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Blackview

Blackview

Blackview - производитель электронной продукций (защищенные смартфоны, обычные смартфоны, часы, наушники, планшеты)


15.04.2025 В России стартуют продажи ударопрочной новинки от Blackview 1
31.07.2023 В «Мой офис» для российской ОС «Аврора» добавлен редактор презентаций на замену PowerPoint 1
28.03.2023 Выпущено приложение «Мой офис Документы» для российской ОС «Аврора», работающее без подключения к интернету 1
23.12.2022 Лучшие планшеты 2022 года: выбор ZOOM 2
08.08.2022 Спрос на «неубиваемые» смартфоны в России вырос в разы 1
04.07.2022 «Касперский» грозится выпустить «убийцу» Android, доступного всем пользователям 2
16.07.2021 Какие гаджеты взять в поход: советы ZOOM 2
04.12.2020 Вышел новый релиз ОС «Аврора»: еще безопаснее, еще удобнее, еще корпоративнее 1
13.02.2020 Смартфоны с самыми мощными аккумуляторами: выбор ZOOM 2
18.11.2019 Россиянам продают «дырявые» смартфоны Samsung, Xiaomi, Nokia, Sony с ПО для слежки. Удалить его невозможно 1
11.11.2019 Заряда хватит надолго: смартфоны с лучшим временем автономной работы 2
25.06.2019 Лучшие защищенные смартфоны: выбор ZOOM 2
27.05.2019 Отечественную систему радиосвязи Ronet адаптировали под российскую мобильную ОС 1
05.03.2019 «Касперский» выпустит мобильную ОС для конкуренции с Android и iOS 1
10.01.2019 Российская мобильная ОС получила смартфон в защищенном корпусе. Видео 2
11.12.2018 Создан планшет на отечественном процессоре под управлением российской ОС. Видео 1
30.11.2018 На базе российской мобильной ОС создано защищенное рабочее место 2
08.02.2018 Танки грязи не боятся: самые защищенные смартфоны 2
28.02.2017 Смартфоны с мужским характером. Выбор ZOOM 3

Публикаций - 19, упоминаний - 30

Blackview и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 437 8
Samsung Electronics 10341 6
Doogee 29 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5688 4
Xiaomi 1786 4
Ростелеком 9854 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4994 3
БайтЭрг 58 3
MediaTek - Ralink 531 3
Sony 6565 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 875 3
Huawei 3992 3
Qtech - Кьютэк 176 3
Lenovo Group 2302 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2064 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 466 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 600 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 304 2
BBK OPPO Electronics 388 2
ZTE Corporation 752 2
Ulefone Mobile - Ulefone Technology 18 2
Archos Technology 72 2
Oukitel 26 2
Samsung - Harman - JBL 222 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 418 2
Apple Inc 12224 2
Google LLC 11903 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 732 2
INOI - ИНОЙ 50 2
Kyocera 241 2
Новые облачные технологии (НОТ) 455 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 284 2
ELKO Group 15 1
Dr.Web - Доктор Веб 1260 1
Western Digital Corporation - WDC 556 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 136 1
Microsoft Corporation 24773 1
Intel Corporation 12264 1
AMD - Advanced Micro Devices 4280 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 310 1
Caterpillar - 89 3
Почта России ПАО 2145 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 321 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2457 1
The North Face 5 1
eBay Inc 1622 1
Родник 87 1
101Hotels.com 456 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3186 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4297 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2986 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6037 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 419 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 64 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 206 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3392 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1374 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 609 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 353 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 688 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24513 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25797 14
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7739 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12326 10
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2991 8
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1386 8
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9765 8
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21041 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9465 7
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6073 6
USB Type-C - USB-C - USB 3 1973 6
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1043 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12649 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4854 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10078 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6098 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12596 5
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2270 5
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 620 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2849 4
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 264 4
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1223 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14043 4
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2527 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8488 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24785 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7991 4
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 607 4
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3466 4
Карты памяти - Запоминающее устройство 2271 4
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2196 4
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1722 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 3
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1288 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9324 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9572 3
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13959 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 849 9
Google Android 14179 9
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 920 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1575 6
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 397 6
INOI R - Серия смартфонов 25 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2781 4
INOI T - Серия смартфонов 9 4
Ростелеком - ОМП - Корпоративное мобильное рабочее место 9 4
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5006 4
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 775 4
Apple iOS 7919 3
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 238 3
Samsung Galaxy 965 3
Caterpillar CAT 5 3
Kaspersky OS 127 2
Мобайл Информ MIG C - Защищенный смартфон 7 2
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 270 2
Xiaomi Mi Pad - серия планшетов 44 2
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 267 2
Jala Accione - cмартфоны 4 2
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 270 2
Smart Technologies - Aquarius Sensus - Aquarius Navus - серия ноутбуков 24 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 429 2
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 2
Huawei AppGallery 291 2
Apple iPad 3877 2
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 407 2
Кнопка SOS 51 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 234 2
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 2
Samsung Galaxy S10 - смартфон 188 2
Honor View - серия смартфонов 36 2
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 333 2
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 298 2
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document 71 2
Новые облачные технологии - МойОфис 803 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 313 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 166 1
Эйгес Павел 98 2
Осеевский Михаил 320 1
Носков Константин 237 1
Духвалов Андрей 25 1
Аносов Сергей 14 1
Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Stavrou Angelos - Ставру Ангелос 2 1
Работенко Павел 6 1
Ивановский Виктор 13 1
Касперский Евгений 324 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17315 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5225 2
Япония 13342 2
Финляндия - Финляндская Республика 3620 2
Европа 21870 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17677 1
Бельгия - Королевство 1155 1
Германия - Федеративная Республика 12753 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1698 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1751 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 486 1
Австрия - Австрийская Республика 1315 1
Латвия - Латвийская Республика 820 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 469 1
Латвия - Рига 96 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 307 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1168 1
Южная Корея - Республика 6705 1
Сатурн - Титан (спутник) 478 1
Земля - планета Солнечной системы 10440 1
Украина 7650 1
Франция - Французская Республика 7887 1
Африка - Сахара - пустыня 90 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 365 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 116 1
Арктика - Северный полюс 175 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 855 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 716 1
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Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 131 1
"китайфон" 26 1
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Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 829 1
Зоология - наука о животных 2676 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 893 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1394 1
Видеокамера - Видеосъёмка 697 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11068 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 593 1
Английский язык 6715 1
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Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 994 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1934 1
DxOMark - Издание 36 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 189 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 968 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 40 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 151 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 1
ОмГУ - ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 14 1
СибАДИ ВО ФГБОУ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 12 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 68 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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