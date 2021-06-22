Главный конкурент Xiaomi Redmi привез в Россию дешевый 5G-смартфон с огромной батареей. Цена
В России начались продажи смартфона Realme 8 5G. Он стоит 20 тыс. руб., предлагая за эти деньги аккумулятор на 5000 мАч, поддержку сетей пятого поколения и современную ОС Android 11. Главный соперник Realme на мировом рынке – компания Redmi, «дочка» Xiaomi.
Смартфон для сетей, которых нет
Компания Realme провела российскую премьеру смартфона Realme 8 5G. Наделенный поддержкой сетей пятого поколения и аккумулятора повышенной емкости, он стоит ровно 20 тыс. руб.
В российской рознице новинка Realme доступна пока в единственной комплектации, включающей 64-гигабайтный накопитель и модуль оперативной памяти LPDDR4X объемом 4 ГБ. На выбор доступно два цвета – черный и синий.
Бренд Realme, основанный в мае 2018 г. наряду с Oppo, OnePlus и Vivo входит в холдинг ВВК. Основной его конкурент на российском и мировом рынках - это китайская компания Redmi. До января 2019 г. Redmi была лишь линейкой недорогих смартфонов компании Xiaomi, теперь же это ее полноценная «дочка».
Следует отметить, что наличие в смартфоне поддержки 5G-сетей (любом, не только Realme 8 5G) в России не является преимуществом. На территории страны на момент публикации материала эти сети не были массово распространены. Они доступны только в ряде тестовых зон и то лишь в нескольких городах, например, в метро Казани. В остальных же населенных пунктах жителям приходится довольствоваться сетями LTE (4G), 3G, а иногда и вовсе GSM.
До России Realme 8 5G добрался спустя два месяца после премьеры в Индии, где состоялась его мировая премьера. В середине мая 2021 г. аппарат появился в Европе.
Процессор и экран
Лицо Realme 8 5G – это 6,5-дюймовая панель Full HD+ (1080x2400 пикселей) с яркостью, повышенной до 600 нит. Экран имеет частоту обновления 90 Гц, а его сенсорный слой – 180 Гц. Боковые и верхняя рамки почти полностью отсутствуют, но нижний «подбородок» все же остается. Под селфи-камеру производитель предусмотрел небольшое отверстие круглой формы в верхнем левом углу матрицы. Сканера отпечатков пальцев под дисплеем нет – его разработчики встроили в боковую кнопку включения.
Собрать свой новый смартфон Realme решила без процессора Qualcomm. Основу гаджета составляет чип Dimesity 700 5G разработки тайваньской компании MediaTek.
Премьера процессора состоялась в начале ноября 2020 г. Это 7-нанометровый CPU с двумя кластерами ядер – в первом находятся два высокопроизводительных Cortex A76 на частоте до 2,2 ГГц, а второй включает шесть энергоэффективных Cortex A55 с тактовой частотой до 2 ГГц.
В процессоре также есть видеоподсистема Mali-G57 MC2. Она работает на частоте до 950 МГц.
Батарея и фотокамеры
За 20 тыс. руб. в новинке Realme есть четыре фотокамеры – три сзади и одна в дисплее. Фронтальный модуль получил разрешение 16 Мп, диафрагму f/2.1, портретный режим и функцию улучшения селфи за счет алгоритмов искусственного интеллекта.
В составе тройного основного модуля есть базовый сенсор на 48 Мп и два 2-мегапиксельных модуля – портретный монохромный и макромодуль для съемки на расстоянии 40 мм.
Realme 8 5G работает от несъемного аккумулятора емкостью 5000 мАч. По заверениям разработчиков на одном заряде смартфон продержится до 42 часов в режиме разговора, до 98 часов в режиме аудиоплеераа и до 16 часов в режиме просмотра видео. Время ожидания на одном заряде составляет 665 часов. Эти показатели достигаются за счет режима энергосбережения Smart 5G Power Saving. Заряжается батарея смартфона по USB-C, поддерживается ускоренная 18-ваттная зарядка.
Дополнительные характеристики
Realme 8 5G с завода поставляется с прошивкой Android 11, пока что самой современной. В мае 2021 г. Google анонсировала Android 12, но распространение этой ОС начнется не раньше августа 2021 г.
Поверх Android в мобильнике установлена фирменная прошивка realme UI 2.0. Аппарат весит 185 граммов при толщине 8,5 миллиметра. Для карт памяти microSD в нем предусмотрен отдельный слот в дополнение к двум SIM-слотам. Максимальный поддерживаемый объем карты составляет 1 ТБ.