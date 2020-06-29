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ГК «Триалинк» передала врачам профессиональные радиостанции российской сборки

Телеком Беспроводная связь Техника

1 июня в рамках оказания безвозмездной помощи медицинским работникам научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского компания «Триалинк» передала учреждению 35 комплектов профессиональной радиосвязи.

Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, институт стал одним из первых медицинских учреждений, начавших прием на стационарное лечение пациентов с COVID-19.

Современные радиостанции необходимы медицинским работникам, которые находятся на рабочих местах практически круглосуточно. 35 терминалов для медперсонала — своевременная поддержка, отлично дополняющая внутреннюю систему связи института.

Пользоваться собственными мобильными телефонами врачам и медсестрам по инструкции нежелательно. Выносить из зоны обсервации ничего нельзя, поскольку риск распространения инфекции слишком велик. Профессиональные системы связи оптимальным образом решают эту проблему, позволяя медицинскому персоналу всегда оставаться на связи со своими коллегами, в каком бы корпусе они не находились.

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Радиостанция SODIAQ

Передаваемые радиостанции удобны в использовании, не требуют специального обучения для настроек и дальнейшей работы, имеют современный дизайн, небольшие габариты и вес. Мощный аккумулятор в 2000 мАч позволяет долгое время оставаться на связи, не заряжая устройство. Все терминалы обладают классом защиты IP55 и соответствуют военным стандартам MIL-STD.

«Сейчас медперсонал работает в сложных условиях и нам хочется максимально их поддержать. Более 20 лет создаем профессиональные системы связи для нужд силовых ведомств и охранных структур, эффективной работы ритейла и строительных компаний. Сегодня как никогда важно облегчить работу врачей и медсестёр, стоящих на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Уверен, переданные радиостанции смогут улучшить внутренние коммуникации в НИИ им. Склифосовского, позволив медикам еще больше сосредоточиться на выполнении основных задач», – сказал генеральный директор ГК «Триалинк» Алексей Шмурьев.

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