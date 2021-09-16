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Спорт Шахматы Chess

 

"Шахматная партия" 1962 г. Юрий Пименов "Шахматная партия" 1962 г. Юрий Пименов
"Игра в шахматы в Михайловском саду", 1951 год Хороший Эдуард Ильич "Игра в шахматы в Михайловском саду", 1951 год Хороший Эдуард Ильич
"Шах и мат" 1878 г. Джулиан Эштон (Австралия, 1851 - 1942) "Шах и мат" 1878 г. Джулиан Эштон (Австралия, 1851 - 1942)
Юный шахматист, 1951 г. Автор: Алексей Солодовников. Юный шахматист, 1951 г. Автор: Алексей Солодовников.
"Юные шахматисты", 1950-е г. Успенская-Кологривова Ксения Николаевна Холст, масло "Юные шахматисты", 1950-е г. Успенская-Кологривова Ксения Николаевна Холст, масло
«Проигрывает» 1954 Автор:Людевиг Ольга Николаевна «Проигрывает» 1954 Автор:Людевиг Ольга Николаевна
«За шахматами», 1965 Худ. Шевандронова Ирина Васильевна 75.5х106 см, масло, холст Местонахождение: Государственная Третьяковская галерея, Москва Ирина Шевандронова «За шахматами» (1965 г.) Небольшая по формату картина «За шахматами» раскрывает еще одну грань творчества Ирины Шевандроновой. Здесь изображены ее муж, известный художник-шестидесятник Андрей Тутунов, и восьмилетний сын Михаил, который, повзрослев, также посвятил свою жизнь изобразительному искусству. Камерная жанровая сцена лишена постановочности. Она выхвачена из потока жизни случайно брошенным, но заинтересованным взглядом автора. Сидящие на диване спокойны и расслабленны, их внимание сосредоточено на шахматной доске, где разыгрывается непростая ситуация. Черные объявили шах королю. Однако партия еще не проиграна, возможности для решающего хода и количество белых фигур позволяют думать о переломе в поединке двух равных соперников, что не ускользает от любящих глаз матери. «За шахматами», 1965 Худ. Шевандронова Ирина Васильевна 75.5х106 см, масло, холст Местонахождение: Государственная Третьяковская галерея, Москва Ирина Шевандронова «За шахматами» (1965 г.) Небольшая по формату картина «За шахматами» раскрывает еще одну грань творчества Ирины Шевандроновой. Здесь изображены ее муж, известный художник-шестидесятник Андрей Тутунов, и восьмилетний сын Михаил, который, повзрослев, также посвятил свою жизнь изобразительному искусству. Камерная жанровая сцена лишена постановочности. Она выхвачена из потока жизни случайно брошенным, но заинтересованным взглядом автора. Сидящие на диване спокойны и расслабленны, их внимание сосредоточено на шахматной доске, где разыгрывается непростая ситуация. Черные объявили шах королю. Однако партия еще не проиграна, возможности для решающего хода и количество белых фигур позволяют думать о переломе в поединке двух равных соперников, что не ускользает от любящих глаз матери.
«Игра в шахматы». 1976 год. Красовский Евгений Евстафьевич (16(29).11.1908, Баку - 14.07.1980, Минск). «Игра в шахматы». 1976 год. Красовский Евгений Евстафьевич (16(29).11.1908, Баку - 14.07.1980, Минск).
«Шахматисты» 1950 г. Мыслина Мария Владимировна «Шахматисты» 1950 г. Мыслина Мария Владимировна
Юрий Попков "Шахматная партия в поезде" (1983) Юрий Попков "Шахматная партия в поезде" (1983)
"Шахматы", 1949г. Цейтлин Григорий Григорий Израилевич Цейтлин (1911-2000) — советский, российский художник, член Союза художников СССР. Учился в Одесском художественном институте. Специализировался на создании портретов и натюрмортов. "Шахматы", 1949г. Цейтлин Григорий Григорий Израилевич Цейтлин (1911-2000) — советский, российский художник, член Союза художников СССР. Учился в Одесском художественном институте. Специализировался на создании портретов и натюрмортов.
Советские шахматисты – чемпионы мира! (Неизвестный художник) 1961 год Советские шахматисты – чемпионы мира! (Неизвестный художник) 1961 год
"Шахматисты" холст, темпера Надежда Болдина (1987) "Шахматисты" холст, темпера Надежда Болдина (1987)
Зазнался, 1967 Худ.: Ю. Черепанов Зазнался, 1967 Худ.: Ю. Черепанов

СОБЫТИЯ


16.09.2021 Как МТС зарабатывает на своем первом мюзикле

МТС и мюзикл «Шахматы» Телекоммуникационная компания «Мобильные Телесистемы» (МТС) раскрыла информацию о партнерстве в продюсировании мюзикла «Шахматы». Эта информация содержится в документах, опублик
20.04.2017 Московский турнир Гран-при по шахматам пройдет под защитой «Лаборатории Касперского»

важнейший приоритет». «Сегодня шахматы — это спорт, тесно связанный с информационными технологиями. Интернет-аудитория шахмат растет с каждым годом. Аудитория онлайн-трансляции Чемпионата мира

06.02.2017 «Лаборатория Касперского» стала партнером ФИДЕ и WorldChess

чать работу с ФИДЕ: «Очень рад, что мы стали партнерами Международной шахматной федерации. Для меня шахматы – это особая игра, в которой важно как стратегическое, так и тактическое мастерство.

20.09.2016 «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение на юношеском Чемпионате мира по шахматам

нии инфраструктуры и технической поддержки системы видеонаблюдения с идентификацией лиц, установленной «Юграмегаспорт» в рамках подготовки объектов инфраструктуры к проведению Чемпионата мира ФИДЕ по шахматам среди юношей и девушек до 14, 16, 18 лет в Ханты-Мансийске. Как рассказали CNews в компании, для обеспечения комплексной безопасности участников и зрителей на период проведения Чемпион
11.06.2015 Участники и гости VII Международного ИТ-Форума смогут поучаствовать в шахматных битвах

тная академия. Специально для начинающих шахматистов будет работать популярная обучающая программа «Динозавры учат шахматам». Более опытные шахматисты смогут попробовать свои возможности в конк
18.02.2015 «Ростелеком» в Дагестане подключил к интернету детскую шахматную школу Каспийска

для обучения шахматам, а также проведения дистанционных соревнований даже в режиме онлайн. Первым «шахматным абонентом» «Ростелекома» год назад стала Избербашская детская школа шахмат. Число п
28.06.2012 Дизайнерские шахматы из советских деталей

Группа технодизайнеров, работающих с газоразрядными индикаторами, создала шахматный набор на основе этих электроприборов. Для работы дизайнерами было взято 16 советски
28.07.2011 Сыграем в шахматы объективами?

ым проектом - Camera Lens chess set. За данным названием скрывается набор из 32 «шахматных фигур» и шахматной доски – причём роль фигур выполняют объективы для систем Canon EOS (белые) и Nikon

13.03.2010 Боевые шахматы от Zuxxez Entertainment

Station 3, Nintendo Wii и Nintendo DS.Battle vs. Chess основывается на алгоритме известной немецкой шахматной программы Fritz, разработанной Францем Моршем и Матиасом Файстом и изданной ChessBa
29.01.2010 Российская шахматная соцсеть выходит на западный рынок

ализованную под англо-говорящий сегмент Сети. 15 февраля 2010 стартует англоязычная версия портала «Боевые Шахматы», ориентирующаяся в первую очередь на пользователей из Великобритании, Австрал
02.07.2008 Современные шахматы

р все же доведет этот проект до реального воплощения (пока это, конечно, концепт), то вряд ли такие шахматы будут пущены "в серию".
26.10.2007 Шахматы: новый предмет в российских школах?

В российских школах, возможно, введут новый предмет - "шахматы". Такое мнение высказал сегодня на Всероссийском спортивном форуме в подмосковном Одинцово председатель Госдумы РФ Борис Грызлов, сообщает РБК. По словам Б.Грызлова, успешный опыт регио
13.09.2007 Шахматы Star Wars

В одной из сцен 4 части "Звездных войн" R2D2 играют в голографические шахматы с Чубаккой. Здесь за $50 долларов можно купить "нецифровой" аналог этой игры. Шахмата
25.05.2007 Шахматный турнир на Chess-Online.ru: 18-го июня

NEC Display Solutions и портала Chess-Online.ru. Отметим, что Chess-Online.ru - ведущий российский шахматный игровой портал: игровая зона, шахматные новости и события, призовые турниры, дебютн
28.12.2006 Шахматист наказан за Bluetooth

чно высокие позиции в шахматном рейтинге, что выглядело несколько подозрительным в глазах Индийской шахматной федерации, не считающей г-на Шарма сильным игроком, сообщает Reuters. Индиец сразу

22.09.2006 "Рамблер" анонсирует онлайновый шахматный проект

-холдинг "Рамблер" и компания «Шахматная планета» объединили усилия для создания портала для игры в шахматы через интернет. Проект пока не запущен. «Шахматная планета» - русскоязычный онлайн-кл
12.05.2004 ФИДЕ и "Сонет" представили новую разновидность шахмат

сеть "Сонет" провела презентацию нового проекта Международной шахматной федерации (ФИДЕ)- Мобильные шахматы, новой разновидности игры, в которой играющие обмениваются ходами, пересылая друг дру
18.04.2003 RoboCup: Роботы-гуманоиды встретятся с чемпионами ФИФА

02 С точки зрения исследования ИИ, одним из самых символичных вызовов науке могли быть компьютерные шахматы. В 1997 г. в игре против супергроссмейстера Гарри Каспарова машина «Deep Blue» впервы
01.07.2002 Intel vs AMD: шахматный поединок в онлайне

Два компьютера (двухпроцессорные системы на базе Pentium 4 Xeon 2400 и Athlon MP 2000+) демонстрируют свои возможности с помощью двух лучших систем искусственного интеллекта для игры в шахматы (Deep Fritz 7 и Shredder 6). Поединок, начавшийся около недели назад, продлится 8 дней и ночей. Чтобы ускорить продолжительность партий, организаторы выделили каждой системе искусственн
25.10.2001 В январе 2002 г. состоится крупный шахматный веб-турнир

Организаторы беспрецедентного шахматного соревнования собираются совместить как оффлайновый, так и онлайновый варианты игры
13.09.2001 Шахматный турнир Карпов-Каспаров-Крамник будут освещать в интернете

С 30 ноября по 12 декабря пройдет шахматный турнир "Мемориал М. Ботвинника" с участием 12-го, 13-го и 14-го чемпионов мира А. Карпова, Г. Каспарова и В. Крамника. Турнир посвящен 90-летию со дня рождения Михаила Ботвинника. Впе
17.03.2000 Гарри Каспаров основал KasparovChess Online Inc. и открыл сайт, посвящённый шахматам

Чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров основал компанию KasparovChess Online Inc. с уставным фондом $3,5 млн. Уже из названия видно, что деятельность компании будет состоять в продвижении этой популярной игры
25.10.1999 В мировой шахматной партии "Каспаров против остального мира" выиграл Каспаров

На 62-м ходу шахматной паритии "Каспаров против остального мира", проводимой компанией Microsoft через Интернет, команда Мира сдалась. Эта партия продолжалась 4 месяца, и каждый желающий мог принять в ней у
19.10.1999 Четырехмесячная шахматная партия Каспарова по интернет против всего мира может так и не завершиться

винила Microsoft в запоздалой реакции на сообщение-ход молодой шахматистки, который мог привести как минимум к ничьей. Представители Microsoft заявляют, что обвинения необоснованны, и четырехмесячнай шахматный Интернет-матч Гарри Каспарова проходит на Web-сайте Microsoft Gaming Zone строго в рамках правил. Матч начался 21 июня и продолжается до сих пор с вероятностью победы российского шахм

Публикаций - 259, упоминаний - 337

Спорт и организации, системы, технологии, персоны:

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МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
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FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
United States Chess Federation - Федерация шахмат США - Шахматная федерация США 2 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
ФШМ - Федерация шахмат Москвы 1 1
РШФ - Федерация шахмат России 1 1
All India Chess Federation - Всеиндийская шахматная федерация - Индийская шахматная федерация 1 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
MESA International - Manufacturing Enterprise Solutions Association 2 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
OIN - Open Invention Network 24 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 44
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 42
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 42
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 34
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 33
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Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 22
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 22
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 20
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 19
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 18
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 18
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 17
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 16
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 16
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 16
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 16
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 15
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 15
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 15
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 15
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 14
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 14
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 14
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 13
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 12
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 12
IBM Deep Blue 45 27
Google Android 15244 23
Deep Junior - шахматная программа 22 15
Apple iOS 8583 14
Microsoft Windows 16882 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 10
Linux OS 11533 8
Oracle Java - язык программирования 3469 8
ChessBase - Deep Fritz - шахматная программа 8 7
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 7
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 6
Microsoft Office 4170 6
Apple - App Store 3109 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 5
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 5
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 5
Nintendo DS - игровая консоль 340 5
Шахматная планета - ChessPlanet 4 4
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 94 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 4
Apple iPad 4012 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 4
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 4
Apple iPhone 6 4861 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 4
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 4
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 131 4
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 4
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 4
IBM System - IBM Blue Gene - IBM BGW - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 74 4
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 4
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 4
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 3
FreePik 1841 3
Крамник Владимир 12 10
Moore Gordon - Мур Гордон 66 5
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
Карякин Сергей 6 4
Покушалова Ольга 15 4
Илюмжинов Кирсан 5 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 3
Минин Михаил 10 3
Морш Франц 3 3
Мерензон Илья 2 2
Бареев Евгений 3 2
Суслин Иван 3 2
Electra Carmen - Электра Кармен 4 2
Аверкин Алексей 4 2
Beckham David - Бекхэм Дэвид 8 2
Бевзенко Роман 2 2
Greenspan Michael - Гринспен Майкл 2 2
Сергунина Наталья 375 2
Греф Герман 485 2
Зайцев Михаил 345 2
Касперский Евгений 337 2
Дворкович Аркадий 216 2
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 2
Левашов Александр 92 2
Дашин Андрей 4 2
Переверзев Сергей 5 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Ершова Элеонора 67 2
Andreessen Marc - Андрессен Марк 42 2
Спасский Борис 2 2
Наумов Станислав 30 2
Wright (brothers) - Райт (братья) 33 2
Карпов Анатолий 26 2
Klaba Octave - Клаба Октав 2 1
Круглов Дмитрий 6 1
Ахапкин Сергей 2 1
Маревский Сергей 2 1
Шипов Сергей 1 1
Цветков Андрей 2 1
Тимургалеев Павел 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 117
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 37
Япония 13807 26
Германия - Федеративная Республика 13221 25
Европа 24964 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 16
США - Нью-Йорк 3180 13
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 11
Южная Корея - Республика 7052 11
Израиль 2856 11
Индия - Bharat 5870 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 8
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 7
Италия - Итальянская Республика 4508 7
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 219 7
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
Канада 5082 6
Испания - Королевство 3840 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Азия - Азиатский регион 5920 5
Украина 7928 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 4
Ирландия - Республика 1051 4
Швеция - Королевство 3782 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 4
Турция - Турецкая республика 2620 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 4
Португалия - Португальская Республика 956 4
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 77 3
Казахстан - Республика 6048 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 50
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 37
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 36
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 27
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 25
Английский язык 7030 25
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 19
Спорт - Шашки - Checkers 33 17
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 17
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 16
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 13
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 12
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 12
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 11
Физика - Physics - область естествознания 2940 11
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 11
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 10
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 10
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 9
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 9
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 8
Спорт - Футбол 776 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 8
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 725 7
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 7
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
Закон Мура - Moore's law 214 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 7
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 6
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 29
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 15
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 10
CNews - ZOOM.CNews 1866 7
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 3
Silicon Strategies 45 3
Wikipedia - Википедия 650 3
The Register - The Register Hardware 1784 3
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 3
Nature 832 3
РБК Спорт - sportr.bc.ru 8 2
NYT - The New York Times 1100 2
AP - Associated Press 2007 2
Известия ИД 770 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 2
Washington Profile 142 2
Optics 143 2
Times 661 2
Советский спорт 19 2
Sunday Times 26 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
The Verge - Издание 619 1
Forbes - Форбс 1002 1
Reddit 398 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
ZDnet 663 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Ведомости 1466 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
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Рен ТВ - телеканал 82 1
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
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Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
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UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
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ЮГУ - Югорский государственный университет 24 1
СурГУ - Сургутский государственный университет 6 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 3
ICGA WCCC - World Computer Chess Championship - Чемпионат мира по шахматам среди компьютерных программ 2 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
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ПМЮФ - Петербургский Международный Юридический Форум 5 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 2
Финансовая элита России - премия 5 2
Связь-Экспокомм 276 2
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Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
South HUB 2 1
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WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
CeBIT 614 1
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Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 1
Samsung Forum 14 1
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