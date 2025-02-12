Лебедева Ольга
Лебедева Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|Ассоциация менеджеров 91 3
|АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 3
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 664 1
|Фишер Андрей 74 6
|Анкудинов Николай 17 6
|Катаева Елена 29 4
|Образцов Алексей 12 3
|Гнеушев Сергей 6 3
|Ковалев Евгений 9 3
|Шарова Дарья 7 3
|Нестеров Иван 4 3
|Нечипорук Алексей 7 3
|Волков Виктор 8 3
|Сафрыгин Егор 37 3
|Мураховский Эдуард 38 3
|Тыров Илья 27 3
|Ковтун Сергей 4 3
|Качанов Олег 114 3
|Фетисов Александр 19 3
|Труненков Сергей 35 3
|Тузиков Иван 6 3
|Власова Марина 4 3
|Звонарева Елена 19 3
|Симаков Олег 113 2
|Бахаев Алексей 13 2
|Домарев Дмитрий 11 2
|Веселов Андрей 21 2
|Киселёв Алексей 60 2
|Столярова Светлана 2 2
|Геращенко Алена 2 2
|Артемьев Виталий 2 2
|Садеков Ильяс 2 2
|Ефёров Алексей 44 2
|Чернышенко Дмитрий 566 2
|Швырков Сергей 2 2
|Терещенко Денис 88 2
|Слышкин Василий 129 2
|Лысенко Эдуард 308 2
|Пугачев Павел 63 2
|Шадаев Максут 1014 2
|Петрушин Андрей 110 2
|Свинцов Андрей 45 2
|Логинов Станислав 31 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8143 7
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3219 2
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