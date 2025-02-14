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Tsinghua Holdings UNISOC Tiger чипсет



14.02.2025 «Яндекс» выпустил свой первый планшет – «убийцу» iPad. Он металлический, большой и дешевый. Видео 2
11.11.2024 На Aliexpress стартовали продажи новых смартфонов Doogee 1
14.10.2024 В «Ситилинке» стартуют продажи смартфонов Meizu Note 21 и Note 21 Pro 1
02.10.2024 Cмартфон Realme С63 поступил в продажу в России 1
18.09.2024 Смартфон Realme С61 поступил в продажу в России 1
26.08.2024 Xiaomi напряглась. Ее лютый конкурент выпускает супердешевый смартфон с емкой батареей, переизбытком памяти и экраном больше, чем у iPhone 15 Pro Max 1
15.03.2024 Новая серия планшетов Digma Pro – Prime 18 1
14.02.2024 Заклятый конкурент Xiaomi начал продавать в России невероятно дешевого «убийцу» Redmi Note. Видео 1
13.02.2024 Яркие хиты этого года уже в «Ситилинке»: смартфоны realme C67 и realme Note 50 поступили в продажу 1
19.01.2024 Вышел невероятно дешевый «убийца» любимых россиянами смартфонов Xiaomi. Цена. Видео 1
19.01.2024 Планшет Digma Pro HIT 16 — первый тест в Росcии 1
13.12.2023 Легендарный производитель начал продавать в России недорогие смартфоны с большими аккумуляторами. Цена 1
05.12.2023 Новые смартфоны Ulefone на российском рынке 1
28.11.2023 Infinix запускает SMART 8 в России 1
01.12.2023 Обзор планшета Digma Pro HIT 108E — хит под Новый год 1
19.07.2023 Любимый россиянами конкурент Xiaomi выпустил смартфон с большой батареей и дизайном iPhone, но в 10 раз дешевле 1
18.05.2023 Любимый россиянами конкурент Xiaomi создал супердешевый клон iPhone 14 на свежем Android. Ожидается в России 1
13.04.2023 Защищенный смартфон Umidigi G3 Max Mecha едет в Россию 1
15.02.2023 Topdevice выпустил линейку доступных планшетов на базе Android 1
08.02.2023 diHouse представляет новые смартфоны от Umidigi 1
05.01.2023 Лучшие бюджетные смартфоны 2022 года: выбор ZOOM 1
23.12.2022 Лучшие планшеты 2022 года: выбор ZOOM 1
18.11.2022 Планшет Digma Pro 1800F 4G Tiger: первый тест в России 1
10.11.2022 Опасный конкурент Xiaomi захватывает Россию. Выпущен супердешевый смартфон с большим аккумулятором. Видео 1
21.09.2022 Обзор itel Vision 3 Plus: недорогой смартфон с большим аккумулятором 1
14.09.2022 Infinix представила смартфоны Note 12 Pro и Hot 12 Pro в России 1
13.07.2022 Россияне выпустили дешевый антикризисный смартфон с большим экраном и емким аккумулятором. Цена 1
13.07.2022 BQ 6868L Wide – новый российский смартфон с большим безрамочным экраном 1
11.07.2022 Смартфоны TECNO Mobile: премиальные среди бюджетных 1
05.07.2022 Легендарнейший производитель привез в Россию планшет на замену санкционному iPad 1
20.06.2022 Конкурент Xiaomi выпустил ультрабюджетный телефон с огромным аккумулятором дешевле 6000 рублей 1
29.03.2022 Главный конкурент Xiaomi выпустил дешевого «убийцу» iPad mini 1
04.02.2022 Tecno представляет в России новые бюджетные смартфоны с NFC 1
03.02.2022 Начались продажи мощного бюджетного смартфона Lenovo K14 Plus 1
01.02.2022 Россияне создали супердешевый смартфон с Android 11 1
01.02.2022 BQ представила BQ 5765L Clever – первый смартфон на рос-сийском рынке на процессоре Unisoc Tiger T310 и полноценной OC Android 11 2
31.01.2022 Проигранный в карты производитель наводнил рынок сверхдешевыми клонами iPhone 1
18.01.2022 В России появился супердешевый смартфон Samsung на продвинутом «железе». Цена, видео 1
12.01.2022 Создатели первого в истории клона iPhone выпустили супердешевый смартфон на Android 1
21.12.2021 Легендарный бренд выпустил дешевый смартфон с защитой от подглядывания в экран. Он продается только в России 1

Публикаций - 41, упоминаний - 44

Tsinghua Holdings и организации, системы, технологии, персоны:

BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 399 13
Xiaomi 1747 11
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 72 10
Apple Inc 12132 10
Google LLC 11817 9
Samsung Electronics 10281 8
Huawei 3946 6
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 603 6
BBK OPPO Electronics 384 5
Digma 189 5
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 4
BQ - Bright & Quick - Новая линия 392 4
Yandex - Яндекс 7401 4
Meizu Technology - DreamSmart Group 163 3
Infinix Mobile - Infinix Mobility 146 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 3
Ланит - diHouse - Дихаус 192 3
Gionee 22 2
Blackton - Новая Линия 9 2
Lenovo Group 2296 2
Transsion Holdings - Tecno Mobile 227 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 711 2
itel 31 2
Merlion - Мерлион 808 2
BBK Electronics Corp 313 2
HTC Corporation 1499 2
BBK OnePlus 216 2
Umidigi - UMI 14 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 904 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12712 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 149 1
Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8763 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3938 1
MediaTek - Ralink 528 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
Samsung - Harman - JBL 218 1
AKG 65 1
Transsion Holdings 62 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2376 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1351 2
TÜV Rheinland Group 140 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 86 1
Связной ГК 1372 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 31 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7355 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4771 8
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6277 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20854 35
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24238 34
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9645 32
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9316 31
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6050 30
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2802 27
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12511 24
USB Type-C - USB-C - USB 3 1916 23
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4791 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12564 20
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6055 20
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2088 20
Наушники - Headphones 4023 20
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3486 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25472 19
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7317 18
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8242 17
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7900 17
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AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 357 9
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MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 347 7
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