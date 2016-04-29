ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк

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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 134 дела, на cумму 155 511 247 838 ₽*
СОБЫТИЯ
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|29.04.2016
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«МультиКарта» перевела 15 банков из процессингового центра «Банка Москвы» на собственные мощности
В рамках интеграции «Банка Москвы» в состав банка ВТБ процессинговая компания «МультиКарта» завершила проект по переводу эмиссионных и эквайринговых программ 15 банков из процессингового центра «Банка Москвы
|18.03.2016
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«Банк Москвы» реализовал в банкоматах новые возможности для оплаты услуг в Подмосковье
У клиентов «Банка Москвы» появилась возможность оплаты коммунальных услуг Московского областного единого
|26.02.2016
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«Банк Москвы» установил более 70 банкоматов в московском метрополитене
«Банк Москвы» установил 76 банкоматов в вестибюлях станций московского метрополитена. Планируе
|09.02.2016
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«Банк Москвы» внедрил технологию прямого пополнения транспортных карт для владельцев смартфонов на базе Windows Phone
В рамках развития продукта «Мой проездной» Банк Москвы выпустил приложение для смартфонов с операционной системой Windows Phone. Функцио
|11.01.2016
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«Банк Москвы» упростил процесс подтверждения финансовых операций в «Мобильном банке»
«Банк Москвы» выпустил обновление приложения «Мобильный банк». Основным результатом изменений
|25.12.2015
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«Банк Москвы» и Департамент ИТ Москвы выпустили более 13 млн социальных карт москвича
тежей PayPass) банк эмитировал более 2,3 млн карт, сообщили CNews в «Банке Москвы» «Два года назад “Банк Москвы” совместно с партнерами обеспечил выпуск социальной карты москвича на новой совре
|20.11.2015
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«Банк Москвы» расширил функционал банкоматов
«Банк Москвы» внедрил ряд новых сервисов в банкоматах, которые направлены на расширение функци
|08.10.2015
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В банкоматах «Банка Москвы» теперь можно открыть и пополнить вклад
У клиентов «Банка Москвы» появилась возможность открывать и пополнять вклады в устройствах самообслуживан
|22.09.2015
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«Банк Москвы» выпустил обновление «Мобильного банка» для iOS и Android
«Банк Москвы» выпустил обновление приложения «Мобильный банк» для платформ iOS и Android. Об э
|21.08.2015
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«Банк Москвы» полностью обновил интерфейс банкоматов
«Банк Москвы» полностью обновил интерфейс своих банкоматов. Об этом CNews сообщили в группе ВТ
|07.08.2015
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«Банк Москвы» увеличил лимиты по суммам переводов в приложении «Мобильный банк»
«Банк Москвы» увеличил лимиты в приложении «Мобильный банк» на переводы по картам, а также лим
|21.07.2015
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«Банк Москвы» обновил «Мобильный банк» для iOS и Android
«Банк Москвы» выпустил обновление приложения «Мобильный банк» для платформ iOS и Android. Об э
|17.07.2015
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В мобильном приложении «Квартплата «Банка Москвы» можно оплатить ЖКУ без комиссии
В период до 31 августа 2015 г. в мобильном приложении «Банка Москвы» «Квартплата» жители столицы могут оплатить жилищно-коммунальные услуги по картам Visa и MasterCard любых российских банков без комиссии. Об этом говорится в заявлении «Банка Мо
|03.07.2015
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«Банк Москвы» реализовал возможность перевода накопительной пенсии в ВТБ Пенсионный фонд с использованием ЭП
C июля 2015 г. перевести накопительную пенсию в НПФ ВТБ Пенсионный фонд можно во всех отделениях «Банка Москвы» с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, сэкономив, та
|30.06.2015
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«Банк Москвы» запустил систему электронного документооборота в «Интернет-банкинге» для корпоративных клиентов
«Банк Москвы» объявил о запуске нового сервиса для юридических лиц и индивидуальных предприним
|29.06.2015
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Зарегистрироваться на портале gosuslugi.ru можно через «Банк Москвы»
«Банк Москвы» запустил сервис регистрации на Едином портале государственных услуг в московских
|08.06.2015
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«Банк Москвы» и Департамент социальной защиты населения Москвы представили электронное приложение «Социальный помощник»
«Банк Москвы» принимает участие в проекте Департамента социальной защиты населения города Моск
|03.06.2015
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«Автелком» создаст комплекс инженерной инфраструктуры для «Банка Москвы»
омпания «Автелком», предоставляющая комплексные услуги в области системной интеграции, снабжении и строительстве, подписала прямой контракт на создание структурированной кабельной системы для офисов «Банка Москвы». Об этом CNews сообщили в «Автелкоме». Компания выступит одним из подрядчиков по организации инфраструктуры рабочих мест сотрудников. В ходе проектов в отделениях банка специалист
|13.05.2015
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«Банк Москвы» обновил приложение «Переводы» для Android и iOS
«Банк Москвы» обновил мобильное приложение «Переводы». Как говорится в заявлении банка, в ново
|13.05.2015
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«Банк Москвы» запустил новый сервис дистанционного обслуживания для корпоративных клиентов
«Банк Москвы» запустил новый сервис для корпоративных клиентов — «Банк-Клиент PC-банкинг». Как
|30.04.2015
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«Банк Москвы» выпустил мобильный банк для корпоративных клиентов на базе Android
владельцам планшетных компьютеров на базе операционной системы Android. Как говорится в заявлении «Банка Москвы», функционально Android-приложение аналогично реализованным ранее приложениям дл
|28.04.2015
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«Инфосистемы Джет» обеспечили защиту сервисов ДБО «Банка Москвы» от мошенничества
«Банк Москвы» и компания «Инфосистемы Джет» запустили в работу систему борьбы с мошенничеством
|09.04.2015
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Банк Москвы научил Android-смартфоны с NFC пополнять «Тройку»
квы («Кошелек», «Переводы», «Квартплата») не придется заново регистрировать свои банковские карты. «Банк Москвы исторически поддерживает городские сервисы. Новое приложение, используя возможнос
|01.04.2015
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«Банк Москвы» интегрировал «Интернет Банк-Клиент» с системой «1С:Бухгалтерия»
«Банк Москвы» расширил продуктовую линейку транзакционных продуктов и запустил новую услугу «И
|31.03.2015
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«Банк Москвы» подключился к НСПК
27 марта 2015 г. «Банк Москвы», в соответствии с требованиями законодательства РФ, подключился к операционному
|19.02.2015
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«Банк Москвы» расширил список услуг для оплаты в «БМmobile» и «Мобильном банке»
«Банк Москвы» расширил список поставщиков, услуги которых можно оплатить через мобильные прило
|12.02.2015
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«Банк Москвы» подтвердил соответствие своих платежных систем стандартам PCI DSS
«Банк Москвы» и компания «Инфосистемы Джет» завершили ресертификацию платежных систем банка и
|11.02.2015
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«Банк Москвы» автоматизировал управление правами доступа к информационным ресурсам на платформе Oracle
лесский, начальник управления информационной безопасности Департамента по обеспечению безопасности «Банка Москвы». — Нам было важно сократить объем бумажной работы по согласованию и время на пр
|23.01.2015
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«Банк Москвы» выпустил приложение для переводов с карты на карту в сети «ВКонтакте»
«Банк Москвы» выпустил приложение «Переводы» для социальной сети «ВКонтакте», которое позволяе
|22.01.2015
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«Банк Москвы» запустил мобильный банк для корпоративных клиентов
«Банк Москвы» запустил БМbusiness Lite — мобильный банк для корпоративных клиентов. Сервис в д
|21.01.2015
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ТТК предоставил цифровой канал связи «Банку Москвы»
Компания ТТК сообщила о предоставлении телекоммуникационных услуг Хабаровскому филиалу «Банка Москвы». В рамках договора, макрорегиональный филиал «Дальний Восток» компании ТТК (ТТК
|08.12.2014
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Банк Москвы призывает чиновников дать определение отечественному ПО
На CNews FORUM 2014 член правления Банка Москвы Сергей Меднов в разговоре с CNews сообщил, что банк Москвы активно рассматривает варианты импортозамещения и эти проекты уже начались, несмо
|26.11.2014
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«1С-Рарус» и «Банк Москвы» разработали решение для передачи в банк данных в рамках зарплатных проектов
Клиенты «Банка Москвы», использующие в работе программные продукты на платформе «1С:Предприятие», сего
|30.09.2014
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CyberPlat упростил платежи за сотовую связь для клиентов «Банка Москвы»
Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и «Банк Москвы» предложили клиентам услугу автоматического пополнения счетов мобильных телефонов
|23.09.2014
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Bell Integrator расширил функциональность АБС «Банка Москвы»
ый интегратор, объявила о развитии функциональности автоматизированной банковской системы «М-Банк» «Банка Москвы». Как сообщили CNews в Bell Integrator, целью проекта стало повышение качества а
|19.09.2014
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Tegrus построила инженерную инфраструктуру для новых и действующих офисов «Банка Москвы»
уктур новых и действующих офисов «Банка Москвы». Об этом CNews сообщили в Tegrus. В своем развитии «Банк Москвы» делает особый акцент на инновационные, высокотехнологичные продукты и сервисы. В
|18.09.2014
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РДТЕХ создал хранилище электронных образов документов для «Банка Москвы»
Компания РДТЕХ и «Банк Москвы» завершили проект по созданию автоматизированной системы «Электронное Хранилище О
|08.08.2014
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«Банк Москвы» выпустил для банков-партнеров миллион платежных карт
платежными системами по реализации новых карточных проектов, рассказали в банке. С начала 2014 г. «Банк Москвы» подключил к процессингу семь новых банков, в том числе с построением межхостовог
|02.07.2014
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«Банк Москвы» выпустил мобильное приложение для оплаты коммунальных услуг
«Банк Москвы» объявил о выпуске мобильного приложения «Квартплата» для жителей столицы, призва
|18.06.2014
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Карты «Банка Москвы» будут обслуживаться платежной системой ПРО100
«Банк Москвы» заключил с «УЭК» соглашение о построении межхостового соединения, благодаря чему
ВТБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Меднов Сергей 124 53
|Гуральников Сергей 164 40
|Мацоцкий Сергей 180 36
|Леушев Андрей 75 36
|Строкович Антон 53 31
|Шадаев Максут 1210 30
|Патрин Максим 32 29
|Прохоров Фёдор 83 28
|Шевченко Владимир 153 27
|Кравченко Константин 101 27
|Бетсис Павел 101 25
|Козырев Алексей 328 24
|Халяпин Сергей 96 23
|Шестаков Александр 40 23
|Хрусталев Александр 33 22
|Скачков Юрий 52 20
|Козлов Михаил 182 20
|Пиляр Елена 24 20
|Сафронов Юрий 68 20
|Садовенко Илья 65 18
|Богачев Игорь 183 18
|Бойко Елена 152 17
|Попов Алексей 339 17
|Громов Иван 102 17
|Широких Алексей 72 17
|Пирогов Алексей 29 17
|Реймер Денис 54 16
|Ермолаев Артем 379 16
|Коротнев Константин 35 16
|Подкопаев Олег 30 16
|Дегтярев Алексей 58 16
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 16
|Натрусов Артем 313 15
|Лысенко Эдуард 317 15
|Асратян Петр 36 15
|Левиков Антон 69 15
|Херсонцев Алексей 93 15
|Скородумов Анатолий 65 14
|Серова Елена 320 14
|Окулесский Василий 26 14
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