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Trialink Триалинк ГК
Trialink и организации, системы, технологии, персоны:
|Чикунов Андрей 17 2
|Родионов Дмитрий 26 2
|Марчева Ирина 4 2
|Паныч Инга 7 2
|Батюшенков Дмитрий 11 2
|Беренов Александр 4 2
|Дубровская Ольга 4 2
|Трифонов Евгений 4 2
|Широян Карина 2 2
|Шмурьев Алексей 2 2
|Максимча Евгений 1 1
|Румянцев Антон 47 1
|Кошелькова Анна 1 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Кастильо Игорь 24 1
|Мелингер Станислав 12 1
|Усик Сергей 11 1
|Кукаркин Кирилл 6 1
|Горбунов Вадим 12 1
|Черезов Константин 2 1
|Заборов Михаил 4 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Бондарев Алексей 4 1
|Каруля Максим 2 1
|Щетинин Владимир 15 1
|Ежов Василий 42 1
|Плещеева Людмила 1 1
|Бражник Игорь 1 1
|Бахин Евгений 22 1
|Кривицкий Игорь 1 1
|Давлетбаев Руслан 1 1
|Хамидуллин Алмаз 1 1
|Анпилогов Валентин 2 1
|Рыжонков Дмитрий 3 1
|Бондаренко Дмитрий 2 1
|Торбеев Сергей 1 1
|Добровольский Павел 2 1
|Шириков Вячеслав 2 1
|Талдыкина Наталья 42 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146527 8
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43637 6
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52349 1
|Европа 21848 1
|Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 25 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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