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«М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи смартфонов серии Realme 13 вли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж смартфонов Realme 13. Старшая модель Realme 13+ 5G получила чипсет MediaTek Dimensity 7300, основанный на 4 нм техпроцессе. По сра

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Realme представила смартфон с Snapdragon 695 5G — Realme 9 5G Realme, бренд смартфонов, представил новую модель — Realme 9 5G. Об этом CNews сообщили представители Realme. Оснащенный процессором Snapdragon 6

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Главный конкурент Xiaomi Redmi привез в Россию дешевый 5G-смартфон с огромной батареей. Цена Смартфон для сетей, которых нет Компания Realme провела российскую премьеру смартфона Realme 8 5G. Наделенный поддержкой сетей пятого поколения и аккумулятора повышенной емкости, он стоит ровно 20 тыс. руб. В российской рознице новинка Realme доступна пока в единственной комплек

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В России начинаются продажи мощных и дешевых смартфонов, настоящих «убийц» Xiaomi. Цена, видео мпания Oppo привезла в Россию новые смартфоны своего дочернего бренда Realme – моноблоки Realme 6 и Realme 6 Pro. Их анонс, как сообщал CNews, состоялся в первых числах марта 2020 г. в Индии, и

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