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В России стартуют продажи ударопрочной новинки от Blackview

На AliExpress в России стартовали продажи защищенной модели Oscal Marine 1 от Blackview. Смартфон сертифицирован по стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H, и обладает поддержкой искусственного интеллекта Gemini Al 2.0 Устройство выдерживает погружение в воду, удары и экстремальные температуры, что делает его идеальным выбором для активного образа жизни или работы в сложных условиях.

Смартфон оборудован 6,56-дюймовым IPS-экраном с разрешением 720x1612 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Дисплей защищен стеклом Panda Glass и реагирует на прикосновения в перчатках.

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В России стартуют продажи ударопрочной новинки от Blackview

Основа смартфона – восьмиядерный процессор Unisoc T615. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, встроенная память – 128 ГБ с поддержкой карт microSD до 2 ТБ. Камера на задней панели оснащена 13-мегапиксельным сенсором с автофокусом и вспышкой, фронтальная камера имеет разрешение 5 мегапикселей.

Аккумулятор смартфона обладает емкостью 5100 мАч.

Цены на модель, с учетом всех скидок, начинаются от 8444 руб.

Среднее время доставки заказов с AliExpress из Китая в Россию сократилось до 14,1 дней по данным марта 2025 г. Порядка 87% посылок из Китая отправляются в Россию сразу самолетами.

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