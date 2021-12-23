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«билайн» предлагает абонентам настроить персональный роуминг

Клиенты «билайн» могут отправиться в путешествие с личным «роуминг-чемоданом», заранее выбрав один из пяти тарифных пакетов с учетом персональных интересов и специфики отдыха.

Настроить персональный роуминг можно самостоятельно в приложении «билайн»: для этого нужно выбрать пакет из предложенных, и подключить его. Оператор на основе потребления и предыдущего опыта использования связи в роуминге, подбирает пять вариантов пакетов разного объема для путешествий от трех до 15 дней. Абоненты могут подключить пакет, находясь еще дома, а активируется он автоматически за границей.

Клиенты могут вернуть деньги на счет за неиспользованный пакет, если поездка вдруг отменилась. Пакет можно активировать или вернуть деньги за него в течение 180 дней с даты приобретения. А также пакетом можно пользоваться при перемещении между странами без дополнительной платы, поскольку персональный роуминг от «билайна» действует в более чем 140 странах.

«У каждого из нас свои вкусы, и каждый из нас любит отдыхать по-своему. Кто-то выберет активное путешествие, полное приключений и событий, которым он захочет тут же поделиться с близкими, а кто-то предпочтет тихий отдых вместе с любимыми фильмами, сериалами и книгами. Мы понимаем, что каждый наш клиент – это уникальная личность со своими потребностями и желаниями, поэтому стараемся быть полезными и предоставлять персонализированные предложения. Вместе с персональным роумингом от «билайн» можно провести отдых так, как хочешь и планируешь, и оставаться на связи», — отмечает Александр Фетисов, вице-президент по продуктовому маркетингу «билайн».

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