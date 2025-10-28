Разделы

Blink запускает видеозвонки для 10 млн пользователей

Геосоциальное приложение Blink, ориентированное на молодежную аудиторию, запускает функцию видеозвонков. Нововведение дополняет недавно внедрённые аудиозвонки и расширяет возможности безопасного общения внутри подтверждённого круга друзей. Более половины молодых людей (54%) регулярно пользуются видеосвязью, показывают данные опроса*. Об этом CNews сообщили представители Blink.

Приложение Blink создано локальными разработчиками и функционирует на полностью российской инфраструктуре. Благодаря этому пользователи могут рассчитывать на бесперебойную работу сервиса, независимо от изменений на рынке зарубежных мессенджеров.

Видеозвонки, как и другие функции приложения, доступны только между пользователями, которые уже добавили друг друга в контакты. Это исключает спам и нежелательные вызовы. При этом каждый пользователь может отключить видеозвонки в настройках приватности.

«После запуска аудиозвонков мы получили тысячи запросов на видеосвязь. Для нашей аудитории важно общаться разными способами — голосом, видео, локацией — но всегда в безопасной среде. Поэтому мы ускорили разработку и уже сегодня предлагаем надежный и простой инструмент для видеозвонков», — сказал соснователь Blink Дмитрий Трачук.

Blink остается крупным геосоциальным приложением для молодежи: его ежемесячная аудитория превышает 10 млн человек, 74% из которых — подростки и молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Сервис позволяет делиться локацией в реальном времени, делать «чекины», отправлять аудиостикеры, играть в мини-игры и находить новых друзей поблизости.

По результатам опроса* Blink, более половины молодых людей (54%) периодически предпочитают пользоваться видеосвязью, при этом 16% из них используют такие сервисы ежедневно, а 10% несколько раз в неделю. Основная цель видеозвонков — общение с друзьями и близкими (45%). Каждый третий опрошенный в возрасте 18-24 года использует видеосвязь для участия в онлайн-играх (34%), а 15% — чтобы учиться или делать домашние задания вместе. Также молодежь использует видеосвязь для телемедицины (14%) и работы (9%).

Штрафы и утечки данных заставляют компании усиливать защиту HR-систем
Безопасность

Для большинства пользователей самым важным при видеозвонке остается стабильное качество соединения и отсутствие сбоев (49%), а также возможность проведения групповых звонков (38%) и безопасность личных данных (26%), тогда как визуальное оформление или дополнительные функции вроде фильтров и фонов интересуют меньше (19%).

Согласно опросу ВЦИОМ, в России две трети молодых людей в возрасте 18–24 лет больше общаются онлайн, чем в обычной жизни. Для сервисов, ориентированных на эту аудиторию, наличие встроенных видеозвонков — не просто расширение функционала, а логичный шаг в развитии способов взаимодействия, встроенных в их цифровую социальность.

Функция уже доступна в новой версии приложения для iOS и Android.

*Опрос проведен при помощи сервиса «Яндекс.Взгляд» в октябре 2025 г., в опросе приняли участие 1,1 тыс. респондентов (россияне в возрасте от 18 до 24 лет, проживающие на территории России).

