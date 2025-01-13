BBK Realme Note серия смартфонов
BBK Realme Note и организации, системы, технологии, персоны:
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 3
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144195 7
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
|Филиппины - Республика 564 1
|Индонезия - Республика 956 1
|Южная Корея - Республика 6646 1
|GizmoChina 134 2
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