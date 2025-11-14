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Индексная книга (каталог) CNews*
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Правительство Москвы ДЗМ Москва НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского

Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского

СОБЫТИЯ


14.11.2025 Впервые в России: киберкран, которым можно управлять за 1000 км 1
28.04.2025 Альянс в сфере ИИ представил Кодекс этики в сфере ИИ в медицине и здравоохранении 1
11.02.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
24.01.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
20.03.2023 Цифровизация здравоохранения движется в сторону использования ИИ и больших данных 1
24.02.2021 На портале Минздрава России размещен интерактивный образовательный модуль по диагностике и лечению COVID-19 для врачей 1
11.01.2021 Опробовать инновационные новинки: как работает городская программа пилотного тестирования 1
23.12.2020 «Интеллоджик» привлекла 160 млн рублей на развитие платформы Botkin.AI 1
22.07.2020 Crayon подключилась к проекту по применению ИИ в системе здравоохранения Москвы 1
29.06.2020 ГК «Триалинк» передала врачам профессиональные радиостанции российской сборки 1
27.12.2019 «АМДтехнологии» помогли модернизировать ИТ-инфраструктуру НИИ имени Склифосовского 3
12.12.2019 «ИТ в здравоохранении 2019»: основные тренды медицинской информатизации по версии CNews 1
12.12.2019 Как быстро и недорого создать цифровую медицину 1
06.12.2019 ОТР создает ИТ-инфраструктуру для столичных медучреждений 1
27.11.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 2
13.11.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 2
04.11.2019 ИТ-директор НИИ им. Н. Склифосовского в интервью CNews: Мы взяли за основу сериал «Скорая помощь» с Дж. Клуни 7
23.10.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 2
03.10.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 2
21.11.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» пройдет 27 ноября 2018 года 1
12.11.2018 ИТ-директор Минздрава Елена Бойко, представители Минтруда, ФСС на конференции CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
29.10.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
08.10.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
06.08.2015 К сервису «Найди меня» подключаются московские центры социальной адаптации 2
13.04.2015 Более 270 неопознанных пациентов были внесены в базу столичного интернет-сервиса «Найди меня» в первом квартале 2015 г. 2
31.05.2013 Zoomby.ru получил дополнительные инвестиции 1
30.11.2011 «Армада» отчиталась об итогах за 9 месяцев 1
18.02.2011 «Армада» разработает медицинскую систему для трансплантологии 1
17.10.2008 В НИИ им. Н.В. Склифосовского внедрят автоматическую систему пожарной сигнализации 1
14.08.2008 Мосгорзаказ выбирает ИТ-поставщика 2
17.11.2004 Алла Тинькова: В России и на Западе внедрение новых технологий идет по-разному 2
27.07.2001 "Комкор" организовала медицинскую телеконференцию 2

Публикаций - 33, упоминаний - 50

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Synology Inc - SLMP PTE 141 6
Logitech 437 5
Samsung Electronics 11038 4
Ростелеком 10920 4
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 445 4
Linx - Связь ВСД 163 4
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 253 4
Доктор рядом - Doc+ 55 4
9567 3
N3 Group - Netrika - Нетрика 175 3
Фортис Технологии 5 2
Yandex - Яндекс 9171 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9500 2
Код Безопасности 809 2
АМДтехнологии 33 2
Biocad - Биокад 94 2
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 58 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
Интехком - Intechcom 11 1
Danfoss - Данфосс 21 1
Цельс - Медицинские скрининг системы 9 1
Адвентус - Адвентус-М 6 1
Virsign - Вирсайн Инновации 9 1
ФтизисБиоМед - ФБМ 2 1
Брейнфон - Цифровые решения для диагностики заболеваний мозга 4 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5633 1
Cisco Systems 5366 1
Microsoft Corporation 25748 1
Huawei 4654 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15686 1
LG Electronics 3732 1
IBM - International Business Machines Corp 9693 1
Softline - Софтлайн 3721 1
HP Inc. 5880 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 336 1
Fortinet 451 1
Philips 2099 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
ОТР ГК - ОТР 2000 227 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 7
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 6
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 59 6
РЖД - Российские железные дороги 2092 5
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 5
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 56 4
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 223 4
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 10 4
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 3
Инвитро - Invitro 83 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГКБ №1 имени Н.И. Пирогова ГБУЗ - Городская клиническая больница №1 имени Н.И. Пирогова 5 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ММНКЦ им. С.П. Боткина - Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 2
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 32 2
ЭГИС - ЭГИС-РУС 10 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУЗ ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ - Городская клиническая больница имени В.В. Вересаева 7 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ПКБ № 4 им. П. Б. Ганнушкина ДЗМ - Психиатрическая клиническая больница № 4 имени П. Б. Ганнушкина 2 2
Альмед 5 2
Нанолек - биофармацевтическая компания 15 2
Минобороны РФ - ГВКГ ФГБУ - Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко Министерства обороны РФ 9 2
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 42 2
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 68 2
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис - Др. Редди’с Лабораторис 12 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУЗ ГКБ имени Ф.И. Иноземцева - Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева 1 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ССиНМП имени А.С. Пучкова - Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова города Москвы 12 1
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 15 1
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 11 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
МКНЦ им. А. С. Логинова ГБУЗ - Московский клинический научный центр имени А. С. Логинова 5 1
Generium Pharmaceutical - Генериум 21 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8806 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
ГПБ - Газпромбанк 1266 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 615 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1892 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 442 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 691 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 248 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 313 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 15
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1501 12
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5417 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2061 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6527 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2845 5
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 4
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 74 4
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 26 3
Правительство Московской области - Министерство здравоохранения Московской области 13 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 174 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1592 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 2
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 471 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - ИМЦЭУАОСМП ФГБУ - Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения 5 2
Росгвардия - СОБР - Специальный отряд быстрого реагирования 16 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3873 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3428 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 393 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 622 1
ФМБА России - Национальный центр спортивной медицины ФГБУ НЦСМ ФМБА России 12 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 732 1
РЖД З-СибЖД - Западно-Сибирская железная дорога 11 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5953 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 78 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 811 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64817 22
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1426 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26070 14
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9392 12
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1837 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22249 8
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 423 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36029 6
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 478 6
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1361 6
Стандартизация - Standardization 2334 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12845 5
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 77 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12801 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13678 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13861 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16122 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9884 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13911 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25509 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33375 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3572 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22864 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10631 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13075 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34763 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7843 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7175 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4486 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13451 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18063 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6648 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6975 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2752 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13027 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24313 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3572 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2061 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7524 2
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 648 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 622 11
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 453 4
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 4
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 807 3
ФМБА России - ЕИБД - Единая информационная база донорства крови - Единое информационное пространство службы крови 11 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6241 2
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 99 2
1С:Медицина 53 2
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 25 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Найди меня - findme.mos.ru - сервис поиска неопознанных пациентов 8 2
Кодекс этики ИИ - Кодекс этики искусственного интеллекта 15 1
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 69 1
Google Health - Google Cloud Healthcare 16 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Мосгорзаказ ЕИС - Единая информационная система 26 1
АМДтехнологии - АМДпомощник 3 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1100 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1970 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник - N3.ИЭМК - N3.Портал врача - N3.Health ОДИИ - N3.Health СЭП - N3.Health СЗПВ - N3.Health ТМК - N3.Health ОДСК 60 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 737 1
Adobe Photoshop 804 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 123 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 156 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 46 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 45 1
Цельс - TeleMD Botkin.AI 13 1
Fujitsu CELSIUS - серия рабочих станций 49 1
Fujitsu Esprimo 36 1
Apple Health 13 1
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 23 1
Минздрав РФ - Телемедицинская система ВЦМК — КТЦ ФТМС - Федеральная телемедицинская сеть - Национальная телемедицинская система 12 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Omni - криптовалюта 98 1
ВымпелКом - Билайн Мед - BeelineMED 2 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 1
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УПАТС - OXE 50 1
Nokia Alcatel-Lucent OmniTouch 13 1
Тыров Илья 29 14
Фишер Андрей 75 10
Васильев Кирилл 16 6
Кальмуцкий Олег 8 6
Карелин Павел 22 6
Деев Алексей 7 5
Симаков Олег 113 4
Образцов Алексей 16 4
Раменский Демьян 18 4
Селиванов Дмитрий 52 4
Швецов Денис 14 4
Смирнова Екатерина 9 4
Балабанов Анатолий 12 4
Медведев Дмитрий 1664 4
Меркулов Борис 7 4
Ишмамедов Константин 5 3
Соловьев Владимир 108 3
Морозов Сергей 61 3
Лебедев Георгий 57 3
Федин Владимир 7 3
Лобовко Дмитрий 6 3
Никитенко Дмитрий 3 3
Зайцев Илья 7 2
Богомолов Денис 17 2
Зубков Виталий 6 2
Леонова Мария 7 2
Федосеев Петр 5 2
Артемова Олия 5 2
Волкова Оксана 6 2
Ряузов Александр 7 2
Архангельский Юрий 6 2
Сапожникова Алла 8 2
Кузьменчук Сергей 5 2
Головина Ирина 4 2
Радюк Ирина 4 2
Федяев Денис 4 2
Дроздова Любовь 4 2
Шубников Сергей 5 2
Собакин Сергей 4 2
Скуридин Иван 5 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47475 26
Россия - РФ - Российская федерация 165556 25
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Эксперт ГК 26 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8597 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3947 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 6
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 278 5
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 3
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 18 3
Минздрав РФ - НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского 12 3
РУДН - Медицинский институт 6 2
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 2
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 2
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 30 2
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 2
КИУ им. В.Г. Тимирясова - Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова 3 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1725 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1467 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
РАН - Российская академия наук 2121 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 101 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 17 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 10 1
РАМН Общественного здоровья имени Семашко ФГБНУ 6 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 13 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2189 9
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
World Summit Awards 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Создано именных указателей - 198140.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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