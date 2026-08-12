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ChessBase
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|12.08.2026
|Выручка Freedom Holding Corp. выросла на 40% за квартал 1
|01.09.2010
|Дата выхода Battle vs. Chess 1
|18.05.2010
|Battle vs. Chess. Скриншоты 1
|13.03.2010
|Боевые шахматы от Zuxxez Entertainment 1
|26.05.2005
|Гроссмейстер vs компьютер: на карте честь человечества 1
|15.07.2004
|Новый чемпион мира по шахматам – программа с характером 1
Публикаций - 6, упоминаний - 6
ChessBase и организации, системы, технологии, персоны:
|Zuxxez Entertainment - TopWare Interactive 40 3
|IBM - International Business Machines Corp 9701 1
|Intel Corporation 12813 1
|Германия - Федеративная Республика 13222 5
|Бахрейн - Королевство 136 1
|ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 93 1
|Великобритания - Лондон 2433 1
|Израиль 2857 1
|СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464178, в очереди разбора - 724452.
Создано именных указателей - 199388.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464178, в очереди разбора - 724452.
Создано именных указателей - 199388.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.