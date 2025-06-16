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Мыреева Светлана
УПОМИНАНИЯ
|16.06.2025
|Резидент «Сколково» обеспечил цифровую навигацию в Якутском республиканском онкологическом диспансере 1
Мыреева Светлана и организации, системы, технологии, персоны:
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 948 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3146 1
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