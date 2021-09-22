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Mali-G ARM
Серия GPU
Graphics processing unit
Графический процессор
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 125, упоминаний - 159
Mali-G ARM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Samsung Electronics 5677 45
|Huawei 2730 29
|Xiaomi 904 26
|Google LLC 7154 22
|Mali 54 22
|Apple Inc - Эппл Рус 7707 15
|OPPO Electronics 222 13
|TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 12
|MediaTek 315 12
|Qualcomm Technologies 1003 12
|Realme 79 8
|Leica Camera 156 7
|Microsoft Corporation 11095 7
|Harman Kardon 167 6
|Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 95 5
|Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 5
|Amlogic 16 4
|Doogee 11 3
|Meizu 122 3
|Sony 2378 3
|Shenzhen Xunlong Software 6 3
|Lenovo Group 1637 3
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1213 3
|Intel Corporation 4180 3
|Lenovo Motorola 1006 2
|LG Electronics 1853 2
|Facebook 3766 2
|Oukitel 12 2
|Huawei HiSilicon Technologies 30 2
|BeagleBone 4 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 2
|Siemens AG - Сименс Россия 656 2
|Vivo 125 2
|Banana Pi 5 2
|PandaBoard 5 2
|CubieBoard 4 2
|NXP Freescale Semiconductor 96 2
|Элвис-НеоТек 30 1
|LG Innotek 8 1
|Элвис-Плюс 69 1
|CNews - ZOOM.CNews 1095 17
|GizmoChina 77 4
|GSM Arena 54 4
|PhoneArena 68 2
|The Korea Herald 25 1
|CNX Software 4 1
|Android Authority 33 1
|91Mobiles 7 1
|Xiaomishka 3 1
|CNMO 1 1
|SlashLeaks 10 1
|TENAA 16 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
|Liliputing 27 1
|DxOMark - Издание 34 1
|КиноПоиск - Портал о кино 118 1
|GizChina - Издание 40 1
|CNews Analytics 1990 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762713, в очереди разбора - 666401.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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