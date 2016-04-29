ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк

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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 134 дела, на cумму 155 511 247 838 ₽*

Судебные дела (134) на сумму 155 511 247 838 ₽*
в качестве истца (73) на сумму 69 000 405 679 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 519 500 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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29.04.2016 «МультиКарта» перевела 15 банков из процессингового центра «Банка Москвы» на собственные мощности

В рамках интеграции «Банка Москвы» в состав банка ВТБ процессинговая компания «МультиКарта» завершила проект по переводу эмиссионных и эквайринговых программ 15 банков из процессингового центра «Банка Москвы
18.03.2016 «Банк Москвы» реализовал в банкоматах новые возможности для оплаты услуг в Подмосковье

У клиентов «Банка Москвы» появилась возможность оплаты коммунальных услуг Московского областного единого

26.02.2016 «Банк Москвы» установил более 70 банкоматов в московском метрополитене

«Банк Москвы» установил 76 банкоматов в вестибюлях станций московского метрополитена. Планируе
09.02.2016 «Банк Москвы» внедрил технологию прямого пополнения транспортных карт для владельцев смартфонов на базе Windows Phone

В рамках развития продукта «Мой проездной» Банк Москвы выпустил приложение для смартфонов с операционной системой Windows Phone. Функцио
11.01.2016 «Банк Москвы» упростил процесс подтверждения финансовых операций в «Мобильном банке»

«Банк Москвы» выпустил обновление приложения «Мобильный банк». Основным результатом изменений

25.12.2015 «Банк Москвы» и Департамент ИТ Москвы выпустили более 13 млн социальных карт москвича

тежей PayPass) банк эмитировал более 2,3 млн карт, сообщили CNews в «Банке Москвы» «Два года назад “Банк Москвы” совместно с партнерами обеспечил выпуск социальной карты москвича на новой совре
20.11.2015 «Банк Москвы» расширил функционал банкоматов

«Банк Москвы» внедрил ряд новых сервисов в банкоматах, которые направлены на расширение функци
08.10.2015 В банкоматах «Банка Москвы» теперь можно открыть и пополнить вклад

У клиентов «Банка Москвы» появилась возможность открывать и пополнять вклады в устройствах самообслуживан
22.09.2015 «Банк Москвы» выпустил обновление «Мобильного банка» для iOS и Android

«Банк Москвы» выпустил обновление приложения «Мобильный банк» для платформ iOS и Android. Об э
21.08.2015 «Банк Москвы» полностью обновил интерфейс банкоматов

«Банк Москвы» полностью обновил интерфейс своих банкоматов. Об этом CNews сообщили в группе ВТ
07.08.2015 «Банк Москвы» увеличил лимиты по суммам переводов в приложении «Мобильный банк»

«Банк Москвы» увеличил лимиты в приложении «Мобильный банк» на переводы по картам, а также лим
21.07.2015 «Банк Москвы» обновил «Мобильный банк» для iOS и Android

«Банк Москвы» выпустил обновление приложения «Мобильный банк» для платформ iOS и Android. Об э
17.07.2015 В мобильном приложении «Квартплата «Банка Москвы» можно оплатить ЖКУ без комиссии

В период до 31 августа 2015 г. в мобильном приложении «Банка Москвы» «Квартплата» жители столицы могут оплатить жилищно-коммунальные услуги по картам Visa и MasterCard любых российских банков без комиссии. Об этом говорится в заявлении «Банка Мо
03.07.2015 «Банк Москвы» реализовал возможность перевода накопительной пенсии в ВТБ Пенсионный фонд с использованием ЭП

C июля 2015 г. перевести накопительную пенсию в НПФ ВТБ Пенсионный фонд можно во всех отделениях «Банка Москвы» с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, сэкономив, та
30.06.2015 «Банк Москвы» запустил систему электронного документооборота в «Интернет-банкинге» для корпоративных клиентов

«Банк Москвы» объявил о запуске нового сервиса для юридических лиц и индивидуальных предприним
29.06.2015 Зарегистрироваться на портале gosuslugi.ru можно через «Банк Москвы»

«Банк Москвы» запустил сервис регистрации на Едином портале государственных услуг в московских
08.06.2015 «Банк Москвы» и Департамент социальной защиты населения Москвы представили электронное приложение «Социальный помощник»

«Банк Москвы» принимает участие в проекте Департамента социальной защиты населения города Моск
03.06.2015 «Автелком» создаст комплекс инженерной инфраструктуры для «Банка Москвы»

омпания «Автелком», предоставляющая комплексные услуги в области системной интеграции, снабжении и строительстве, подписала прямой контракт на создание структурированной кабельной системы для офисов «Банка Москвы». Об этом CNews сообщили в «Автелкоме». Компания выступит одним из подрядчиков по организации инфраструктуры рабочих мест сотрудников. В ходе проектов в отделениях банка специалист
13.05.2015 «Банк Москвы» обновил приложение «Переводы» для Android и iOS

«Банк Москвы» обновил мобильное приложение «Переводы». Как говорится в заявлении банка, в ново
13.05.2015 «Банк Москвы» запустил новый сервис дистанционного обслуживания для корпоративных клиентов

«Банк Москвы» запустил новый сервис для корпоративных клиентов — «Банк-Клиент PC-банкинг». Как
30.04.2015 «Банк Москвы» выпустил мобильный банк для корпоративных клиентов на базе Android

владельцам планшетных компьютеров на базе операционной системы Android. Как говорится в заявлении «Банка Москвы», функционально Android-приложение аналогично реализованным ранее приложениям дл
28.04.2015 «Инфосистемы Джет» обеспечили защиту сервисов ДБО «Банка Москвы» от мошенничества

«Банк Москвы» и компания «Инфосистемы Джет» запустили в работу систему борьбы с мошенничеством
09.04.2015 Банк Москвы научил Android-смартфоны с NFC пополнять «Тройку»

квы («Кошелек», «Переводы», «Квартплата») не придется заново регистрировать свои банковские карты. «Банк Москвы исторически поддерживает городские сервисы. Новое приложение, используя возможнос
01.04.2015 «Банк Москвы» интегрировал «Интернет Банк-Клиент» с системой «1С:Бухгалтерия»

«Банк Москвы» расширил продуктовую линейку транзакционных продуктов и запустил новую услугу «И
31.03.2015 «Банк Москвы» подключился к НСПК

27 марта 2015 г. «Банк Москвы», в соответствии с требованиями законодательства РФ, подключился к операционному

19.02.2015 «Банк Москвы» расширил список услуг для оплаты в «БМmobile» и «Мобильном банке»

«Банк Москвы» расширил список поставщиков, услуги которых можно оплатить через мобильные прило
12.02.2015 «Банк Москвы» подтвердил соответствие своих платежных систем стандартам PCI DSS

«Банк Москвы» и компания «Инфосистемы Джет» завершили ресертификацию платежных систем банка и

11.02.2015 «Банк Москвы» автоматизировал управление правами доступа к информационным ресурсам на платформе Oracle

лесский, начальник управления информационной безопасности Департамента по обеспечению безопасности «Банка Москвы». — Нам было важно сократить объем бумажной работы по согласованию и время на пр
23.01.2015 «Банк Москвы» выпустил приложение для переводов с карты на карту в сети «ВКонтакте»

«Банк Москвы» выпустил приложение «Переводы» для социальной сети «ВКонтакте», которое позволяе
22.01.2015 «Банк Москвы» запустил мобильный банк для корпоративных клиентов

«Банк Москвы» запустил БМbusiness Lite — мобильный банк для корпоративных клиентов. Сервис в д
21.01.2015 ТТК предоставил цифровой канал связи «Банку Москвы»

Компания ТТК сообщила о предоставлении телекоммуникационных услуг Хабаровскому филиалу «Банка Москвы». В рамках договора, макрорегиональный филиал «Дальний Восток» компании ТТК (ТТК
08.12.2014 Банк Москвы призывает чиновников дать определение отечественному ПО

На CNews FORUM 2014 член правления Банка Москвы Сергей Меднов в разговоре с CNews сообщил, что банк Москвы активно рассматривает варианты импортозамещения и эти проекты уже начались, несмо
26.11.2014 «1С-Рарус» и «Банк Москвы» разработали решение для передачи в банк данных в рамках зарплатных проектов

Клиенты «Банка Москвы», использующие в работе программные продукты на платформе «1С:Предприятие», сего
30.09.2014 CyberPlat упростил платежи за сотовую связь для клиентов «Банка Москвы»

Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и «Банк Москвы» предложили клиентам услугу автоматического пополнения счетов мобильных телефонов
23.09.2014 Bell Integrator расширил функциональность АБС «Банка Москвы»

ый интегратор, объявила о развитии функциональности автоматизированной банковской системы «М-Банк» «Банка Москвы». Как сообщили CNews в Bell Integrator, целью проекта стало повышение качества а
19.09.2014 Tegrus построила инженерную инфраструктуру для новых и действующих офисов «Банка Москвы»

уктур новых и действующих офисов «Банка Москвы». Об этом CNews сообщили в Tegrus. В своем развитии «Банк Москвы» делает особый акцент на инновационные, высокотехнологичные продукты и сервисы. В
18.09.2014 РДТЕХ создал хранилище электронных образов документов для «Банка Москвы»

Компания РДТЕХ и «Банк Москвы» завершили проект по созданию автоматизированной системы «Электронное Хранилище О
08.08.2014 «Банк Москвы» выпустил для банков-партнеров миллион платежных карт

платежными системами по реализации новых карточных проектов, рассказали в банке. С начала 2014 г. «Банк Москвы» подключил к процессингу семь новых банков, в том числе с построением межхостовог
02.07.2014 «Банк Москвы» выпустил мобильное приложение для оплаты коммунальных услуг

«Банк Москвы» объявил о выпуске мобильного приложения «Квартплата» для жителей столицы, призва
18.06.2014 Карты «Банка Москвы» будут обслуживаться платежной системой ПРО100

«Банк Москвы» заключил с «УЭК» соглашение о построении межхостового соединения, благодаря чему

Публикаций - 487, упоминаний - 750

ВТБ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 59
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 59
Ростелеком 10948 56
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 45
Microsoft Corporation 25775 43
Oracle Corporation 7074 36
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 34
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 31
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 29
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 27
МегаФон 10742 26
Ростелеком - Связьинвест 1719 26
Citrix Systems 868 24
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 22
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 21
IBM - International Business Machines Corp 9699 20
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 20
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 20
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 20
Крок - Croc 1964 19
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 19
Развитие Бизнеса / Ру 81 18
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 18
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 17
Webmoney - Вебмани.Ру 547 17
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 16
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 15
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 15
Instabank - Инстабанк 24 15
Diasoft - Диасофт 1144 14
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 14
SAS Institute 1082 13
РТИ 155 13
АйТи 1519 13
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 13
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 13
VK - Mail.ru Group 3602 12
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 12
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 113
Альфа-Банк 1979 89
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 86
ПСБ - Промсвязьбанк 963 69
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 67
ВТБ - ВТБ24 671 65
ГПБ - Газпромбанк 1273 56
Visa International 1993 56
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 51
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 45
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 43
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 42
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 39
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 36
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 36
Роснефть НК - нефтяная компания 562 32
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 31
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 31
Газпром нефть 725 31
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 30
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 30
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 25
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 25
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 24
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 24
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 23
Пробизнесбанк АКБ 135 23
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 23
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 22
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 21
МКБ - Московский кредитный банк 657 20
Русский стандарт Банк 509 20
Mary Kay - Мэри Кэй 104 19
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 19
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 17
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 17
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 17
Ак Барс Банк 283 16
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 16
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 15
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 36
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 24
Google Android 15244 22
Apple iOS 8583 13
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 13
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 13
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 13
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 10
Apple - App Store 3109 10
Microsoft Windows 2000 8678 10
Московская Биржа - ММВБ-РТС-Телекоммуникации 15 9
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Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 9
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Microsoft Windows 16882 8
Apple iPhone 6 4861 8
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 7
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 6
Инверсия - Банк XXI - Банк 21 век ЦАБС - централизованная автоматизированная банковская система 90 6
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - БМmobile 5 5
Apple iPad 4012 5
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 5
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 5
InfoWatch - HandySolutions - HandyBank - Хэндибанк 91 5
Linux OS 11533 4
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 4
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 4
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 4
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 53 4
Связной-Клуб - Программа лояльности 25 4
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 4
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 58 4
Visa Electron 63 4
Меднов Сергей 124 53
Гуральников Сергей 164 40
Мацоцкий Сергей 180 36
Леушев Андрей 75 36
Строкович Антон 53 31
Шадаев Максут 1210 30
Патрин Максим 32 29
Прохоров Фёдор 83 28
Шевченко Владимир 153 27
Кравченко Константин 101 27
Бетсис Павел 101 25
Козырев Алексей 328 24
Халяпин Сергей 96 23
Шестаков Александр 40 23
Хрусталев Александр 33 22
Скачков Юрий 52 20
Козлов Михаил 182 20
Пиляр Елена 24 20
Сафронов Юрий 68 20
Садовенко Илья 65 18
Богачев Игорь 183 18
Бойко Елена 152 17
Попов Алексей 339 17
Громов Иван 102 17
Широких Алексей 72 17
Пирогов Алексей 29 17
Реймер Денис 54 16
Ермолаев Артем 379 16
Коротнев Константин 35 16
Подкопаев Олег 30 16
Дегтярев Алексей 58 16
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 16
Натрусов Артем 313 15
Лысенко Эдуард 317 15
Асратян Петр 36 15
Левиков Антон 69 15
Херсонцев Алексей 93 15
Скородумов Анатолий 65 14
Серова Елена 320 14
Окулесский Василий 26 14
Россия - РФ - Российская федерация 166168 350
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 288
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 68
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 61
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 58
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 51
Европа 24964 33
Украина 7928 18
Казахстан - Республика 6048 17
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 17
Европа Восточная 3138 16
Россия - УФО - Челябинская область 1512 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 13
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 12
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 12
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 11
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 11
Азия - Азиатский регион 5920 10
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
Индия - Bharat 5870 8
Россия - СФО - Новосибирск 4876 8
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 8
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Япония 13807 6
Беларусь - Белоруссия 6289 6
Америка - Американский регион 2206 6
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Южная Корея - Республика 7052 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 392
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 147
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 124
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 67
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 65
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 47
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 44
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 40
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 37
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 36
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 33
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 30
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 28
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 26
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 25
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 24
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 22
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 21
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 21
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 21
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 20
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 19
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 19
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 19
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 18
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 18
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 17
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 16
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 16
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 16
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 15
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 14
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 13
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 281 12
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 11
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 11
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 44
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 10
Bloomberg 1627 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
Известия ИД 770 3
ТАСС Телеком 38 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
Ведомости 1466 2
NYT - The New York Times 1100 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
Rambler Group - Секрет фирмы 39 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
РИА Новости 1033 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
N+1 - Издание 188 1
Эксперт ГК 26 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Roem.ru - Роем.ру 49 1
Network World 31 1
InformationWeek 241 1
Silicon.com 364 1
РБК ТВ - телеканал 83 1
Intelligent Enterprise 27 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 65
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 14
IDC - International Data Corporation 4975 8
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 7
Gartner - Гартнер 3658 6
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 4
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 3
Wainhouse Research 40 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
Рустелеком ТК 305 2
MasterCard - Mobile Payments Study 17 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
StartupIndex - Стартап Индекс 6 1
Celent - Celent Communications 12 1
Juniper Research 131 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
The Nilson Report 6 1
Informa - Ovum - Omdia 156 1
Vanson Bourne 49 1
IDC Russia Cloud Services Market 16 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Javelin Strategy & Research 10 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
comScore 379 1
Mobile Research Group 87 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Davies Hickman Partners 1 1
Aberdeen Group 53 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 8
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 7
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 7
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 5
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 5
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 16 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
РГТЭУ - Российский государственный торгово-экономический университет 14 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 1
ХГУЭП - Хабаровский государственный университет экономики и права 5 1
Субмикрон НИИ 9 1
НГПУ им. К. Минина - Мининский университет - Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина 5 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 15 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
Avaya Online University 6 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
Информзащита Учебный центр 38 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 47
CNews AWARDS - награда 571 38
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 26
CNews APPWards 36 21
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 11
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
День молодёжи - 27 июня 1087 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
CNews ИТ-стратегия 32 2
Oracle AppsForum 24 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
Крок - CROC Cyber Conference 1 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
Apps4All - Международный форум разработчиков 26 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Abbyy Data Capture Forum 4 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
Infobez-Expo - ИнфоБезопасность 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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