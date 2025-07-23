Решение резидента «Сколково» повысит эффективность аренды помещений технопарков «Элма Групп» на 30%

Компания «ДИП АИ», резидент «Сколково», заключила соглашение о внедрении решения Flyflat market в технопарки «Элма Групп» Москвы. Система поможет оптимизировать аренду помещений благодаря персонализированным рекламным кампаниям для привлечения новых резидентов. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Решение Flyflat market представляет собой инновационную платформу для автоматизации процессов аренды коммерческих помещений в технопарках. Система использует алгоритмы машинного обучения для создания персонализированных рекламных кампаний, которые помогают эффективно привлекать потенциальных арендаторов.

Технология анализирует предпочтения и потребности различных типов бизнеса, создавая целевые предложения для каждого сегмента. Благодаря этому технопарки «Элма Групп» смогут значительно сократить время поиска арендаторов и повысить заполняемость площадей.

«Мы видим значительный потенциал в применении технологий ИИ для рынка коммерческой недвижимости. Этот проект — возможность не просто протестировать инновационное решение нашего резидента, но и адаптировать его под конкретные запросы современного рынка недвижимости», — отметил Александр Фетисов, заместитель главного управляющего директора, директор Центра развития цифровых технологий Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ).

Ожидается, что использование Flyflat market позволит увеличить эффективность аренды помещений на 30% и сократить время поиска подходящих резидентов в полтора раза. Внедрение системы запланировано на III квартал 2025 г.

«Наша платформа применяет современные методы машинного обучения для разработки персонализированных рекламных кампаний, что способствует росту конверсии среди потенциальных арендаторов. Это партнерство демонстрирует, как инновационные решения резидентов «Сколково» могут масштабироваться и приносить реальную пользу крупным игрокам рынка коммерческой недвижимости», — сказал Павел Бондарь, генеральный директор «ДИП АИ», резидента «Сколково».

«Внедрение решения Flyflat market — это шаг в цифровой трансформации наших технопарков. Мы стремимся использовать инновационные решения для повышения качества услуг и удобства наших резидентов. Ожидаем, что новая система повысит эффективность аренды и улучшит качество сервиса для будущих резидентов», — сказал Игорь Оденко, директор Индустриального парка «Элма-Мытищи».