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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 171696
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Trialink Триалинк ГК

Trialink - Триалинк ГК

22.04.2025 Связь-2025 1
17.09.2024 В России создадут собственный стандарт радиосвязи для силовиков 1
24.04.2024 «МегаФон» импортозаместил связь для экстренных служб и бизнеса 1
17.11.2021 Ежегодная международная онлайн-конференция «LoRa Россия» 1
31.07.2020 В электродепо Московского метрополитена испытана новая система контроля качества обслуживания подвижного состава 3
29.06.2020 ГК «Триалинк» передала врачам профессиональные радиостанции российской сборки 2
27.05.2019 Отечественную систему радиосвязи Ronet адаптировали под российскую мобильную ОС 1
25.04.2019 Ритейлеры продолжают борьбу за покупателей 1
10.04.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1

Публикаций - 9, упоминаний - 12

Trialink и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9068 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 326 2
Selectel - Селектел 396 2
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 118 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 2
Inspector Cloud - Инспектор Клауд 5 2
Motorola Solutions 104 1
Yandex - Яндекс 7509 1
Inventive Retail Group 76 1
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 41 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 434 1
8339 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 837 1
LoRa Alliance 5 1
Semtech 18 1
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 32 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 958 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 641 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1641 1
Blackview 18 1
Эмбиот - Ambiot 2 1
ЭР-Телеком Холдинг - Лартех - Лартех телеком 17 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1491 1
ВисатТел - Висат-Тел 2 1
Вега-Абсолют 6 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 88 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 52 1
РЖД - Российские железные дороги 1925 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7444 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2431 2
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 61 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 221 2
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 71 2
Спортмастер - Sportmaster 178 1
Unilever - Юнилевер Русь 157 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 52 1
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 1
Абрау-Дюрсо 20 1
Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 29 1
Yum! Brands - Ям Брэндс - YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша - Интернэшнл Ресторант Брэндс 14 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 460 1
Paulig Group - Паулиг РУС 24 1
Карат НПО - Научно-производственное объединение 4 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 1
Росатом - ПО Старт имени М.В. Проценко ФНПЦ - ЦеСИС НИКИРЭТ - Центр специальных инженерных сооружений научно-исследовательского и конструкторского института радиоэлектронной техники 4 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 15 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 96 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2922 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 987 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5521 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2934 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11833 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3167 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 673 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3309 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1393 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 297 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 127 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 255 1
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APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 12 1
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Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1043 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1371 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 787 1
Visualization - Heatmap - Тепловая карта 134 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2552 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2274 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 170 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 93 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 704 1
Яндекс.Маршрутизация 35 2
Trialink Ronet 4 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 918 2
Trialink WMD - серия беспроводных мультисервисных приборов 1 1
Rakuten Viber 630 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 842 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 397 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 270 1
Apple iPod 1537 1
OFD.RU Ferma 9 1
OFD.RU Venda 5 1
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5002 1
Google YouTube - Видеохостинг 2778 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 128 1
OFD.RU - ЭДО.Поток 7 1
Чикунов Андрей 17 2
Родионов Дмитрий 26 2
Марчева Ирина 4 2
Паныч Инга 7 2
Батюшенков Дмитрий 11 2
Беренов Александр 4 2
Дубровская Ольга 4 2
Трифонов Евгений 4 2
Широян Карина 2 2
Шмурьев Алексей 2 2
Максимча Евгений 1 1
Румянцев Антон 47 1
Кошелькова Анна 1 1
Свиридов Владимир 28 1
Кастильо Игорь 24 1
Мелингер Станислав 12 1
Усик Сергей 11 1
Кукаркин Кирилл 6 1
Горбунов Вадим 12 1
Черезов Константин 2 1
Заборов Михаил 4 1
Смирнов Алексей 243 1
Бондарев Алексей 4 1
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Щетинин Владимир 15 1
Ежов Василий 42 1
Плещеева Людмила 1 1
Бражник Игорь 1 1
Бахин Евгений 22 1
Кривицкий Игорь 1 1
Давлетбаев Руслан 1 1
Хамидуллин Алмаз 1 1
Анпилогов Валентин 2 1
Рыжонков Дмитрий 3 1
Бондаренко Дмитрий 2 1
Торбеев Сергей 1 1
Добровольский Павел 2 1
Шириков Вячеслав 2 1
Талдыкина Наталья 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 146527 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43637 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52349 1
Европа 21848 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24420 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51781 3
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CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 427 1
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7042 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 578 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6031 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6784 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2182 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1460 1
Паспорт - Паспортные данные 2546 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2457 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2762 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1607 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2427 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5078 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5946 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1238 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3185 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5869 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 1
Рустелеком ТК 304 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 25 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2043 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 171696.
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