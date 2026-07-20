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Репетюк Алексей

СОБЫТИЯ


20.07.2026 Клиницисты Сеченовского университета применяют виртуальную и дополненную реальность в реабилитации пациентов 1
28.03.2024 «Умная» стелька плюс искусственный интеллект: в Сеченовском Университете сумели оцифровать физическое состояние спортсменов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Репетюк Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9155 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 56 1
Союз конькобежцев России - Федерация конькобежного спорта России, ФКСР - Федерация конькобежного спорта СССР - Всероссийский конькобежный союза 3 1
Правительство Москвы - Москомспорт - Департамент спорта города Москвы 27 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 1
РФБ - Российская федерация баскетбола 4 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16085 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12874 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8584 1
MEMS - MicroElectroMechanical Systems - МЭМС - Микроэлектромеханические системы - НЭМС - Наноэлектромеханические системы 196 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 751 1
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Оцифровка - Digitization 5166 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 782 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 752 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13023 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - ПАК ЦПС - Цифровой паспорт двигательного стереотипа спортсмена 1 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 732 1
Ачкасов Евгений 45 1
Булыгин Кирилл 1 1
Полукаров Николай 1 1
Пилюгин Иван 1 1
Елизарова Мария 1 1
Куклев Александр 1 1
Костенко Василий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165371 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15961 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33582 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6715 1
Паспорт - Паспортные данные 2830 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11254 1
Здравоохранение - Реабилитация 445 1
Спорт - Хоккей 268 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 300 1
Спорт - Баскетбол 93 1
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 100 1
Здравоохранение - Ортопедия 8 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4973 1
КХЛ - Континентальная хоккейная лига - Чемпионат России по хоккею с шайбой 60 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10272 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - ИКМ им. Н. В. Склифосовского - Институт клинической медицины им. Н. В. Склифосовского 10 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 276 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
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