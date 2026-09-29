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ЯрГУ Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова Демидовский университет

ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова - Демидовский университет

СОБЫТИЯ


29.09.2026 RDW Computers и «Базальт СПО» выполнили этап модернизации ИТ-инфраструктуры профильного факультета ЯрГУ им. П.Г. Демидова 4
15.05.2026 ПСБ и Демидовский университет открыли кафедру кибербезопасности банковских систем 4
14.08.2023 Webinar Group увеличила число клиентов на 61% с момента вхождения в экосистему МТС 1
14.08.2023 Число клиентов Webinar Group за последний год выросло на 61% 1
16.07.2021 ОМП развивает образовательные проекты в российских вузах 3
22.12.2020 Huawei развернет сеть Wi-Fi 6 на базе Парка науки и инноваций Адыгейского госуниверситета 2
01.12.2020 Россияне создали ПО для серьезной экономии электричества 2
26.10.2020 Российские студенты разработали приложение для автоматического вызова скорой помощи 2
24.09.2019 ИИ от Ростеха поможет повысить качество медпомощи в Подмосковье 1
06.06.2019 ЯрГУ и «1С» заключили соглашение о стратегическом партнерстве 2
17.12.2018 Запущены курсы по разработке приложений для отечественной мобильной ОС 1
30.11.2018 На базе российской мобильной ОС создано защищенное рабочее место 1
21.09.2018 У ДИТ Москвы сменился глава. Столичными ИТ будет управлять Эдуард Лысенко 1
30.05.2018 «ЭР-Телеком» построил сеть промышленного интернета вещей в Ярославле 1
11.11.2016 В Департаменте ИТ Москвы назначен ответственный за развитие сервисов «электронный чиновник» 1
28.05.2015 ОПК объединила более 30 российских вузов и компаний для работ над искусственным интеллектом 1
03.12.2014 В Тюмени состоялся Международный CIO конгресс: итоги 2
28.10.2014 Эдуард Лысенко - Информатизация - это сложный социальный процесс, связанный с изменениями в образе жизни населения 1
04.09.2014 ИТ-директор НПО «Сатурн» уволился, не выдержав чрезмерной централизации 1
28.03.2013 ИКТ в госсекторе: взгляд из регионов 1
02.04.2009 В МГТС назначен новый коммерческий директор 1
19.02.2008 ЯрГУ им. П.Г. Демидова ищет поставщика услуги связи 2
28.10.2004 В Москве состоялась международная конференция «Электронный документооборот в управлении бизнес-процессами» 1

Публикаций - 23, упоминаний - 37

ЯрГУ и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12843 3
Cisco Systems 5387 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3491 3
Microsoft Corporation 25910 3
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 524 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 685 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 153 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 2
9771 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - ComStar United Telesystems 1376 2
Yealink Network Technology 86 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 418 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1137 2
CommuniGate Systems - СталкерСофт 230 2
Jala - JalaSoft 4 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
РПК - Русская промышленная компания 21 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Яртелеком - Ярославские телекоммуникационный сети 12 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 141 1
НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 46 1
ТюмБИТ ГК - ТюмБИТ-АСУ 16 1
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 115 1
Unicraft - Юникрафт 1 1
Ростелеком 11091 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1854 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 386 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 151 1
Huawei 4738 1
Apple Inc 13334 1
Meta Platforms - Facebook 4639 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 956 1
INOI - ИНОЙ 53 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 206 1
Т-Платформы - T-Platforms 412 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1223 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2159 1
Крок - Croc 1972 1
Алмазэргиэнбанк АКБ 18 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9157 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 138 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 539 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
Камчатсвязьинформ - Россвязьинформ КМТО ГПСИ - Государственном предприятии связи и информатики 20 1
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 1
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Славнефть-Мегионнефтегаз - СН-МНГ - Красноярскнефтегаз 59 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 93 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Силовые машины 166 1
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Запсибкомбанк - Западно-Сибирский коммерческий банк - ЗСКБ 24 1
Глобалстрой-Инжиниринг (ГСИ) - ЛУКойл-Нефтегазстрой 9 1
Мастер-Банк 35 1
Тяжмаш - Сызранский завод тяжелого машиностроения 15 1
Роснефть - РН-Удмуртнефть имени В.И. Кудинова - Удмуртнефтепродукт - УННК - Удмуртская Нефтяная Национальная Компания 11 1
Уралхим ВМУ - Воскресенские минеральные удобрения 3 1
EY - Эрнст энд Янг 81 1
Росатом - ТВЭЛ - Центротех НПО - Русская газовая центрифуга ИЦ - УЗГЦ, Уральский завод газовых центрифуг - УЭХК, Уральский электрохимический комбинат 10 1
Ukraine International Airlines - Международные авиалинии Украины - авиакомпания 5 1
Лукойл Нефтохим Бургас 5 1
Библио-Глобус ТД - Торговый Дом 4 1
Библио-глобус 9 1
Альянс Русский Текстиль 2 1
СБС-Агро АКБ - СБС - Столичный банк сбережений - Столичный Банк - Агропромбанк СССР - Агропромышленный банк 16 1
НТО НГ им. Акад. И.М. Губкина МОО - Научно-техническое общество нефтяников и газовиков им. И.М. Губкина 1 1
Разгуляй 40 1
АвтоВАЗ - Лада Ижевск - Lada Ижевск - ИжАвто - Ижевский автомобильный завод 12 1
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 34 1
НИИ прикладной химии ФНПЦ 2 1
Почта России ПАО 2405 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3173 1
ГПБ - Газпромбанк 1300 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 936 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 178 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 332 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2104 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5490 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 774 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5803 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3740 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5005 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2923 2
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 1
Правительство Республики Марий Эл - Государственное Собрание Республики Марий Эл - органы государственной власти 23 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6041 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3710 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3632 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5901 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4085 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6724 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1569 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2907 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1218 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1553 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 478 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1624 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 372 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 257 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 1
Минприроды РФ - МПР России - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 201 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 368 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 526 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 465 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 73 1
U.S. IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 16 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 61 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 131 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
iТюмень - Клуб ИТ-директоров Тюменского региона 3 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 266 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 419 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 47 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37042 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 6
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28699 4
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Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1663 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14263 2
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Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4963 2
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Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3290 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1926 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация - Обеспечение связью и доступом к интернету малонаселенных пунктов 1789 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14184 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9483 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1101 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9721 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5192 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7600 2
UCaaS - UC-as-a-service - Unified communications as a service - Унифицированные коммуникации по запросу 78 2
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 238 2
Google Android 15411 3
Apple iOS 8678 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1053 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6443 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 977 3
ЯрГУ Михалыч 3 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar Meetings 39 2
Новые облачные технологии - МойОфис 974 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 334 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2586 1
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 103 1
Huawei AirEngine 12 1
Huawei Certified - Huawei Global Partner Network - HCIE - Huawei Authorized Learning Partner - HALP - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 25 1
Microsoft Windows 2000 8675 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5283 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 1
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 151 1
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Умный город 2030 - цифровая стратегия Москвы 7 1
Ростелеком - ОМП - Корпоративное мобильное рабочее место 9 1
Авикомп сервисез Ontosminer - лингвистический процессор 3 1
OpenText Content Server - OpenText Content Analytics - OpenText LiveLink - Hummingbird 66 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 188 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ЕМП ГИС - Единая мобильная платформа Москвы 43 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 691 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1120 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 389 1
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1353 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 1
1С:ERP Управление предприятием 879 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 272 1
Baidu 304 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2582 1
IQReserve - VALO Cloud 15 1
INOI R - Серия смартфонов 25 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 813 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 149 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2430 1
INOI T - Серия смартфонов 9 1
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 75 1
Лысенко Эдуард 320 4
Зеленков Юрий 44 2
Алдошин Олег 42 2
Бровко Александр 10 2
Собянин Сергей 572 2
Русаков Александр 4 2
Малинин Юрий 11 1
Лукашов Вадим 1 1
Зайков Максим 33 1
Аншина Марина 79 1
Клепинин Павел 21 1
Кесельбренер Леонид 52 1
Матвеев Алексей 8 1
Сенников Алексей 2 1
Макаров Станислав 118 1
Быховский Ярослав 3 1
Юргелас Мария 42 1
Славин Борис 38 1
Губина Татьяна 23 1
Чувилин Кирилл 4 1
Бехтерев Дмитрий 13 1
Семенов Андрей 24 1
Бродский Никита 10 1
Хамитов Рустэм 9 1
Бехер Павел 1 1
Ивин Павел 1 1
Коваленко Павел 79 1
Богданов Мохаммед 1 1
Жданов Евгений 2 1
Рудакова Елена 1 1
Хайруллин Рашит 4 1
Губин Егор 2 1
Середа Василий 3 1
Шарай Эдуард 3 1
Марьясин Олег 1 1
Миклухо Дмитрий 5 1
Чистяков Михаил 3 1
Иванчин Артём 1 1
Путин Владимир 3485 1
Осеевский Михаил 357 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 18
Россия - ЦФО - Ярославская область 992 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48302 7
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 850 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8724 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55203 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 136 2
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 392 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5536 1
Сатурн - планета Солнечной системы 136 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19461 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1482 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3538 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1284 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19867 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3532 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1379 1
Бельгия - Королевство 1202 1
Германия - Федеративная Республика 13321 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1837 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1037 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14892 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 851 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1795 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 689 1
Россия - УФО - Тюменская область 1402 1
Болгария - Республика 802 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1056 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 369 1
Австрия - Австрийская Республика 1362 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 575 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1089 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1443 1
Россия - ЦФО - Костромская область 493 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 497 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 220 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 323 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 226 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34499 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4501 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11031 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16459 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10620 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22175 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11561 3
Информатика - computer science - informatique 1217 3
Образование в России 3045 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12135 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6727 3
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9028 2
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 6001 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7622 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1336 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4020 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9171 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2366 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1335 2
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 298 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6655 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2331 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 140 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 859 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3243 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11802 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 190 1
Кибернетика - Cybernetics 256 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1099 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 1
Физика - Physics - область естествознания 2977 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2795 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18506 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6248 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6921 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2140 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1282 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4791 1
СК Пресс 17 1
Открытые системы ИД 177 1
Рувики - Интернет-энциклопедия АНО 30 1
Сердитый Гражданин 10 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1305 1
РИА Новости 1047 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8697 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4293 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 218 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 187 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 184 3
ОмГУ - ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 20 2
СибАДИ ВО ФГБОУ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 12 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 2
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 42 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 285 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1270 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 775 2
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 44 2
УРТК - Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова 4 1
Минобрнауки РФ - ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 10 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
ЯГТУ - Ярославский государственный технический университет - Ярославский Политех 11 1
РАО - Российская академия образования ФГБУ - Институт управления образованием - Институт информатизации образования, ИИО РАО ФГБНУ 26 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 1
АГУ - Адыгейский государственный университет 7 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 14 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 41 1
Росгидромет ЦАО ФГБУ - Центральная аэрологическая обсерватория 4 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 86 1
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 30 1
ВШПП - Высшая школа приватизации и предпринимательства 7 1
ТОГУ ВО ФГБОУ - Тихоокеанский государственный университет - Хабаровский Государственный технический университет - Хабаровский государственный педагогический университет 20 1
МУБиНТ - Международная академия бизнеса и новых технологий - Международный университет бизнеса и новых технологий 4 1
Базальт СПО - Альт академия 42 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 614 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1750 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1556 1
ТюмГНГУ - ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет - НИНиГ - Ноябрьский институт нефти и газа - Ноябрьский нефтегазовый колледж 27 1
РАН - Российская академия наук 2153 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 56 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 355 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 324 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 473 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 49 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1296 3
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 34 1
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