В «Ситилинке» стартуют продажи смартфонов Meizu Note 21 и Note 21 Pro

Компания Meizu Technology Co. покинула российский рынок электроники в 2019 г. Спустя почти пять лет Meizu решает вернуться на отечественный рынок в составе экосистемы DreamSmart. DreamSmart Group – китайский ИТ-гигант, занимающийся разработкой передовых технологий в таких областях, как умные электромобили, смартфоны, расширенная реальность (XR), собственные ОС и умные носимые устройства. Экосистема устройств и автомобилей DreamSmart работает на базе программной платформы Flyme OS, разработанной Meizu.

Возвращение в Россию некогда популярного бренда началось с двух моделей бюджетных смартфонов в различных конфигурациях и цветовых решениях. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Meizu Note 21 Pro

Старшая модель в линейке на базе процессора Helio G99 представлена в трех цветах и оснащается 8 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 256 ГБ. Meizu Note 21 Pro получил IPS-экран диагональю 6,78 дюйма с пиковой яркостью 550 нит, разрешение FHD+ с частотой обновления 120 Гц и фронтальную камеру с разрешением 13 МП. На задней панели расположена система из двух камер: основная с разрешением 64 МП и дополнительный модуль на 2 МП, выступающий датчиком глубины для портретных снимков.

Ситилинк В «Ситилинке» стартуют продажи смартфонов Meizu Note 21 и Note 21 Pro

Что касается аккумулятора, то новинка оснащена батареей емкостью 4950 мАч, которая обеспечит работу устройства в режиме просмотра видеороликов до 7,9 ч. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт.

У бюджетного смартфона есть поддержка Wi-Fi 5 и NFC, сканер отпечатков пальцев, светодиодный индикатор для оповещений об уведомлениях вокруг дополнительной камеры и разъем для наушников.

Meizu Note 21

Вторая модель Meizu Note 21 представлена в «Ситилинке» также в трех цветах и оснащена постоянным объемом памяти 256 ГБ. Оперативная память и ее объем варьируется, в зависимости от конфигурации и может составлять 4 ГБ или 8 ГБ. Одна из главных особенностей Meizu Note 21 – увеличенная батарея на 6000 мАч. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт и способен работать больше 10 ч. в автономном режиме, по заявлениям производителя.

Смартфон оснащен экраном диагональю 6,74 дюйма и разрешением HD+, выполненным по технологии IPS, с пиковой яркостью 450 нит и частотой обновления 90 Гц. В качестве «сердца» в модели Meizu Note 21 используется 8-ядерный процессор Unisoc t606. Что касается камер, на задней панели смартфона обладает основной камерой 50 МП и датчиком глубины 2 МП, 8 МП фронтальной камерой.

Обе модели имеют слот для карт памяти microSD.

Новинки представлены в трех цветах – классических черном и белом, а также небесно-голубом.

Стоимость Meizu Note 21 Pro в версии 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной на старте продаж составляет 22 990 руб.

Стоимость Meizu Note 21 в версии 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной на старте продаж составляет 16 990 руб.

Стоимость Meizu Note 21 в версии 4 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной на старте продаж составляет 13 990 руб.