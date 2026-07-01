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Mali-G ARM Серия GPU Graphics processing unit Графический процессор

СОБЫТИЯ

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01.07.2026 Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный 1
03.06.2026 Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16 1
21.05.2026 Авторы легендарного «тамагочи для хакеров» Flipper Zero создали брутальный карманный компьютер на Linux 1
04.05.2026 Начались продажи российского бронебойного смартфона MIG A65 на «отечественном Android» 1
29.04.2026 Xiaomi выпустила гигантский ультрадешевый смартфон с огромной батареей. И дефицит памяти не повлиял 1
23.04.2026 Вредонос из Google Play охотился за пользователями WhatsApp* на старых смартфонах 1
07.04.2026 Infinix представляет XPAD 30E: новый стандарт производительности и комфорта 1
19.03.2026 В России вышел супердешевый смартфон с памятью как в MacBook Neo. Он стоит дешевле 10 тысяч рублей 1
16.03.2026 Xiaomi вспомнила о своем предназначении. Выпущен супердешевый и современный телевизор с большим экраном дешевле 17 тысяч рублей 2
04.03.2026 Известный российский производитель выпустил два своих первых смартфона. Они доступны каждому. Цена 2
20.02.2026 Телевизоры Xiaomi стали дорогими. Выпущена очень дорогая модель на «квантовых точках» с небольшим экраном. В России есть дешевле 1
10.02.2026 Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе 2
23.12.2025 Intel и AMD больше не нужны. Китай научился запускать Windows на дешевых Android-планшетах с ARM-процессорами 1
10.12.2025 Староверы Linux проиграли войну. Код на Rust больше не эксперимент, а законная часть ядра 1
05.11.2025 Санкции США дали плоды. Знаменитый в России бренд выпустил ПК на суверенных чипах и на ОС Linux. Windows на них не поставить 1
12.09.2025 Xiaomi выпустила редкий гаджет – гибрид книги и смартфона, который не ломает глаза и помещается в кармане 1
06.06.2025 Xiaomi выпустила дешевый планшет Redmi Pad 2 с большой батареей и экраном не хуже, чем у iPad Pro 1
13.05.2025 Xiaomi в опасности. Выпущен «убийца» Redmi Note за $110 с огромной батареей. Производитель любим россиянами 1
29.04.2025 В России вышел фантастически дешевый смартфон Xiaomi с экраном как у топового iPhone. Опрос 1
29.04.2025 Россияне создали суверенный планшет «Р-Таб» с отечественной ОС на замену Android 1
31.03.2025 Любимый россиянами бренд выпустил дешевые модели ТВ с большими экранами miniLED. Опрос 1
03.03.2025 Любимый россиянами бренд ТВ выпустил планшет с революционным экраном, какого нет ни в одном iPad 1
27.02.2025 Samsung выпустила супердешевые смартфоны с характеристиками флагманов. Цена 1
20.02.2025 Заклятый конкурент Apple выпустил смартфон с большой батареей на замену новейшему iPhone 16e. Он в пять раз дешевле и во многом лучше 1
18.02.2025 Нужно больше батареи. «Убийца» Xiaomi выпустил два дешевых смартфона с огромными аккумуляторами 1
14.02.2025 «Яндекс» выпустил свой первый планшет – «убийцу» iPad. Он металлический, большой и дешевый. Видео 1
31.01.2025 Выпущен истинный «убийца» смартфонов, дешевый и умеющий работать неделю от одной зарядки. Опрос 1
13.01.2025 Xiaomi выпустила идеальные смартфоны для России без переплаты за 5G. Они дешевые, мощные и с большим экраном 1
23.12.2024 Несостоявшийся конкурент Xiaomi вернулся в Россию с супердешевым смартфоном с большим экраном. Цена 1
25.11.2024 Обзор смартфона TECNO SPARK 30 5G — быстрый и выгодный 2
06.11.2024 Выпущен неубиваемый смартфон с огромной батареей намного компактнее самого маленького iPhone. Ожидается в России 2
10.10.2024 Обзор телевизора Hyundai H-LED75BU7009: яркий и тонкий гигант 1
18.09.2024 Samsung выпустил сверхдешевый телефон с большим экраном и емкой батареей для конкуренции с Xiaomi и Realme 1
17.09.2024 Уязвимости в GPU для мобильных устройств позволяют шпионить за пользователями 1
26.08.2024 Xiaomi напряглась. Ее лютый конкурент выпускает супердешевый смартфон с емкой батареей, переизбытком памяти и экраном больше, чем у iPhone 15 Pro Max 1
26.08.2024 Китай создал «первый в мире» чип безопасности на импортонезависимой архитектуре RISC-V 1
19.08.2024 Обзор смартфона TECNO CAMON 30 LOEWE.Design Edition: экологичная красота 2
24.07.2024 Xiaomi создала миниатюрный планшет с огромной батареей втрое дешевле iPad mini 1
09.07.2024 Обзор смартфона TECNO CAMON 30: локомотив продаж 2024 1

Публикаций - 291, упоминаний - 359

Mali-G ARM и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 88
Huawei 4676 87
Xiaomi - Сяоми 2231 83
Google LLC 12688 64
Apple Inc 13154 50
MediaTek - Ralink 595 48
Qualcomm Technologies 1974 35
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 28
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 28
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 27
Leica Camera 282 23
BBK OPPO Electronics 484 23
Intel Corporation 12811 20
Sony 6739 14
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 14
Microsoft Corporation 25775 14
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 12
BBK OnePlus 298 12
Yandex - Яндекс 9216 12
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 80 11
Amlogic 57 11
LG Electronics 3735 11
BBK Electronics Corp 332 10
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 10
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 10
AMD - Advanced Micro Devices 4641 10
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 9
Mali 38 8
AKG 66 8
Lenovo Group 2446 8
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 7
Infinix Mobile - Infinix Mobility 218 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 7
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 6
Huawei - HiSilicon Technologies 70 6
Nvidia Corp 4002 6
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 6
Huawei Mobile Services 75 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 14
TÜV Rheinland Group 181 12
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 8
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Porsche Design GmbH 23 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 4
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 4
Связной ГК 1401 4
Carl Zeiss AG 307 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
BMW Group 482 1
Hyundai Motor Company 436 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 1
Евросеть 1421 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 75 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
Vimeo - Видеохостинг 71 1
Совкомбанк Совесть 279 1
TripAdvisor 41 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 1
Ferrari NV 159 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 1
Caterpillar - 93 1
Композит 99 1
DeviantArt 9 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
Amnesty International 21 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
eBay Inc 1640 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 81
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 9
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 6
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 240
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 233
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 194
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 160
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 160
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 145
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 142
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 140
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 129
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 126
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 125
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 123
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 120
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 119
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 118
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 105
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 100
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 96
Наушники - Headphones 4478 94
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 91
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 89
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 88
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 81
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 78
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 78
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 73
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 71
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 71
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 71
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 71
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 69
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 64
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 63
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 62
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 60
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 56
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 54
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 54
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 53
Контрастность 3042 53
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 209
Google Android 15243 98
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 88
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 77
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 77
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 73
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 58
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 51
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 47
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 45
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 45
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 257 41
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 39
Huawei Mate - серия смартфонов 453 38
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 226 36
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 34
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 222 33
Samsung Galaxy Note 702 30
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 227 29
Google YouTube - Видеохостинг 3002 29
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 28
Honor SuperCharge 193 27
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 27
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 26
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 313 26
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 26
Samsung Galaxy 1035 24
Google Android 9 - Android Pie 217 22
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 22
Google Android TV 381 21
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 21
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 20
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 20
Xiaomi PatchWall 44 17
BBK Realme UI 70 17
Linux OS 11533 17
Samsung One UI 90 17
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 66 15
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 209 15
Google Android 14 97 15
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Yu Richard - Ю Ричард 22 4
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Browne Thom - Браун Том 6 1
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Man Yu - Мань Юй 9 1
Agarwal Ishan - Агарвал Ишан 3 1
Upton Eben - Аптон Эбен 12 1
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Германия - Берлин 732 3
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