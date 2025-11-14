Индексная книга (каталог) CNews*
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Правительство Москвы ДЗМ Москва НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского
СОБЫТИЯ
Публикаций - 33, упоминаний - 50
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|Тыров Илья 29 14
|Фишер Андрей 75 10
|Васильев Кирилл 16 6
|Кальмуцкий Олег 8 6
|Карелин Павел 22 6
|Деев Алексей 7 5
|Симаков Олег 113 4
|Образцов Алексей 16 4
|Раменский Демьян 18 4
|Селиванов Дмитрий 52 4
|Швецов Денис 14 4
|Смирнова Екатерина 9 4
|Балабанов Анатолий 12 4
|Медведев Дмитрий 1664 4
|Меркулов Борис 7 4
|Ишмамедов Константин 5 3
|Соловьев Владимир 108 3
|Морозов Сергей 61 3
|Лебедев Георгий 57 3
|Федин Владимир 7 3
|Лобовко Дмитрий 6 3
|Никитенко Дмитрий 3 3
|Зайцев Илья 7 2
|Богомолов Денис 17 2
|Зубков Виталий 6 2
|Леонова Мария 7 2
|Федосеев Петр 5 2
|Артемова Олия 5 2
|Волкова Оксана 6 2
|Ряузов Александр 7 2
|Архангельский Юрий 6 2
|Сапожникова Алла 8 2
|Кузьменчук Сергей 5 2
|Головина Ирина 4 2
|Радюк Ирина 4 2
|Федяев Денис 4 2
|Дроздова Любовь 4 2
|Шубников Сергей 5 2
|Собакин Сергей 4 2
|Скуридин Иван 5 2
|Эксперт ГК 26 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459777, в очереди разбора - 728872.
Создано именных указателей - 198140.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459777, в очереди разбора - 728872.
Создано именных указателей - 198140.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.