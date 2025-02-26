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Blink



26.02.2025 Коммуникация без слов: как Gen Z выражает эмоции, дружбу и симпатию 1
15.12.2023 Google запрещает сторонние cookies в Chrome. Это грозит «поломать» множество сайтов и перевернуть весь рынок интернет-рекламы 1
16.05.2023 LG открыла «охоту» на программистов в России. Ей нужны специалисты в Python и С++ 1
10.08.2022 «Яндекс браузер» научился работать с российскими Linux семейства «Альт» 1
01.06.2022 Браузер Microsoft, не стесняясь, крадет персональные данные пользователей Google Chrome 1
30.03.2022 Выпущен браузер Chrome 100, способный сломать весь интернет 1
10.03.2022 Россиян срочно переводят на «Яндекс.Браузер». В иностранных плохо работают госсайты 1
05.03.2022 Apple, Google, Microsoft и Mozilla начали борьбу, чтобы их браузеры стали показывать интернет одинаково 1
18.02.2022 Выпущен бесплатный браузер в стиле классической Opera для непотопляемой операционки OS/2 1
18.02.2022 Возрожден легендарный всеми любимый сервис Google, которого многим не хватало 1
23.06.2021 Создан супернезависимый интернет-поисковик, не следящий за пользователями 1
18.01.2021 Google прогонит со своих сервисов конкурентов браузера Chrome 1
09.12.2020 Браузеры для Windows 10 научились экономить деньги на мобильном интернете 1
25.11.2020 Microsoft запрещает ходить на тысячи популярных сайтов через Internet Explorer, чтобы пользователи быстрее полюбили Edge 1
28.10.2020 Браузер Opera становится китайским. Пекин овладевает его разработчиками и технологиями 1
24.08.2020 Microsoft радикально меняет интерфейс Windows 10 1
31.07.2020 Браузер MS Edge рушится, если использовать поиск Google. Как решить проблему? 1
30.06.2020 Браузер MS Edge при включенном блокировщике рекламы «ломает» YouTube 1
22.06.2020 РЖД переехали на «Яндекс.браузер» и российскую почту 1
02.04.2020 Браузер Microsoft Edge внезапно вырвался на второе место в мире по популярности 1
16.12.2019 Google забанила в своих сервисах популярные Linux-браузеры 1
21.03.2019 Создан браузер, потребляющий в разы меньше оперативной памяти, чем Chrome 1
11.02.2019 Microsoft призвал отказаться от Internet Explorer 1
16.02.2018 Портал закупок Москвы пропагандирует софт Microsoft и Google в ущерб свободному ПО 1
06.10.2017 Microsoft выпустила браузер Edge для iPhone и Android 1
19.01.2017 В Сеть выложен исходный код легендарного движка «старой» Opera 1
27.09.2016 Microsoft готовит к релизу «самый безопасный браузер в мире» 1
15.07.2016 Microsoft Edge - единственный браузер, правильно показывающий онлайн-видео 1
21.06.2016 Microsoft рассказала, какой браузер быстрее всего «убивает» ноутбук. Опрос 1
17.12.2015 Директрису Yahoo обвиняют в растрате миллиардов долларов 1
22.01.2015 WhatsApp запустил «кривую» веб-версию своего мессенджера 1
04.09.2014 Opera представила третье поколение HTML5-движка для устройств Smart TV 1
16.12.2013 Opera представила первый коммерческий движок Chromium/Blink для RDK 1
13.09.2013 Opera Software представила коммерческий SDK для телевизоров и ресиверов цифрового ТВ 1
28.05.2013 Opera выпустила новый настольный браузер 1
04.04.2013 Покушение на основы: Google Chrome переходит на новый браузерный движок 1
27.10.2010 Система против усталости глаз 1
16.09.2010 eEye Digital Security предлагает замену для Cisco Security Agent 1
02.06.2009 Aflex software начала продажи решений eEye Digital Security и Print Audit в России 1
24.10.2006 eEye представила пакет корпоративной защиты 1

Публикаций - 40, упоминаний - 40

Blink и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11832 23
Microsoft Corporation 24678 19
Yandex - Яндекс 7436 12
Apple Inc 12154 8
Otello Corporation - Opera Software 332 8
VK - Mail.ru Group 3459 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3958 3
Samsung Electronics 10294 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 3
X Corp - Twitter 2849 2
Meta Platforms - Facebook 4445 2
GitHub 832 2
Yahoo! 3698 2
IBM - International Business Machines Corp 9449 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4921 1
Lenovo Group 2297 1
Beijing Kunlun Tech Co - Hong Kong Kunlun 3 1
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 110 1
Cisco Systems 5125 1
Sony 6554 1
Philips 2056 1
Acronis - Акронис 450 1
Telegram Group 2029 1
БАРС Груп 546 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 215 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 403 1
Sharp Corporation 1041 1
Vestel 37 1
HPE Financial Services - HPEFS 45 1
GlobalSign - удостоверяющий центр 17 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1929 1
Базальт СПО - BaseALT 663 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 395 1
SAP SE 5287 1
Loewe 22 1
Oracle Corporation 6712 1
Аптайм 24 1 1
Igalia 1 1
DigiCert - CyberTrust - TruSecure - Vigilinx - Betrusted - GTE Cybertrust 31 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 482 2
Лента - Сеть розничной торговли 2093 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2819 2
Совкомбанк ПАО 258 2
ПСБ - Промсвязьбанк 854 2
РЖД - Российские железные дороги 1914 1
Golden Brick Capital Management 3 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 247 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4544 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4795 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11743 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1913 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2525 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4994 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4172 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9230 32
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25531 20
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24295 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14456 9
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7472 9
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1636 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17135 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27835 5
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2551 5
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2931 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19649 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13973 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66795 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29895 4
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2252 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1859 3
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 987 3
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 536 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3914 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2564 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12821 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7648 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12721 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20891 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2193 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2916 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10579 3
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1110 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16207 3
Мобильная версия - Mobile version 366 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3998 2
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 379 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1015 2
HTML - KHTML - компонент для просмотра HTML-документов, разработанный для среды KDE для UNIX-систем 14 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9374 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11131 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16034 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21304 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6070 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5291 2
Google Chrome - браузер 1568 28
Mozilla Firefox - браузер 1891 24
Opera Browser - Браузер 1022 24
Microsoft Windows 15733 21
Microsoft Edge - браузер 1996 19
Apple Safari - браузер 856 19
Microsoft Windows 10 1770 14
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 423 14
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 254 13
StatCounter 398 13
Google Android 14073 11
Linux OS 10028 11
Microsoft EdgeHTML - Проприетарный браузерный движок 64 10
Vivaldi - Браузер 93 10
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 109 9
Apple iOS 7849 8
Apple macOS 2074 8
Google YouTube - Видеохостинг 2762 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4517 7
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1096 6
Microsoft Windows 7 1980 5
JavaScript - JS - язык программирования 1198 4
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 189 4
C/C++ - Язык программирования 766 4
Microsoft Office 365 945 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1416 3
Adblock 32 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2982 3
Brave - Браузер 33 3
Android Browser 7 3
eEye Digital Security - eEye Retina 45 3
Python - высокоуровневый язык программирования 952 2
Linux KDE Plasma 225 2
Новые облачные технологии - МойОфис 790 2
Microsoft Office 3758 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 473 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 468 2
Falkon - Браузер с открытым исходным кодом 4 2
Konqueror - браузер и файловый менеджер 23 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 2
Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 70 4
Путин Владимир 3193 2
Белозеров Олег 28 1
Чаркин Евгений 296 1
Nightingale Johnathan - Найтингейл Джонатан 8 1
Peterson Chris - Петерсон Крис 4 1
Jackson Chris - Джексон Крис 2 1
Bakita Joshua - Бакита Джошуа 2 1
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Mehdi Yusuf - Мехди Юсуф 15 1
Mayer Marissa - Мейер Марисса 40 1
Хазов Артем 15 1
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Чернышенко Дмитрий 568 1
Трандин Сергей 92 1
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Россия - РФ - Российская федерация 145520 15
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Норвегия - Королевство 1804 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43423 2
Украина 7631 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17143 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 1
США - Джорджия - Атланта 257 1
США - Калифорния 4631 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14226 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 353 1
Австрия - Австрийская Республика 1311 1
Европа 21811 1
Китай - Пекин - Beijing 1003 1
Бельгия - Королевство 1151 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7509 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17494 1
Южная Корея - Республика 6666 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 530 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48345 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51437 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14493 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11007 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8094 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3206 3
Английский язык 6662 2
White list - Белый список 103 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13661 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2341 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6175 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8572 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4688 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2747 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6433 2
Blacklist - Чёрный список 623 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11012 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5113 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3665 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4864 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1215 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6179 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1794 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 566 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3502 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16404 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 524 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 889 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1254 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2107 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2273 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 179 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7882 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5559 1
Импортозамещение - параллельный импорт 493 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 840 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1957 1
README-файл 17 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1246 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 676 1
The Verge - Издание 560 2
Reddit 316 2
ZDnet 660 2
9to5Google 48 2
PCWorld - PC World 45 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1218 2
The Register - The Register Hardware 1571 2
Forbes - Форбс 833 1
BleepingComputer - Издание 346 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 48 1
Windowslatest 13 1
Engadget - Блог о технологиях 422 1
Ars Technica 423 1
Известия ИД 633 1
Windows IT Pro 5 1
cnTechPost 7 1
CoinDesk 4 1
NetMarketShare Web Analytics 29 4
Microsoft Ignite 42 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2445 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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