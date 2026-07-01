Индексная книга (каталог) CNews*
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Mali-G ARM Серия GPU Graphics processing unit Графический процессор
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 291, упоминаний - 359
Mali-G ARM и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1866 26
|GizmoChina 171 15
|GSM Arena 78 12
|ITHome 46 5
|Liliputing 76 5
|Tom’s Hardware 600 3
|GizChina - Издание 84 3
|DxOMark - Издание 36 3
|The Verge - Издание 619 3
|PhoneArena 75 2
|TENAA 19 2
|Xiaomishka 4 2
|Neowin 217 2
|CNX Software 18 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
|Ведомости 1466 1
|AnandTech 73 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|DigiTimes - Издание 1331 1
|9to5Google 60 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
|Korea Herald 47 1
|Inquirer 463 1
|SlashLeaks 10 1
|CNMO 1 1
|Hacker News 92 1
|Telegraph 199 1
|TechSpot 188 1
|Android Authority 62 1
|Yahoo! Finance 122 1
|ComputerBase 14 1
|NotebookCheck 18 1
|cnTechPost 7 1
|Silicon 494 1
|Huawei Central 19 1
|NDTV.com 3 1
|India Today 6 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
|Counterpoint Research 110 6
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
|BlueFin Research 5 1
|РАН - Российская академия наук 2122 2
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
|РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.