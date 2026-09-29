Индексная книга (каталог) CNews*
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ЯрГУ Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова Демидовский университет
СОБЫТИЯ
Публикаций - 23, упоминаний - 37
ЯрГУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Лысенко Эдуард 320 4
|Зеленков Юрий 44 2
|Алдошин Олег 42 2
|Бровко Александр 10 2
|Собянин Сергей 572 2
|Русаков Александр 4 2
|Малинин Юрий 11 1
|Лукашов Вадим 1 1
|Зайков Максим 33 1
|Аншина Марина 79 1
|Клепинин Павел 21 1
|Кесельбренер Леонид 52 1
|Матвеев Алексей 8 1
|Сенников Алексей 2 1
|Макаров Станислав 118 1
|Быховский Ярослав 3 1
|Юргелас Мария 42 1
|Славин Борис 38 1
|Губина Татьяна 23 1
|Чувилин Кирилл 4 1
|Бехтерев Дмитрий 13 1
|Семенов Андрей 24 1
|Бродский Никита 10 1
|Хамитов Рустэм 9 1
|Бехер Павел 1 1
|Ивин Павел 1 1
|Коваленко Павел 79 1
|Богданов Мохаммед 1 1
|Жданов Евгений 2 1
|Рудакова Елена 1 1
|Хайруллин Рашит 4 1
|Губин Егор 2 1
|Середа Василий 3 1
|Шарай Эдуард 3 1
|Марьясин Олег 1 1
|Миклухо Дмитрий 5 1
|Чистяков Михаил 3 1
|Иванчин Артём 1 1
|Путин Владимир 3485 1
|Осеевский Михаил 357 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8697 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4293 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.