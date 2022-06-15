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Газпром ГПМ Матч ТВ спортивный телеканал

Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал


15.06.2022 МТС запустила подписку для футбольных болельщиков

МТС объявила о запуске специальной подписки «Нетариф матч премьер», которая дает доступ к услугам связи, развлекательным и полезным сервисам экоси
15.02.2022 МТС и «Газпром-Медиа» заключили стратегическое партнерство

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов и сейлз-хаус «Газпром-Медиа» заключили стратегическое партнерство, в рамках которого подписка «Матч премьер» станет доступна абонентам МТС на особых условиях. Подписка «Матч премьер» без дополнительной платы будет включена в стартовые пакеты «Мы МТС» и «Мы МТС+» и доступна новым а
12.01.2021 «Яндекс», видеосервис Wink и «Матч ТВ» покажут сезон НХЛ 2020/21

НХЛ). С 14 января 2021 г. матчи можно будет смотреть на «Яндексе», в видеосервисе Wink и на канале «Матч ТВ». Пользователи подписки «Яндекс.Плюс» и подписчики Wink смогут посмотреть все матчи р
20.11.2020 «Первый канал», ВГТРК, НТВ и «Матч ТВ» отказываются от частот, чтобы подключить к интернету школы и полицию

рдии, пожарных частей и полицейских участков. Крупнейшие телевещатели («Первый канал», ВГТРК, НТВ, «Матч ТВ» и другие) поделятся частотами для беспроводного подключения социально-значимых объек
19.06.2018 «Тинькофф Мобайл» запустил акцию для любителей футбола

все клиенты оператора могут смотреть любые игры Чемпионата мира в прямом эфире «Первого канала» и «Матч ТВ» со своих мобильных устройств. При этом интернет-трафик, включенный в тариф, расходов
09.06.2018 «Газпром-медиа» и «Ростелеком» запустили телеканал на 100% посвященный ЧМ-2018

и и комментаторами на новом канале станут известные российским поклонникам футбола лица телеканала «Матч ТВ». Одно из новшеств и отличий «Матч! Ультра» – у многих ведущих и комментаторов появят
03.03.2016 «Матч ТВ» запустил обновленную версию приложения «Матч! Клуб»

Федеральный телеканал «Матч ТВ» запустил обновленную версию приложения «Матч! Клуб», которая позволит болельщикам ещ
15.02.2016 «Триколор ТВ» запускает новый спортивный пакет «Матч! Футбол»

оператор цифрового телевидения «Триколор ТВ» запускает второй пакет спортивных телеканалов. Пакет «Матч! Футбол» включает три новых телеканала дистрибуции компании «Ред Медиа» (холдинг «Газпро
01.02.2016 В мобильном приложении «Матч! Клуб» теперь доступен прямой эфир «Матч ТВ»

«Матч ТВ» выпустил обновление для своего мобильного приложения «Матч! Клуб», благодаря котором
28.01.2016 Субхолдинг «Газпром-медиа Матч» запускает новые спортивные тематические каналы

нков с участием российских и зарубежных спортсменов. Международной версией федерального телеканала «Матч ТВ» станет канал «Матч! Планета», который объединит ключевые спортивные трансляции и про
26.01.2016 Тематические спортивные телеканалы «Матч!» появились в пакете «Триколор ТВ»

иа» (холдинг «Газпром-Медиа») заключили соглашение о включении спортивных тематических телеканалов «Матч!» в состав основной услуги оператора. 25 января 2016 г. в пакете «Триколор ТВ» началась

29.12.2015 «Матч ТВ» перекрывает россиянам пиратские спортивные трансляции в интернете

В суд из-за «Матч ТВ» Мосгорсуд по иску «Национального спортивного телеканала» (НСТ) вынес определение о в
26.06.2006 Спамеры эксплуатируют чемпионат мира по футболу

оната. Российские спамеры также внесли свою лепту в "футбольный" спам. На днях в Германии разразился скандал: выяснилось, что чиновник FIFA продал по спекулятивной цене 12 билетов первой категории на матч Англия - Тринидад и Тобаго, по цене €300 за билет, то есть на €200 дороже номинала. Спамеры, разумеется, не обременены той степенью ответственности, которую несут чиновники FIFA. Поэтому б
31.03.2003 Футбольный матч на экране мобильника

деоизображений Vodafone live!, смогли наблюдать за ходом матча между сборными командами Португалии и Бразилии в прошлую субботу. Трансляция игры через сеть компании Vodafone Telecel продолжалась весь матч. Кроме возможности просмотра матча целиком, клиенты могли подключиться в любое время и смотреть только эпизоды матча. Компания Vodafone запустила в эксплуатацию услугу передачи видеоизобра
22.06.2000 Билеты на хороший бейсбольный матч можно сдать через интернет

ожно будет в случае необходимости продать желающим через интернет на его сайте. С помощью системы Double Play Ticket Window, болельщики San Francisco Giants, у которых не получилось достать билеты на матч любимого клуба, смогут купить их у владельцев абонементов, за которыми зарезервировано 15 000 лучших мест в Pacific Bell Park. Торговля билетами между болельщиками через сайт клуба призван

Публикаций - 265, упоминаний - 295

Газпром ГПМ и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12058 20
МегаФон 8494 15
Ростелеком 9516 14
Yandex - Яндекс 7060 14
Триколор - Национальная спутниковая компания 324 13
Apple Inc 11934 12
Microsoft Corporation 24454 11
Sony 6527 11
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 226 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3702 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8640 10
Philips 2046 9
VK - Mail.ru Group 3432 9
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 824 8
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 207 8
IBM - International Business Machines Corp 9409 7
Samsung Electronics 10173 6
Google LLC 11652 5
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co 884 5
Intel Corporation 12098 5
EA - Electronic Arts 1284 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4766 5
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РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 374 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3193 4
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 320 4
X Corp - Twitter 2839 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 4
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 216 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 853 3
SAP SE 5225 3
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7062 8
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 201 8
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 221 7
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Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 94 6
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 118 6
VFS Global 9 6
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НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 34 5
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 336 5
Лента - Сеть розничной торговли 2032 5
Телеспорт 6 4
Virtus.pro 27 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 472 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 252 4
Почта России ПАО 2088 4
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Walt Disney Company 620 3
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U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 2
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Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 299 5
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ChessBase - Deep Fritz - шахматная программа 8 5
Google Play - Google Store - Android Market 3243 4
Microsoft Windows 15463 4
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 70 4
VK - Mail.Ru Почта 347 4
Apple iPhone 4 782 4
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1618 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4931 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 44 3
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 479 3
Microsoft Windows 2000 8660 3
Apple iPod 1536 3
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 128 3
Microsoft Skype 2052 3
Яндекс.Маркет 890 3
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