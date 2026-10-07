Госкомпаниям разрешили без торгов закупать созданное под заказ ПО и оборудование

Правительство разрешило госкорпорациям не проводить конкурсные торги при закупке ПО и оборудования, созданного по технологиям, разработанным по их собственной инициативе. Какие-то госзаказчики могут не захотеть воспользоваться этим правом, чтобы не привлечь внимание контролирующих органов.



Правительственная директива

Выпущенная российским Правительством директива позволяет госкорпорациям закупать без проведения торгов продукты и услуги, технология производства которых разработана по их инициативе (или инициативе их дочернего предприятия) и при поддержке федерального бюджета, выяснил «Коммерсант».

Механизм в первую очередь может применяться к закупкам оборудования, технологий и комплектующих в нефтегазовом, транспортном и специальном машиностроении, в химии, энергетике и сфере информационных технологий, рассказали в Минэкономики.

Представители ведомства сообщили, что технологическим компаниям разрешат выступать в роли единственного поставщика, а компании с госучастием смогут внести соответствующие изменения в свои положения о закупках и заключать договоры напрямую, без конкурсной процедуры.

magnific.com/dcstudio Эффект правительственной директивы будет зависеть от того, как она будет применяться на практике

Это «упростит процесс закупок технологической продукции, доработанной под требования корпораций-заказчиков, и будет способствовать дальнейшему формированию внутренних технологических цепочек», прокомментировал первый замглавы Минэкономики Максим Колесников.

Правила госзакупок определены законом 223-ФЗ. Они предполагают, что, исполнитель заказа отбирается по результатам конкурентных торгов, для победы в которых требуется не только о соответствия установленным критериям, но и наиболее выгодные условия контракта.

Кого коснется

Еще одно условия применения права на безконкурсные закупки — информация о технологии должна содержаться на платформе «Витрина стартапов» (подсистема ГИС «Экономика»).

Упрощенный механизм будет востребован при приобретении ПО, компьютерного оборудования, средств автоматизации и информационной безопасности, считает вице-президент Торгово-промышленной палаты России Денис Французов.

Малые технологические компании (МТК, годовая выручка до 4 млрд руб.), на которые распространяется нововведение, получат дополнительные возможности для развития за счет появления новых рынков сбыта, отметил генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич. Пока же в закупках по 223-ФЗ участвуют только 23% всех МТК (около 1,8 тыс.). С января по 25 сентября 2026 г. объем таких закупок составил 129,5 млрд руб.

Перспектива применения на практике

Действительно, как сказал Французов, если решение уже разрабатывалось под конкретную технологическую потребность, необходимость проводить еще одну длительную конкурентную процедуру может быть избыточной.

На вероятность того, что многие заказчики все же будут отдавать предпочтение торгам, обратил внимание председатель комитета «Деловой России» по ИТ и вычислительной технике Алексей Калинин. Закупки у единственного поставщика всегда привлекают внимание контролирующих органов, пояснил он.

Полученным правом могут воспользуется для заключения контрактов с аффилированными компаниями, поэтому есть риск, что преимущество будет у тех, кто изначально имеет выход на заказчика, а региональные разработчики и стартапы без опыта «пилотов» останутся в стороне, добавил Калинин.