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Индексная книга (каталог) CNews*
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Оденко Игорь


УПОМИНАНИЯ


23.07.2025 Решение резидента «Сколково» повысит эффективность аренды помещений технопарков «Элма Групп» на 30% 1
30.06.2023 Wave Service и «Элма групп» сообщают о старте сотрудничества 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Оденко Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Водный стадион Технопарк 15 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4877 1
Маршрутизация - Routing 529 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 476 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1220 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13079 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25185 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1053 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1836 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32492 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54164 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24927 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1992 1
WaveAccess - WavePoint - ВейвПоинт - Wave Service 6 1
Apple iOS 8031 1
Google Android 14389 1
Россия - РФ - Российская федерация 151179 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44591 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 343 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6142 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5099 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25091 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5234 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7110 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373471, в очереди разбора - 748686.
Создано именных указателей - 178951.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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