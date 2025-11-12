20% рабочего времени теряют рекрутеры из-за «зоопарка систем» в HR-отделах

Интегратор и разработчик ИТ-сервисов для государства и бизнеса Notamedia.Integrator на основе анализа 50 действующих корпоративных порталов российских компаний выявил серьезные потери рабочего времени сотрудников HR-отделов из-за использования нескольких ИТ-систем одновременно. Об этом CNews сообщили представители Notamedia.Integrator.

56% изученных компаний используют корпоративный портал лишь как «доску объявлений», что оборачивается значительными потерями для бизнеса. Сотрудники тратят до 20% рабочей недели на поиск внутренней информации. При этом, 60% HR-специалистов вынуждены работать одновременно в двух-трех различных системах, что вызывает потери до 20% времени на рутину. Такая ситуация вызывает в большинстве компаний прямые финансовые потери.

При этом, до 15% релевантных откликов на вакансии компаний «сгорают» из-за несвоевременного ответа HR-специалиста, перегруженного рутинной работой. Особенно ощутимы эти потери для ИТ-компаний, где затраты на замену одного специалиста в среднем составляют 700 тыс. руб.

Современный HR-специалист сталкивается с вызовами гибридного формата работы, сложностью подбора кадров и необходимостью удерживать лучших сотрудников. Базовые инструменты уже не могут решить все эти задачи. При этом, в большинстве компаний внедрены корпоративные порталы, разработанные крупнейшими российскими поставщиками, и эти системы уже содержат в себе необходимые функции для повышения уровня автоматизации.

Бизнес требует от корпоративного портала гораздо большего, чем просто публикация новостей. Он должен стать единой цифровой средой, которая решает конкретные операционные задачи HR-службы: от автоматизации онбординга до прогнозирования выгорания ключевых сотрудников.

Решением является поэтапная трансформация портала, которая начинается с глубокого аудита. Интеграция всех текущих инструментов HR-специалиста с корпоративным порталом на единой платформе поможет значительно ускорить обработку HR-запросов (оформление отпусков, заявки на найм).

В одной из компаний из отрасли ИТ-разработки в результате проведенной трансформации корпоративного портала был достигнут значительный рост ключевых метрик эффективности. Прежде всего, это проявилось в резком увеличении вовлеченности сотрудников: активность во внутреннем портале в чатах и ленте выросла на 800%, а публикации собрали свыше 500 тыс. реакций. Параллельно с этим на 35% возросла скорость поиска информации, что сделало ежедневную работу более оперативной.

«Когда сотрудники тратят пятую часть рабочей недели на поиск информации, а HR-специалист переключается между тремя разными системами для оформления отпуска, бизнес платит, как мы это называем, “налог на неэффективность”. Задача любой компании, которая не хочет терять деньги – превратить свой корпоративный портал из статьи расходов в инструмент, который этот налог отменяет. Необходимо создать экосистему, где данные работают на HR. Например, предиктивная аналитика позволяет заранее увидеть риски выгорания в командах, а автоматизация онбординга значительно сокращает время на адаптацию новичков», – сказал партнер и генеральный директор Notamedia.Integrator Сергей Ковтун.