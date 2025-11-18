Разделы

Notamedia.Integrator: стоимость владения масштабными ИТ-системами вырастет на 15% за 5 лет

Интегратор и разработчик ИТ-сервисов для государства и бизнеса Notamedia.Integrator фиксирует значительный рост стоимости владения крупными ИТ-системами. За I полугодие 2025 г. рост составил 6%, а в течение следующих пяти лет может доходить до 15%.Об этом CNews сообщили представители Notamedia.Integrator.

Эти изменения затронут крупнейшие платформы и суперприложения, государственные информационные системы, маркетплейсы и другие высоконагруженные сервисы, которыми пользуются миллионы людей.

Этот тренд показывает смещение фокуса бизнеса с первоначальной цены разработки на совокупные затраты в течение всего жизненного цикла ИТ-решения. В условиях ограниченного бюджета правильная сервисная модель становится критически необходимой при планировании развития текущего сервиса и разработки его нового функционала.

На рост цены владения ИТ-сервисами влияют, в том числе, общие факторы российского ИТ-рынка. Так, по оценке аналитической компании «Эйлер», по итогам 2025 г. рост ИТ-рынка замедлится до 10%, а его объем составит 3,85 трлн руб. против 3,5 трлн руб. в 2024 г. Одной из ключевых причин замедления называют оптимизацию бюджетов бизнеса на ИТ-решения и перенос сроков реализации крупных проектов на фоне жесткой денежно-кредитной политики ЦБ.

Сегмент программного обеспечения и ИТ-услуг в 2025 г. демонстрирует более высокую динамику – прогнозируется рост на 14%, до двух трлн руб. Инвестиции компаний смещаются в сторону программных решений и сервисов.

В связи с этим, стоимость владения высоконагруженными сервисами не является статичной и демонстрирует постоянный рост, что обусловлено двумя ключевыми факторами.

Первый фактор – рост накладных расходов, таких как электричество, обслуживание инфраструктуры и ЦОД, а также прямые и косвенные затраты на информационную безопасность.

Павел Перов, «Корус Консалтинг»: Платформы для управления информацией эволюционируют в системы знаний

Цифровизация

Во-вторых, развитие любого сервиса влечет увеличение затрат на обслуживание оборудования и кодовой базы, и главная задача – не допустить их экспоненциального роста. При планировании бюджета многие компании упускают из виду масштаб будущих расходов, которые на этапе эксплуатации оказываются неизбежны.

Одна из распространенных ошибок разработчков при создании ИТ-сервиса – запуск упрощенного MVP с фундаментальными архитектурными компромиссами на ранней стадии развития системы. Если продукт становится популярным, его быстрое масштабирование приводит к коллапсу инфраструктуры и резкому росту затрат. Накопленный технический долг увеличивает стоимость владения, поэтому критически важен процесс раннего обнаружения и исправления ошибок.

Для экономии бюджета на старте оправдано использование open-source и SaaS-решений, но важно вовремя перейти на более зрелую платформу, чтобы легаси-система не увеличила расходы. Оценка успешности должна включать не только бизнес-метрики (NPS), но и продуктовые показатели: время в сервисе, вовлеченность и процент отказов.

Юйчэн Чэнь, Ugreen: Наш покупатель не остается один на один с гаджетом
Бизнес

Многие компании часто экономят на проектировании, создавая «колосса на глиняных ногах», а подрядчики не учитывают будущее масштабирование бизнеса. Необходимо инвестировать в гибкие инструменты, а не в разовые решения. Дешевый продукт быстро покажет несостоятельность, тогда как адаптируемое решение обеспечит устойчивое развитие и контролируемые расходы.

Б«изнесу сегодня крайне важно оценивать затраты на свои ИТ-системы стратегически, на годы вперед. Умный бюджет – это инвестиция в гибкий инструмент, а не покупка сиюминутного решения. Наш опыт показывает: ключ к контролю над стоимостью владения – это проактивное управление техническим долгом. В долгосрочной перспективе выгоднее вкладываться в чистую архитектуру с самого начала, чем постоянно платить за устранение последствий первоначальной экономии. Любой успешный цифровой продукт растет и меняется. Поэтому главный вопрос к разработчику – не стоимость разработки той или иной функции, а четкое понимание стоимости и безопасности масштабирования и внедрения изменений в течении трех-пяти лет и далее», – сказал технический директор дивизиона в Notamedia.Integrator Павел Кравчук.

