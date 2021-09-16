Спорт Шахматы Chess

Как МТС зарабатывает на своем первом мюзикле МТС и мюзикл «Шахматы» Телекоммуникационная компания «Мобильные Телесистемы» (МТС) раскрыла информацию о партнерстве в продюсировании мюзикла «Шахматы». Эта информация содержится в документах, опублик

Московский турнир Гран-при по шахматам пройдет под защитой «Лаборатории Касперского» важнейший приоритет». «Сегодня шахматы — это спорт, тесно связанный с информационными технологиями. Интернет-аудитория шахмат растет с каждым годом. Аудитория онлайн-трансляции Чемпионата мира

«Лаборатория Касперского» стала партнером ФИДЕ и WorldChess чать работу с ФИДЕ: «Очень рад, что мы стали партнерами Международной шахматной федерации. Для меня шахматы – это особая игра, в которой важно как стратегическое, так и тактическое мастерство.

«Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение на юношеском Чемпионате мира по шахматам нии инфраструктуры и технической поддержки системы видеонаблюдения с идентификацией лиц, установленной «Юграмегаспорт» в рамках подготовки объектов инфраструктуры к проведению Чемпионата мира ФИДЕ по шахматам среди юношей и девушек до 14, 16, 18 лет в Ханты-Мансийске. Как рассказали CNews в компании, для обеспечения комплексной безопасности участников и зрителей на период проведения Чемпион

Участники и гости VII Международного ИТ-Форума смогут поучаствовать в шахматных битвах тная академия. Специально для начинающих шахматистов будет работать популярная обучающая программа «Динозавры учат шахматам». Более опытные шахматисты смогут попробовать свои возможности в конк

«Ростелеком» в Дагестане подключил к интернету детскую шахматную школу Каспийска для обучения шахматам, а также проведения дистанционных соревнований даже в режиме онлайн. Первым «шахматным абонентом» «Ростелекома» год назад стала Избербашская детская школа шахмат. Число п

Дизайнерские шахматы из советских деталей Группа технодизайнеров, работающих с газоразрядными индикаторами, создала шахматный набор на основе этих электроприборов. Для работы дизайнерами было взято 16 советски

Сыграем в шахматы объективами? ым проектом - Camera Lens chess set. За данным названием скрывается набор из 32 «шахматных фигур» и шахматной доски – причём роль фигур выполняют объективы для систем Canon EOS (белые) и Nikon

Боевые шахматы от Zuxxez Entertainment Station 3, Nintendo Wii и Nintendo DS.Battle vs. Chess основывается на алгоритме известной немецкой шахматной программы Fritz, разработанной Францем Моршем и Матиасом Файстом и изданной ChessBa

Российская шахматная соцсеть выходит на западный рынок ализованную под англо-говорящий сегмент Сети. 15 февраля 2010 стартует англоязычная версия портала «Боевые Шахматы», ориентирующаяся в первую очередь на пользователей из Великобритании, Австрал

Современные шахматы р все же доведет этот проект до реального воплощения (пока это, конечно, концепт), то вряд ли такие шахматы будут пущены "в серию".

Шахматы: новый предмет в российских школах? В российских школах, возможно, введут новый предмет - "шахматы". Такое мнение высказал сегодня на Всероссийском спортивном форуме в подмосковном Одинцово председатель Госдумы РФ Борис Грызлов, сообщает РБК. По словам Б.Грызлова, успешный опыт регио

Шахматы Star Wars В одной из сцен 4 части "Звездных войн" R2D2 играют в голографические шахматы с Чубаккой. Здесь за $50 долларов можно купить "нецифровой" аналог этой игры. Шахмата

Шахматный турнир на Chess-Online.ru: 18-го июня NEC Display Solutions и портала Chess-Online.ru. Отметим, что Chess-Online.ru - ведущий российский шахматный игровой портал: игровая зона, шахматные новости и события, призовые турниры, дебютн

Шахматист наказан за Bluetooth чно высокие позиции в шахматном рейтинге, что выглядело несколько подозрительным в глазах Индийской шахматной федерации, не считающей г-на Шарма сильным игроком, сообщает Reuters. Индиец сразу

"Рамблер" анонсирует онлайновый шахматный проект -холдинг "Рамблер" и компания «Шахматная планета» объединили усилия для создания портала для игры в шахматы через интернет. Проект пока не запущен. «Шахматная планета» - русскоязычный онлайн-кл

ФИДЕ и "Сонет" представили новую разновидность шахмат сеть "Сонет" провела презентацию нового проекта Международной шахматной федерации (ФИДЕ)- Мобильные шахматы, новой разновидности игры, в которой играющие обмениваются ходами, пересылая друг дру

RoboCup: Роботы-гуманоиды встретятся с чемпионами ФИФА 02 С точки зрения исследования ИИ, одним из самых символичных вызовов науке могли быть компьютерные шахматы. В 1997 г. в игре против супергроссмейстера Гарри Каспарова машина «Deep Blue» впервы

Intel vs AMD: шахматный поединок в онлайне Два компьютера (двухпроцессорные системы на базе Pentium 4 Xeon 2400 и Athlon MP 2000+) демонстрируют свои возможности с помощью двух лучших систем искусственного интеллекта для игры в шахматы (Deep Fritz 7 и Shredder 6). Поединок, начавшийся около недели назад, продлится 8 дней и ночей. Чтобы ускорить продолжительность партий, организаторы выделили каждой системе искусственн

В январе 2002 г. состоится крупный шахматный веб-турнир Организаторы беспрецедентного шахматного соревнования собираются совместить как оффлайновый, так и онлайновый варианты игры

Шахматный турнир Карпов-Каспаров-Крамник будут освещать в интернете С 30 ноября по 12 декабря пройдет шахматный турнир "Мемориал М. Ботвинника" с участием 12-го, 13-го и 14-го чемпионов мира А. Карпова, Г. Каспарова и В. Крамника. Турнир посвящен 90-летию со дня рождения Михаила Ботвинника. Впе

Гарри Каспаров основал KasparovChess Online Inc. и открыл сайт, посвящённый шахматам Чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров основал компанию KasparovChess Online Inc. с уставным фондом $3,5 млн. Уже из названия видно, что деятельность компании будет состоять в продвижении этой популярной игры

В мировой шахматной партии "Каспаров против остального мира" выиграл Каспаров На 62-м ходу шахматной паритии "Каспаров против остального мира", проводимой компанией Microsoft через Интернет, команда Мира сдалась. Эта партия продолжалась 4 месяца, и каждый желающий мог принять в ней у