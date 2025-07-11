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Индексная книга (каталог) CNews*
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Климчук Максим


УПОМИНАНИЯ


11.07.2025 В России разработали первую интерактивную карту людей поблизости для геосоциального приложения Blink 1
15.04.2025 В геосоциальном приложении Blink появился ИИ-помощник для решения задач по математике 1
09.04.2025 Аналитики геосоциального приложения Blink назвали самые популярные смартфоны зумеров в 2025 году 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Климчук Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Blink 47 2
Transsion Holdings - Tecno Mobile 247 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 158 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 769 1
Xiaomi 1841 1
Huawei 4051 1
Apple Inc 12325 1
Samsung Electronics 10406 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 310 1
BBK OPPO Electronics 395 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 434 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7722 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8199 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7889 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24891 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15624 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8770 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53954 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3034 1
Apple iPhone 13 152 1
Xiaomi Poco M - Серия смартфонов 19 1
Apple iPhone 12 223 1
Apple iPhone 14 134 1
Transsion Holdings - Tecno POVA - серия смартфонов 22 1
Xiaomi Redmi C - серия смартфонов 31 1
Infinix Note 32 1
Apple iPhone 15 142 1
BBK Realme Note - серия смартфонов 15 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7193 1
Google Android 14369 1
Apple iOS 8022 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 129 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 476 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 281 1
Apple iPhone 11 261 1
Россия - РФ - Российская федерация 150778 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Экономика обмена и доверия - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление - Краудинговый капитализм 40 2
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 175 1
Физика - Physics - область естествознания 2717 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2103 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371487, в очереди разбора - 749799.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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