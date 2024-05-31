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|31.05.2024
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Владимир Ефимов: более 46 тысяч цифровых паспортов сформировали для московских объектов капитального строительства
вления автоматически», – сказал руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Цифровой паспорт ОКС и УИН размещены в каталоге «Смартека», где содержатся наиболее успешные
|01.12.2023
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Грандиозная идея электронных паспортов упростилась до мобильного приложения. Страна возвращается к QR-кодам
связи. Однако они со своей стороны пока не готовы приравнять QR на экране мобильника к официальному удостоверению личности. Например, в Tele2 заявили CNews, что готовы присоединиться к эксперим
|19.09.2023
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В России появился цифровой паспорт. Смартфон с «Госуслугами» стал равен главному документу гражданина. Но не во всех случаях
конце 2021 г., но только в Москве. Предполагалось, что оцифровать можно будет как минимум водительские права, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), и охотничий билет. Что касается электронных паспортов, то, как сообщал CNews, летом 2022 г. он был заморожен до лучших времен. Эксперимент с универсальными электронными картами, одним из вариантов цифрового паспорта, начался
|07.03.2023
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Иметь в телефоне цифровое удостоверение личности хотел бы только один из четырех россиян
Цифровое удостоверение личности в смартфоне хотят иметь только 27% россиян. За четыре года число проти
|27.10.2022
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Принудительная цифровизация. Японцев, отказавшихся от электронных паспортов, лишат медстраховки
ает до двух месяцев. Кроме того, разобраться с веб-сайтами, предоставляющими услуги по электронному удостоверению личности, под силу далеко не каждому, отмечает The Register. Японские СМИ расск
|17.06.2022
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Официально: Проект российских электронных паспортов заморожен
ге окупится. Также высказывались опасения, что из-за дефицита микросхем, на выпуск требуемого числа электронных паспортов могло не хватить чипов. Вероятно, финальный вариант дизайна электронног
|02.02.2022
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Власти начали готовить гигантскую ИТ-систему к работе с электронными паспортами
осуществляется выдача документов, удостоверяющих личность, среди которых паспорт гражданина России, загранпаспорт, документ иностранного гражданина, удостоверение беженца и др. Паспортно-визову
|27.12.2021
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Электронные паспорта россиянам начнут выдавать в январе 2023 года
рстана. По какому принципу проходил отбор регионов, Чернышенко не уточнил, добавив лишь, что выдача электронных паспортов начнется в январе 2023 г. Вице-премьер повторил слова Казаковой о сохра
|18.10.2021
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Власти отодвинули выдачу электронных паспортов на год
овизации паспортов Глава Минцифры Максут Шадаев раскрыл новые сроки начала распространения в России электронных паспортов. Как пишет «Интерфакс», до конца 2022 г. такого типа документы должны п
|08.09.2021
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Касперская против электронных паспортов: Это угроза всероссийских масштабов
Касперская против электронных паспортов Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская в эфире телекана
|23.08.2021
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Россияне взбунтовались: 70% населения против электронных паспортов
живающие за ее пределами россияне будут вынуждены прождать еще в пределах полутора лет – в регионах выдача электронных паспортов должна начаться не позднее 1 июля 2023 г. Первые заявления власт
|27.11.2020
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В 2021 г. в России начнется выдача электронных паспортов
ложение «Мобильный идентификатор» для электронного паспорта создано и сейчас проходит сертификацию. Коротко об истории электронных паспортов История электронных паспортов началась с I квартала
|17.06.2020
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«ВТБ Лизинг» реализовал интеграцию с системой электронных паспортов транспортных средств
нговом рынке запускает в промышленную эксплуатацию полноценную интеграцию внутренней CRM с системой электронных паспортов транспортных средств (СЭП). Соглашение о введении единых форм паспортов
|01.06.2020
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В Москве заработал поиск утерянных цифровых пропусков
движения в пределах столичного региона. Он доступен по адресу nedoma.mos.ru, называется «Найти свои цифровые пропуска», и на момент публикации материала он уже функционировал. По словам руковод
|28.08.2019
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Электронные паспорта россиян дополнят авторизацией через SIM-карту
заменить собой также обычную двухфакторную авторизацию: при использовании гражданином России своего электронного паспорта на его телефон будет поступать запрос на подтверждение той или иной опе
|23.05.2019
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Хакеры впервые смогли подделать электронный паспорт
ое дело прямо по интернету и т. д. В Эстонии злоумышленники дискредитировали концепцию безопасности электронных паспортов У Mobiil-ID случаются перебои в работе. Последний сбой был зафиксирован
|01.02.2019
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«Ростех» интегрирует данные электронных ПТС в портал Госуслуг
являющиеся собственниками, смогут получить ограниченную информацию по интересующему их автомобилю через портал систем электронных паспортов. Им будет доступна возможность проверки факта существования электронного паспорта на данный автомобиль и статуса ЭПТС (действующий, незавершенный, аннулированный, погашенный, утилизированный). Также по запросу можно будет узнать информацию о наличии или
|16.01.2019
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«Восход» получит 130 миллионов за недоделанную систему электронных паспортов
ов, ровно год спустя, в апреле 2016 г. Правительство России предписало МВД отложить массовый выпуск электронных паспортов до 15 марта 2018 г. По официальной формулировке, постановление было вып
|09.10.2018
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Россиян переведут на электронные паспорта. Как это будет. Опрос
олис, водительское удостоверение, ИНН. Кроме того, не исключено появления возможности использования электронного паспорта в качестве банковской карты. Россияне начнут получать электронные паспо
|12.03.2018
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Ростех переведет «КАМАЗ» на электронные паспорта транспортных средств
кольку обязательной замены бумажных ПТС на электронные не предусмотрено.Одно из главных преимуществ электронного паспорта по сравнению с бумажной версией документа – большее количество информац
|07.11.2017
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Эстония аннулировала своим гражданам половину электронных паспортов
ыми онлайн-сервисами, включая банки и государственные учреждения. В минувшие выходные использование электронных паспортов оказалось затруднено или вовсе невозможно. Сервис по обновлению сертифи
|13.10.2017
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Правительство объяснило, как в России будут выдавать электронные паспорта для авто
о Глава Правительства Дмитрий Медведев подписал документ, устанавливающий порядок введения в России электронных паспортов транспортных средств и их шасси. По его заявлению на правительственном
|22.04.2016
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Медведев отложил выдачу электронных паспортов до президентских выборов 2018 года
го текст до сих пор официально находится в стадии разработки.Правительство отложило массовый выпуск электронных паспортов минимум на два годаНесмотря на то, что указ так и не вышел, пилотная вы
|19.01.2016
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Финляндия выбрала компанию Gemalto для создания новой системы электронных паспортов и удостоверений личности
уск поликарбонатных электронных удостоверений личности (eID) и карт вида на жительство в Финляндии. По условиям нового многолетнего контракта Gemalto будет производить и персонализировать сотни тысяч электронных паспортов Sealys и электронных удостоверений личности ежегодно. Они будут выдаваться гражданам в считанные дни или даже часы, посредством удобной общенациональной сети точек розничн
|28.04.2015
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В Крыму начали выпускать электронные паспорта на замену бумажным
читывающим устройством. Отвечая на вопрос Дмитрия Медведева о готовности пилотных регионов к выдаче электронных паспортов, глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что «технически, по сути,
|02.12.2014
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Египет внедряет электронные паспорта
мире, в которой голосования и референдумы проводятся не на бумаге, а на электронных сенсорных устройствах, умеющих распознавать отпечаток пальца. Новым шагом в информацизации выборов станет внедрение электронного паспорта. Филипп Петиколен (Philippe Petitcolin), генеральный директор Morpho, заявил: «Мы очень рады, что Египет еще раз оказал доверие нашим продуктам и сервисам, поскольку он яв
|31.07.2014
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ЕС завершил разработку регламента интероперабельности электронных паспортов
тся использования е-паспортов для проведения разнообразных операций с онлайн-сервисами госуслуг. Основная цель нового закона - активизировать международную торговлю между странами Европейского союза. Электронные паспорта стран ЕС теперь будут признаваться их соседями, благодаря чему откроется ряд новых возможностей для ведения предпринимательской деятельности за рубежом. «Взаимное признание
|16.07.2014
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«Электронный паспорт работника» от Peak Systems — элемент инфраструктуры национальной системы компетенций и квалификаций
ак среди представителей сферы управления персоналом, так и среди работников реального сектора экономики», — отметили в Peak Systems. Специалистами Peak Systems разработана автоматизированная система «Электронный паспорт работника» (АС ЭПР) для контроля квалификаций и допусков персонала с помощью смарт-карт. АС ЭПР выступает как элемент инфраструктуры национальной системы компетенций и квали
|04.07.2014
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К 2015 г. в мире будет более 500 млн электронных паспортов
естись в более чем 100 стран. Экспоненциальный рост поставок ожидается в Евросоюзе: в Шенгенской зоне проживают более 700 млн. человек. К 2018 г. потребность рынка в электронных документах, таких как электронные паспорта, загранпаспорта, медицинские страховые полисы, электронные удостоверения, водительские права и др., составят более 1,1 млрд штук в год. В числе наиболее крупных поставщиков
|30.06.2014
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Жители Крыма и Севастополя первыми в России получат электронные паспорта
ранние в справке к проекту указа не объясняются. Сказано лишь, что проект подготовлен во исполнение пункта 1 протокола совещания у председателя Правительства РФ от 16 июня 2014 г. Повсеместная выдача электронных паспортов начнется, как и было запланировано ранее, с 1 января 2016 г., знает собеседник CNews, близкий к ФМС. Эта дата будет содержаться в законопроекте, который по президентскому
|24.06.2014
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В Румынии е-паспорта начали присылать на дом
газета Adevarul. Сервис доставки стартовал с понедельника, 23 июня 2014 г. Для того чтобы получить загранпаспорт на дом, гражданину необходимо сообщить об этом пожелании при подаче документов.
|15.05.2014
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«Аладдин Р.Д.» разработал «Электронное удостоверение» для корпоративных и социальных проектов
Компания «Аладдин Р.Д.», российский разработчик решений для обеспечения информационной безопасности, выпустила новое решение для корпоративных и социальных проектов под названием «Электронное удостоверение», объединяющего функциональность нескольких карт и пропусков. Об этом CNews сообщили в «Аладдин Р.Д.». Решение представляет собой универсальную смарт-карту JaСarta, сп
|07.04.2014
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Платежная функция электронного паспорта должна быть реализована на базе национальной системы платежных карт
сь пресс-конференция «Развитие национальной платежной системы и ее взаимодействие с инфраструктурой электронного паспорта». По словам Алексея Попова, президента федеральной уполномоченной орган
|07.04.2014
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ФМС и УЭК договорились сделать электронный паспорт средством платежей
тора на порталах государственных и муниципальных услуг. При этом речи об объединении УЭК с системой электронных паспортов не идет, добавил Лянной. Но инфраструктура УЭК станет базовой для будущ
|27.01.2014
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Международные платежные системы не будут использоваться для платежей по электронному паспорту
возможность использования международных платежных систем в осуществлении платежей с использованием электронного паспорта, говорится в сообщении «УЭК», поступившем в редакцию CNews. На электрон
|14.01.2014
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Эстонцы создали самый компактный в мире считыватель ID-карт
меру напоминающий флеш-накопитель, позволяет считывать данные посредством прикосновения к микрочипу ID-карты. Для считывания ID-карта вставляется в пластмассовый захват, выдвигающийся перпендик
|03.12.2013
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Эстония поделилась видением будущего цифровых паспортов
у доступность следует распространить на другие страны, убежденно завил Ильвес, отметив, что англоязычные страны – Великобритания, Канада, Австралия и США – слишком активно протестуют против концепции ID-карты. Президент Ильвес имел в виду повсеместные опасения по поводу «слежки Большого Брата», которые не раз высказывали противниками идей электронной идентификации. Ильвес заявил, что в цифр
|05.11.2013
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Исландия превратит смартфоны граждан в электронные паспорта
Компания Audkenni, выпускающая для исландцев электронные ID-карты, использующиеся в стране для доступа к сервисам электронного банкинга и электронного
|05.11.2013
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Электронное правительство Казахстана: гособлако, ID-карты, ЭЦП на мобильниках
захстанские государственные базы физических и юридических лиц, «Регистр недвижимости» и «Адресный регистр». В стране выпущено 2,4 млн электронных цифровых подписей (ЭЦП), 500 тыс. которых записаны на ID-карты граждан, заменяющие им удостоверения личности. В дальнейшем ЭЦП планируется записывать и на сим-карты мобильных устройств — это пункт является частью программы развития мобильного прав
|04.11.2013
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Ирландия обновила электронный загранпаспорт
Новый загранпаспорт был впервые анонсирован заместителями премьер-министра Ирландии Эйаном Гилмором (Eamon Gilmore) и Джо Костелло (Joe Costello). «Ирландские граждане, имеющие паспорта, сейчас путеш
ID-карты и организации, системы, технологии, персоны:
|Попов Алексей 334 45
|Медведев Дмитрий 1653 37
|Путин Владимир 3127 35
|Шадаев Максут 968 31
|Никифоров Николай 1135 31
|Лысенко Эдуард 306 22
|Чернышенко Дмитрий 560 21
|Арлазаров Владимир 224 19
|Козырев Алексей 307 14
|Евраев Михаил 262 12
|Власов Сергей 98 12
|Разумовский Дмитрий 121 12
|Албычев Александр 150 12
|Херсонцев Алексей 93 11
|Шпак Василий 211 10
|Мишустин Михаил 657 10
|Акимов Максим 186 10
|Орловский Виктор 373 10
|Греф Герман 416 9
|Паршин Максим 315 9
|Меджитов Тимур 85 9
|Петров Михаил 138 8
|Куртяник Надежда 231 8
|Петрушин Андрей 110 8
|Мартынова Елена 86 8
|Контрабаев Артур 70 8
|Гуральников Сергей 164 8
|Фомичев Олег 138 8
|Деянышев Вадим 19 8
|Кудрин Алексей 124 8
|Сорокин Даниил 33 7
|Елистратов Николай 90 7
|Арсентьев Андрей 67 7
|Терещенко Денис 87 7
|Майнина Кристина 18 7
|Попов Анатолий 128 7
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