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Спорт Шахматы Chess



16.09.2021 Как МТС зарабатывает на своем первом мюзикле

МТС и мюзикл «Шахматы» Телекоммуникационная компания «Мобильные Телесистемы» (МТС) раскрыла информацию о партнерстве в продюсировании мюзикла «Шахматы». Эта информация содержится в документах, опублик
20.04.2017 Московский турнир Гран-при по шахматам пройдет под защитой «Лаборатории Касперского»

важнейший приоритет». «Сегодня шахматы — это спорт, тесно связанный с информационными технологиями. Интернет-аудитория шахмат растет с каждым годом. Аудитория онлайн-трансляции Чемпионата мира

06.02.2017 «Лаборатория Касперского» стала партнером ФИДЕ и WorldChess

чать работу с ФИДЕ: «Очень рад, что мы стали партнерами Международной шахматной федерации. Для меня шахматы – это особая игра, в которой важно как стратегическое, так и тактическое мастерство.

20.09.2016 «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение на юношеском Чемпионате мира по шахматам

нии инфраструктуры и технической поддержки системы видеонаблюдения с идентификацией лиц, установленной «Юграмегаспорт» в рамках подготовки объектов инфраструктуры к проведению Чемпионата мира ФИДЕ по шахматам среди юношей и девушек до 14, 16, 18 лет в Ханты-Мансийске. Как рассказали CNews в компании, для обеспечения комплексной безопасности участников и зрителей на период проведения Чемпион
11.06.2015 Участники и гости VII Международного ИТ-Форума смогут поучаствовать в шахматных битвах

тная академия. Специально для начинающих шахматистов будет работать популярная обучающая программа «Динозавры учат шахматам». Более опытные шахматисты смогут попробовать свои возможности в конк
18.02.2015 «Ростелеком» в Дагестане подключил к интернету детскую шахматную школу Каспийска

для обучения шахматам, а также проведения дистанционных соревнований даже в режиме онлайн. Первым «шахматным абонентом» «Ростелекома» год назад стала Избербашская детская школа шахмат. Число п
28.06.2012 Дизайнерские шахматы из советских деталей

Группа технодизайнеров, работающих с газоразрядными индикаторами, создала шахматный набор на основе этих электроприборов. Для работы дизайнерами было взято 16 советски
28.07.2011 Сыграем в шахматы объективами?

ым проектом - Camera Lens chess set. За данным названием скрывается набор из 32 «шахматных фигур» и шахматной доски – причём роль фигур выполняют объективы для систем Canon EOS (белые) и Nikon

13.03.2010 Боевые шахматы от Zuxxez Entertainment

Station 3, Nintendo Wii и Nintendo DS.Battle vs. Chess основывается на алгоритме известной немецкой шахматной программы Fritz, разработанной Францем Моршем и Матиасом Файстом и изданной ChessBa
29.01.2010 Российская шахматная соцсеть выходит на западный рынок

ализованную под англо-говорящий сегмент Сети. 15 февраля 2010 стартует англоязычная версия портала «Боевые Шахматы», ориентирующаяся в первую очередь на пользователей из Великобритании, Австрал
02.07.2008 Современные шахматы

р все же доведет этот проект до реального воплощения (пока это, конечно, концепт), то вряд ли такие шахматы будут пущены "в серию".
26.10.2007 Шахматы: новый предмет в российских школах?

В российских школах, возможно, введут новый предмет - "шахматы". Такое мнение высказал сегодня на Всероссийском спортивном форуме в подмосковном Одинцово председатель Госдумы РФ Борис Грызлов, сообщает РБК. По словам Б.Грызлова, успешный опыт регио
13.09.2007 Шахматы Star Wars

В одной из сцен 4 части "Звездных войн" R2D2 играют в голографические шахматы с Чубаккой. Здесь за $50 долларов можно купить "нецифровой" аналог этой игры. Шахмата
25.05.2007 Шахматный турнир на Chess-Online.ru: 18-го июня

NEC Display Solutions и портала Chess-Online.ru. Отметим, что Chess-Online.ru - ведущий российский шахматный игровой портал: игровая зона, шахматные новости и события, призовые турниры, дебютн
28.12.2006 Шахматист наказан за Bluetooth

чно высокие позиции в шахматном рейтинге, что выглядело несколько подозрительным в глазах Индийской шахматной федерации, не считающей г-на Шарма сильным игроком, сообщает Reuters. Индиец сразу

22.09.2006 "Рамблер" анонсирует онлайновый шахматный проект

-холдинг "Рамблер" и компания «Шахматная планета» объединили усилия для создания портала для игры в шахматы через интернет. Проект пока не запущен. «Шахматная планета» - русскоязычный онлайн-кл
12.05.2004 ФИДЕ и "Сонет" представили новую разновидность шахмат

сеть "Сонет" провела презентацию нового проекта Международной шахматной федерации (ФИДЕ)- Мобильные шахматы, новой разновидности игры, в которой играющие обмениваются ходами, пересылая друг дру
18.04.2003 RoboCup: Роботы-гуманоиды встретятся с чемпионами ФИФА

02 С точки зрения исследования ИИ, одним из самых символичных вызовов науке могли быть компьютерные шахматы. В 1997 г. в игре против супергроссмейстера Гарри Каспарова машина «Deep Blue» впервы
01.07.2002 Intel vs AMD: шахматный поединок в онлайне

Два компьютера (двухпроцессорные системы на базе Pentium 4 Xeon 2400 и Athlon MP 2000+) демонстрируют свои возможности с помощью двух лучших систем искусственного интеллекта для игры в шахматы (Deep Fritz 7 и Shredder 6). Поединок, начавшийся около недели назад, продлится 8 дней и ночей. Чтобы ускорить продолжительность партий, организаторы выделили каждой системе искусственн
25.10.2001 В январе 2002 г. состоится крупный шахматный веб-турнир

Организаторы беспрецедентного шахматного соревнования собираются совместить как оффлайновый, так и онлайновый варианты игры
13.09.2001 Шахматный турнир Карпов-Каспаров-Крамник будут освещать в интернете

С 30 ноября по 12 декабря пройдет шахматный турнир "Мемориал М. Ботвинника" с участием 12-го, 13-го и 14-го чемпионов мира А. Карпова, Г. Каспарова и В. Крамника. Турнир посвящен 90-летию со дня рождения Михаила Ботвинника. Впе
17.03.2000 Гарри Каспаров основал KasparovChess Online Inc. и открыл сайт, посвящённый шахматам

Чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров основал компанию KasparovChess Online Inc. с уставным фондом $3,5 млн. Уже из названия видно, что деятельность компании будет состоять в продвижении этой популярной игры
25.10.1999 В мировой шахматной партии "Каспаров против остального мира" выиграл Каспаров

На 62-м ходу шахматной паритии "Каспаров против остального мира", проводимой компанией Microsoft через Интернет, команда Мира сдалась. Эта партия продолжалась 4 месяца, и каждый желающий мог принять в ней у
19.10.1999 Четырехмесячная шахматная партия Каспарова по интернет против всего мира может так и не завершиться

винила Microsoft в запоздалой реакции на сообщение-ход молодой шахматистки, который мог привести как минимум к ничьей. Представители Microsoft заявляют, что обвинения необоснованны, и четырехмесячнай шахматный Интернет-матч Гарри Каспарова проходит на Web-сайте Microsoft Gaming Zone строго в рамках правил. Матч начался 21 июня и продолжается до сих пор с вероятностью победы российского шахм

Публикаций - 224, упоминаний - 302

Спорт замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

IBM - International Business Machines Corp 9294 17
Microsoft Corporation 23925 17
Google LLC 11274 15
Samsung Electronics 9890 14
Intel Corporation 11806 14
Sony 6482 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10516 10
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1761 9
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6530 9
Apple Inc 11517 9
Yandex - Яндекс 6238 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10290 7
Zoom Int - Zoom Video Communications 1367 7
LG Electronics 3560 7
Amazon Inc - Amazon.com 2862 7
Siemens AG - Siemens Group 2547 6
Meta Platforms - Facebook 4361 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7505 5
Johnson Controls 33 5
Lenovo Motorola 3493 5
Philips 2051 5
HP - Hewlett-Packard 3622 5
HP Compaq Computer Corp 1915 4
ONYX International 127 4
ChessBase 5 4
VK - Mail.ru Group 3266 4
SAP SE 5044 4
AT&T Inc 1664 4
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1409 4
7444 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5626 4
Huawei 3636 3
X Corp - Twitter 2775 3
Lenovo Group 2220 3
AOL Inc 1589 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4416 3
ZTE Corporation 731 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2637 3
AMD - Advanced Micro Devices 3956 3
Yahoo! 3687 3
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 72 4
МТС Энтертейнмент - МТС Live 6 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6297 3
eBay Inc 1604 3
Лента - Сеть розничной торговли 1844 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1926 3
МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 27 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6751 3
Геометрия НПО 132 3
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 168 2
Honda Motor Company 230 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 713 2
BMW Group 422 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 360 2
Alpari - Альпари 66 2
МТС Энтертейнмент - МТС Live Холл 6 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 432 2
Ferrari NV 155 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1080 2
Открытие ФК - Банк Открытие 520 2
Евросеть 1402 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 112 2
LEGO 233 2
Резонанс НПП 354 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 624 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 455 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 5112 2
Возрождение - Коммерческий банк 332 1
Распадская угольная компания 8 1
Bentley Motors 70 1
QinetiQ Group 57 1
Связной ГК 1354 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 52 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 397 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 696 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 74 1
Lockheed Martin 753 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2578 1
Петергоф ГМЗ - Государственный музей-заповедник 13 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 70 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4903 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1128 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5418 3
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 57 3
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 22 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1256 3
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 113 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1089 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 512 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 84 2
Правительство Москвы 2132 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3395 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 70 2
Президент Российской Федерации 3958 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2539 2
Судебная власть - Judicial power 2179 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1279 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2008 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 278 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2858 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 590 1
Правительство Нидерландов - Вооруженные силы Нидерландов 7 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 511 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 356 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 157 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 369 1
ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 27 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 555 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 44 1
Правительство Израиля - Кабинет министров Израиля 31 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 267 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 199 1
Президент Украины 121 1
Правительство Латвии - Органы государственной власти Латвийская Республика 18 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 29 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 395 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 481 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 320 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2594 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6172 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2635 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 263 3
United States Chess Federation - Федерация шахмат США - Шахматная федерация США 2 2
4CIO 755 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 1
РШФ - Федерация шахмат России 1 1
ФШМ - Федерация шахмат Москвы 1 1
All India Chess Federation - Всеиндийская шахматная федерация - Индийская шахматная федерация 1 1
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 37 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 107 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 161 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1385 1
OIN - Open Invention Network 22 1
Linux Foundation 176 1
Единая Россия - Политическая партия 278 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 204 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 30 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 253 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 991 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14316 11
IBM Deep Blue 44 27
Google Android 13166 20
Deep Junior - шахматная программа 22 15
Apple iOS 7189 12
Microsoft Windows 14826 11
Microsoft Windows 2000 10395 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4824 10
Linux OS 8817 8
ChessBase - Deep Fritz - шахматная программа 8 7
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1882 7
Oracle Java - язык программирования 2836 6
Microsoft Office 3557 6
Apple - App Store 2723 6
Apple iPhone - серия смартфонов 6787 6
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 455 6
Nintendo DS - игровая консоль 328 5
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1789 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3960 5
Apple iPhone 6 5579 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1431 5
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 649 4
Google Play - Google Store - Android Market 3103 4
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3020 4
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 3709 4
ONYX BOOX - серия букридеров - электронная книга 98 4
Intel XScale PXA 167 4
Шахматная планета - ChessPlanet 4 4
IBM Blue Gene - суперкомпьютер 69 4
Apple iPad 3777 4
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 765 4
Microsoft Office Word 694 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1597 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1604 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1843 4
Microsoft Compiled HTMLHelp - CHM - проприетарный формат файлов контекстной справки 65 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1467 3
ВГТРК - Смотрим 559 3
Microsoft Windows XP 2400 3
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 298 3
Каспаров Гарри 52 39
Крамник Владимир 12 10
Moore Gordon - Мур Гордон 63 5
Карякин Сергей 6 4
Покушалова Ольга 15 4
Gates William Henry - Гейтс Билл 904 4
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 323 3
Илюмжинов Кирсан 5 3
Морш Франц 3 3
Переверзев Сергей 5 2
Дворкович Аркадий 209 2
Electra Carmen - Электра Кармен 4 2
Спасский Борис 2 2
Минин Михаил 5 2
Наумов Станислав 27 2
Wright (brothers) - Райт (братья) 32 2
Дашин Андрей 4 2
Суслин Иван 3 2
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 68 2
Касперский Евгений 311 2
Карпов Анатолий 19 2
Бареев Евгений 3 2
Медведев Дмитрий 1638 2
Мерензон Илья 2 2
Зайцев Михаил 209 2
Левашов Александр 88 2
Ершова Элеонора 67 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 369 1
Гришин Дмитрий 204 1
Абрамов Сергей 72 1
Греф Герман 381 1
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Smith Brad - Смит Брэд 88 1
Kemp Owen - Кемп Оуэн 55 1
Чхартишвили Григорий - Акунин Борис 10 1
Комарова Наталья 15 1
Волков Максим 33 1
Sakamoto Ryuichi - Сакамото Руичи 10 1
Скворцова Вероника 68 1
Россия - РФ - Российская федерация 129584 97
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50788 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40172 28
Япония 13066 26
Германия - Федеративная Республика 12327 25
Европа 21446 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13844 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15737 15
США - Нью-Йорк 3080 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15856 13
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Малайзия 833 3
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Nature 801 3
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The Register 1473 3
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 175 3
Optics 141 2
Известия ИД 529 2
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 2
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Washington Profile 140 2
Times 622 2
NYT - The New York Times 1011 2
Советский спорт 11 2
РБК Спорт - sportr.bc.ru 8 2
TechRadar 89 1
MSNBC - телеканал 89 1
NEWSru.com 229 1
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Время новостей 31 1
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New Scientist 1447 1
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Newsweek 36 1
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2703 1
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 928 2
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USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 63 1
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IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 12 1
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