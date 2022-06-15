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МТС запустила подписку для футбольных болельщиков

МТС объявила о запуске специальной подписки «Нетариф матч премьер», которая дает доступ к услугам связи, развлекательным и полезным сервисам экосистемы МТС, а также к популярному каналу о футболе.

Новое предложение в линейке подписок «Нетариф» по умолчанию включает в себя пакет интернета 20 ГБ (в Норильске – 12 ГБ), 300 минут и 50 SMS на всех операторов России, а также безлимитные мессенджеры, доступ к музыке, онлайн-кинотеатру Kion и спортивному каналу «Матч премьер» без дополнительной платы. После подключения или перехода на подписку у пользователя есть возможность настраивать пакет мобильного интернета, минут и SMS, а также при необходимости добавить безлимитный доступ на популярные соцсети, видеосервисы, безлимитные звонки на МТС и блокировку спам-звонков по специальной цене.

С подпиской «Матч премьер» любители спорта смогут в прямом эфире следить за всеми матчами Российской Премьер-Лиги, играми сборной России, молодежной сборной, получать эксклюзивную студийную аналитику и специальные репортажи.

Смотреть «Матч премьер» можно в приложении «Матч!» и в онлайн-кинотеатре Kion на смартфоне, ноутбуке или Smart TV. При просмотре контента в Kion пакет мобильного трафика у абонентов МТС не расходуется.

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Безопасность

Оформить подписку можно в салонах МТС, купив готовый комплект с SIM-картой. Абоненты МТС могут перейти на тариф в приложении «Мой МТС» или на странице mts.ru/match.

Подписка «Матч премьер» также доступна в базовых пакетах семейных подписок «Мы МТС» и «Мы МТС+».

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