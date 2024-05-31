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Индексная книга (каталог) CNews*
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ID-карты Цифровое удостоверение Цифровой пропуск Электронный паспорт Электронная паспортизация объекта учета Цифровой паспорт



31.05.2024 Владимир Ефимов: более 46 тысяч цифровых паспортов сформировали для московских объектов капитального строительства

вления автоматически», – сказал руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Цифровой паспорт ОКС и УИН размещены в каталоге «Смартека», где содержатся наиболее успешные

01.12.2023 Грандиозная идея электронных паспортов упростилась до мобильного приложения. Страна возвращается к QR-кодам

связи. Однако они со своей стороны пока не готовы приравнять QR на экране мобильника к официальному удостоверению личности. Например, в Tele2 заявили CNews, что готовы присоединиться к эксперим
19.09.2023 В России появился цифровой паспорт. Смартфон с «Госуслугами» стал равен главному документу гражданина. Но не во всех случаях

конце 2021 г., но только в Москве. Предполагалось, что оцифровать можно будет как минимум водительские права, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), и охотничий билет. Что касается электронных паспортов, то, как сообщал CNews, летом 2022 г. он был заморожен до лучших времен. Эксперимент с универсальными электронными картами, одним из вариантов цифрового паспорта, начался

07.03.2023 Иметь в телефоне цифровое удостоверение личности хотел бы только один из четырех россиян

Цифровое удостоверение личности в смартфоне хотят иметь только 27% россиян. За четыре года число проти
27.10.2022 Принудительная цифровизация. Японцев, отказавшихся от электронных паспортов, лишат медстраховки

ает до двух месяцев. Кроме того, разобраться с веб-сайтами, предоставляющими услуги по электронному удостоверению личности, под силу далеко не каждому, отмечает The Register. Японские СМИ расск
17.06.2022 Официально: Проект российских электронных паспортов заморожен

ге окупится. Также высказывались опасения, что из-за дефицита микросхем, на выпуск требуемого числа электронных паспортов могло не хватить чипов. Вероятно, финальный вариант дизайна электронног
02.02.2022 Власти начали готовить гигантскую ИТ-систему к работе с электронными паспортами

осуществляется выдача документов, удостоверяющих личность, среди которых паспорт гражданина России, загранпаспорт, документ иностранного гражданина, удостоверение беженца и др. Паспортно-визову
27.12.2021 Электронные паспорта россиянам начнут выдавать в январе 2023 года

рстана. По какому принципу проходил отбор регионов, Чернышенко не уточнил, добавив лишь, что выдача электронных паспортов начнется в январе 2023 г. Вице-премьер повторил слова Казаковой о сохра
18.10.2021 Власти отодвинули выдачу электронных паспортов на год

овизации паспортов Глава Минцифры Максут Шадаев раскрыл новые сроки начала распространения в России электронных паспортов. Как пишет «Интерфакс», до конца 2022 г. такого типа документы должны п
08.09.2021 Касперская против электронных паспортов: Это угроза всероссийских масштабов

Касперская против электронных паспортов Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская в эфире телекана
23.08.2021 Россияне взбунтовались: 70% населения против электронных паспортов

живающие за ее пределами россияне будут вынуждены прождать еще в пределах полутора лет – в регионах выдача электронных паспортов должна начаться не позднее 1 июля 2023 г. Первые заявления власт
27.11.2020 В 2021 г. в России начнется выдача электронных паспортов

ложение «Мобильный идентификатор» для электронного паспорта создано и сейчас проходит сертификацию. Коротко об истории электронных паспортов История электронных паспортов началась с I квартала

17.06.2020 «ВТБ Лизинг» реализовал интеграцию с системой электронных паспортов транспортных средств

нговом рынке запускает в промышленную эксплуатацию полноценную интеграцию внутренней CRM с системой электронных паспортов транспортных средств (СЭП). Соглашение о введении единых форм паспортов
01.06.2020 В Москве заработал поиск утерянных цифровых пропусков

движения в пределах столичного региона. Он доступен по адресу nedoma.mos.ru, называется «Найти свои цифровые пропуска», и на момент публикации материала он уже функционировал. По словам руковод
28.08.2019 Электронные паспорта россиян дополнят авторизацией через SIM-карту

заменить собой также обычную двухфакторную авторизацию: при использовании гражданином России своего электронного паспорта на его телефон будет поступать запрос на подтверждение той или иной опе
23.05.2019 Хакеры впервые смогли подделать электронный паспорт

ое дело прямо по интернету и т. д. В Эстонии злоумышленники дискредитировали концепцию безопасности электронных паспортов У Mobiil-ID случаются перебои в работе. Последний сбой был зафиксирован
01.02.2019 «Ростех» интегрирует данные электронных ПТС в портал Госуслуг

являющиеся собственниками, смогут получить ограниченную информацию по интересующему их автомобилю через портал систем электронных паспортов. Им будет доступна возможность проверки факта существования электронного паспорта на данный автомобиль и статуса ЭПТС (действующий, незавершенный, аннулированный, погашенный, утилизированный). Также по запросу можно будет узнать информацию о наличии или
16.01.2019 «Восход» получит 130 миллионов за недоделанную систему электронных паспортов

ов, ровно год спустя, в апреле 2016 г. Правительство России предписало МВД отложить массовый выпуск электронных паспортов до 15 марта 2018 г. По официальной формулировке, постановление было вып
09.10.2018 Россиян переведут на электронные паспорта. Как это будет. Опрос

олис, водительское удостоверение, ИНН. Кроме того, не исключено появления возможности использования электронного паспорта в качестве банковской карты. Россияне начнут получать электронные паспо
12.03.2018 Ростех переведет «КАМАЗ» на электронные паспорта транспортных средств

кольку обязательной замены бумажных ПТС на электронные не предусмотрено.Одно из главных преимуществ электронного паспорта по сравнению с бумажной версией документа – большее количество информац
07.11.2017 Эстония аннулировала своим гражданам половину электронных паспортов

ыми онлайн-сервисами, включая банки и государственные учреждения. В минувшие выходные использование электронных паспортов оказалось затруднено или вовсе невозможно. Сервис по обновлению сертифи
13.10.2017 Правительство объяснило, как в России будут выдавать электронные паспорта для авто

о Глава Правительства Дмитрий Медведев подписал документ, устанавливающий порядок введения в России электронных паспортов транспортных средств и их шасси. По его заявлению на правительственном

22.04.2016 Медведев отложил выдачу электронных паспортов до президентских выборов 2018 года

го текст до сих пор официально находится в стадии разработки.Правительство отложило массовый выпуск электронных паспортов минимум на два годаНесмотря на то, что указ так и не вышел, пилотная вы
19.01.2016 Финляндия выбрала компанию Gemalto для создания новой системы электронных паспортов и удостоверений личности

уск поликарбонатных электронных удостоверений личности (eID) и карт вида на жительство в Финляндии. По условиям нового многолетнего контракта Gemalto будет производить и персонализировать сотни тысяч электронных паспортов Sealys и электронных удостоверений личности ежегодно. Они будут выдаваться гражданам в считанные дни или даже часы, посредством удобной общенациональной сети точек розничн
28.04.2015 В Крыму начали выпускать электронные паспорта на замену бумажным

читывающим устройством. Отвечая на вопрос Дмитрия Медведева о готовности пилотных регионов к выдаче электронных паспортов, глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что «технически, по сути,

02.12.2014 Египет внедряет электронные паспорта

мире, в которой голосования и референдумы проводятся не на бумаге, а на электронных сенсорных устройствах, умеющих распознавать отпечаток пальца. Новым шагом в информацизации выборов станет внедрение электронного паспорта. Филипп Петиколен (Philippe Petitcolin), генеральный директор Morpho, заявил: «Мы очень рады, что Египет еще раз оказал доверие нашим продуктам и сервисам, поскольку он яв
31.07.2014 ЕС завершил разработку регламента интероперабельности электронных паспортов

тся использования е-паспортов для проведения разнообразных операций с онлайн-сервисами госуслуг. Основная цель нового закона - активизировать международную торговлю между странами Европейского союза. Электронные паспорта стран ЕС теперь будут признаваться их соседями, благодаря чему откроется ряд новых возможностей для ведения предпринимательской деятельности за рубежом. «Взаимное признание
16.07.2014 «Электронный паспорт работника» от Peak Systems — элемент инфраструктуры национальной системы компетенций и квалификаций

ак среди представителей сферы управления персоналом, так и среди работников реального сектора экономики», — отметили в Peak Systems. Специалистами Peak Systems разработана автоматизированная система «Электронный паспорт работника» (АС ЭПР) для контроля квалификаций и допусков персонала с помощью смарт-карт. АС ЭПР выступает как элемент инфраструктуры национальной системы компетенций и квали
04.07.2014 К 2015 г. в мире будет более 500 млн электронных паспортов

естись в более чем 100 стран. Экспоненциальный рост поставок ожидается в Евросоюзе: в Шенгенской зоне проживают более 700 млн. человек. К 2018 г. потребность рынка в электронных документах, таких как электронные паспорта, загранпаспорта, медицинские страховые полисы, электронные удостоверения, водительские права и др., составят более 1,1 млрд штук в год. В числе наиболее крупных поставщиков
30.06.2014 Жители Крыма и Севастополя первыми в России получат электронные паспорта

ранние в справке к проекту указа не объясняются. Сказано лишь, что проект подготовлен во исполнение пункта 1 протокола совещания у председателя Правительства РФ от 16 июня 2014 г. Повсеместная выдача электронных паспортов начнется, как и было запланировано ранее, с 1 января 2016 г., знает собеседник CNews, близкий к ФМС. Эта дата будет содержаться в законопроекте, который по президентскому

24.06.2014 В Румынии е-паспорта начали присылать на дом

газета Adevarul. Сервис доставки стартовал с понедельника, 23 июня 2014 г. Для того чтобы получить загранпаспорт на дом, гражданину необходимо сообщить об этом пожелании при подаче документов.
15.05.2014 «Аладдин Р.Д.» разработал «Электронное удостоверение» для корпоративных и социальных проектов

Компания «Аладдин Р.Д.», российский разработчик решений для обеспечения информационной безопасности, выпустила новое решение для корпоративных и социальных проектов под названием «Электронное удостоверение», объединяющего функциональность нескольких карт и пропусков. Об этом CNews сообщили в «Аладдин Р.Д.». Решение представляет собой универсальную смарт-карту JaСarta, сп
07.04.2014 Платежная функция электронного паспорта должна быть реализована на базе национальной системы платежных карт

сь пресс-конференция «Развитие национальной платежной системы и ее взаимодействие с инфраструктурой электронного паспорта». По словам Алексея Попова, президента федеральной уполномоченной орган
07.04.2014 ФМС и УЭК договорились сделать электронный паспорт средством платежей

тора на порталах государственных и муниципальных услуг. При этом речи об объединении УЭК с системой электронных паспортов не идет, добавил Лянной. Но инфраструктура УЭК станет базовой для будущ
27.01.2014 Международные платежные системы не будут использоваться для платежей по электронному паспорту

возможность использования международных платежных систем в осуществлении платежей с использованием электронного паспорта, говорится в сообщении «УЭК», поступившем в редакцию CNews. На электрон
14.01.2014 Эстонцы создали самый компактный в мире считыватель ID-карт

меру напоминающий флеш-накопитель, позволяет считывать данные посредством прикосновения к микрочипу ID-карты. Для считывания ID-карта вставляется в пластмассовый захват, выдвигающийся перпендик
03.12.2013 Эстония поделилась видением будущего цифровых паспортов

у доступность следует распространить на другие страны, убежденно завил Ильвес, отметив, что англоязычные страны – Великобритания, Канада, Австралия и США – слишком активно протестуют против концепции ID-карты. Президент Ильвес имел в виду повсеместные опасения по поводу «слежки Большого Брата», которые не раз высказывали противниками идей электронной идентификации. Ильвес заявил, что в цифр
05.11.2013 Исландия превратит смартфоны граждан в электронные паспорта

Компания Audkenni, выпускающая для исландцев электронные ID-карты, использующиеся в стране для доступа к сервисам электронного банкинга и электронного
05.11.2013 Электронное правительство Казахстана: гособлако, ID-карты, ЭЦП на мобильниках

захстанские государственные базы физических и юридических лиц, «Регистр недвижимости» и «Адресный регистр». В стране выпущено 2,4 млн электронных цифровых подписей (ЭЦП), 500 тыс. которых записаны на ID-карты граждан, заменяющие им удостоверения личности. В дальнейшем ЭЦП планируется записывать и на сим-карты мобильных устройств — это пункт является частью программы развития мобильного прав
04.11.2013 Ирландия обновила электронный загранпаспорт

Новый загранпаспорт был впервые анонсирован заместителями премьер-министра Ирландии Эйаном Гилмором (Eamon Gilmore) и Джо Костелло (Joe Costello). «Ирландские граждане, имеющие паспорта, сейчас путеш

Публикаций - 702, упоминаний - 934

ID-карты и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9581 48
Восход ФГБУ НИИ 634 32
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 359 29
IBM - International Business Machines Corp 9419 27
Microsoft Corporation 24519 23
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3201 23
Элемент ГК - Микрон - Micron 1447 23
8101 21
Thales - Gemalto 181 17
Oracle Corporation 6651 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2145 15
Meta Platforms - Facebook 4428 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12238 15
Цифра ГК 2398 15
Yandex - Яндекс 7158 14
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1277 14
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1458 14
Google LLC 11697 14
МегаФон 8611 13
АйТи 1360 13
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 431 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8681 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3769 12
SAP SE 5243 12
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 249 11
БАРС Груп 540 11
Intel Corporation 12135 10
InfoWatch - Инфовотч 1005 10
HP Inc. 5672 10
X Corp - Twitter 2840 9
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1163 9
Apple Inc 11986 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4805 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1622 7
Softline - Софтлайн 2709 7
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 703 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1763 7
NVision Group - Энвижн Груп 679 7
Сбер - Сбербанк Деловая среда 92 7
Информзащита 733 7
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 97
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7141 75
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 250 28
Почта России ПАО 2092 24
Альфа-Банк 1750 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2770 16
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1875 16
Visa International 1943 16
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1133 15
Ак Барс Банк 271 13
Familia - Фамилия - Торговая сеть 259 12
РЖД - Российские железные дороги 1886 12
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 652 12
Почта Банк 464 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 7
Superjob - Суперджоб 466 7
FF Group - Federal Finance Group 23 7
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 432 6
НСПК - Национальная система платежных карт 804 6
Ингосстрах СПАО 416 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1003 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 925 5
Газпром ПАО 1334 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 650 5
Газпром нефть 608 5
Лента - Сеть розничной торговли 2041 5
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 87 5
Совкомбанк ПАО 253 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 463 5
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 5
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 196 5
АльфаСтрахование СГ 315 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 438 4
ПСБ - Промсвязьбанк 843 4
Ренессанс Страхование 156 4
Евросеть 1404 4
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ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3772 118
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 26633 116
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11739 113
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30140 112
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7767 103
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12372 100
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7348 97
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10829 84
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18502 84
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2330 81
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23829 80
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11112 71
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29251 67
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2910 67
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20765 64
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2027 61
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1703 59
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24237 59
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 12626 56
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13835 55
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15456 54
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12617 54
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27655 51
Оцифровка - Digitization 4465 51
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23806 50
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт 880 49
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1056 48
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4856 47
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20353 44
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11485 44
Электронный документ - Electronic document 1436 40
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3329 39
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10872 36
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1660 36
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8373 35
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12108 34
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5069 183
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 127 83
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1390 77
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 461 54
Google Android 13887 34
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 31
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 962 29
Apple iOS 7660 27
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3169 25
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 89 21
Microsoft Windows 15551 21
Linux OS 9803 20
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 201 20
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 903 17
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 16
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 756 16
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 278 15
Минцифры РФ - Госключ 128 15
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 516 15
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 313 14
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2704 14
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 258 13
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1415 13
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 137 12
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 246 12
Apple iPhone 6 4861 12
Apple macOS 2028 11
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2000 11
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1200 11
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 179 10
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 384 9
Intel x86 - архитектура процессора 1830 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7045 8
Samsung eID - решение для электронной идентификации 14 8
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 222 8
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 746 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 380 8
ЕПБ - Единый проездной билет 66 7
МВД РФ - ФМС РФ - ГИСМУ - Государственная информационная система миграционного учета - ГС Мир - Государственная система миграционного и регистрационного учёта - Единый информационный ресурс регистрационного и миграционного учета 38 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 643 7
Попов Алексей 334 45
Медведев Дмитрий 1653 37
Путин Владимир 3127 35
Шадаев Максут 968 31
Никифоров Николай 1135 31
Лысенко Эдуард 306 22
Чернышенко Дмитрий 560 21
Арлазаров Владимир 224 19
Козырев Алексей 307 14
Евраев Михаил 262 12
Власов Сергей 98 12
Разумовский Дмитрий 121 12
Албычев Александр 150 12
Херсонцев Алексей 93 11
Шпак Василий 211 10
Мишустин Михаил 657 10
Акимов Максим 186 10
Орловский Виктор 373 10
Греф Герман 416 9
Паршин Максим 315 9
Меджитов Тимур 85 9
Петров Михаил 138 8
Куртяник Надежда 231 8
Петрушин Андрей 110 8
Мартынова Елена 86 8
Контрабаев Артур 70 8
Гуральников Сергей 164 8
Фомичев Олег 138 8
Деянышев Вадим 19 8
Кудрин Алексей 124 8
Сорокин Даниил 33 7
Елистратов Николай 90 7
Арсентьев Андрей 67 7
Терещенко Денис 87 7
Майнина Кристина 18 7
Попов Анатолий 128 7
Ципорин Павел 102 7
Касперская Наталья 290 7
Черников Алексей 53 7
Хайруллин Айрат 104 7
Россия - РФ - Российская федерация 142002 442
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42728 153
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51857 110
Европа 21691 69
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14136 53
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17166 51
Германия - Федеративная Республика 12631 46
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14058 42
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16821 39
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13282 39
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7322 37
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2842 35
Россия - ЦФО - Тульская область 1204 28
Казахстан - Республика 5485 26
Франция - Французская Республика 7805 25
Япония 13237 23
Россия - ЦФО - Калужская область 965 22
Африка - Африканский регион 3453 21
Индия - Bharat 5395 20
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 687 19
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2887 17
Южная Корея - Республика 6607 16
Эстония - Эстонская Республика 745 15
Сингапур - Республика 1841 15
Россия - ЮФО - Астраханская область 651 15
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 887 15
Беларусь - Белоруссия 5575 15
Азия - Азиатский регион 5491 15
Бразилия - Федеративная Республика 2344 14
Италия - Итальянская Республика 4338 13
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1164 13
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 802 13
Ближний Восток 2920 13
ЮАР - Южно-Африканская Республика 560 12
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3510 12
Россия - СЗФО - Вологодская область 678 12
Украина 7574 12
Россия - ЦФО - Ярославская область 835 12
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 812 12
Россия - СЗФО - Калининградская область 1259 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50274 396
Паспорт - Паспортные данные 2467 283
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47434 213
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18131 143
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9623 114
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9818 104
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7930 89
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28541 87
Страхование - Страховое дело - Insurance 5753 80
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3532 77
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5006 27
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1305 27
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5597 25
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11210 12
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 928 11
РИА Новости 901 10
Ведомости 950 9
Известия ИД 614 6
CNews - ZOOM.CNews 1845 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 980 5
Госрасходы - портал 68 4
The Register - The Register Hardware 1521 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1789 3
Regnum - Регнум 112 3
CreditCardsOnline 15 3
РОИ - Российская общественная инициатива 81 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 874 3
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
Independent 111 2
Российская газета 269 2
Silicon 482 2
WikiLeaks 119 2
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 110 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 106 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 81 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 623 2
The Guardian - Британская газета 359 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1209 1
IEEE Access 10 1
Юность - радиостанция 39 1
Forbes - Форбс 799 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 308 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1274 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 646 1
Wikipedia - Википедия 482 1
Ars Technica 418 1
The Tribune 1 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2701 1
Global Times 15 1
Комсомольская правда ИД 66 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 267 1
9to5Google 48 1
TAdviser - Центр выбора технологий 386 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8043 43
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3148 12
Gartner - Гартнер 3547 8
IDC - International Data Corporation 4901 7
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 312 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 602 6
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 5
Technavio 27 4
ABI Research 234 4
Juniper Research 520 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 973 2
Frost & Sullivan 203 2
CNews Fast рейтинг 46 2
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 2
BCG - Boston Consulting Group 107 2
Markets&Markets Research 112 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 192 2
CNews Рынок ИТ-услуг 165 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 2 1
Gartner Magic Quadrant Identity Governance and Administration - Gartner Identity & Access Management 3 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 20 1
Wainhouse Research 40 1
Markets&Markets Next Generation Biometric Technologies Market 1 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 73 1
CNews Tenders 18 1
Research and Markets 24 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
Privacy International 15 1
CNews Инновация года - награда 110 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 63 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 813 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 520 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1484 4
РАН - Российская академия наук 1851 4
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 895 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 994 3
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 148 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 150 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
Башнефтехим НОУ ПО УУК 2 2
MSU, MO State - Missouri Western State University - Миссурийский университет - Университет Миссури-Колумбия 43 2
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 214 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 49 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 579 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 950 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 164 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 321 2
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 38 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 20 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 38 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 157 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 45 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 590 1
ТГУ - Томский государственный университет 171 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 138 1
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 38 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 363 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 25 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 528 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 283 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 75 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 22 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 99 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 94 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 300 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 163 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1982 26
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 25
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1091 10
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1209 7
CNews AWARDS - награда 496 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2384 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 707 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 560 4
РИФ - Российский инвестиционный форум 53 4
Инфотех - Тюменский цифровой форум и выставка 12 2
ICDAR - International Conference on Document Analysis and Recognition 6 2
Биометрия в авиационной безопасности 2 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 307 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 174 2
CNews FORUM Кейсы 221 2
CNews Мисс ИТ России 12 1
Система распределенных ситуационных центров 4 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 116 1
Росмолодежь ФАДМ - Территория смыслов 8 1
Positive Hack Days - PHDays 22 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 58 1
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