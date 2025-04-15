В геосоциальном приложении Blink появился ИИ-помощник для решения задач по математике

В приложении для шеринга локации с друзьями Blink появилась бета-версия Blink AI — сервиса на основе искусственного интеллекта, который разработан специально для помощи школьникам с домашними заданиями. Об этом CNews сообщили представители Blink.

Помощник на основе ИИ будет доступен в мессенджере Blink. Сервис умеет считывать условия задачи или уравнения по фото и объясняет решение прямо в переписке. Сегодня Blink AI помогает решать любые математические задачи по школьной программе с 1 по 11 класс. Согласно исследованию Blink, процент правильных ответов достигает 70%.

«Мы постоянно отслеживаем потребности нашей аудитории, ядро которой — школьники и студенты 12-25 лет. Изучая онлайн-сообщества Blink, мы отметили, что пользователи часто обращались за помощью в учебных вопросах к сверстникам, поэтому решили создать бета-версию сервиса, который поможет школьникам находить правильный подход к решению задач», — сказал Максим Климчук, сооснователь геосоциального приложения Blink.

В дальнейшем разработчики планируют адаптировать сервис и к другим школьным предметам, чтобы помогать пользователям решать задачи по физике, химии и биологии.