Разделы

Цифровизация
|

Иметь в телефоне цифровое удостоверение личности хотел бы только один из четырех россиян

Цифровое удостоверение личности в смартфоне хотят иметь только 27% россиян. За четыре года число противников цифровизации основных документов увеличилось более чем на треть. В опросах сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России разрабатывает законопроект о цифровом удостоверении личности — его можно будет предъявить в виде QR-кода на смартфоне в ряде бытовых ситуаций. Несмотря на очевидное удобство использования, иметь в телефоне цифровой аналог паспорта хотели бы только 27% россиян, тогда как 58% отказались бы от этого нововведения. Свою позицию опрошенные чаще всего аргументируют соображениями безопасности данных. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Тех, кто не против загрузить в свой смартфон цифровое удостоверение личности, в полтора раза больше среди опрошенных до 34 лет, чем среди респондентов старше 45 (37% против 24% соответственно). Мужчины одобряют нововведение чаще женщин (28% против 24%).

Электронные трудовые книжки давно не новость. Какие еще документы необходимо перевести в электронный формат? Чаще всего россияне выступают за оцифровку полисов ОМС (45%), СНИЛС (43%), ИНН (42%) и медкарт (39%). Каждый третий предлагает ввести электронные водительские права, еще 31% — свидетельство о рождении.

По сравнению с 2022 г., сторонников оцифровки всех перечисленных документов стало больше, особенно возросло число тех, кто хотел бы иметь электронный полис ОМС (+11 п.п.) и СНИЛС (+9 п.п.).

Однако в целом мнения россиян относительно введения электронных документов разделились: 40% выступают против этого, тогда как 38% настаивают на цифровизации при параллельном использовании бумажных аналогов. За четыре года число противников цифровизации выросло более чем на треть (в 2019 г. их было 28%). Только 11% опрошенных являются сторонниками полной замены традиционных документов на электронные.

Поддерживающих тотальное введение цифровых документов среди мужчин в полтора раза больше, чем среди женщин (13% против 8% соответственно). Респонденты старше 45 лет чаще других голосуют за осторожную диджитадицию с продолжением использования бумажных аналогов (40%).

***

Как в VK создали корпоративный суперапп для 10 тысяч сотрудников
Цифровизация

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 376

Время проведения: 3-6 марта 2023 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Николай Агринский, Infosecurity: Вопрос не фрагментарного импортозамещения, а достижения полного цифрового суверенитета остается открытым
Безопасность

Размер выборки: 1600 респондентов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Дочка» Kraftway сэкономила 160 миллионов МВД, поставив ПК для работы с гостайной

Женщины года в отрасли ИТ 2023. Список CNews

Суд постановил ИТ-компании платить 100 тыс. за каждую просрочку обслуживания ИС МВД и снизил сумму штрафа в 270 раз

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта

Как происходит импортозамещение на рынке ИБ

«Росатом» запускает гигантский проект по переводу хранилища данных на российское ПО и PostgreSQL

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие автоматические стайлеры: выбор ZOOM

Топ-10 эллиптических тренажеров для дома: хиты продаж

История фена для волос: от первых пылесосов до современного устройства

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще