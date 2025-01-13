Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

BBK Realme Note серия смартфонов



13.01.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж смартфонов на 5% за 2024 год 2
18.12.2024 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост спроса на смартфоны на 10% за 11 месяцев 2024 года 2
29.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» назвала среднюю стоимость смартфонов за девять месяцев 2024 года 1
12.09.2024 В «СберМобайле» определили самые популярные бренды смартфонов у детей, их родителей и старшего поколения 1
26.08.2024 Xiaomi напряглась. Ее лютый конкурент выпускает супердешевый смартфон с емкой батареей, переизбытком памяти и экраном больше, чем у iPhone 15 Pro Max 3
01.07.2024 Аналитика МТС: Redmi A2+ стал самым популярным смартфоном в России 2
14.02.2024 Заклятый конкурент Xiaomi начал продавать в России невероятно дешевого «убийцу» Redmi Note. Видео 1
13.02.2024 Яркие хиты этого года уже в «Ситилинке»: смартфоны realme C67 и realme Note 50 поступили в продажу 2
19.01.2024 Вышел невероятно дешевый «убийца» любимых россиянами смартфонов Xiaomi. Цена. Видео 2

Публикаций - 9, упоминаний - 16

BBK Realme Note и организации, системы, технологии, персоны:

BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 7
Xiaomi 1732 6
Apple Inc 12100 4
Huawei 3933 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 2
Samsung Electronics 10254 2
Qualcomm Technologies 1822 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 1
BBK OPPO Electronics 384 1
BBK Electronics Corp 313 1
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 71 1
BBK OnePlus 216 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 78 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 145 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 8
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 4
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2953 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2477 3
Наушники - Headphones 3999 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 3
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1004 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1329 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 2
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1856 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2077 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 1
ARM - Advanced RISC Machine 437 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2347 1
Night Vision - режим ночного видения 358 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7619 1
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1402 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1791 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4633 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 1
Оповещение и уведомление - Notification 4605 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 6
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 429 5
Tsinghua Holdings - UNISOC Tiger - чипсет 40 4
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 353 4
Google Android 13994 3
BBK Realme C - Серия смартфонов 49 3
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 259 3
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 3
Apple iPhone 15 127 3
Apple iPhone 13 142 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 2
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 260 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 2
BBK Realme UI 46 2
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 123 2
Transsion Holdings - Tecno Mobile Spark - серия смартфонов 28 2
Huawei Mate - серия смартфонов 352 2
Samsung Galaxy Note 695 1
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 99 1
BBK OPPO SuperVOOC 38 1
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 152 1
MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 347 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 254 1
Apple iPhone 14 130 1
Google Android 14 73 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 124 1
Apple iPhone 12 219 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 268 1
Apple iPhone 11 253 1
Xiaomi Redmi C - серия смартфонов 30 1
Honor Magic 53 1
Иксанова Екатерина 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Филиппины - Республика 564 1
Индонезия - Республика 956 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1675 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
GizmoChina 134 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще