Владимир Ефимов: более 46 тысяч цифровых паспортов сформировали для московских объектов капитального строительства вления автоматически», – сказал руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Цифровой паспорт ОКС и УИН размещены в каталоге «Смартека», где содержатся наиболее успешные

Грандиозная идея электронных паспортов упростилась до мобильного приложения. Страна возвращается к QR-кодам связи. Однако они со своей стороны пока не готовы приравнять QR на экране мобильника к официальному удостоверению личности. Например, в Tele2 заявили CNews, что готовы присоединиться к эксперим

В России появился цифровой паспорт. Смартфон с «Госуслугами» стал равен главному документу гражданина. Но не во всех случаях конце 2021 г., но только в Москве. Предполагалось, что оцифровать можно будет как минимум водительские права, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), и охотничий билет. Что касается электронных паспортов, то, как сообщал CNews, летом 2022 г. он был заморожен до лучших времен. Эксперимент с универсальными электронными картами, одним из вариантов цифрового паспорта, начался

Иметь в телефоне цифровое удостоверение личности хотел бы только один из четырех россиян Цифровое удостоверение личности в смартфоне хотят иметь только 27% россиян. За четыре года число проти

Принудительная цифровизация. Японцев, отказавшихся от электронных паспортов, лишат медстраховки ает до двух месяцев. Кроме того, разобраться с веб-сайтами, предоставляющими услуги по электронному удостоверению личности, под силу далеко не каждому, отмечает The Register. Японские СМИ расск

Официально: Проект российских электронных паспортов заморожен ге окупится. Также высказывались опасения, что из-за дефицита микросхем, на выпуск требуемого числа электронных паспортов могло не хватить чипов. Вероятно, финальный вариант дизайна электронног

Власти начали готовить гигантскую ИТ-систему к работе с электронными паспортами осуществляется выдача документов, удостоверяющих личность, среди которых паспорт гражданина России, загранпаспорт, документ иностранного гражданина, удостоверение беженца и др. Паспортно-визову

Электронные паспорта россиянам начнут выдавать в январе 2023 года рстана. По какому принципу проходил отбор регионов, Чернышенко не уточнил, добавив лишь, что выдача электронных паспортов начнется в январе 2023 г. Вице-премьер повторил слова Казаковой о сохра

Власти отодвинули выдачу электронных паспортов на год овизации паспортов Глава Минцифры Максут Шадаев раскрыл новые сроки начала распространения в России электронных паспортов. Как пишет «Интерфакс», до конца 2022 г. такого типа документы должны п

Касперская против электронных паспортов: Это угроза всероссийских масштабов Касперская против электронных паспортов Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская в эфире телекана

Россияне взбунтовались: 70% населения против электронных паспортов живающие за ее пределами россияне будут вынуждены прождать еще в пределах полутора лет – в регионах выдача электронных паспортов должна начаться не позднее 1 июля 2023 г. Первые заявления власт

В 2021 г. в России начнется выдача электронных паспортов ложение «Мобильный идентификатор» для электронного паспорта создано и сейчас проходит сертификацию. Коротко об истории электронных паспортов История электронных паспортов началась с I квартала

«ВТБ Лизинг» реализовал интеграцию с системой электронных паспортов транспортных средств нговом рынке запускает в промышленную эксплуатацию полноценную интеграцию внутренней CRM с системой электронных паспортов транспортных средств (СЭП). Соглашение о введении единых форм паспортов

В Москве заработал поиск утерянных цифровых пропусков движения в пределах столичного региона. Он доступен по адресу nedoma.mos.ru, называется «Найти свои цифровые пропуска», и на момент публикации материала он уже функционировал. По словам руковод

Электронные паспорта россиян дополнят авторизацией через SIM-карту заменить собой также обычную двухфакторную авторизацию: при использовании гражданином России своего электронного паспорта на его телефон будет поступать запрос на подтверждение той или иной опе

Хакеры впервые смогли подделать электронный паспорт ое дело прямо по интернету и т. д. В Эстонии злоумышленники дискредитировали концепцию безопасности электронных паспортов У Mobiil-ID случаются перебои в работе. Последний сбой был зафиксирован

«Ростех» интегрирует данные электронных ПТС в портал Госуслуг являющиеся собственниками, смогут получить ограниченную информацию по интересующему их автомобилю через портал систем электронных паспортов. Им будет доступна возможность проверки факта существования электронного паспорта на данный автомобиль и статуса ЭПТС (действующий, незавершенный, аннулированный, погашенный, утилизированный). Также по запросу можно будет узнать информацию о наличии или

«Восход» получит 130 миллионов за недоделанную систему электронных паспортов ов, ровно год спустя, в апреле 2016 г. Правительство России предписало МВД отложить массовый выпуск электронных паспортов до 15 марта 2018 г. По официальной формулировке, постановление было вып

Россиян переведут на электронные паспорта. Как это будет. Опрос олис, водительское удостоверение, ИНН. Кроме того, не исключено появления возможности использования электронного паспорта в качестве банковской карты. Россияне начнут получать электронные паспо

Ростех переведет «КАМАЗ» на электронные паспорта транспортных средств кольку обязательной замены бумажных ПТС на электронные не предусмотрено.Одно из главных преимуществ электронного паспорта по сравнению с бумажной версией документа – большее количество информац

Эстония аннулировала своим гражданам половину электронных паспортов ыми онлайн-сервисами, включая банки и государственные учреждения. В минувшие выходные использование электронных паспортов оказалось затруднено или вовсе невозможно. Сервис по обновлению сертифи

Правительство объяснило, как в России будут выдавать электронные паспорта для авто о Глава Правительства Дмитрий Медведев подписал документ, устанавливающий порядок введения в России электронных паспортов транспортных средств и их шасси. По его заявлению на правительственном

Медведев отложил выдачу электронных паспортов до президентских выборов 2018 года го текст до сих пор официально находится в стадии разработки.Правительство отложило массовый выпуск электронных паспортов минимум на два годаНесмотря на то, что указ так и не вышел, пилотная вы

Финляндия выбрала компанию Gemalto для создания новой системы электронных паспортов и удостоверений личности уск поликарбонатных электронных удостоверений личности (eID) и карт вида на жительство в Финляндии. По условиям нового многолетнего контракта Gemalto будет производить и персонализировать сотни тысяч электронных паспортов Sealys и электронных удостоверений личности ежегодно. Они будут выдаваться гражданам в считанные дни или даже часы, посредством удобной общенациональной сети точек розничн

В Крыму начали выпускать электронные паспорта на замену бумажным читывающим устройством. Отвечая на вопрос Дмитрия Медведева о готовности пилотных регионов к выдаче электронных паспортов, глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что «технически, по сути,

Египет внедряет электронные паспорта мире, в которой голосования и референдумы проводятся не на бумаге, а на электронных сенсорных устройствах, умеющих распознавать отпечаток пальца. Новым шагом в информацизации выборов станет внедрение электронного паспорта. Филипп Петиколен (Philippe Petitcolin), генеральный директор Morpho, заявил: «Мы очень рады, что Египет еще раз оказал доверие нашим продуктам и сервисам, поскольку он яв

ЕС завершил разработку регламента интероперабельности электронных паспортов тся использования е-паспортов для проведения разнообразных операций с онлайн-сервисами госуслуг. Основная цель нового закона - активизировать международную торговлю между странами Европейского союза. Электронные паспорта стран ЕС теперь будут признаваться их соседями, благодаря чему откроется ряд новых возможностей для ведения предпринимательской деятельности за рубежом. «Взаимное признание

«Электронный паспорт работника» от Peak Systems — элемент инфраструктуры национальной системы компетенций и квалификаций ак среди представителей сферы управления персоналом, так и среди работников реального сектора экономики», — отметили в Peak Systems. Специалистами Peak Systems разработана автоматизированная система «Электронный паспорт работника» (АС ЭПР) для контроля квалификаций и допусков персонала с помощью смарт-карт. АС ЭПР выступает как элемент инфраструктуры национальной системы компетенций и квали

К 2015 г. в мире будет более 500 млн электронных паспортов естись в более чем 100 стран. Экспоненциальный рост поставок ожидается в Евросоюзе: в Шенгенской зоне проживают более 700 млн. человек. К 2018 г. потребность рынка в электронных документах, таких как электронные паспорта, загранпаспорта, медицинские страховые полисы, электронные удостоверения, водительские права и др., составят более 1,1 млрд штук в год. В числе наиболее крупных поставщиков

Жители Крыма и Севастополя первыми в России получат электронные паспорта ранние в справке к проекту указа не объясняются. Сказано лишь, что проект подготовлен во исполнение пункта 1 протокола совещания у председателя Правительства РФ от 16 июня 2014 г. Повсеместная выдача электронных паспортов начнется, как и было запланировано ранее, с 1 января 2016 г., знает собеседник CNews, близкий к ФМС. Эта дата будет содержаться в законопроекте, который по президентскому

В Румынии е-паспорта начали присылать на дом газета Adevarul. Сервис доставки стартовал с понедельника, 23 июня 2014 г. Для того чтобы получить загранпаспорт на дом, гражданину необходимо сообщить об этом пожелании при подаче документов.

«Аладдин Р.Д.» разработал «Электронное удостоверение» для корпоративных и социальных проектов Компания «Аладдин Р.Д.», российский разработчик решений для обеспечения информационной безопасности, выпустила новое решение для корпоративных и социальных проектов под названием «Электронное удостоверение», объединяющего функциональность нескольких карт и пропусков. Об этом CNews сообщили в «Аладдин Р.Д.». Решение представляет собой универсальную смарт-карту JaСarta, сп

Платежная функция электронного паспорта должна быть реализована на базе национальной системы платежных карт сь пресс-конференция «Развитие национальной платежной системы и ее взаимодействие с инфраструктурой электронного паспорта». По словам Алексея Попова, президента федеральной уполномоченной орган

ФМС и УЭК договорились сделать электронный паспорт средством платежей тора на порталах государственных и муниципальных услуг. При этом речи об объединении УЭК с системой электронных паспортов не идет, добавил Лянной. Но инфраструктура УЭК станет базовой для будущ

Международные платежные системы не будут использоваться для платежей по электронному паспорту возможность использования международных платежных систем в осуществлении платежей с использованием электронного паспорта, говорится в сообщении «УЭК», поступившем в редакцию CNews. На электрон

Эстонцы создали самый компактный в мире считыватель ID-карт меру напоминающий флеш-накопитель, позволяет считывать данные посредством прикосновения к микрочипу ID-карты. Для считывания ID-карта вставляется в пластмассовый захват, выдвигающийся перпендик

Эстония поделилась видением будущего цифровых паспортов у доступность следует распространить на другие страны, убежденно завил Ильвес, отметив, что англоязычные страны – Великобритания, Канада, Австралия и США – слишком активно протестуют против концепции ID-карты. Президент Ильвес имел в виду повсеместные опасения по поводу «слежки Большого Брата», которые не раз высказывали противниками идей электронной идентификации. Ильвес заявил, что в цифр

Исландия превратит смартфоны граждан в электронные паспорта Компания Audkenni, выпускающая для исландцев электронные ID-карты, использующиеся в стране для доступа к сервисам электронного банкинга и электронного

Электронное правительство Казахстана: гособлако, ID-карты, ЭЦП на мобильниках захстанские государственные базы физических и юридических лиц, «Регистр недвижимости» и «Адресный регистр». В стране выпущено 2,4 млн электронных цифровых подписей (ЭЦП), 500 тыс. которых записаны на ID-карты граждан, заменяющие им удостоверения личности. В дальнейшем ЭЦП планируется записывать и на сим-карты мобильных устройств — это пункт является частью программы развития мобильного прав