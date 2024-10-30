BBK Realme серия смартфонов
|30.10.2024
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Серия Realme 13 поступила в продажу в России
Realme официально представила новую номерную серию — Realme 13. Модели Realme 13+ 5G и 13 5G получили процессоры MediaTek Dimensity 7300 Energy и MediaTek Dimensity
|29.10.2024
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«М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи смартфонов серии Realme 13
вли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж смартфонов Realme 13. Старшая модель Realme 13+ 5G получила чипсет MediaTek Dimensity 7300, основанный на 4 нм техпроцессе. По сра
|12.09.2024
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На AliExpress стартовали продажи новых смартфонов Realme 13+ 5G и 13 5G
На AliExpress стартовали продажи двух моделей Realme 13+ 5G и Realme 13 5G. Смартфоны уже доступны покупателям в России в магазинах дистриб
|19.08.2024
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Серия Realme 13 Pro поступила в продажу
Realme официально представил линейку realme 13 Pro. Об этом CNews сообщили представители Realme. Новая линейка сочетает в себе пер
|02.07.2024
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Смартфон realme 12 поступил в продажу в России
Компания realme объявляет о старте продаж нового смартфона номерной серии бренда, realme 12. Новинка стала единственным смартфоном с 512 ГБ памяти в ценовом сегменте до 26 тыс
|24.05.2024
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«М.Видео» и «Эльдорадо» объявляют о старте продаж смартфонов серии Realme 12
ммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж новой серии Realme 12+ 5G в цветах «Зеленый малахит» и «Бежевый песок» и Realme 12 5G в цветах «
|04.04.2024
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В магазины «М.Видео-Эльдорадо» поступила в продажу новая серия смартфонов Realme 12 Pro
е дизайн в стиле премиальных часов. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Новый Realme 12 Pro+ (12 Про +) получил перископический телеобъектив OmniVision OV64B 1/2 («Омнивиж
|04.04.2024
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Часы пробили 12: в «Ситилинке» уже можно купить смартфоны серии Realme 12 Pro
Смартфоны Realme 12 Pro и Realme 12 Pro+ стали доступны для покупки в «Ситилинке» по цене от 34,
|04.04.2024
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Серия Realme 12 Pro поступила в продажу в России
и смартфонов серии 12 Pro. Новые устройства выводят опыт фото- и видеосъемки на новый уровень. Так, Realme 12 Pro+ стал единственным в ценовой категории смартфоном, оснащенным перископическим т
|07.03.2024
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Любимый россиянами заклятый конкурент Xiaomi выпустил дешевый смартфон с экраном как у iPhone 15 Pro Max. Российская премьера не за горами. Видео
ссии бренд смартфонов и прямой конкурент Xiaomi и ее «дочки» Redmi, выпустила новый умный мобильник Realme 12. Его премьера состоялась в Индии, где он поступил в продажу под названием Realme
|14.07.2023
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Realme 11 Pro и 11 Pro+ поступили в продажу в России
Компания Realme объявляет о старте продаж новой серии смартфонов Realme 11 Pro в России. В линейку вошли модели 11 Pro и 11 Pro+, которые получили флагманский
|08.02.2023
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Смартфоны серии Realme 10 Pro поступили в продажу в России
Realme, бренд смартфонов, представляет смартфоны Realme 10 Pro и 10 Pro+. Realme 10 Pro+ получил первый в своем ценовом сегменте изогну
|09.11.2022
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Смартфон Realme 10 поступил в продажу в России
али благодаря технологии работы со светом ProLight в ночном режиме — она же использовалась в модели Realme 9 Pro+. Современный алгоритм обработки позволяет получить фотографии профессионального
|11.10.2022
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Realme представила смартфон с Snapdragon 695 5G — Realme 9 5G
Realme, бренд смартфонов, представил новую модель — Realme 9 5G. Об этом CNews сообщили представители Realme. Оснащенный процессором Snapdragon 6
|16.02.2022
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Объявлены российские цены серии Realme 9 Pro 5G
Компания Realme провела российскую презентацию смартфонов серии Realme 9 Pro одновременно со всем миром и запустила модели Realme 9 Pro 5G и Realme
|23.06.2021
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Главный конкурент Xiaomi Redmi привез в Россию дешевый 5G-смартфон с огромной батареей. Цена
Смартфон для сетей, которых нет Компания Realme провела российскую премьеру смартфона Realme 8 5G. Наделенный поддержкой сетей пятого поколения и аккумулятора повышенной емкости, он стоит ровно 20 тыс. руб. В российской рознице новинка Realme доступна пока в единственной комплек
|26.05.2021
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Realme представила в России недорогой «флагман» realme 8 Pro. Цена. Фото
Realme официально представила realme 8 Pro. Это новый смартфон, среди ключевых преимуществ которого: флагманская производительность до 30 тыс. руб. с модулем камеры на 108 Мп и профессиональными режимами съемки, Super AMOLE
|21.10.2020
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Заклятый конкурент Xiaomi привез в Россию два любопытных смартфона. Цена, видео
смартфоны под брендом Realme с 2018 года Realme 7 и Realme 7 Pro пришли на смену моделям Realme 6 и Realme 6 Pro соответственно. Их появление в России, как сообщал CNews, состоялось в мае 2020
|12.05.2020
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В России начинаются продажи мощных и дешевых смартфонов, настоящих «убийц» Xiaomi. Цена, видео
мпания Oppo привезла в Россию новые смартфоны своего дочернего бренда Realme – моноблоки Realme 6 и Realme 6 Pro. Их анонс, как сообщал CNews, состоялся в первых числах марта 2020 г. в Индии, и
|20.08.2019
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Oppo выпустила дешевые смартфоны с мощными аккумуляторами и квадрокамерами. Цена
Конкуренты Xiaomi Redmi Состоялась премьера смартфонов Realme 5 и Realme 5 Pro, оборудованных четырьмя основными фотокамерами. Realme – это д
|16.05.2018
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Oppo выпустила смартфон за $200 с флагманскими характеристиками. Видео
дитель мобильной техники Oppo (входит в концерн BBK Electronics) анонсировал в Индии новый смартфон Oppo Realme 1 с привлекательным соотношением характеристик и розничной цены. Oppo позициониру
BBK Realme и организации, системы, технологии, персоны:
|Li Sky - Ли Скай 4 2
|Miranda Claudio - Миранда Клаудио 2 2
|Singh Roshan - Сингх Рошан 1 1
|Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 6 1
|Тарасов Андрей 20 1
|Тулубьев Павел 24 1
|Шилов Станислав 9 1
|GizChina - Издание 72 2
|GSM Arena 72 2
|GizmoChina 134 2
|FT - Financial Times 1219 1
|Fortune 206 1
|Bloomberg Businessweek 122 1
|The Verge - Издание 554 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
|The Register - The Register Hardware 1551 1
|CNews - ZOOM.CNews 1847 1
|DxOMark - Издание 36 1
|Mobiltelefon 8 1
|Counterpoint Research 88 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 54 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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