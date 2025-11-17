«Генериум» – научно-производственная компания полного цикла, работающая на российском фармацевтическом рынке в сегменте разработки и производства лекарственных препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний. Собственный научно-исследовательский парк компании осуществляет цикл разработки биотехнологических препаратов – от создания молекулы до промышленного производства. Компания специализируется на выпуске ассортимента лекарств и биомедицинских клеточных продуктов, включая вакцины от COVID-19 и препараты для борьбы с мукополисахаридозом II типа.