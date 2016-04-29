ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк

«МультиКарта» перевела 15 банков из процессингового центра «Банка Москвы» на собственные мощности В рамках интеграции «Банка Москвы» в состав банка ВТБ процессинговая компания «МультиКарта» завершила проект по переводу эмиссионных и эквайринговых программ 15 банков из процессингового центра «Банка Москвы

«Банк Москвы» реализовал в банкоматах новые возможности для оплаты услуг в Подмосковье У клиентов «Банка Москвы» появилась возможность оплаты коммунальных услуг Московского областного единого

«Банк Москвы» установил более 70 банкоматов в московском метрополитене «Банк Москвы» установил 76 банкоматов в вестибюлях станций московского метрополитена. Планируе

«Банк Москвы» внедрил технологию прямого пополнения транспортных карт для владельцев смартфонов на базе Windows Phone В рамках развития продукта «Мой проездной» Банк Москвы выпустил приложение для смартфонов с операционной системой Windows Phone. Функцио

«Банк Москвы» упростил процесс подтверждения финансовых операций в «Мобильном банке» «Банк Москвы» выпустил обновление приложения «Мобильный банк». Основным результатом изменений

«Банк Москвы» и Департамент ИТ Москвы выпустили более 13 млн социальных карт москвича тежей PayPass) банк эмитировал более 2,3 млн карт, сообщили CNews в «Банке Москвы» «Два года назад “Банк Москвы” совместно с партнерами обеспечил выпуск социальной карты москвича на новой совре

«Банк Москвы» расширил функционал банкоматов «Банк Москвы» внедрил ряд новых сервисов в банкоматах, которые направлены на расширение функци

В банкоматах «Банка Москвы» теперь можно открыть и пополнить вклад У клиентов «Банка Москвы» появилась возможность открывать и пополнять вклады в устройствах самообслуживан

«Банк Москвы» выпустил обновление «Мобильного банка» для iOS и Android «Банк Москвы» выпустил обновление приложения «Мобильный банк» для платформ iOS и Android. Об э

«Банк Москвы» полностью обновил интерфейс банкоматов «Банк Москвы» полностью обновил интерфейс своих банкоматов. Об этом CNews сообщили в группе ВТ

«Банк Москвы» увеличил лимиты по суммам переводов в приложении «Мобильный банк» «Банк Москвы» увеличил лимиты в приложении «Мобильный банк» на переводы по картам, а также лим

«Банк Москвы» обновил «Мобильный банк» для iOS и Android «Банк Москвы» выпустил обновление приложения «Мобильный банк» для платформ iOS и Android. Об э

В мобильном приложении «Квартплата «Банка Москвы» можно оплатить ЖКУ без комиссии В период до 31 августа 2015 г. в мобильном приложении «Банка Москвы» «Квартплата» жители столицы могут оплатить жилищно-коммунальные услуги по картам Visa и MasterCard любых российских банков без комиссии. Об этом говорится в заявлении «Банка Мо

«Банк Москвы» реализовал возможность перевода накопительной пенсии в ВТБ Пенсионный фонд с использованием ЭП C июля 2015 г. перевести накопительную пенсию в НПФ ВТБ Пенсионный фонд можно во всех отделениях «Банка Москвы» с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, сэкономив, та

«Банк Москвы» запустил систему электронного документооборота в «Интернет-банкинге» для корпоративных клиентов «Банк Москвы» объявил о запуске нового сервиса для юридических лиц и индивидуальных предприним

Зарегистрироваться на портале gosuslugi.ru можно через «Банк Москвы» «Банк Москвы» запустил сервис регистрации на Едином портале государственных услуг в московских

«Банк Москвы» и Департамент социальной защиты населения Москвы представили электронное приложение «Социальный помощник» «Банк Москвы» принимает участие в проекте Департамента социальной защиты населения города Моск

«Автелком» создаст комплекс инженерной инфраструктуры для «Банка Москвы» омпания «Автелком», предоставляющая комплексные услуги в области системной интеграции, снабжении и строительстве, подписала прямой контракт на создание структурированной кабельной системы для офисов «Банка Москвы». Об этом CNews сообщили в «Автелкоме». Компания выступит одним из подрядчиков по организации инфраструктуры рабочих мест сотрудников. В ходе проектов в отделениях банка специалист

«Банк Москвы» обновил приложение «Переводы» для Android и iOS «Банк Москвы» обновил мобильное приложение «Переводы». Как говорится в заявлении банка, в ново

«Банк Москвы» запустил новый сервис дистанционного обслуживания для корпоративных клиентов «Банк Москвы» запустил новый сервис для корпоративных клиентов — «Банк-Клиент PC-банкинг». Как

«Банк Москвы» выпустил мобильный банк для корпоративных клиентов на базе Android владельцам планшетных компьютеров на базе операционной системы Android. Как говорится в заявлении «Банка Москвы», функционально Android-приложение аналогично реализованным ранее приложениям дл

«Инфосистемы Джет» обеспечили защиту сервисов ДБО «Банка Москвы» от мошенничества «Банк Москвы» и компания «Инфосистемы Джет» запустили в работу систему борьбы с мошенничеством

Банк Москвы научил Android-смартфоны с NFC пополнять «Тройку» квы («Кошелек», «Переводы», «Квартплата») не придется заново регистрировать свои банковские карты. «Банк Москвы исторически поддерживает городские сервисы. Новое приложение, используя возможнос

«Банк Москвы» интегрировал «Интернет Банк-Клиент» с системой «1С:Бухгалтерия» «Банк Москвы» расширил продуктовую линейку транзакционных продуктов и запустил новую услугу «И

«Банк Москвы» подключился к НСПК 27 марта 2015 г. «Банк Москвы», в соответствии с требованиями законодательства РФ, подключился к операционному

«Банк Москвы» расширил список услуг для оплаты в «БМmobile» и «Мобильном банке» «Банк Москвы» расширил список поставщиков, услуги которых можно оплатить через мобильные прило

«Банк Москвы» подтвердил соответствие своих платежных систем стандартам PCI DSS «Банк Москвы» и компания «Инфосистемы Джет» завершили ресертификацию платежных систем банка и

«Банк Москвы» автоматизировал управление правами доступа к информационным ресурсам на платформе Oracle лесский, начальник управления информационной безопасности Департамента по обеспечению безопасности «Банка Москвы». — Нам было важно сократить объем бумажной работы по согласованию и время на пр

«Банк Москвы» выпустил приложение для переводов с карты на карту в сети «ВКонтакте» «Банк Москвы» выпустил приложение «Переводы» для социальной сети «ВКонтакте», которое позволяе

«Банк Москвы» запустил мобильный банк для корпоративных клиентов «Банк Москвы» запустил БМbusiness Lite — мобильный банк для корпоративных клиентов. Сервис в д

ТТК предоставил цифровой канал связи «Банку Москвы» Компания ТТК сообщила о предоставлении телекоммуникационных услуг Хабаровскому филиалу «Банка Москвы». В рамках договора, макрорегиональный филиал «Дальний Восток» компании ТТК (ТТК

Банк Москвы призывает чиновников дать определение отечественному ПО На CNews FORUM 2014 член правления Банка Москвы Сергей Меднов в разговоре с CNews сообщил, что банк Москвы активно рассматривает варианты импортозамещения и эти проекты уже начались, несмо

«1С-Рарус» и «Банк Москвы» разработали решение для передачи в банк данных в рамках зарплатных проектов Клиенты «Банка Москвы», использующие в работе программные продукты на платформе «1С:Предприятие», сего

CyberPlat упростил платежи за сотовую связь для клиентов «Банка Москвы» Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и «Банк Москвы» предложили клиентам услугу автоматического пополнения счетов мобильных телефонов

Bell Integrator расширил функциональность АБС «Банка Москвы» ый интегратор, объявила о развитии функциональности автоматизированной банковской системы «М-Банк» «Банка Москвы». Как сообщили CNews в Bell Integrator, целью проекта стало повышение качества а

Tegrus построила инженерную инфраструктуру для новых и действующих офисов «Банка Москвы» уктур новых и действующих офисов «Банка Москвы». Об этом CNews сообщили в Tegrus. В своем развитии «Банк Москвы» делает особый акцент на инновационные, высокотехнологичные продукты и сервисы. В

РДТЕХ создал хранилище электронных образов документов для «Банка Москвы» Компания РДТЕХ и «Банк Москвы» завершили проект по созданию автоматизированной системы «Электронное Хранилище О

«Банк Москвы» выпустил для банков-партнеров миллион платежных карт платежными системами по реализации новых карточных проектов, рассказали в банке. С начала 2014 г. «Банк Москвы» подключил к процессингу семь новых банков, в том числе с построением межхостовог

«Банк Москвы» выпустил мобильное приложение для оплаты коммунальных услуг «Банк Москвы» объявил о выпуске мобильного приложения «Квартплата» для жителей столицы, призва