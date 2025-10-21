Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184657
ИКТ 14347
Организации 11132
Ведомства 1491
Ассоциации 1066
Технологии 3517
Системы 26309
Персоны 79370
География 2973
Статьи 1566
Пресса 1257
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

Notamedia Нотамедиа

Notamedia - Нотамедиа

Notamedia —  аккредитованная российская ИТ-компания. Компания создает технологии, которые автоматизируют критическую инфраструктуру Правительства Москвы и Правительства РФ 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 7 дел, на cумму 24 600 475 ₽*

Судебные дела (7) на сумму 24 600 475 ₽*
в качестве истца (5) на сумму 9 816 528 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 14 783 947 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


21.10.2025 Notamedia.Integrator: Растет спрос на специалистов по «цифровому наследству», в лидерах – госсектор 2
06.11.2024 Топ-7 внедрений российского ПО. Рейтинг CNews Analytics 1
29.10.2024 Рост интереса к высшему онлайн-образованию: Skillfactory зачислила более тысячи студентов на программы онлайн-магистратур 1
02.04.2024 Российский рынок разработки ПО растет на 15% в год 1
02.10.2023 Какие цифровые решения нужны госсектору 1
18.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
13.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
13.07.2023 Как сократить стоимость разработки, создать эффективную команду и обезопасить себя от рисков 1
04.07.2023 VK купила долю в разработчике приложения для «Пушкинской карты» 1
29.06.2023 Онлайн-конференция CNews «Заказная разработка ПО 2023» состоится 4 июля 1
26.03.2021 Основатель IBS стал владельцем «техподдержки без операторов». Его партнер — экс-чиновник ДИТ Москвы 1
26.04.2017 Mail.Ru Group выходит на платформу онлайн-образования Coursera 1
06.04.2017 Власти придумали для Рунета новый штраф: Под угрозой сайты с формой обратной связи 1
26.10.2015 Главный столичный интернет-ресурс mos.ru перезапустили в новой концепции 1
11.03.2013 Типовой госсайт Москвы подружили с соцсетями и смартфонами 1
13.04.2011 В Рунете появилась первая соцсеть для юристов 1

Публикаций - 16, упоминаний - 17

Notamedia и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8243 3
Ростелеком 10237 3
VK - Mail.ru Group 3516 3
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 56 3
Бизнес-Азимут 8 2
Новые облачные технологии (НОТ) 460 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1690 2
ЛогЛаб 7 2
Diasoft - Диасофт 1005 2
Ростех - Азимут 78 2
ЦЦТ РТ ГКУ - Центр Цифровой Трансформации Республики Татарста 9 1
Лаборатория Интернета Вещей 4 1
VK Нота-РТК 1 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 103 1
BSS - L2U - Л2Ю 6 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 693 1
1С-Битрикс - Bitrix 613 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 190 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 955 1
8845 1
Технопром Инновационная корпорация 46 1
Meta Platforms - Facebook 4512 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 114 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 365 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4425 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 76 1
Ростелеком - РТЛабс 182 1
HandySoft - Хэндисофт 3 1
GitHub 945 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1215 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1198 1
TerraLink - ТерраЛинк 289 1
Siemens AG - Siemens Group 2624 1
Сбер - СберАналитика 39 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 473 1
Базальт СПО - BaseALT 765 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2369 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9133 1
Ред Софт - Red Soft 957 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 153 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 195 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 641 1
ТГЮК - Тамбовская городская юридическая компания 1 1
Связной ГК 1382 1
Microsoft - LinkedIn 676 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 1
Студия Артемия Лебедева 98 1
Coursera 58 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 491 1
Telconet Capital 28 1
Hyndai 16 1
Aurus Russia - Аурус 15 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 548 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 535 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 437 1
Газпром ПАО 1402 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 331 1
Газпром нефть 663 1
Транснефть 321 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 47 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 57 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 85 1
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 40 1
Росатом - Билибинская АЭС - Билибинская АТЭЦ - атомная теплоэлектроцентраль 11 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1976 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12675 5
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2681 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3330 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2793 3
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 124 3
Федеральное казначейство России 1864 3
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 19 2
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 52 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 272 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1266 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 356 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 787 2
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 96 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 940 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1402 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3092 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6224 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 2
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 92 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2127 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 89 2
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 19 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 351 2
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 172 1
РГАНТД - Российский государственный архив научно-технической документации 4 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2904 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 74 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 458 1
ОАТИ - Объединение административно-технических инспекций 19 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5725 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 253 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5172 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 378 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 298 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 390 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 778 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 735 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71797 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56143 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22524 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12204 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13245 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30992 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8061 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3364 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26882 4
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 992 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11398 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9892 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6931 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2140 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2401 3
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 328 3
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 214 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3068 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25745 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12087 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11172 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8554 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5182 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31594 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8194 2
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 669 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33460 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1411 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 451 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22696 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 303 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1848 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 666 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 977 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1216 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1077 1
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 139 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 947 1
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 271 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 163 1
Передовые технологии - RuDesktop 31 3
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.BI 6 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 336 3
МСП Корпорация - МСП.РФ Цифровая платформа 55 2
Новые облачные технологии - МойОфис 868 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1192 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 794 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5735 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1982 2
BSS - L2U InKnowledge 5 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги культура 6 1
Ред Софт - Ред Виртуализация 79 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2319 1
Adobe Photoshop 788 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 619 1
Поддерживаю.РФ 10 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 132 1
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 45 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 248 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1486 1
Пушкинская карта 17 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 57 1
Honeywell Connected Plant - Honeywell Connected Plant Skills Insight - Honeywell Uniformance Suite - Honeywell Connected Plant Uniformance Cloud Historian - Honeywell Connected Plant UniSim Design Suite 17 1
Microsoft Windows 16206 1
Linux OS 10752 1
Apple iOS 8169 1
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 104 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 241 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 222 1
Google Android 14561 1
Apple macOS 2206 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1246 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 930 1
AlterOffice - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 64 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 212 1
ALMI AlterOS 102 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 1
IVA Technologies - IVA Connect 37 1
OSIsoft PI System 15 1
Шадаев Максут 1117 4
Труненков Сергей 35 3
Лебедева Ольга 20 3
Звонарева Елена 20 3
Власова Марина 4 3
Тузиков Иван 6 3
Ковтун Сергей 4 3
Качанов Олег 120 3
Катаева Елена 32 3
Фетисов Александр 27 3
Сытник Андрей 24 2
Сгибнева Ольга 8 2
Дегтярев Николай 4 2
Швырков Сергей 2 2
Черномазова Марина 3 2
Сердюк Алексей 9 2
Тимощук Денис 5 2
Казмерчук Елена 12 2
Власов Алексей 20 2
Болотюк Дмитрий 16 2
Михайлов Вадим 4 2
Оржевская Наталия 10 2
Чернышенко Дмитрий 574 2
Терещенко Денис 88 2
Слышкин Василий 129 2
Лысенко Эдуард 311 2
Пугачев Павел 63 2
Петрушин Андрей 110 2
Свинцов Андрей 49 2
Логинов Станислав 35 2
Разумовский Дмитрий 124 2
Куртяник Надежда 349 2
Петров Михаил 138 2
Скиба Владимир 42 2
Албычев Александр 168 2
Шпак Василий 254 2
Черников Алексей 53 2
Хайруллин Айрат 108 2
Ципорин Павел 102 2
Фишер Андрей 74 2
Россия - РФ - Российская федерация 154746 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45289 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3150 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8004 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1625 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1015 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 873 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 700 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 430 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 604 1
Азия - Азиатский регион 5709 1
Америка Латинская 1869 1
Африка - Африканский регион 3555 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2610 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1648 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 518 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 606 1
Россия - ЦФО - Курская область 684 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54397 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9986 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31413 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8262 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8457 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6154 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2346 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6797 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2516 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3626 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50719 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5223 2
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 135 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3666 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1331 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14851 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1618 2
Цифровой регион - Федеральный проект 106 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10570 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8177 1
Гражданская война 167 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5446 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6598 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4366 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17208 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6292 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5230 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6865 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2985 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7746 1
Цифровое право - Цифровые права 130 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3633 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 908 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 545 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9495 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25628 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6289 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3732 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5973 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3748 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1102 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1061 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8321 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1045 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1065 2
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 73 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 47 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 44 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 217 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 187 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 570 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 426 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 334 1
ТГУ - Томский государственный университет 203 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2126 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1182 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394144, в очереди разбора - 732200.
Создано именных указателей - 184657.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще