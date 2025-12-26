856 млн встреч и 1 млрд аудиостикеров: как молодежь провела 2025 г. на карте в приложении Blink

Команда Blink — интерактивной карты с друзьями — подвела итоги 2025 г. на основе обезличенных данных миллионов пользователей приложения в возрасте 14–35 лет. Исследование показало, как молодежь использует сервис для встреч, общения и путешествий, а также какие повседневные сценарии стали популярнее после выхода новых обновлений в течение 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Blink.

Как друзья встречаются в офлайне: свыше 12 млн «тряхов»

2025 г. для пользователей Blink был насыщенным на офлайн-взаимодействие. За год было зафиксировано более 856 млн случаев, когда друзья оказывались рядом — в радиусе 10–30 метров — и узнавали об этом через приложение. В обычный день у пользователей случалось в среднем около пяти встреч, чаще всего — по пятницам. Реже всего друзья виделись в декабре, когда многие предпочитали проводить время дома из-за наступившей зимы.

Самыми пиковыми часами для встреч оказались 8 и 11 утра, а также вечер — после 19:00. При этом часть пользователей оставалась активной и после полуночи: статус самых «неспящих» в ночное время получила московская молодежь.

Часть встреч пользователи дополнительно отмечали внутри приложения при помощи специальной функции «трях» — она позволяет зафиксировать момент совместного нахождения рядом и поделиться им с другими через одновременное потряхивание телефонами с открытым приложением Blink. Всего за год было зафиксировано более 12 млн таких отметок.

Как молодежь исследует мир: более 220 новых стран и территорий

В 2025 г. пользователи Blink активно путешествовали: в среднем каждый посетил минимум одну страну в течение года, а максимальное количество поездок одного пользователя достигло 107 стран и территорий. Наиболее популярными зарубежными направлениями у молодежи стали Белоруссия, Казахстан, Турция, Китай, Абхазия, Египет и Грузия.

Пик путешествий пришелся на июль и август 2025 г., когда число путешествующих превышало 1 млн пользователей в месяц. В августе 2025 г. было зафиксировано наибольшее количество «открытий» — пользователи оказались в 224 новых для себя странах и территориях. Реже всего в поездки отправлялись в феврале и ноябре 2025 г.

Как молодые люди выражают эмоции: 1 млрд аудиостикеров

В 2025 г. пользователи Blink отправили друг другу более 1 млрд аудиостикеров. Для молодой аудитории это один из ключевых способов общения на карте с друзьями — стикеры часто заменяют текстовые сообщения и позволяют быстрее передать эмоцию, обратить на себя внимание или начать диалог.

Самыми популярными аудиостикерами стали «пуууп», «поцелуйчик» и «баклажан». Они чаще других использовались пользователями в качестве реакций и коротких сигналов внимания, заменяя полноценные сообщения.

Как поколение Z использует звонки: 18 минут на созвоны с видео

Осенью 2025 г. в Blink появился новый формат общения — аудио- и видеозвонки, доступные только между друзьями. Их запуск расширил сценарии коммуникации внутри сервиса и стал важной частью повседневного общения молодежи.

В среднем пользователи проводят в видеозвонках около 18 минут, а в звонках только с голосом — более 10 минут. Самые продолжительные беседы с видео длились свыше 40 минут и чаще всего происходили ночью — после 2:00.

Как пользователи коротают время: 21 млн игровых сессий

В июне 2025 г. в Blink появились встроенные мини-игры. С момента запуска в них сыграли около 2,3 млн пользователей, которые суммарно запустили более 21 млн игровых сессий.

На декабрь 2025 г. в Blink доступно 8 мини-игр. Наибольшей популярностью у молодежи пользуются классические «Крестики-нолики» — в них сыграли 6,7 млн пользователей. Далее следует Yummy Jump — одиночная игра с прыжками по платформам — с 5,4 млн игроков, а также «Бомбер» — мультиплеерная аркада с соревновательным форматом, которую запустили 3,7 млн пользователей.

Игры стали еще одним способом провести свободное время с друзьями, не выходя за пределы любимого приложения. Помимо популярных тайтлов, пользователям также доступны «Дурак», «Шахматы», «Плитки», Astro Fall и Blink Blast.

Новые возможности Blink в 2025 г.

В течение 2025 г. команда Blink расширила сценарии повседневного общения и взаимодействия внутри приложения. Для быстрой связи стали доступны голосовые сообщения с автоматической расшифровкой, а для спонтанного общения был запущен формат «Одноразок» — фото и видео, исчезающие после одного просмотра.

Для офлайн-взаимодействия появились новые инструменты. Функция «Люди вокруг» показывает примерную геолокацию пользователей в радиусе до 3 км, а кнопка «Бззз!» позволяет мгновенно привлечь внимание друга рядом с помощью вибраций и уведомлений.

Развитие получили и элементы геймификации. Система ачивок за чекины и функция «Твой мир» для отслеживания и сравнения личной карты путешествий помогают делиться опытом с друзьями и открывать новые места.

Также в 2025 г. Blink представил Blink Maps — карты собственной разработки, ставшие ключевым шагом в развитии приложения. Авторское картографическое решение позволило превратить карту из нейтрального фона в живую цифровую среду, где пользователи видят друг друга, договариваются о встречах и остаются на связи в движении. Blink Maps получили фирменный визуальный язык и трехмерную графику с объемными зданиями, парками и знаковыми локациями, делая исследование города более наглядным и вовлекающим.

Максим Климчук, сооснователь Blink: «В 2025 г. Blink сделал большой шаг вперед: мы выпустили множество важных обновлений и расширили продукт так, чтобы он стал еще более неотъемлемой частью повседневной городской жизни молодежи. Сегодня Blink — это не просто способ оставаться на связи, а пространство, где друзья встречаются, путешествуют и исследуют мир вместе. Мы продолжим развивать карту и ее возможности как живой цифровой мир, отражающий ритм и стиль жизни нашей аудитории».

В конце декабря 2025 г. Blink также запустил внутри приложения специальный проект «Твой 2025-й в Blink», посвященный итогам года: пользователи могут узнать, с какими друзьями они чаще всего виделись, какой день стал самым активным по встречам, сколько сообщений, аудиостикеров и звонков было за год, а также в какие страны они успели съездить и сколько времени провели на связи с друзьями. Итоги оформлены в виде адвент-календаря в форме новогодней елки: пользователи возвращаются к ней каждый день, украшая игрушками в виде стикеров и маскотов Blink. За украшение открывается персональная статистика, а также лимитированные новогодние награды — праздничный хвост для пина на карте и уникальный стикер с салатом «Оливье».