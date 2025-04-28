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Фетисов Александр
Фетисов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 299 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1446 1
|Шадаев Максут 1037 4
|Акимов Максим 187 3
|Носков Константин 237 3
|Левин Леонид 130 3
|Чернышенко Дмитрий 570 3
|Песков Дмитрий 108 3
|Федулов Владислав 80 3
|Пугачев Павел 63 3
|Белановский Владимир 10 3
|Медведев Дмитрий 1657 3
|Качанов Олег 119 3
|Катаева Елена 30 3
|Лебедева Ольга 20 3
|Тузиков Иван 6 3
|Власова Марина 4 3
|Звонарева Елена 19 3
|Мишустин Михаил 692 2
|Собянин Сергей 410 2
|Белоусов Андрей 141 2
|Кудрин Алексей 124 2
|Скворцова Вероника 69 2
|Орешкин Максим 29 2
|Комар Евгений 20 2
|Нестеренко Татьяна 41 2
|Мантуров Денис 112 2
|Артемьев Игорь 91 2
|Васильева Ольга 22 2
|Абрамченко Виктория 18 2
|Набиуллина Эльвира 101 2
|Шулика Виталий 10 2
|Уваров Алексей 12 2
|Турчак Андрей 26 2
|Коновалов Александр 13 2
|Котюков Михаил 9 2
|Попов Павел 21 2
|Топилин Максим 7 2
|Швырков Сергей 2 2
|Терещенко Денис 88 2
|Слышкин Василий 129 2
|Лысенко Эдуард 310 2
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