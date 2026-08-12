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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199388
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ChessBase

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


12.08.2026 Выручка Freedom Holding Corp. выросла на 40% за квартал 1
01.09.2010 Дата выхода Battle vs. Chess 1
18.05.2010 Battle vs. Chess. Скриншоты 1
13.03.2010 Боевые шахматы от Zuxxez Entertainment 1
26.05.2005 Гроссмейстер vs компьютер: на карте честь человечества 1
15.07.2004 Новый чемпион мира по шахматам – программа с характером 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

ChessBase и организации, системы, технологии, персоны:

Zuxxez Entertainment - TopWare Interactive 40 3
IBM - International Business Machines Corp 9701 1
Intel Corporation 12813 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5869 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22589 1
Умные платформы 1989 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1843 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22638 1
Nintendo DS - игровая консоль 340 3
Nintendo Wii - игровая консоль 760 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3048 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1938 2
ChessBase - Deep Fritz - шахматная программа 8 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 1
Ban Amir - Бан Амир 5 1
Германия - Федеративная Республика 13222 5
Бахрейн - Королевство 136 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 93 1
Великобритания - Лондон 2433 1
Израиль 2857 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Спорт - Шахматы - Chess 260 4
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3030 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464178, в очереди разбора - 724452.
Создано именных указателей - 199388.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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