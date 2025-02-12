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Индексная книга (каталог) CNews*
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Лебедева Ольга



12.02.2025 Dynamika и R-Style Softlab на конференции «Цифровизация финансового сектора 2025» 1
03.09.2024 Опрос ИT-руководителей: что мешает банкам выстроить единую систему цифровых решений 1
Цифровизация финансового сектора 1
Импортозамещение 2023 1
10.10.2023 Ольга Лебедева -

Ольга Лебедева, «Динамика»: Онлайн-офис — это не просто канал для обслуживания клиентских запросов, а полноценный инструмент продаж
 

 1
02.10.2023 Какие цифровые решения нужны госсектору 1
18.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
13.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
Цифровизация финансового сектора 1
20.06.2023 Ольга Лебедева, «РТ МИС»: Российскому здравоохранению нужны комплексные BI-решения 1
23.03.2023 «Контур» и Dynamika помогут банкам оценить кредитные риски и актуализировать данные по клиентам 1
20.03.2023 Цифровизация здравоохранения движется в сторону использования ИИ и больших данных 1
02.03.2023 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта 1
22.02.2023 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта 1
02.12.2022 Ольга Лебедева -

Ольга Лебедева, «Динамика»: Мы отказались от понятия «продукт» и предложили банкам цифровую компонентную экосистему

 2
15.03.2022 Готовы ли пациенты получать медуслуги в цифровом виде 1
25.02.2022 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта 1
11.02.2022 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

Лебедева Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 10
Dynamika - Динамика 24 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4904 3
Норси-Транс - НТ 108 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8763 3
Fortinet 390 3
Айтеко РАССЭ - Развитие систем связи и энергетики - РАССЭ-Инновации 16 3
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 3
Инкордмед ГБУЗ - Incordmed 5 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12708 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 328 3
Notamedia - Нотамедиа 15 3
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 2
Yandex - Яндекс 7398 2
Генериум 13 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1053 2
Biocad - Биокад 81 2
Telegram Group 2014 1
Парус Корпорация 552 1
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 136 1
Softline - Софтлайн 2837 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 505 1
SAP SE 5280 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
Social Data Hub - SocialDataHub 19 1
VolgaBlob - ВолгаБлоб 12 1
Цифра ГК 2435 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 315 1
Ростелеком 9732 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 630 1
Cisco Systems 5120 1
Oracle Corporation 6704 1
GitHub 826 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
MSoft - МСофт 15 1
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 1
ЦЦТ ГКУ - Центр Цифровой Трансформации Республики Татарста 8 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 71 1
iFellow - АйФэлл 42 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 45 1
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 10 6
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 234 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 88 3
Телемед Экспресс - Академический МИАЦ - Академический медицинский информационно-аналитический центр 6 3
Ренессанс клиника - Цифровые технологии здоровья - budu 4 3
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 49 3
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7353 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 2
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 89 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 199 2
36,6 - аптечная сеть 90 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Ренессанс Страхование 160 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 139 1
РЖД - Российские железные дороги 1910 1
Uber 331 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 981 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 247 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
МКБ - Московский кредитный банк 560 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Первая портовая компания - Конвей плюс ТК 6 1
Синара ГК - Sinara Group 101 1
Абсолют Банк 230 1
Generium Pharmaceutical - Генериум 1 1
ID Finance - IDF Eurasia 10 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2863 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 189 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5947 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11701 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2720 3
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 114 3
Федеральное казначейство России 1782 3
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 3
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 67 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Гормедтехника ГАУ Департамента здравоохранения города Москвы 6 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4986 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 310 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 2
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 93 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 918 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1367 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 2
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 19 2
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 87 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 2
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 51 2
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 17 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 87 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 293 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 152 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1381 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 138 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 236 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 309 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 133 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 1
РГАНТД - Российский государственный архив научно-технической документации 4 1
Ассоциация менеджеров 91 3
АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 664 1
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Передовые технологии - RuDesktop 27 3
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 2
Инкордмед - АИСТ_СМАРТ - сервис мобильных уведомлений для пациентов и врачей 3 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 473 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 438 2
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 33 2
МТС Мобильные сотрудники 111 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 925 1
Apache Logging Project - Log4j 26 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4491 1
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 1
Kaspersky MDR - Kaspersky Managed Detection and Response - KMDR 23 1
Сбер - СберМедИИ - MDDC - платформа Медицинского цифрового диагностического центра - MDDC Кардио - MDDC Cardio - MDDC Доктор 23 1
Инкордмед - РАМ АИСТ - Региональный Акушерский Мониторинг 2 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2042 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1064 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 28 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 1
Kaspersky Embedded Systems Security 11 1
МТС Вебинар.ру - We.Study 14 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar Meetings 35 1
Microsoft Office 3740 1
Apple Health 9 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5225 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1589 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 54 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 229 1
НКК - Национальная платформа - Ма-3 ERP-платформа - 22 1
Проектная практика - ПМ Форсайт 6 1
МСП Корпорация - МСП.РФ Цифровая платформа 41 1
Querify Labs - CedrusData 4 1
Meta Platforms - Facebook - Trino 8 1
Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО 24 1
Dynamika - Динамика Фронт-офис 6 1
Google Health - Google Cloud Healthcare 16 1
Фишер Андрей 74 6
Анкудинов Николай 17 6
Катаева Елена 29 4
Образцов Алексей 12 3
Гнеушев Сергей 6 3
Ковалев Евгений 9 3
Шарова Дарья 7 3
Нестеров Иван 4 3
Нечипорук Алексей 7 3
Волков Виктор 8 3
Сафрыгин Егор 37 3
Мураховский Эдуард 38 3
Тыров Илья 27 3
Ковтун Сергей 4 3
Качанов Олег 114 3
Фетисов Александр 19 3
Труненков Сергей 35 3
Тузиков Иван 6 3
Власова Марина 4 3
Звонарева Елена 19 3
Симаков Олег 113 2
Бахаев Алексей 13 2
Домарев Дмитрий 11 2
Веселов Андрей 21 2
Киселёв Алексей 60 2
Столярова Светлана 2 2
Геращенко Алена 2 2
Артемьев Виталий 2 2
Садеков Ильяс 2 2
Ефёров Алексей 44 2
Чернышенко Дмитрий 566 2
Швырков Сергей 2 2
Терещенко Денис 88 2
Слышкин Василий 129 2
Лысенко Эдуард 308 2
Пугачев Павел 63 2
Шадаев Максут 1014 2
Петрушин Андрей 110 2
Свинцов Андрей 45 2
Логинов Станислав 31 2
Россия - РФ - Российская федерация 145017 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43343 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2918 3
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Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 823 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1887 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17449 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 854 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17101 1
Индия - Bharat 5460 1
Европа 21795 1
Россия - УФО - Свердловская область 1504 1
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