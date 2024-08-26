Xiaomi напряглась. Ее лютый конкурент выпускает супердешевый смартфон с емкой батареей, переизбытком памяти и экраном больше, чем у iPhone 15 Pro Max

Realme в ближайшие дни выпустит смартфон Note 60, относящийся к начальному ценовому диапазону. В этом сегменте властвует Xiaomi, но Note 60 может стать серьезным конкурентом ее бюджетным Realme. Стоя в пределах $100, он предлагает АКБ на 5000 мАч, экран 6,74 дюйма и 6/128 ГБ памяти.

Заявка на успех

Востребованный в России бренд смартфонов Realme продолжает развивать свою новую линейку Note, которая призвана если не уничтожить, то потеснить легендарные Xiaomi Redmi Note. Как пишет портал GizmoChina, компания готовит модель Realme Note 60, которая будет стоить около $100 (9160 руб. по курсу ЦБ на 26 августа 2024 г.).

За эти деньги смартфон предложит покупателю большой экран и емкий аккумулятор а также возможность пользоваться современной прошивкой – Android 14, вышедшей в 2023 г. До нее еще не все флагманы обновились, а тут она есть с завода и в очень бюджетном смартфоне.

Первым делом Realme Note 60 появится на полках магазинов Индонезии, но в России устройства Realme Note тоже продаются, поэтому велика вероятность увидеть в местной рознице и Note 60. В Индонезии цена на него начинается с $90 (8245 руб.) за версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, а за $103 (9440 руб.) можно будет купить версию на 6/128 ГБ. Также выйдет топовая версия с 256 ГБ RAM и 8 ГБ ROM, но цена пока неизвестна.

Realme Смартфон выполнен в пластиковом корпусе

Продажи Realme Note 60 в Индонезии начнутся в течение ближайших нескольких дней. Вариантов расцветки пластикового корпуса два – темно-серая и голубая.

Крупнее iPhone 15 Pro Max

Отличительная черта Realme Note 60 – это его экран с диагональю 6,74 дюйма, то есть он больше, нежели у Apple iPhone 15 Pro Max с его 6,7 дюйма. Но OLED-панели ввиду цены устройства здесь нет – только IPS с невысоким разрешением 1600х720 точек или HD+.

Realme Компактным новый Note 60 назвать нельзя

По информации GizmoChina, экран смартфона имеет пиковую ярость 560 нит, занимает около 86% площади лицевой панели корпуса, отличается плотностью пикселей 260 ppi и соотношением сторон 20:9, а его частота обновления достигает 90 Гц.

В дисплее смартфона есть вырез а-ля «челка» в iPhone X, но это местный аналог Dynamic Island из iPhone 15. В этой части экрана выводятся дополнительные информационные сообщения.

Realme И "челка", и Dynamic Island в одном

Таким образом, Realme предоставила потенциальным покупателям смартфон с большим экраном, но низкой разрешающей способностью. Еще сильнее она сэкономила на аккумуляторе – в Note 60 установлен элемент питания емкостью 5000 мАч, что по меркам 2024 г. уже давно является стандартом. Но при этом он не осведомлен о существовании быстрых зарядок.

Максимум, на что способна батарея в Note 60 – это поддержка 10-ваттной зарядки, актуальность которой была на пике в середине прошлого десятилетия. Порт зарядки, судя по изображениям – USB-C, а не microUSB, для которого 10 Вт были потолком, то есть можно сделать предварительный вывод, что ограничение искусственное.

Процессор и камеры

В Realme Note 60 заявлен процессор Unisoc T612, в мае 2024 г. отметивший свое двухлетие. Это часто встречающийся в бюджетных смартфонах чип (его можно найти, к примеру, в Realme Note 50), выпускаемый по топологии 12 нм и выдающий 246 тыс. баллов в AnTuTu 10 и 1500 баллов в многоядерном режиме в Geekbench 6. В его распоряжении одноядерная графика Mali-G57 MP1 и восемь вычислительных ядер: два ядра Cortex-A75 на 1,8 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с такой же тактовой частотой.

Realme Note 60 работает в сетях 4G, без поддержки 5G. У него есть слот под карты microSD и возможность виртуального увеличения объема оперативной памяти до 24 ГБ за счет встроенного накопителя.

Realme Параметры дополнительного модуля камеры неизвестны

В телефоне заявлено наличие основной 32-мегапиксельной камеры с апертурой f/1.8, широкоугольным объективом, светодиодной вспышкой и функцией записи Full HD-видео на 30 кадрах в секунду. На всех промо-изображениях отчетливо виден дополнительный модуль камеры, но его спецификации не раскрываются. Фронтальная камера делает снимки в разрешении 5 МП.

Новый Realme Note 60 дополнен защитой от брызг и пыли по стандарту IP64, управляется прошивкой Realme UI 5.0 поверх Android 14 и поставляется без NFC, но зато с Wi-Fi 802.11ac 2,4 и 5 ГГц, Bluetooth 5.0 с профилями A2DP и LE и ресиверами GPS и ГЛОНАСС. В наличии отдельный вход под проводные наушники. Размеры Note 60 составляют 167x77x7,8 при весе 187 граммов.