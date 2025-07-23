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Бондарь Павел
УПОМИНАНИЯ
|23.07.2025
|Решение резидента «Сколково» повысит эффективность аренды помещений технопарков «Элма Групп» на 30% 1
Бондарь Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 964 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3176 1
|Фетисов Александр 27 1
|Оденко Игорь 2 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44701 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 210 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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