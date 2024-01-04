Российский стартап создал систему навигации внутри помещений на основе цифровых двойников

Стартап Indoors navigation platforms, разработавший технологию навигации внутри помещения на основе технологии цифровых двойников, ищет инвестора на 100 млн руб. Параллельно стартап сотрудников МФТИ, предназначенный для навигации беспилотников в условиях отсутствия сигнала спутниковых систем, получил грант от Фонда Бортника на 10 млн руб.

Российская геоинформационная система Indoors navigation platform

Геоинформационная система Indoors navigation platforms (ГИС INP) ищет инвестора, готового вложить в компанию 100 млн руб. Об этом основатель сервиса Алексей Самотаев рассказал на мероприятии «Стартап-культура: создаем будущее вместе».

ГИС INP работает на основе технологии цифровых двойников и предназначена для решения двух задач: позиционирование внутри помещений (отслеживание перемещений пользователей и материальных активов, где спутниковая навигация ограничена) и эффективное управление зданием и физической инфраструктуре объекта (оперативное нахождение и отслеживание всех элементов систем, создание информационной модели объекта).

Платформа включает в себя: собственный картографический сервис; бесшовную навигацию на улице и внутри зданий для пользователей; видеоаналитику отслеживания перемещений по картинкам с камер, подсчет посетителей, распознание лиц и номеров авто; отслеживание местоположения персонала, оборудования техники, товаров и других материальных активов, контроль безопасности сотрудников и использование средств индивидуальной защиты; уменьшение травмоопасности на производстве; мессенджер (канал для информирования пользователей, получение обратной связи); статистические данные и аналитику по перемещениям на объекте, тепловые карты и точки интереса.

Платформа обеспечивает такие функции, как: оптимизация работы служб эксплуатации обеспечения взаимодействия между различными службами объекта, подрядными организациями; быстрый поиск нужного объекта, построение маршрута до него и сопровождения на всем пути; таск-менеджер с привязкой к геопозиции, бронирование помещений; оптимизация работы служб эксплуатации обеспечения взаимодействия между различными службами объекта, подрядными организациями; информационное моделирование здания (BIM модель объекта), контроль и управление инженерной инфраструктурой и оборудованием в оной общей веб-панели; хранение и обработку документации с контролем доступа по ролям.

Фото: Indoors Navigation Навигационное решение Indoors navigation platforms

Платформа может быть внедрена в различных вариантах: как самостоятельная экспертная система позиционирования и управления для интеграции имеющиеся инфраструктуры; в виде программного модуля для интеграции в существующую систему автоматизированного сбора информации и управления; при помощи мобильного приложения для технического и административного персонала.

Где может применяться данное решение

Сферами применения решения являются: транспортные объекты (аэропорты, вокзалы, метро, ТПУ); промышленные предприятия, производства и фабрики; девелоперы, строительные организации, управляющие компании; складские и логистические комплексы; торгово-развлекательные комплексы; медицинские учреждения; выставочные комплексы; спортивные объекты; офисные комплексы; музеи.

Решение INP было внедрено в московском метрополитене (для создания безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями), в РЖД (для навигации в помещениях вокзалов,) на стадионах в ходе Чемпионата мира по футболу в 2018 г., для навигации в Музее им. А.С. Пушкина, в Международном аэропорту Шереметьево (для контроля за оборотом бортового кухонного оборудования и т.д. Сейчас идут переговоры с «Крокус Сити», с областным онкологическим диспансером в Тюмени, с Департаментом труда и социальных отношений Москвы и с торговым центром в Объединенных Арабских Эмиратах.

Мировой рынок indoor-навигации и схожие решения

Мировой рынок indoor-навигации (Indoor Location-Based Services) в 2021 г. составил $10 млрд, к 2027 г. он составит $20 млрд. Доступный для INP рынок составляет $2,6 млрд. Размер рынка ПО для информационного моделирования зданий (BIM) составляет $2,1 млр, реально доступный для INP рынок - $910 млн.

У INP есть ряд конкурентов в России и в мире. Российская компания My-beacon специализируется на производстве датчиков, но они работают только с BLE-метками (Bluetooth low energy). Также у компании отсутствуют: глобальная навигация, векторные 2D/3D-карты и графический редактор, AR-навигация (дополненная реальность) и навигации для слабовидящих, цифровой двойник и BIM-модели. Схожие недостатки у решений российско-американской компании Navigane.

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Другая российская компания РТЛС является поставщиком технологий и ПО для позиционирования. Компания работает с импортным оборудованием, имеет узкий функционал своих решений и не имеет цифровых двойников. Российская компания БРИО специализируется на инженерных изысканиях и проектировании, имеет BIM-модель с привязкой с AR и собственное РТЛС решение.

Чешская компания Segio разрабатывает собственное «коробочное» решение, производит собственное UBW-оборудование и имеет собственный центр данных. Но у компании нет навигации для слабовидящих. У немецкой компании Insort есть облачное решение на западных серверах, а вот коробочное решение отсутствует. Также у компании отсутствует решение для слабовидящих, а ее продукты распространяются только по подписке.

Финансовые показатели Indoors navigation platforms

Компания INP ожидает, что в 2024 г. ее выручка составит 66 млн руб., показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) - 20,6 млн руб., расходы - 43,8 млн руб. В 2028 г. выручка составит 1,7 млрд руб., показатель EBITDA - 1,55 млрд руб., расходы - 127 млн руб. Стоимость компании будет оцениваться в 14.. млрд руб7, отношение показателя EBITDA к стоимости компании составит 8.

Привлечение инвестиций необходимо для: обеспечения готовности работы с любым существующим оборудованием и технологиями; масштабирования использования платформы среди существующих заказчиков; открытия новых российских рынков (через обрабатывающую промышленность, добывающую промышленность и энергетику, авиапромышленность); разработки новых программных решений с целью расширения поддерживаемого функционала для «цифрового предприятия и производства»; активного развития и популяризации технологии BIM.

Библиотека OpenPlaceRecognition и грант на 10 млн рублей

Другой стартап на схожую тему был представлен в ходе Открытой конференции ИСП РАН (Институт системного программирования Российской академии наук) им. В.П.Иванникова. Это библиотека OpenPlaceRecognition, отвечающая за мультисенсорное распознавание места для интеллектуальных роботов с использованием визуальной семантики.

Разработчиками библиотеки являются сотрудники лаборатории интеллектуального транспорта Центра когнитивного моделирования МФТИ (Московского физическо-технического института) Дмитрий Юдин и Александр Мелехин. Проект получил грант от Фонд развития иннваций (Фонд Бортника) в размере 10 млн руб.