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Индексная книга (каталог) CNews*
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Мелехин Александр



11.04.2025 Ученые Пермского Политеха превратили буровой раствор внутри нефтяной скважины в канал передачи данных 1
04.01.2024 Российский стартап создал систему навигации внутри помещений на основе цифровых двойников 1
27.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: на передовой эволюции» 1
07.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: на передовой эволюции» 1
11.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: на передовой эволюции» 1
30.05.2011 «АМТ-Груп» построила СКС в новом офисе «Номос-Банка» 1
08.04.2011 Softline перевела «Номос-Банк» на платформу Microsoft Windows Server 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Мелехин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Magenta Technology - Маджента Девелопмент НПК 17 2
Flexbby Solutions - Флексби Солюшнс 7 2
AMT Group - АМТ-Груп 358 1
Panduit 43 1
Softline - Софтлайн 2913 1
Microsoft Corporation 24767 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7480 3
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 87 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 3
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 374 3
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 58 3
МКБ - Московский кредитный банк 567 2
Ингосстрах СПАО 426 2
Ак Барс Банк 272 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 2
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 2
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
РЖД - Российские железные дороги 1932 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 445 1
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 28 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 342 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 989 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51931 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5382 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8764 3
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12912 3
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 757 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 2021 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5847 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12760 2
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6758 2
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7845 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 522 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4574 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2212 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11785 1
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 326 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2057 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10873 1
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