафаэль 11 2
|Скогорев Алексей 8 2
|Дмитриев Игорь 9 2
|Касимов Вячеслав 32 2
|Нагаев Олег 30 1
|Кишова Алина 4 1
|Чесов Роман 2 1
|Самотаев Алексей 3 1
|Юдин Дмитрий 23 1
|Тесленко Евгений 4 1
|Романцов Роман 6 1
|ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 174 1
|РАН - Российская академия наук 1908 1
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 180 1
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