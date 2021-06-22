Главный конкурент Xiaomi Redmi привез в Россию дешевый 5G-смартфон с огромной батареей. Цена

В России начались продажи смартфона Realme 8 5G. Он стоит 20 тыс. руб., предлагая за эти деньги аккумулятор на 5000 мАч, поддержку сетей пятого поколения и современную ОС Android 11. Главный соперник Realme на мировом рынке – компания Redmi, «дочка» Xiaomi.

Смартфон для сетей, которых нет

Компания Realme провела российскую премьеру смартфона Realme 8 5G. Наделенный поддержкой сетей пятого поколения и аккумулятора повышенной емкости, он стоит ровно 20 тыс. руб.

В российской рознице новинка Realme доступна пока в единственной комплектации, включающей 64-гигабайтный накопитель и модуль оперативной памяти LPDDR4X объемом 4 ГБ. На выбор доступно два цвета – черный и синий.

Бренд Realme, основанный в мае 2018 г. наряду с Oppo, OnePlus и Vivo входит в холдинг ВВК. Основной его конкурент на российском и мировом рынках - это китайская компания Redmi. До января 2019 г. Redmi была лишь линейкой недорогих смартфонов компании Xiaomi, теперь же это ее полноценная «дочка».

Воспользоваться 5G-модемом в новом Realme 8 5G получится лишь в нескольких городах России

Следует отметить, что наличие в смартфоне поддержки 5G-сетей (любом, не только Realme 8 5G) в России не является преимуществом. На территории страны на момент публикации материала эти сети не были массово распространены. Они доступны только в ряде тестовых зон и то лишь в нескольких городах, например, в метро Казани. В остальных же населенных пунктах жителям приходится довольствоваться сетями LTE (4G), 3G, а иногда и вовсе GSM.

До России Realme 8 5G добрался спустя два месяца после премьеры в Индии, где состоялась его мировая премьера. В середине мая 2021 г. аппарат появился в Европе.

Процессор и экран

Лицо Realme 8 5G – это 6,5-дюймовая панель Full HD+ (1080x2400 пикселей) с яркостью, повышенной до 600 нит. Экран имеет частоту обновления 90 Гц, а его сенсорный слой – 180 Гц. Боковые и верхняя рамки почти полностью отсутствуют, но нижний «подбородок» все же остается. Под селфи-камеру производитель предусмотрел небольшое отверстие круглой формы в верхнем левом углу матрицы. Сканера отпечатков пальцев под дисплеем нет – его разработчики встроили в боковую кнопку включения.

Корпус смартфона изготовлен из пластика

Собрать свой новый смартфон Realme решила без процессора Qualcomm. Основу гаджета составляет чип Dimesity 700 5G разработки тайваньской компании MediaTek.

Премьера процессора состоялась в начале ноября 2020 г. Это 7-нанометровый CPU с двумя кластерами ядер – в первом находятся два высокопроизводительных Cortex A76 на частоте до 2,2 ГГц, а второй включает шесть энергоэффективных Cortex A55 с тактовой частотой до 2 ГГц.

В процессоре также есть видеоподсистема Mali-G57 MC2. Она работает на частоте до 950 МГц.

Батарея и фотокамеры

За 20 тыс. руб. в новинке Realme есть четыре фотокамеры – три сзади и одна в дисплее. Фронтальный модуль получил разрешение 16 Мп, диафрагму f/2.1, портретный режим и функцию улучшения селфи за счет алгоритмов искусственного интеллекта.

Хоть тыльный модуль и выглядит 4-сенсорным, на самом деле матриц в нем три

В составе тройного основного модуля есть базовый сенсор на 48 Мп и два 2-мегапиксельных модуля – портретный монохромный и макромодуль для съемки на расстоянии 40 мм.

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Realme 8 5G работает от несъемного аккумулятора емкостью 5000 мАч. По заверениям разработчиков на одном заряде смартфон продержится до 42 часов в режиме разговора, до 98 часов в режиме аудиоплеераа и до 16 часов в режиме просмотра видео. Время ожидания на одном заряде составляет 665 часов. Эти показатели достигаются за счет режима энергосбережения Smart 5G Power Saving. Заряжается батарея смартфона по USB-C, поддерживается ускоренная 18-ваттная зарядка.

Дополнительные характеристики

Realme 8 5G с завода поставляется с прошивкой Android 11, пока что самой современной. В мае 2021 г. Google анонсировала Android 12, но распространение этой ОС начнется не раньше августа 2021 г.

Премьерный ролик Realme 8 5G

Поверх Android в мобильнике установлена фирменная прошивка realme UI 2.0. Аппарат весит 185 граммов при толщине 8,5 миллиметра. Для карт памяти microSD в нем предусмотрен отдельный слот в дополнение к двум SIM-слотам. Максимальный поддерживаемый объем карты составляет 1 ТБ.