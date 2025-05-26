Разделы

РПЛ РФПЛ Российская Премьер-Лига Профессиональная футбольная лига РПЛ Чемпионат России по футболу

РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


26.05.2025 Билетная система «Яндекс Афиши» начала работать в РПЛ

валась с электронной картой болельщика на матчах Российской Премьер-Лиги. С этого момента все клубы РПЛ могут официально использовать билетный виджет «Яндекс Афиши», который отличается высокой

19.07.2024 «Яндекс Плюс x VSporte» – официальный статистический партнер «Мир РПЛ» на предстоящие два сезона

«Яндекс Плюс x VSporte» – официальный статистический партнер «Мир РПЛ» на предстоящие два сезона. Новое соглашение рассчитано на сезоны 2024/25 и 2025/26 и включает планы развития технологий в области сбора и анализа действий футболистов на поле, а также возм
29.07.2022 Минцифры: почти 50 тыс. билетов, абонементов и аккредитаций на матчи РПЛ получено по Карте болельщика

м электронной Карты болельщика оформлено около 50 тыс. билетов, абонементов и аккредитаций на матчи РПЛ. 29 июля на «Екатеринбург Арене» между футбольными клубами «Урал» и «Краснодар» пройдет п
27.06.2022 Цифровую Карту болельщика можно оформить с 4 июля 2022 года на «Госуслугах»

нальный матч Кубка России по футболу. Первоначально Карта будет нужна для посещения домашних матчей РПЛ на стадионах в пяти городах: Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи.
10.07.2019 «Ростелеком» объявил о готовности к оказанию услуг видеопомощи арбитрам с первого тура сезона РПЛ 2019/20

«Ростелеком» объявил о готовности к оказанию услуг VAR (видеопомощи арбитрам) с первого тура сезона РПЛ 2019/20. В соответствии с решением общего собрания РПЛ от 06.06.2019, оборудование VAR заказано «Ростелекомом» и прибыло в Москву. Мобильные комплексы VAR, модернизированные с учетом
03.08.2016 «Твиттер» запустил первый российский эмодзи - Кубок РФПЛ

но для России. С его помощью болельщики смогут еще активней и более выразительно поддерживать клубы РФПЛ в Twitter в течение сезона 2016-2017. Новый эмодзи можно использовать с помощью хэштега

04.08.2015 Зарубежным соотечественникам перекрыли недорогой Чемпионат России по футболу в интернете

оле, теннисе и баскетболе. Ранее «НТВ-Плюс» производила телеканал «Наш футбол», транслирующий матчи чемпионата России по футболу. Впоследствии производством данного канала занялась компания «Ли
03.08.2012 «НТВ-Плюс» выпустила мобильное приложение с матчами РФПЛ

олоджи», создающая программные решения по заказу «Газпром-Медиа Холдинга», разработчиком стала компания DENIVIP Media. Теперь российские болельщики смогут с помощью смартфонов легально смотреть матчи Российской футбольной Премьер-Лиги, в том числе, в ближайшие выходные все 8 матчей 3-го тура, среди которых «Динамо – Спартак», «ЦСКА – Зенит» и другие. До сих пор прямые трансляции чемпионата

22.02.2011 Матчи чемпионата России по футболу будут бесплатно транслировать в Сети

емпионата России по футболу сезона 2011/12 на официальном сайте Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) - rfpl.org. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова президента РФПЛ С
31.07.2000 "Ксерокс СНГ" профинансирует телевизионные трансляции чемпионата России по футболу

Компания "Ксерокс СНГ" выступит Генеральным спонсором телевизионной трансляции Чемпионата России по футболу. Соответствующее соглашение подписано с коммерческим агентом Российского Футбольного Союза компанией "Инфобанк Спорт маркетинг", а начало трансляций запланировано н

РПЛ и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 339 9
EA - Electronic Arts 1299 8
Yandex - Яндекс 8642 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14695 5
EA Sports 70 3
МегаФон 10129 3
VSporte - Вспорте 2 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 474 2
НСТ - Новые сервисные технологии 49 2
SKIDATA - Скидата 4 1
Almatel - 2КОМ 19 1
Vestel 38 1
Akai - Akai Electric Company - Akai Universal 9 1
Merlion - PL.M - Private Labels. Merlion 14 1
Shivaki 9 1
Ростелеком 10438 1
X Corp - Twitter 2915 1
Microsoft Corporation 25348 1
Meta Platforms - Facebook 4557 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
LG Electronics 3686 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1718 1
VK - Mail.ru Group 3539 1
Крок - Croc 1822 1
Philips 2078 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1547 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 975 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 67 1
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 35 1
data.ai - App Annie 85 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 361 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 213 1
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 197 1
Google LLC 12356 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 6
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 410 5
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 284 4
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 14 4
Солидарность Самара Арена - Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 8 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 356 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 264 2
Динамо-Москва - футбольный клуб 12 2
Газпром ПАО 1428 2
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 40 2
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 34 2
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 10 2
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 14 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Спартак-Москва ФК - Футбольный клуб 17 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 24 1
Петровский стадион 5 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 37 1
ФК Ахмат - российский футбольный клуб - ФК Терек Грозный 4 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
Сатурн ФК - российский профессиональный футбольный клуб из города Раменское Московской области 3 1
Арена ЦСКА - ВЭБ Арена 7 1
Сочи Парк 14 1
Okkam - Амнет - Дэфт 14 1
Союз конькобежцев России - Федерация конькобежного спорта России, ФКСР - Федерация конькобежного спорта СССР - Всероссийский конькобежный союза 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8331 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3028 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2748 1
Северсталь ПАО - Severstal 570 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 360 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Акрон ГК - Acron 61 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 185 1
Кассир.ру - Kassir.ru 28 1
Открытие Арена - стадион 21 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 100 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13072 10
Судебная власть - Judicial power 2415 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 836 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2974 3
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 126 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5784 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4834 2
Правительство Москвы - Москомспорт - Департамент спорта города Москвы 27 1
Минцифры РФ - Общественный совет при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 7 1
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 35 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6355 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1487 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 118 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 10
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 50 4
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 2
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 22 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
РФБ - Российская федерация баскетбола 4 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 124 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9521 12
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17869 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57741 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74085 7
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7206 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18925 6
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4073 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12400 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12330 5
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3135 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7710 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25757 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11357 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28987 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7378 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8852 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3369 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6337 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17228 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2049 3
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 636 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26194 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13355 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4043 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 2
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 733 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14963 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6038 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25602 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14399 2
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1476 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1457 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9486 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4853 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2709 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17230 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32176 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21847 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6721 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3149 2
FAN ID - Паспорт болельщика - Карта болельщика 44 10
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5938 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1544 8
Google Android 14846 4
Apple iOS 8334 3
Apple - App Store 3021 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3040 2
Nintendo Wii - игровая консоль 760 2
Nintendo DS - игровая консоль 340 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 280 2
МТС - Мой МТС 130 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3464 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4106 2
Яндекс.Плюс 229 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 661 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 67 2
ЦРТ Визирь 30 2
Rambler Group - Рамблер Касса 23 1
Adobe Lightroom 105 1
Amazon Redshift - Amazon Data Warehouse 12 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 1
Gameloft Asphalt - Компьютерная игра (гоночная игра) 64 1
Sony PlayStation Vita - PS Vita - Sony NGP - Sony Next Generation Portable 84 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 660 1
DViCO TViX - серия медиаплееров 41 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 837 1
Пушкинская карта 21 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Adobe DNG - Digital Negative Specification - Цифровой негатив - открытый формат для Raw-файлов изображений 40 1
VK RuStore - Рустор 539 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 92 1
Яндекс Сплит 9 1
Nokia Rich Recording 8 1
Недобросовестная конкуренция 51 1
Телеком Биржа - ServicePipe Cybert 12 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - ПАК ЦПС - Цифровой паспорт двигательного стереотипа спортсмена 1 1
Microsoft Windows 16456 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 514 1
Apache Hadoop 449 1
Березуцкие (братья) 6 4
Уткин Василий 7 2
Мазавришвили Энрико 4 2
Путин Владимир 3390 2
Маркачев Алексей 2 2
Мутко Виталий 11 2
Лунтовский Андрей 2 1
Канделаки Тина 11 1
Федотов Юрий 1 1
Новиков Олег 10 1
Артяков Владимир 8 1
Морошкин Александр 118 1
Черкашин Павел 38 1
Кадыров Рамзан 25 1
Дубынин Дмитрий 16 1
Ачкасов Евгений 45 1
Тиманов Дмитрий 5 1
Тимошин Андрей 12 1
Гушан Виктор 3 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 128 1
Салтанов Илья 1 1
Рейх Андрей 1 1
Прядкин Сергей 1 1
Дмитриева Анна 2 1
Маслов Иван 3 1
Кулаков Роман 2 1
Байкалова Юлия 1 1
Кириленко Мария 2 1
Андреев Олег 5 1
Хрущев Виктор 1 1
Кикнадзе Василий 1 1
Янькова Анастасия 1 1
Кадыров Азат 4 1
Самойленко Игорь 55 1
Репетюк Алексей 1 1
Костенко Василий 1 1
Булыгин Кирилл 1 1
Бархударьян Сергей 1 1
Полукаров Николай 1 1
Пилюгин Иван 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158807 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46192 11
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2953 10
Россия - УФО - Екатеринбург 4336 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3433 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2252 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2450 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1720 6
Европа 24698 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18844 5
Германия - Федеративная Республика 12972 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1698 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3062 3
Россия - ПФО - Самарская область 1491 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2156 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2125 3
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 254 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53623 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8244 2
Россия - УФО - Свердловская область 1800 2
Польша - Республика 2006 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3222 2
Италия - Итальянская Республика 4441 2
Франция - Французская Республика 8013 2
Бразилия - Федеративная Республика 2461 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14557 2
Испания - Королевство 3776 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 672 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 905 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 590 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 159 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 261 1
Россия - СКФО - КБР - Нальчик 124 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 70 1
Германия - Гессен 15 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5359 1
Германия - Гессен - Висбаден 4 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 155 1
Москва - ЮВАО - Люблино 39 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Александровский район - Александров 39 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6437 33
Спорт - Футбол 753 22
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1291 9
КХЛ - Континентальная хоккейная лига - Чемпионат России по хоккею с шайбой 55 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11466 6
Спорт - Хоккей 264 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55201 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2979 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4949 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26100 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7617 3
Паспорт - Паспортные данные 2743 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3186 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3683 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5982 2
Опека и попечительство - Федеральный закон 48-ФЗ - Об опеке и попечительстве 97 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32065 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8189 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1522 2
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 690 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1833 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1751 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1837 2
Миграция населения - Миграционные службы 442 2
Спорт - Баскетбол 93 2
Спорт - Теннис 71 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20472 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6800 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 781 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 245 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 128 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15304 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4690 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1625 1
Blacklist - Чёрный список 677 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3687 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51457 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3718 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7019 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 306 14
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 503 10
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 322 4
Наш спорт - телеканал 6 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - Наше новое кино 6 2
РИА Новости 1002 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 435 2
Sports.ru - Спортс.ру 30 1
Матч планета - Телеканал 3 1
Радио России - радиостанция 49 1
Вести 24 - Российский информационный канал 46 1
Times 645 1
Советский спорт 19 1
Рувики - Интернет-энциклопедия АНО 13 1
Дождь - телеканал 5 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11453 1
Reddit 366 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 133 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 249 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 239 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 37 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1261 3
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 40 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 225 2
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Microsoft Ignite 44 1
FIFA Fan Fest - Фестиваль болельщиков FIFA (ФИФА) 5 1
La Liga - Ла Лига - Campeonato Nacional de Liga de Primera División - Испанская лига - Чемпионат Испании по футболу 8 1
Лига 1 - Ligue 1 4 1
Чемпионат Италии по футболу 13 1
CSTB Telecom & Media 58 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421308, в очереди разбора - 726352.
Создано именных указателей - 190918.
