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BBK Realme серия смартфонов



30.10.2024 Серия Realme 13 поступила в продажу в России

Realme официально представила новую номерную серию — Realme 13. Модели Realme 13+ 5G и 13 5G получили процессоры MediaTek Dimensity 7300 Energy и MediaTek Dimensity
29.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи смартфонов серии Realme 13

вли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж смартфонов Realme 13. Старшая модель Realme 13+ 5G получила чипсет MediaTek Dimensity 7300, основанный на 4 нм техпроцессе. По сра
12.09.2024 На AliExpress стартовали продажи новых смартфонов Realme 13+ 5G и 13 5G

На AliExpress стартовали продажи двух моделей Realme 13+ 5G и Realme 13 5G. Смартфоны уже доступны покупателям в России в магазинах дистриб
19.08.2024 Серия Realme 13 Pro поступила в продажу

Realme официально представил линейку realme 13 Pro. Об этом CNews сообщили представители Realme. Новая линейка сочетает в себе пер
02.07.2024 Смартфон realme 12 поступил в продажу в России

Компания realme объявляет о старте продаж нового смартфона номерной серии бренда, realme 12. Новинка стала единственным смартфоном с 512 ГБ памяти в ценовом сегменте до 26 тыс
24.05.2024 «М.Видео» и «Эльдорадо» объявляют о старте продаж смартфонов серии Realme 12

ммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж новой серии Realme 12+ 5G в цветах «‎Зеленый малахит» и «Бежевый песок»‎ и Realme 12 5G в цветах «
04.04.2024 В магазины «М.Видео-Эльдорадо» поступила в продажу новая серия смартфонов Realme 12 Pro

е дизайн в стиле премиальных часов. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Новый Realme 12 Pro+ (12 Про +) получил перископический телеобъектив OmniVision OV64B 1/2 («Омнивиж
04.04.2024 Часы пробили 12: в «Ситилинке» уже можно купить смартфоны серии Realme 12 Pro

Смартфоны Realme 12 Pro и Realme 12 Pro+ стали доступны для покупки в «Ситилинке» по цене от 34,
04.04.2024 Серия Realme 12 Pro поступила в продажу в России

и смартфонов серии 12 Pro. Новые устройства выводят опыт фото- и видеосъемки на новый уровень. Так, Realme 12 Pro+ стал единственным в ценовой категории смартфоном, оснащенным перископическим т
07.03.2024 Любимый россиянами заклятый конкурент Xiaomi выпустил дешевый смартфон с экраном как у iPhone 15 Pro Max. Российская премьера не за горами. Видео

ссии бренд смартфонов и прямой конкурент Xiaomi и ее «дочки» Redmi, выпустила новый умный мобильник Realme 12. Его премьера состоялась в Индии, где он поступил в продажу под названием Realme
14.07.2023 Realme 11 Pro и 11 Pro+ поступили в продажу в России

Компания Realme объявляет о старте продаж новой серии смартфонов Realme 11 Pro в России. В линейку вошли модели 11 Pro и 11 Pro+, которые получили флагманский
08.02.2023 Смартфоны серии Realme 10 Pro поступили в продажу в России

Realme, бренд смартфонов, представляет смартфоны Realme 10 Pro и 10 Pro+. Realme 10 Pro+ получил первый в своем ценовом сегменте изогну
09.11.2022 Смартфон Realme 10 поступил в продажу в России

али благодаря технологии работы со светом ProLight в ночном режиме — она же использовалась в модели Realme 9 Pro+. Современный алгоритм обработки позволяет получить фотографии профессионального
11.10.2022 Realme представила смартфон с Snapdragon 695 5G — Realme 9 5G

Realme, бренд смартфонов, представил новую модель — Realme 9 5G. Об этом CNews сообщили представители Realme. Оснащенный процессором Snapdragon 6
16.02.2022 Объявлены российские цены серии Realme 9 Pro 5G

Компания Realme провела российскую презентацию смартфонов серии Realme 9 Pro одновременно со всем миром и запустила модели Realme 9 Pro 5G и Realme
23.06.2021 Главный конкурент Xiaomi Redmi привез в Россию дешевый 5G-смартфон с огромной батареей. Цена

Смартфон для сетей, которых нет Компания Realme провела российскую премьеру смартфона Realme 8 5G. Наделенный поддержкой сетей пятого поколения и аккумулятора повышенной емкости, он стоит ровно 20 тыс. руб. В российской рознице новинка Realme доступна пока в единственной комплек
26.05.2021 Realme представила в России недорогой «флагман» realme 8 Pro. Цена. Фото

Realme официально представила realme 8 Pro. Это новый смартфон, среди ключевых преимуществ которого: флагманская производительность до 30 тыс. руб. с модулем камеры на 108 Мп и профессиональными режимами съемки, Super AMOLE
21.10.2020 Заклятый конкурент Xiaomi привез в Россию два любопытных смартфона. Цена, видео

смартфоны под брендом Realme с 2018 года Realme 7 и Realme 7 Pro пришли на смену моделям Realme 6 и Realme 6 Pro соответственно. Их появление в России, как сообщал CNews, состоялось в мае 2020

12.05.2020 В России начинаются продажи мощных и дешевых смартфонов, настоящих «убийц» Xiaomi. Цена, видео

мпания Oppo привезла в Россию новые смартфоны своего дочернего бренда Realme – моноблоки Realme 6 и Realme 6 Pro. Их анонс, как сообщал CNews, состоялся в первых числах марта 2020 г. в Индии, и
20.08.2019 Oppo выпустила дешевые смартфоны с мощными аккумуляторами и квадрокамерами. Цена

Конкуренты Xiaomi Redmi Состоялась премьера смартфонов Realme 5 и Realme 5 Pro, оборудованных четырьмя основными фотокамерами. Realme – это д
16.05.2018 Oppo выпустила смартфон за $200 с флагманскими характеристиками. Видео

дитель мобильной техники Oppo (входит в концерн BBK Electronics) анонсировал в Индии новый смартфон Oppo Realme 1 с привлекательным соотношением характеристик и розничной цены. Oppo позициониру

Публикаций - 54, упоминаний - 152

BBK Realme и организации, системы, технологии, персоны:

BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 49
Xiaomi 1732 24
BBK OPPO Electronics 384 22
Samsung Electronics 10254 14
MediaTek - Ralink 527 13
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 12
BBK Electronics Corp 313 10
BBK OnePlus 216 10
Huawei 3933 9
Apple Inc 12100 9
Sony 6544 8
Qualcomm Technologies 1822 7
Google LLC 11775 7
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 3
МегаФон 8805 3
Ланит - diHouse - Дихаус 188 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 2
Goodix Technology 6 2
Samsung - Harman - JBL 216 2
Infinix Mobile - Infinix Mobility 145 2
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 2
OmniVision Technologies 30 2
BBK Realme Design 2 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Toshiba Corporation 2927 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 210 1
Canalys 231 1
ZTE Corporation 747 1
Check Point Software Technologies 760 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 1
Blackview 18 1
Flipkart Group 17 1
Doogee 26 1
PUBG Corporation 43 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Yandex - Яндекс 7339 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
BBK vivo iQOO 16 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 25 2
Малахит 21 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 36 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 61 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
TÜV Rheinland Group 135 1
Gucci - Дом моды Гуччи 33 1
Bulgari 4 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 45 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 13
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 52
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 42
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 32
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 32
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 32
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 23
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 21
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1856 21
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1004 21
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 687 19
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 18
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1198 18
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2347 18
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 18
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 17
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2077 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 17
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2477 16
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 15
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 14
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 14
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 14
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 14
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 14
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 14
Наушники - Headphones 3999 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 13
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1329 13
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 12
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1791 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 10
HRA - High-resolution audio - Hi-Res Audio - Аудио высокой четкости 78 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 10
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1027 10
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 757 10
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2953 9
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 9
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 25
Google Android 13994 17
MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 347 16
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 429 15
BBK Realme UI 46 15
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 353 15
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 13
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 464 12
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 497 12
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 259 12
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 405 12
MediaTek Dimensity - серия мобильных платформ для смартфонов 117 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 9
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 364 8
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 8
BBK Realme C - Серия смартфонов 49 8
Samsung ISOCELL CMOS camera sensors - серия сенсоров смартфона 53 8
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 260 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 7
BBK OPPO SuperVOOC 38 7
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 268 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 6
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 205 6
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 264 5
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 287 5
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 152 5
Google Android 14 73 5
Google YouTube - Видеохостинг 2747 4
Samsung Galaxy Note 695 4
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 99 4
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 213 4
BBK OPPO ColorOS 60 4
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 225 4
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 4
Google Android 12 - Android Snow Cone 116 4
Huawei nova - Серия смартфона 63 4
Transsion Holdings - Tecno Camon - серия смартфонов 43 4
Google Android 9 - Android Pie 210 3
BBK Realme X и XT - Серия смартфонов 28 3
Honor 9 - Серия смартфонов 41 3
Li Sky - Ли Скай 4 2
Miranda Claudio - Миранда Клаудио 2 2
Singh Roshan - Сингх Рошан 1 1
Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 6 1
Тарасов Андрей 20 1
Тулубьев Павел 24 1
Шилов Станислав 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 44
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 26
Индия - Bharat 5432 19
Европа 21767 8
Китай - Тайвань 3984 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 5
Африка - Африканский регион 3478 5
Германия - Федеративная Республика 12682 4
Южная Корея - Республика 6646 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 3
Франция - Французская Республика 7845 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Финляндия - Финляндская Республика 3603 2
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 143 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 2
Польша - Республика 1959 1
Сингапур - Республика 1849 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Индонезия - Республика 956 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 991 1
Египет - Арабская Республика 1004 1
Сатурн - Титан (спутник) 468 1
Япония 13282 1
Украина 7608 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Ирландия - Республика 1010 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Испания - Королевство 3706 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 21
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 5
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 5
Металлы - Золото - Gold 1135 5
Видеокамера - Видеосъёмка 692 5
Импортозамещение - параллельный импорт 481 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 3
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1675 3
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 530 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1721 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3708 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 497 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 760 2
Металлы - Серебро - Silver 756 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 1
Философия - Philosophy 444 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 846 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
GizChina - Издание 72 2
GSM Arena 72 2
GizmoChina 134 2
FT - Financial Times 1219 1
Fortune 206 1
Bloomberg Businessweek 122 1
The Verge - Издание 554 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
The Register - The Register Hardware 1551 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
DxOMark - Издание 36 1
Mobiltelefon 8 1
Counterpoint Research 88 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 54 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 36 2
Red Dot Design Award 55 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 642 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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