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Центр развития цифровых технологий
Центр развития цифровых технологий и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 355 1
|Новикова Елена 89 5
|Посылкин Павел 4 4
|Фишер Андрей 74 3
|Коряков Алексей 5 3
|Копысов Виталий 63 3
|Сологуб Денис 72 3
|Власова Юлия 7 3
|Пашинский Сергей 16 3
|Позднякова Ксения 25 3
|Коваленко Татьяна 4 3
|Горелова Марина 6 3
|Тестин Алексей 6 3
|Панин Алексей 5 3
|Иванов Иван 21 2
|Ремизова Екатерина 5 2
|Малинский Алексей 4 2
|Орловский Виктор 386 1
|Лобанов Михаил 14 1
|Натрусов Артем 285 1
|Шадаев Максут 1037 1
|Чаркин Евгений 298 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Клепиков Алексей 118 1
|Нестеров Алексей 145 1
|Малышев Сергей 83 1
|Никитин Сергей 75 1
|Васильев Сергей 51 1
|Васильев Александр 60 1
|Кирьянова Александра 140 1
|Текслер Алексей 27 1
|Ульянов Николай 116 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Воронин Павел 144 1
|Щемелинин Вадим 17 1
|Урусов Виктор 131 1
|Петухов Антон 47 1
|Нальский Максим 36 1
|Врацкий Андрей 141 1
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