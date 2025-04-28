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Индексная книга (каталог) CNews*
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Центр развития цифровых технологий



28.04.2025 «Аренамастер» внедрила билетную систему собственной разработки на «Live Арене» 1
09.12.2024 «Гарда» и «Сколково» объединяют усилия для развития ИБ в регионах 1
02.07.2024 НТР и «Норникель» провели испытания подземной навигации 1
10.06.2024 Datana внедрила видеоаналитику работ подземной техники на руднике «Норникеля» 1
31.05.2024 ТГУ и Sitronics Group будут тестировать ИТ-решения для межвузовского кампуса 1
16.04.2024 Как запустить проект цифровой трансформации 1
26.03.2024 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2024» состоится 2 апреля 1
12.03.2024 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2024» состоится 2 апреля 1
26.02.2024 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2024» состоится 2 апреля 1
14.12.2023 В Челябинской области создали реестр ИТ-стартапов 1
27.11.2023 Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения 1
06.09.2022 В Челябинске пройдет Всероссийский форум «Информационное общество: цифровое развитие регионов» 1
09.03.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Центр развития цифровых технологий и организации, системы, технологии, персоны:

Polymedia - Полимедиа 140 5
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 659 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 725 3
SimbirSoft - СимбирСофт 81 3
Ростелеком 9875 2
8413 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 224 2
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 23 2
Диджитал Улей - Digital Hive 5 2
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 379 1
SAP SE 5321 1
Yandex - Яндекс 7633 1
Microsoft Corporation 24798 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13086 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 458 1
Oracle Corporation 6751 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 518 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 333 1
TrueConf - ТруКонф 406 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 878 1
Adobe Systems 1559 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 173 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 207 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 87 1
R-Vision - Р-Вижн 168 1
ICL ГК 401 1
Ланит Интеграция 195 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 343 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 523 1
Газинформсервис - ГИС 301 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 1
ФинГрад - FinGrad 33 1
Picvario - Пикварио 15 1
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 1
Сбер - СберБизнес Софт 60 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 52 1
ИТ Энигма ГК - Ovodov CyberSecurity 2 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 7
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 446 4
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 214 4
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 156 4
Синара ГК - Sinara Group 104 4
Благосостояние НПФ 51 4
ГПБ - Газпромбанк 1103 3
Группа Самолет 82 3
Альфа-Банк 1790 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 492 1
РЖД - Российские железные дороги 1935 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7526 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 1
ВТБ - Почта Банк 470 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 80 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1673 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 1
Русагро Группа Компаний 288 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 313 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1060 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 271 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 473 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 468 1
Абсолют Банк 234 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 508 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 102 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 240 1
Национальные приоритеты АНО 19 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 51 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 121 1
ОТЭКО ГК 23 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 1
Unilever - Юнилевер Русь 159 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 11 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 1
АФК Система - Эталонные Концессии 4 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 935 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11953 4
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 324 2
Правительство Челябинской области 65 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2954 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4914 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2798 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6053 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1924 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5046 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1864 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4604 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2016 1
Федеральное казначейство России 1806 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 712 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 144 1
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 239 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 115 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 69 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 102 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 56 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 88 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 51 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3101 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 355 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52254 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67402 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14537 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20363 4
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1707 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2231 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28658 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1632 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12943 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12221 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5442 2
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31588 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12768 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8254 2
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4509 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11440 2
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HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 877 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10339 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5506 2
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8806 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1746 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 778 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1515 1
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5864 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16061 1
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Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2332 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1018 1
Новые облачные технологии - МойОфис 804 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 375 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 508 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 1
НКТ - Р7-Офис 400 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 235 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 309 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 57 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 198 1
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 63 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 61 1
1С:Аналитика 21 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 66 1
OpenAI ChatGPT 382 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 77 1
СалютДевайсы - GigaChat 228 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 59 1
1С:Прогнозирование продаж 2 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 701 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 244 1
НКТ - Р7-графика 31 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 161 1
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 19 1
Новикова Елена 89 5
Посылкин Павел 4 4
Фишер Андрей 74 3
Коряков Алексей 5 3
Копысов Виталий 63 3
Сологуб Денис 72 3
Власова Юлия 7 3
Пашинский Сергей 16 3
Позднякова Ксения 25 3
Коваленко Татьяна 4 3
Горелова Марина 6 3
Тестин Алексей 6 3
Панин Алексей 5 3
Иванов Иван 21 2
Ремизова Екатерина 5 2
Малинский Алексей 4 2
Орловский Виктор 386 1
Лобанов Михаил 14 1
Натрусов Артем 285 1
Шадаев Максут 1037 1
Чаркин Евгений 298 1
Абакумов Евгений 206 1
Клепиков Алексей 118 1
Нестеров Алексей 145 1
Малышев Сергей 83 1
Никитин Сергей 75 1
Васильев Сергей 51 1
Васильев Александр 60 1
Кирьянова Александра 140 1
Текслер Алексей 27 1
Ульянов Николай 116 1
Теплицкий Дмитрий 73 1
Воронин Павел 144 1
Щемелинин Вадим 17 1
Урусов Виктор 131 1
Петухов Антон 47 1
Нальский Максим 36 1
Врацкий Андрей 141 1
Кислов Алексей 3 1
Соловьев Виталий 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 147876 9
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Россия - ЦФО - Ярославская область 869 1
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Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 882 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 840 1
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Россия - ЦФО - Орловская область 331 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1321 1
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Индия - Bharat 5523 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1513 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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