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Индорс Навигейшн Indoors Navigation Platform INP
УПОМИНАНИЯ
Индорс Навигейшн и организации, системы, технологии, персоны:
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 1
|Самотаев Алексей 4 3
|Горбатько Александр 105 1
|Морозов Михаил 17 1
|Фетисов Александр 22 1
|Мелехин Александр 7 1
|Юдин Дмитрий 23 1
|Каленчук Алексей 16 1
|ABI Research 234 1
|BCG - Boston Consulting Group 109 1
|Frost & Sullivan 203 1
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