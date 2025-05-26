РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу

Билетная система «Яндекс Афиши» начала работать в РПЛ валась с электронной картой болельщика на матчах Российской Премьер-Лиги. С этого момента все клубы РПЛ могут официально использовать билетный виджет «Яндекс Афиши», который отличается высокой

«Яндекс Плюс x VSporte» – официальный статистический партнер «Мир РПЛ» на предстоящие два сезона «Яндекс Плюс x VSporte» – официальный статистический партнер «Мир РПЛ» на предстоящие два сезона. Новое соглашение рассчитано на сезоны 2024/25 и 2025/26 и включает планы развития технологий в области сбора и анализа действий футболистов на поле, а также возм

Минцифры: почти 50 тыс. билетов, абонементов и аккредитаций на матчи РПЛ получено по Карте болельщика м электронной Карты болельщика оформлено около 50 тыс. билетов, абонементов и аккредитаций на матчи РПЛ. 29 июля на «Екатеринбург Арене» между футбольными клубами «Урал» и «Краснодар» пройдет п

Цифровую Карту болельщика можно оформить с 4 июля 2022 года на «Госуслугах» нальный матч Кубка России по футболу. Первоначально Карта будет нужна для посещения домашних матчей РПЛ на стадионах в пяти городах: Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи.

«Ростелеком» объявил о готовности к оказанию услуг видеопомощи арбитрам с первого тура сезона РПЛ 2019/20 «Ростелеком» объявил о готовности к оказанию услуг VAR (видеопомощи арбитрам) с первого тура сезона РПЛ 2019/20. В соответствии с решением общего собрания РПЛ от 06.06.2019, оборудование VAR заказано «Ростелекомом» и прибыло в Москву. Мобильные комплексы VAR, модернизированные с учетом

«Твиттер» запустил первый российский эмодзи - Кубок РФПЛ но для России. С его помощью болельщики смогут еще активней и более выразительно поддерживать клубы РФПЛ в Twitter в течение сезона 2016-2017. Новый эмодзи можно использовать с помощью хэштега

Зарубежным соотечественникам перекрыли недорогой Чемпионат России по футболу в интернете оле, теннисе и баскетболе. Ранее «НТВ-Плюс» производила телеканал «Наш футбол», транслирующий матчи чемпионата России по футболу. Впоследствии производством данного канала занялась компания «Ли

«НТВ-Плюс» выпустила мобильное приложение с матчами РФПЛ олоджи», создающая программные решения по заказу «Газпром-Медиа Холдинга», разработчиком стала компания DENIVIP Media. Теперь российские болельщики смогут с помощью смартфонов легально смотреть матчи Российской футбольной Премьер-Лиги, в том числе, в ближайшие выходные все 8 матчей 3-го тура, среди которых «Динамо – Спартак», «ЦСКА – Зенит» и другие. До сих пор прямые трансляции чемпионата

Матчи чемпионата России по футболу будут бесплатно транслировать в Сети емпионата России по футболу сезона 2011/12 на официальном сайте Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) - rfpl.org. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова президента РФПЛ С