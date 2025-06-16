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Индорс Навигейшн Indoors Navigation Platform INP


УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 Резидент «Сколково» обеспечил цифровую навигацию в Якутском республиканском онкологическом диспансере 1
11.01.2024 Пилотный проект резидента «Сколково» повысил удобство перемещения сотрудников и посетителей в офисе «Тинькофф» 2
04.01.2024 Российский стартап создал систему навигации внутри помещений на основе цифровых двойников 2
21.06.2023 Самоходный шар и умный шлем: в 5G-демоцентре на ВДНХ протестируют новые проекты 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Индорс Навигейшн и организации, системы, технологии, персоны:

Индорс Навигейшн 3 2
Samsung Electronics 10389 1
Ростелеком 9977 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5051 1
SAP SE 5341 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2220 1
Amazon Inc - Amazon.com 3054 1
Yandex - Яндекс 7810 1
Microsoft Corporation 24886 1
Qualcomm Technologies 1854 1
Apple Inc 12295 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 1
IBM - International Business Machines Corp 9480 1
Softline - Софтлайн 3013 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5705 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1660 1
Oracle Corporation 6763 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 540 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 315 1
Информзащита 793 1
Acronis - Акронис 451 1
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Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Cloud4Y 294 1
Software AG 198 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 50 1
Bright Box - Брайт бокс 20 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 316 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 544 1
Аурига - Auriga 74 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 69 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 948 2
РЖД - Российские железные дороги 1944 1
eBay Inc 1624 1
Связной ГК 1375 1
BMW Group 459 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1258 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 462 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 421 1
Tesla Motors 410 1
X5 Group - Перекрёсток 580 1
Volvo Cars 253 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 402 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 452 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
Airbnb 93 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 283 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
Водный стадион Технопарк 15 1
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 28 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 464 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 476 1
Чеченнефтехимпром 1 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 104 1
Росимущество - КТРВ - Морское подводное оружие — Гидроприбор Концерн, МПО - Верхнеуфалейский завод Уралэлемент 11 1
Рапид Био 102 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3143 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1170 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5079 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2598 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 998 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 351 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5585 1
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Google Android 14318 1
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ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 479 1
Remoto 9 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 668 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
NVision Барьер 679 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 80 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 242 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 146 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 34 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5048 1
СКАУТ Безопасное вождение 27 1
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free 66 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 1
Ростелеком - РусГИС - Единое информационное пространство геоданных (ЕПГ) - RusGIS 15 1
Сидиком Навигация - Прогород навигационная система 29 1
Р-Телематика DriveJournal 1 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 56 1
Совзонд Геоаналитика.Архив 2 1
МИТ - СитиГид - City Guide - автомобильная система GPS/ГЛОНАСС-навигации 46 1
VOLTEP.online 2 1
Т-Банк - Тинькофф - Tinkoff Space 1 1
Самотаев Алексей 4 3
Горбатько Александр 105 1
Морозов Михаил 17 1
Фетисов Александр 22 1
Мелехин Александр 7 1
Юдин Дмитрий 23 1
Каленчук Алексей 16 1
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Россия - РФ - Российская федерация 149889 3
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Германия - Федеративная Республика 12795 1
Бразилия - Федеративная Республика 2402 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 898 1
Чехия - Чешская Республика 1319 1
США - Калифорния 4682 1
Россия - СФО - Омская область 701 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 488 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3152 1
США - Массачусетс - Бостон 379 1
Германия - Нижняя Саксония - Брауншвейг 10 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5268 4
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10233 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9137 2
POI - points of interest 169 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30374 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5747 2
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 627 1
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OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1515 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3645 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7064 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6033 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11299 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7653 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 845 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4533 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3527 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2211 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 459 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 136 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5042 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6574 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 52 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2547 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 327 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 988 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6015 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52885 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 325 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 727 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 897 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10223 1
Физика - Градус Цельсия 290 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 395 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 714 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5369 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 81 1
ABI Research 234 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
Frost & Sullivan 203 1
РАН - Российская академия наук 1939 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 185 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 186 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 57 1
РАН ИГ - ИГРАН - Институт географии РАН 6 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 719 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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