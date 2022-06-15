Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал

МТС объявила о запуске специальной подписки «Нетариф матч премьер», которая дает доступ к услугам связи, развлекательным и полезным сервисам экоси

МТС и «Газпром-Медиа» заключили стратегическое партнерство ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов и сейлз-хаус «Газпром-Медиа» заключили стратегическое партнерство, в рамках которого подписка «Матч премьер» станет доступна абонентам МТС на особых условиях. Подписка «Матч премьер» без дополнительной платы будет включена в стартовые пакеты «Мы МТС» и «Мы МТС+» и доступна новым а