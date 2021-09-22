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Mali-G ARM
Серия GPU
Graphics processing unit
Графический процессор


22.09.2021 Xiaomi выпустила смарт-ТВ по цене смартфона. Видео 1
21.07.2021 Xiaomi больше не нужны. Samsung выпустила дешевый мобильник с монструозной батареей. Фото 1
20.07.2021 Выпущен клон Raspberry Pi, такой же дешевый, но гораздо лучше 1
20.07.2021 Обзор смартфона Infinix Note 10 Pro: новинка лета 2021 1
28.06.2021 Xiaomi выпустила флагманские смарт-ТВ с высококлассными экранами. Они вдвое дешевле конкурентов. Видео 1
22.06.2021 В России выпущен бюджетный смартфон realme C25 1
03.06.2021 Huawei создала «анти-Android» и выпустила кучу гаджетов на нем. Видео 1
31.05.2021 Обзор флагманского смартфона realme 8: цена и качество без компромиссов 1
18.05.2021 Samsung начала продавать в России дешевый долгоиграющий смартфон. Цена 1
22.04.2021 Обзор смартфона BQ Aurora 6430L 1
12.03.2021 Обзор Samsung Galaxy S21 Ultra: эталон Android-флагманов 1
10.02.2021 В России начинаются продажи сверхживучего смартфона с гигантской батареей. Цена 1
01.02.2021 Россияне выпустили дешевый смартфон с квадрокамерой. Фото 1
11.01.2021 Обзор Zero 8: флагман от нового бренда Infinix 1
25.11.2020 «Яндекс» выпустил мощную флагманскую смарт-колонку «Станция макс». Цена, видео 1
13.11.2020 Samsung сделал пятинанометровый процессор, чтобы не отставать от Apple 1
03.11.2020 Смартфон Huawei Mate 40 Pro выходит на российский рынок 1
29.10.2020 Oppo объявляет о снижении цен до 57% на смартфоны A53 и A91 к черной пятнице 1
23.10.2020 Huawei выпустила суперсмартфон с первым 5 нм чипом для Android. Он стоит дороже новых iPhone 12. Видео 1
22.10.2020 Huawei представила серию флагманских смартфонов Mate 40. Цены. Фото 2
21.10.2020 Заклятый конкурент Xiaomi привез в Россию два любопытных смартфона. Цена, видео 1
20.10.2020 Oppo выпустила свои первые ТВ: дешевый, чтобы воевать с Xiaomi, и дорогой, чтобы воевать с Samsung 1
03.09.2020 Honor представила первый планшет на российском рынке – Honor Pad V6 1
21.08.2020 В России начались продажи суперфлагманских смартфонов и премиальных планшетов Samsung. Видео 2
06.08.2020 В России вышел сверхдешевый антикризисный смартфон Xiaomi 1
31.07.2020 Xiaomi начала продавать в России свой самый дешевый смартфон. Видео 1
11.06.2020 Смартфон Oppo A91 с FHD+ AMOLED-дисплеем представлен в России. Цена. Фото 1
11.06.2020 Планшеты Huawei MatePad поступили в продажу в России. Цены 1
11.06.2020 Обзор смартфона Honor 30 Pro+: Андроид под санкциями 1
01.06.2020 Huawei расширила линейку планшетов новым Huawei MatePad. Цены 1
26.05.2020 Xiaomi выпустила новые смарт-ТВ по цене смартфона 1
19.05.2020 Huawei выпустила дешевые смарт-ТВ на собственной ОС без Android. Видео 1
12.05.2020 В России начинаются продажи мощных и дешевых смартфонов, настоящих «убийц» Xiaomi. Цена, видео 1
04.05.2020 Новый суперфлагман Samsung получит процессор от смартфонов Xiaomi 1
24.04.2020 Выпущен крошечный компьютер дешевле и лучше Raspberry Pi 4. Видео 2
23.04.2020 Doogee начинает российские продажи доступного смартфона X95. Цена 1
16.04.2020 Huawei создала дешевый процессор с встроенным 5G-модемом. Qualcomm нечем ответить 3
06.04.2020 Обзор Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: флагман с телескопом 2
30.03.2020 Xiaomi выпускает смартфон с квадрокамерой и огромной батареей за $100 2
27.03.2020 Выпущены флагманские смартфоны Huawei с камерами лучше, чем у iPhone 11 Pro. Цены. Видео 1

Публикаций - 125, упоминаний - 159

Mali-G ARM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5677 45
Huawei 2730 29
Xiaomi 904 26
Google LLC 7154 22
Mali 54 22
Apple Inc - Эппл Рус 7707 15
OPPO Electronics 222 13
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 12
MediaTek 315 12
Qualcomm Technologies 1003 12
Realme 79 8
Leica Camera 156 7
Microsoft Corporation 11095 7
Harman Kardon 167 6
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 95 5
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 5
Amlogic 16 4
Doogee 11 3
Meizu 122 3
Sony 2378 3
Shenzhen Xunlong Software 6 3
Lenovo Group 1637 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 1213 3
Intel Corporation 4180 3
Lenovo Motorola 1006 2
LG Electronics 1853 2
Facebook 3766 2
Oukitel 12 2
Huawei HiSilicon Technologies 30 2
BeagleBone 4 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 2
Siemens AG - Сименс Россия 656 2
Vivo 125 2
Banana Pi 5 2
PandaBoard 5 2
CubieBoard 4 2
NXP Freescale Semiconductor 96 2
Элвис-НеоТек 30 1
LG Innotek 8 1
Элвис-Плюс 69 1
TÜV Rheinland Group 63 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 4
Porsche Design GmbH 12 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
Связной ГК 878 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Wildberries 128 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
AliExpress Tmall 52 1
Porsche 36 1
TripAdvisor 33 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
Пентагон - Министерство обороны США 278 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 2
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 6 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 62
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 61
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 60
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 53
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 52
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2970 40
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 27
USB Type-C - USB-C 901 25
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 22
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1205 22
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 20
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 337 15
NPU - Numeric (floating point) Processing Unit - Нейропроцессор - независимый математический сопроцессор 27 15
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2361 14
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 12
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 11
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 11
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 9
Smartphone - Смартфон 773 9
ARM64 - Архитектура процессора 1018 9
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 8
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 208 8
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 8
ToF camera - Time-of-flight камера 54 8
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 7
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 394 6
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 6
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1120 5
Фотокамеры - Фотоаппараты 23 5
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 104 5
3G - Стандарт мобильной связи 3736 5
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 4
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 45 4
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 82 4
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 4
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 50
Google Android 10751 44
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 42
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 37
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 34
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1155 27
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 27
Huawei Mate - серия смартфонов 183 26
Google Android 10 172 20
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 16
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 15
Samsung Galaxy Note 558 15
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 82 13
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 12
Corning Gorilla Glass 496 11
MediaTek Helio G - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 43 11
Samsung Exynos 9 - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 64 9
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 109 9
Microsoft Windows 10 6645 9
Google Android 9 Pie 159 8
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 116 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 8
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 8
Apple iPhone 11 152 7
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 7
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 7
Sony IMX - КМОП-сенсоры для смартфонов 114 7
Huawei Honor SuperCharge 50 7
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 176 6
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 6
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 38 6
Google YouTube - Видеохостинг 1719 5
Huawei P30 - Серия смартфонов 54 5
Apple iOS 5742 5
Samsung ISOCELL - серия сенсоров смартфона 27 5
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 37 5
Samsung One UI 42 5
Huawei P - Серия смартфонов 72 5
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 5
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
Zhao George - Чжао Джордж 12 1
Agarwal Ishan - Агарвал Ишан 3 1
Man Yu - Мань Юй 9 1
Browne Thom - Браун Том 2 1
Zhiqiang - Чжицян Ван 1 1
Пименов Андрей 1 1
Клоков Александр 2 1
Панов Сергей 14 1
Ю Ричард - Yu Richard 19 1
Сизов Григорий 13 1
Круглов Константин 21 1
Махсон Михаил 13 1
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 15 1
Гуцериев Михаил 107 1
Смирнов Алексей 142 1
Эйгес Павел 66 1
Белоусов Андрей 53 1
Опанасенко Всеволод 101 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 66
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 42
Индия - Республика 2173 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 6
Европа 3759 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 5
Япония 2788 4
Китай - Тайвань 591 3
Германия - Федеративная Республика 3643 3
Канада 1304 2
Германия - Берлин 357 2
Китай - Пекин 319 2
Европа Западная 614 1
Великобритания - Кембридж 71 1
Иран - Исламская Республика Иран 375 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
США - Сан-Франциско 694 1
Германия - Мюнхен 168 1
Испания - Барселона 536 1
Латинская Америка 724 1
Испания - Королевство 1255 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 1
Великобритания - Лондон 820 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Италия - Итальянская Республика 1388 1
Специальный административный район Гонконг 550 1
Финляндия - Финляндская Республика 817 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Русский язык 983 1
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 1
CNews - ZOOM.CNews 1095 17
GizmoChina 77 4
GSM Arena 54 4
PhoneArena 68 2
The Korea Herald 25 1
CNX Software 4 1
Android Authority 33 1
91Mobiles 7 1
Xiaomishka 3 1
CNMO 1 1
SlashLeaks 10 1
TENAA 16 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
Liliputing 27 1
DxOMark - Издание 34 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
GizChina - Издание 40 1
CNews Analytics 1990 3
ЭЛАС НПО 6 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 7
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 4
Samsung Unpacked 19 1
Samsung Galaxy Unpacked 4 1
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