Ковтун Сергей


СОБЫТИЯ


12.11.2025 20% рабочего времени теряют рекрутеры из-за «зоопарка систем» в HR-отделах 1
02.10.2023 Какие цифровые решения нужны госсектору 1
18.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
13.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
02.12.2019 «Инфосистемы Джет» модернизировала систему ИБ группы «Свеза» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Ковтун Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Notamedia - Нотамедиа 17 3
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 57 3
ЦЦТ РТ ГКУ - Центр Цифровой Трансформации Республики Татарста 9 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1209 1
Ростелеком 10263 1
GitHub 951 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1234 1
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс 49 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 124 3
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12746 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3368 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2805 3
Федеральное казначейство России 1871 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 360 2
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 96 2
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 19 2
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 92 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 89 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 2
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 19 2
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 53 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1273 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1986 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 788 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3105 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1404 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6246 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 941 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 352 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 254 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
РГАНТД - Российский государственный архив научно-технической документации 4 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5210 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 379 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 390 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 141 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72375 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2430 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31332 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22786 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12277 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56621 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3384 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6994 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13282 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 304 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2147 2
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 329 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1020 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27029 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1331 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 744 1
Repository - Репозиторий 1023 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11466 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 741 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2287 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13538 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33684 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9940 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5210 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8096 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22843 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 443 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2809 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2433 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1717 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 894 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10060 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 422 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 458 1
Оцифровка - Digitization 4895 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1431 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5515 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 343 3
Передовые технологии - RuDesktop 31 3
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.BI 6 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2009 1
МСП Корпорация - МСП.РФ Цифровая платформа 55 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5124 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5772 1
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 45 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 250 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 57 1
Катаева Елена 32 3
Лебедева Ольга 21 3
Звонарева Елена 20 3
Власова Марина 4 3
Тузиков Иван 6 3
Качанов Олег 120 3
Фетисов Александр 29 3
Мартынова Елена 87 2
Черников Алексей 53 2
Логинов Станислав 35 2
Сорокин Даниил 33 2
Херсонцев Алексей 93 2
Скиба Владимир 42 2
Куртяник Надежда 359 2
Сытник Андрей 24 2
Труненков Сергей 35 2
Швырков Сергей 2 2
Казмерчук Елена 12 2
Чернышенко Дмитрий 574 2
Терещенко Денис 90 2
Слышкин Василий 129 2
Лысенко Эдуард 311 2
Пугачев Павел 63 2
Петров Михаил 138 2
Шадаев Максут 1130 2
Хайруллин Айрат 108 2
Ципорин Павел 102 2
Фишер Андрей 74 2
Албычев Александр 168 2
Власов Сергей 98 2
Петрушин Андрей 110 2
Меджитов Тимур 85 2
Шпак Василий 257 2
Свинцов Андрей 49 2
Разумовский Дмитрий 124 2
Усманов Руслан 3 1
Марусов Артем 1 1
Шевельков Северин 1 1
Щепинов Виктор 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 155607 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45473 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3166 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8051 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1634 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1022 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 876 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54666 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31593 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10120 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1337 2
Цифровой регион - Федеральный проект 106 2
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 203 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14956 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6024 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6320 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8489 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2929 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10644 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5816 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9564 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25791 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3747 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3755 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8344 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2128 2
