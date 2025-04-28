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Индексная книга (каталог) CNews*
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Фетисов Александр



28.04.2025 «Аренамастер» внедрила билетную систему собственной разработки на «Live Арене» 1
09.12.2024 «Гарда» и «Сколково» объединяют усилия для развития ИБ в регионах 1
22.12.2023 «Гостех» превратится в GitHub для российских разработчиков 1
02.10.2023 Какие цифровые решения нужны госсектору 1
18.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
13.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
23.12.2021 «билайн» предлагает абонентам настроить персональный роуминг 1
05.07.2021 В «Билайне» назначен вице-президент по продуктовому маркетингу 1
28.02.2020 Состав правительственной комиссии по цифровому развитию серьезно обновлен. Кто ушел и кто остался 1
05.09.2019 Правительство создает комиссию по искусственному интеллекту 1
26.09.2018 Определен состав правкомиссии по цифровому развитию России 1
20.09.2018 «Айтеко» спроектировала и внедрила ГИС ЕГРЗ по заказу Главгосэкспертизы 1
05.09.2018 «Мегафон» изучил динамику продаж популярных смартфонов 1
31.08.2018 «Мегафон» сделал входящие звонки в поездках по России бесплатными 1
30.07.2018 Naumen модернизировал АИС «Главгосэкспертиза» 1
13.06.2018 «Мегафон» сообщил о расширении тарифного плана для гостей из других стран 1
13.03.2018 «Мегафон» обновил линейку тарифов «Включайся!» 1
31.05.2013 ИТ для стройки: масса потребностей, минимум инструментов 1
13.06.2012 Рассылка сообщений: роли меняются 1
16.02.2001 Капитал утекает не только из России? 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Фетисов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9183 6
ФСБ РФ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 10 3
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 53 3
Notamedia - Нотамедиа 15 3
Ростелеком 9875 2
Meta Platforms - Facebook 4459 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8855 2
GitHub 863 2
Samsung Electronics 10350 1
X Corp - Twitter 2877 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3235 1
Xiaomi 1792 1
Apple Inc 12237 1
ZTE Corporation 753 1
Vertex - Vertex Interactive 23 1
Telegram Group 2155 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Snapchat 131 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 286 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4096 1
Naumen - Наумен 641 1
SAP SE 5321 1
8413 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 310 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
AFM Consulting - АФМ Консалтинг 7 1
Microsoft Corporation 24798 1
Системы и Проекты ГК 39 1
ЦЦТ ГКУ - Центр Цифровой Трансформации Республики Татарста 8 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1102 1
Цифра ГК 2460 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 141 1
Nemetschek - Graphisoft 17 1
Евросеть 1412 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7526 1
Почта России ПАО 2148 1
Газпром нефть 633 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 134 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
Геометрия НПО 144 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2737 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1958 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1673 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 727 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 203 1
Группа Самолет - СПб Реновация 3 1
Верный - торговая сеть 294 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1093 1
СтройГазКонсалтинг 9 1
Светлый город ГК 5 1
Neuer Markt 20 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 935 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 53 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11953 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2743 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6053 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 776 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2954 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 600 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3400 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1233 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 232 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3195 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3015 3
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 115 3
Федеральное казначейство России 1806 3
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4914 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4604 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2203 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 292 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 95 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Управление информационных технологий ФАУ - Центр цифровой трансформации Главгосэкспертизы России 7 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 600 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1924 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 320 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 2
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 94 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 924 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5046 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1376 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 2
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 88 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 153 2
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 51 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 2
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 18 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 88 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4330 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 78 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 299 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1446 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52254 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67402 10
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3153 5
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28658 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12768 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24585 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20994 3
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 319 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7280 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20363 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11655 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2231 3
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4844 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14537 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7354 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11289 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5506 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3793 2
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ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8033 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10745 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31588 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor 2040 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12943 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7620 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21673 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2747 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 282 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25869 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 357 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 907 2
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ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 315 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1239 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10543 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 804 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5391 5
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 309 4
Передовые технологии - RuDesktop 28 3
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.BI 6 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 782 2
Rakuten Viber 630 2
WhatsApp Messenger 1113 2
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 172 2
Google Android 14203 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 270 1
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 42 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1826 1
Apple Music 111 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 1
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - TamTam - мессенджер 60 1
МегаФон eMotion - Мессенджер 38 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - АИС Главгосэкспертиза - Автоматизированная информационная система 2 1
Microsoft Office 3801 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
Autodesk AutoCAD 341 1
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 34 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 156 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 231 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
Microsoft Dynamics 1179 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1054 1
Системы и Проекты - IRM TDRM - Territory Development and Renovation Management 5 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1713 1
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 37 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 235 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 15 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 281 1
МСП Корпорация - МСП.РФ Цифровая платформа 50 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 54 1
Минспорта РФ - ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт - ФГИС Спорт 18 1
Ростех - Швабе - Светлый город 12 1
Nemetschek - Graphisoft - Archicad 20 1
Шадаев Максут 1037 4
Акимов Максим 187 3
Носков Константин 237 3
Левин Леонид 130 3
Чернышенко Дмитрий 570 3
Песков Дмитрий 108 3
Федулов Владислав 80 3
Пугачев Павел 63 3
Белановский Владимир 10 3
Медведев Дмитрий 1657 3
Качанов Олег 119 3
Катаева Елена 30 3
Лебедева Ольга 20 3
Тузиков Иван 6 3
Власова Марина 4 3
Звонарева Елена 19 3
Мишустин Михаил 692 2
Собянин Сергей 410 2
Белоусов Андрей 141 2
Кудрин Алексей 124 2
Скворцова Вероника 69 2
Орешкин Максим 29 2
Комар Евгений 20 2
Нестеренко Татьяна 41 2
Мантуров Денис 112 2
Артемьев Игорь 91 2
Васильева Ольга 22 2
Абрамченко Виктория 18 2
Набиуллина Эльвира 101 2
Шулика Виталий 10 2
Уваров Алексей 12 2
Турчак Андрей 26 2
Коновалов Александр 13 2
Котюков Михаил 9 2
Попов Павел 21 2
Топилин Максим 7 2
Швырков Сергей 2 2
Терещенко Денис 88 2
Слышкин Василий 129 2
Лысенко Эдуард 310 2
Россия - РФ - Российская федерация 147876 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43950 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7673 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2983 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17736 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1512 3
Россия - ЦФО - Калужская область 996 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52478 2
Германия - Федеративная Республика 12766 2
Франция - Французская Республика 7890 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 688 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 840 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17355 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13390 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1067 1
Южная Корея - Республика 6712 1
Япония 13350 1
Дания - Королевство 1306 1
Норвегия - Королевство 1811 1
Швеция - Королевство 3640 1
Исландия 242 1
Финляндия - Финляндская Республика 3623 1
Польша - Республика 1969 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3546 1
Канада 4913 1
Израиль 2746 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2499 1
Бельгия - Королевство 1157 1
Италия - Итальянская Республика 4374 1
Бразилия - Федеративная Республика 2388 1
Турция - Турецкая республика 2403 1
Чехия - Чешская Республика 1314 1
Испания - Королевство 3733 1
Саудовская Аравия - Королевство 599 1
Нидерланды 3555 1
Эстония - Эстонская Республика 752 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1375 1
Иран - Исламская Республика Иран 1097 1
Австрия - Австрийская Республика 1315 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29877 6
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4017 4
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10085 3
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6140 2
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6467 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5881 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6528 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8182 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1258 2
Цифровой регион - Федеральный проект 103 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1992 1
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 113 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5885 1
Английский язык 6723 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11161 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2794 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6239 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 532 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1350 1
Энергетика - Energy - Energetically 5203 1
СРО - саморегулируемые организации 100 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7970 1
Спорт - Футбол 652 1
Айсберг - Eisberg 183 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5999 1
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 197 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2738 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1658 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 510 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 657 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8189 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2058 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Создано именных указателей - 173689.
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