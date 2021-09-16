Спорт Шахматы Chess

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СОБЫТИЯ
|16.09.2021
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Как МТС зарабатывает на своем первом мюзикле
МТС и мюзикл «Шахматы» Телекоммуникационная компания «Мобильные Телесистемы» (МТС) раскрыла информацию о партнерстве в продюсировании мюзикла «Шахматы». Эта информация содержится в документах, опублик
|20.04.2017
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Московский турнир Гран-при по шахматам пройдет под защитой «Лаборатории Касперского»
важнейший приоритет». «Сегодня шахматы — это спорт, тесно связанный с информационными технологиями. Интернет-аудитория шахмат растет с каждым годом. Аудитория онлайн-трансляции Чемпионата мира
|06.02.2017
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«Лаборатория Касперского» стала партнером ФИДЕ и WorldChess
чать работу с ФИДЕ: «Очень рад, что мы стали партнерами Международной шахматной федерации. Для меня шахматы – это особая игра, в которой важно как стратегическое, так и тактическое мастерство.
|20.09.2016
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«Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение на юношеском Чемпионате мира по шахматам
нии инфраструктуры и технической поддержки системы видеонаблюдения с идентификацией лиц, установленной «Юграмегаспорт» в рамках подготовки объектов инфраструктуры к проведению Чемпионата мира ФИДЕ по шахматам среди юношей и девушек до 14, 16, 18 лет в Ханты-Мансийске. Как рассказали CNews в компании, для обеспечения комплексной безопасности участников и зрителей на период проведения Чемпион
|11.06.2015
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Участники и гости VII Международного ИТ-Форума смогут поучаствовать в шахматных битвах
тная академия. Специально для начинающих шахматистов будет работать популярная обучающая программа «Динозавры учат шахматам». Более опытные шахматисты смогут попробовать свои возможности в конк
|18.02.2015
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«Ростелеком» в Дагестане подключил к интернету детскую шахматную школу Каспийска
для обучения шахматам, а также проведения дистанционных соревнований даже в режиме онлайн. Первым «шахматным абонентом» «Ростелекома» год назад стала Избербашская детская школа шахмат. Число п
|28.06.2012
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Дизайнерские шахматы из советских деталей
Группа технодизайнеров, работающих с газоразрядными индикаторами, создала шахматный набор на основе этих электроприборов. Для работы дизайнерами было взято 16 советски
|28.07.2011
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Сыграем в шахматы объективами?
ым проектом - Camera Lens chess set. За данным названием скрывается набор из 32 «шахматных фигур» и шахматной доски – причём роль фигур выполняют объективы для систем Canon EOS (белые) и Nikon
|13.03.2010
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Боевые шахматы от Zuxxez Entertainment
Station 3, Nintendo Wii и Nintendo DS.Battle vs. Chess основывается на алгоритме известной немецкой шахматной программы Fritz, разработанной Францем Моршем и Матиасом Файстом и изданной ChessBa
|29.01.2010
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Российская шахматная соцсеть выходит на западный рынок
ализованную под англо-говорящий сегмент Сети. 15 февраля 2010 стартует англоязычная версия портала «Боевые Шахматы», ориентирующаяся в первую очередь на пользователей из Великобритании, Австрал
|02.07.2008
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Современные шахматы
р все же доведет этот проект до реального воплощения (пока это, конечно, концепт), то вряд ли такие шахматы будут пущены "в серию".
|26.10.2007
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Шахматы: новый предмет в российских школах?
В российских школах, возможно, введут новый предмет - "шахматы". Такое мнение высказал сегодня на Всероссийском спортивном форуме в подмосковном Одинцово председатель Госдумы РФ Борис Грызлов, сообщает РБК. По словам Б.Грызлова, успешный опыт регио
|13.09.2007
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Шахматы Star Wars
В одной из сцен 4 части "Звездных войн" R2D2 играют в голографические шахматы с Чубаккой. Здесь за $50 долларов можно купить "нецифровой" аналог этой игры. Шахмата
|25.05.2007
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Шахматный турнир на Chess-Online.ru: 18-го июня
NEC Display Solutions и портала Chess-Online.ru. Отметим, что Chess-Online.ru - ведущий российский шахматный игровой портал: игровая зона, шахматные новости и события, призовые турниры, дебютн
|28.12.2006
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Шахматист наказан за Bluetooth
чно высокие позиции в шахматном рейтинге, что выглядело несколько подозрительным в глазах Индийской шахматной федерации, не считающей г-на Шарма сильным игроком, сообщает Reuters. Индиец сразу
|22.09.2006
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"Рамблер" анонсирует онлайновый шахматный проект
-холдинг "Рамблер" и компания «Шахматная планета» объединили усилия для создания портала для игры в шахматы через интернет. Проект пока не запущен. «Шахматная планета» - русскоязычный онлайн-кл
|12.05.2004
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ФИДЕ и "Сонет" представили новую разновидность шахмат
сеть "Сонет" провела презентацию нового проекта Международной шахматной федерации (ФИДЕ)- Мобильные шахматы, новой разновидности игры, в которой играющие обмениваются ходами, пересылая друг дру
|18.04.2003
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RoboCup: Роботы-гуманоиды встретятся с чемпионами ФИФА
02 С точки зрения исследования ИИ, одним из самых символичных вызовов науке могли быть компьютерные шахматы. В 1997 г. в игре против супергроссмейстера Гарри Каспарова машина «Deep Blue» впервы
|01.07.2002
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Intel vs AMD: шахматный поединок в онлайне
Два компьютера (двухпроцессорные системы на базе Pentium 4 Xeon 2400 и Athlon MP 2000+) демонстрируют свои возможности с помощью двух лучших систем искусственного интеллекта для игры в шахматы (Deep Fritz 7 и Shredder 6). Поединок, начавшийся около недели назад, продлится 8 дней и ночей. Чтобы ускорить продолжительность партий, организаторы выделили каждой системе искусственн
|25.10.2001
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В январе 2002 г. состоится крупный шахматный веб-турнир
Организаторы беспрецедентного шахматного соревнования собираются совместить как оффлайновый, так и онлайновый варианты игры
|13.09.2001
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Шахматный турнир Карпов-Каспаров-Крамник будут освещать в интернете
С 30 ноября по 12 декабря пройдет шахматный турнир "Мемориал М. Ботвинника" с участием 12-го, 13-го и 14-го чемпионов мира А. Карпова, Г. Каспарова и В. Крамника. Турнир посвящен 90-летию со дня рождения Михаила Ботвинника. Впе
|17.03.2000
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Гарри Каспаров основал KasparovChess Online Inc. и открыл сайт, посвящённый шахматам
Чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров основал компанию KasparovChess Online Inc. с уставным фондом $3,5 млн. Уже из названия видно, что деятельность компании будет состоять в продвижении этой популярной игры
|25.10.1999
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В мировой шахматной партии "Каспаров против остального мира" выиграл Каспаров
На 62-м ходу шахматной паритии "Каспаров против остального мира", проводимой компанией Microsoft через Интернет, команда Мира сдалась. Эта партия продолжалась 4 месяца, и каждый желающий мог принять в ней у
|19.10.1999
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Четырехмесячная шахматная партия Каспарова по интернет против всего мира может так и не завершиться
винила Microsoft в запоздалой реакции на сообщение-ход молодой шахматистки, который мог привести как минимум к ничьей. Представители Microsoft заявляют, что обвинения необоснованны, и четырехмесячнай шахматный Интернет-матч Гарри Каспарова проходит на Web-сайте Microsoft Gaming Zone строго в рамках правил. Матч начался 21 июня и продолжается до сих пор с вероятностью победы российского шахм
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