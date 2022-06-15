Газпром ГПМ Матч ТВ спортивный телеканал
|15.06.2022
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МТС запустила подписку для футбольных болельщиков
МТС объявила о запуске специальной подписки «Нетариф матч премьер», которая дает доступ к услугам связи, развлекательным и полезным сервисам экоси
|15.02.2022
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МТС и «Газпром-Медиа» заключили стратегическое партнерство
ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов и сейлз-хаус «Газпром-Медиа» заключили стратегическое партнерство, в рамках которого подписка «Матч премьер» станет доступна абонентам МТС на особых условиях. Подписка «Матч премьер» без дополнительной платы будет включена в стартовые пакеты «Мы МТС» и «Мы МТС+» и доступна новым а
|12.01.2021
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«Яндекс», видеосервис Wink и «Матч ТВ» покажут сезон НХЛ 2020/21
НХЛ). С 14 января 2021 г. матчи можно будет смотреть на «Яндексе», в видеосервисе Wink и на канале «Матч ТВ». Пользователи подписки «Яндекс.Плюс» и подписчики Wink смогут посмотреть все матчи р
|20.11.2020
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«Первый канал», ВГТРК, НТВ и «Матч ТВ» отказываются от частот, чтобы подключить к интернету школы и полицию
рдии, пожарных частей и полицейских участков. Крупнейшие телевещатели («Первый канал», ВГТРК, НТВ, «Матч ТВ» и другие) поделятся частотами для беспроводного подключения социально-значимых объек
|19.06.2018
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«Тинькофф Мобайл» запустил акцию для любителей футбола
все клиенты оператора могут смотреть любые игры Чемпионата мира в прямом эфире «Первого канала» и «Матч ТВ» со своих мобильных устройств. При этом интернет-трафик, включенный в тариф, расходов
|09.06.2018
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«Газпром-медиа» и «Ростелеком» запустили телеканал на 100% посвященный ЧМ-2018
и и комментаторами на новом канале станут известные российским поклонникам футбола лица телеканала «Матч ТВ». Одно из новшеств и отличий «Матч! Ультра» – у многих ведущих и комментаторов появят
|03.03.2016
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«Матч ТВ» запустил обновленную версию приложения «Матч! Клуб»
Федеральный телеканал «Матч ТВ» запустил обновленную версию приложения «Матч! Клуб», которая позволит болельщикам ещ
|15.02.2016
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«Триколор ТВ» запускает новый спортивный пакет «Матч! Футбол»
оператор цифрового телевидения «Триколор ТВ» запускает второй пакет спортивных телеканалов. Пакет «Матч! Футбол» включает три новых телеканала дистрибуции компании «Ред Медиа» (холдинг «Газпро
|01.02.2016
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В мобильном приложении «Матч! Клуб» теперь доступен прямой эфир «Матч ТВ»
«Матч ТВ» выпустил обновление для своего мобильного приложения «Матч! Клуб», благодаря котором
|28.01.2016
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Субхолдинг «Газпром-медиа Матч» запускает новые спортивные тематические каналы
нков с участием российских и зарубежных спортсменов. Международной версией федерального телеканала «Матч ТВ» станет канал «Матч! Планета», который объединит ключевые спортивные трансляции и про
|26.01.2016
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Тематические спортивные телеканалы «Матч!» появились в пакете «Триколор ТВ»
иа» (холдинг «Газпром-Медиа») заключили соглашение о включении спортивных тематических телеканалов «Матч!» в состав основной услуги оператора. 25 января 2016 г. в пакете «Триколор ТВ» началась
|29.12.2015
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«Матч ТВ» перекрывает россиянам пиратские спортивные трансляции в интернете
В суд из-за «Матч ТВ» Мосгорсуд по иску «Национального спортивного телеканала» (НСТ) вынес определение о в
|26.06.2006
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Спамеры эксплуатируют чемпионат мира по футболу
оната. Российские спамеры также внесли свою лепту в "футбольный" спам. На днях в Германии разразился скандал: выяснилось, что чиновник FIFA продал по спекулятивной цене 12 билетов первой категории на матч Англия - Тринидад и Тобаго, по цене €300 за билет, то есть на €200 дороже номинала. Спамеры, разумеется, не обременены той степенью ответственности, которую несут чиновники FIFA. Поэтому б
|31.03.2003
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Футбольный матч на экране мобильника
деоизображений Vodafone live!, смогли наблюдать за ходом матча между сборными командами Португалии и Бразилии в прошлую субботу. Трансляция игры через сеть компании Vodafone Telecel продолжалась весь матч. Кроме возможности просмотра матча целиком, клиенты могли подключиться в любое время и смотреть только эпизоды матча. Компания Vodafone запустила в эксплуатацию услугу передачи видеоизобра
|22.06.2000
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Билеты на хороший бейсбольный матч можно сдать через интернет
ожно будет в случае необходимости продать желающим через интернет на его сайте. С помощью системы Double Play Ticket Window, болельщики San Francisco Giants, у которых не получилось достать билеты на матч любимого клуба, смогут купить их у владельцев абонементов, за которыми зарезервировано 15 000 лучших мест в Pacific Bell Park. Торговля билетами между болельщиками через сайт клуба призван
Газпром ГПМ и организации, системы, технологии, персоны:
|Каспаров Гарри 56 22
|Крамник Владимир 12 9
|Путин Владимир 3108 5
|Романков Андрей 18 5
|Покушалова Ольга 15 5
|Чернышенко Дмитрий 558 5
|Ban Amir - Бан Амир 5 4
|Жаров Александр 174 4
|Gibson Stan - Гибсон Стэн 3 3
|Бареев Евгений 3 3
|Канделаки Тина 11 3
|Махновский Кирилл 23 3
|Ширшов Павел 76 3
|Бузова Ольга 7 3
|Холодов Алексей 12 2
|Филиппов Кирилл 21 2
|Попова Наталья 12 2
|Коган Алексей 11 2
|Бровко Василий 52 2
|Чеканов Виктор 8 2
|Солодухин Константин 118 2
|Пак Олег 111 2
|Аверкин Алексей 4 2
|Коновалов Максим 18 2
|Лапунова Светлана 2 2
|Ахапкин Сергей 2 2
|Илюмжинов Кирсан 5 2
|Левин Леонид 128 2
|Паршин Максим 315 2
|Волин Алексей 120 2
|Исаев Камиль 20 2
|Сысоев Игорь 38 2
|Wright (brothers) - Райт (братья) 32 2
|Мамут Александр 129 2
|Ермаков Валерий 107 2
|Гасанов Гусейн 2 2
|Прокофьев Сергей 4 2
|Бородина Ксения 4 2
|Федотов Вадим 11 2
|Станкевич Лев 2 2
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