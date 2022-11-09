Опасный конкурент Xiaomi захватывает Россию. Выпущен супердешевый смартфон с большим аккумулятором. Видео

В России начались продажи смартфона Realme C33 по цене от 10 тыс. руб. Внутри него батарея на 5000 мАч и 12-нанометровый процессор на восьми ядрах, а диагональ его экрана равна 6,5 дюйма. Realme – один из самых востребованных в России брендов смартфонов с долей рынка 17%. Единственный серьезный конкурент – Xiaomi, у которой 42%.

Смартфон по минимальной цене

Компания Realme сообщила CNews о начале российских продаж своего нового бюджетного смартфона C33. Модель доступна в трех цветах и двух комплектациях, старшая из которых стоит ровно 15 тыс. руб. без учета скидок.

В стоимость в данном случае входит накопитель емкостью 128 ГБ. В первые дни продаж данная модификация оценивается в 12 тыс. руб.

Потратить еще меньше денег на новый смартфон позволит базовая версия Realme C33 с 64 ГБ встроенной памяти. По умолчанию она стоит 14 тыс. руб., а в первые дни продаж – 10 тыс. руб.

Realme уделила дополнительное внимание внешности С33

Доступные варианты расцветок – черный, голубой и золотой. Выбор цвета на итоговую стоимость устройства не влияет.

Одновременно С33 в российской рознице появился смартфон Realme 10, который не стоит путать с прошлогодним Redmi 10 компании Xiaomi. Это более продвинутая модель стоимостью 18 тыс. руб.

Realme 10

Realme – это китайский бренд смартфонов и другой техники. Компания основана в 2018 г. и присутствует на российском рынке не первый год. Как сообщал CNews, ее смартфоны пользуются в России высоким спросом – к середине августа 2022 г. на фоне ухода из России Huawei, Samsung и Apple ее доля рынка выросла до 17%. Основной конкурент – Xiaomi с 42% (с учетом всех ее дочерних брендов).

Экран, память процессор

Доступные в России комплектации Realme C33 различаются исключительно объемами встроенного накопителя – все прочие спецификации одинаковые. Так, объем оперативной памяти в обоих случаях составляет 4 ГБ, а основой и там, и там служит процессор Unisoc T612.

Unisoc – это компания, ранее известная под названием Spreadtrum. Она выпускает процессоры преимущественного начального уровня, и Т612 – не исключение.

Анонсированный в январе 2022 г., он предлагает пользователю два кластера ядер – в одном пара Cortex A75 на 1,82 ГГц, в другом шесть Cortex A55 на 1,8 ГГц.

Распаковка и обзор глобальной версии Realme С33

CPU выпускается по 12-нанометровым нормам и имеет в своем распоряжении одноядерную видеоподсистему Mali G57 MP1. Тестирование в бенчмарке AnTuTu 9 он завершил с результатом в пределах 210 тыс. баллов, а в одноядерном/многоядерном режиме в GeekBench 5 процессор получил 350/1320 баллов соответственно.

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Данный процессор Realme использует в своих смартфонах не впервые. Его можно встретить, к примеру, модели С30, появившейся в России в июне 2022 г. по цене около 5500 руб. за версию с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.

Экран нового Realme C33 – это панель IPS с каплевидным вырезом под камеру в верхней части и широким нижним «подбородком». Поддерживаемое разрешение – 1600х720 пикселей (формат HD+) при сравнительно большой диагонали – 6,5 дюйма.

Много мегапикселей

Интегрированная в дисплей Realme C33 фронтальная камера наделена разрешением 5 МП. Производитель не раскрывает дополнительные параметры модуля, в том числе диафрагму, но сообщает о поддержке HDR и возможности записи видео в разрешении 1200х720 пикселей на частоте 30 кадров в секунду.

Что скрывает второй модуль тыльной камеры Realme C33 - загадка

Тыльный модуль в смартфоне состоит из двух сенсоров, но производитель делится параметрами лишь одного из них. Камера делает 50 мегапиксельные снимки (8160х5144), поддерживает HDR, ночную, панорамную и портретную съемки, а также таймлапс. Максимальное разрешение видео – Full HD или 1920х1080 точек при 30 кадрах в секунду.

Дополнительные спецификации

В стоимость Realme C33 входит батарея на 5000 мАч, заряда которой, по заверениям разработчиков, хватает на 37 дней работы в режиме ожидания, 86 часов прослушивания музыки или 14 часов воспроизведения видео. В то же время быстрой зарядки в смартфоне нет, как нет и разъема USB-C– сайт Realme гласит, что С33 заряжается по microUSB с максимальной поддерживаемой мощностью 10 Вт.

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В Realme C33 присутствуют два SIM-слота, лоток microSD под карты до 1 ТБ и сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку включения. По умолчанию смартфон поставляется с ОС Android 11 образца 2020 г. и прошивкой Realme UI R Edition, модулем Bluetooth 5.0 и входом под проводные наушники. Весит С33 187 граммов при толщине 8,7 мм.