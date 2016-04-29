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ВТБ БМ-Банк Россия Банк Москвы ММБ Банк Москвы Московский Муниципальный Банк

ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк


29.04.2016 «МультиКарта» перевела 15 банков из процессингового центра «Банка Москвы» на собственные мощности

В рамках интеграции «Банка Москвы» в состав банка ВТБ процессинговая компания «МультиКарта» завершила проект по переводу эмиссионных и эквайринговых программ 15 банков из процессингового центра «Банка Москвы
18.03.2016 «Банк Москвы» реализовал в банкоматах новые возможности для оплаты услуг в Подмосковье

У клиентов «Банка Москвы» появилась возможность оплаты коммунальных услуг Московского областного единого

26.02.2016 «Банк Москвы» установил более 70 банкоматов в московском метрополитене

«Банк Москвы» установил 76 банкоматов в вестибюлях станций московского метрополитена. Планируе
09.02.2016 «Банк Москвы» внедрил технологию прямого пополнения транспортных карт для владельцев смартфонов на базе Windows Phone

В рамках развития продукта «Мой проездной» Банк Москвы выпустил приложение для смартфонов с операционной системой Windows Phone. Функцио
11.01.2016 «Банк Москвы» упростил процесс подтверждения финансовых операций в «Мобильном банке»

«Банк Москвы» выпустил обновление приложения «Мобильный банк». Основным результатом изменений

25.12.2015 «Банк Москвы» и Департамент ИТ Москвы выпустили более 13 млн социальных карт москвича

тежей PayPass) банк эмитировал более 2,3 млн карт, сообщили CNews в «Банке Москвы» «Два года назад “Банк Москвы” совместно с партнерами обеспечил выпуск социальной карты москвича на новой совре
20.11.2015 «Банк Москвы» расширил функционал банкоматов

«Банк Москвы» внедрил ряд новых сервисов в банкоматах, которые направлены на расширение функци
08.10.2015 В банкоматах «Банка Москвы» теперь можно открыть и пополнить вклад

У клиентов «Банка Москвы» появилась возможность открывать и пополнять вклады в устройствах самообслуживан
22.09.2015 «Банк Москвы» выпустил обновление «Мобильного банка» для iOS и Android

«Банк Москвы» выпустил обновление приложения «Мобильный банк» для платформ iOS и Android. Об э
21.08.2015 «Банк Москвы» полностью обновил интерфейс банкоматов

«Банк Москвы» полностью обновил интерфейс своих банкоматов. Об этом CNews сообщили в группе ВТ
07.08.2015 «Банк Москвы» увеличил лимиты по суммам переводов в приложении «Мобильный банк»

«Банк Москвы» увеличил лимиты в приложении «Мобильный банк» на переводы по картам, а также лим
21.07.2015 «Банк Москвы» обновил «Мобильный банк» для iOS и Android

«Банк Москвы» выпустил обновление приложения «Мобильный банк» для платформ iOS и Android. Об э
17.07.2015 В мобильном приложении «Квартплата «Банка Москвы» можно оплатить ЖКУ без комиссии

В период до 31 августа 2015 г. в мобильном приложении «Банка Москвы» «Квартплата» жители столицы могут оплатить жилищно-коммунальные услуги по картам Visa и MasterCard любых российских банков без комиссии. Об этом говорится в заявлении «Банка Мо
03.07.2015 «Банк Москвы» реализовал возможность перевода накопительной пенсии в ВТБ Пенсионный фонд с использованием ЭП

C июля 2015 г. перевести накопительную пенсию в НПФ ВТБ Пенсионный фонд можно во всех отделениях «Банка Москвы» с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, сэкономив, та
30.06.2015 «Банк Москвы» запустил систему электронного документооборота в «Интернет-банкинге» для корпоративных клиентов

«Банк Москвы» объявил о запуске нового сервиса для юридических лиц и индивидуальных предприним
29.06.2015 Зарегистрироваться на портале gosuslugi.ru можно через «Банк Москвы»

«Банк Москвы» запустил сервис регистрации на Едином портале государственных услуг в московских
08.06.2015 «Банк Москвы» и Департамент социальной защиты населения Москвы представили электронное приложение «Социальный помощник»

«Банк Москвы» принимает участие в проекте Департамента социальной защиты населения города Моск
03.06.2015 «Автелком» создаст комплекс инженерной инфраструктуры для «Банка Москвы»

омпания «Автелком», предоставляющая комплексные услуги в области системной интеграции, снабжении и строительстве, подписала прямой контракт на создание структурированной кабельной системы для офисов «Банка Москвы». Об этом CNews сообщили в «Автелкоме». Компания выступит одним из подрядчиков по организации инфраструктуры рабочих мест сотрудников. В ходе проектов в отделениях банка специалист
13.05.2015 «Банк Москвы» обновил приложение «Переводы» для Android и iOS

«Банк Москвы» обновил мобильное приложение «Переводы». Как говорится в заявлении банка, в ново
13.05.2015 «Банк Москвы» запустил новый сервис дистанционного обслуживания для корпоративных клиентов

«Банк Москвы» запустил новый сервис для корпоративных клиентов — «Банк-Клиент PC-банкинг». Как
30.04.2015 «Банк Москвы» выпустил мобильный банк для корпоративных клиентов на базе Android

владельцам планшетных компьютеров на базе операционной системы Android. Как говорится в заявлении «Банка Москвы», функционально Android-приложение аналогично реализованным ранее приложениям дл
28.04.2015 «Инфосистемы Джет» обеспечили защиту сервисов ДБО «Банка Москвы» от мошенничества

«Банк Москвы» и компания «Инфосистемы Джет» запустили в работу систему борьбы с мошенничеством
09.04.2015 Банк Москвы научил Android-смартфоны с NFC пополнять «Тройку»

квы («Кошелек», «Переводы», «Квартплата») не придется заново регистрировать свои банковские карты. «Банк Москвы исторически поддерживает городские сервисы. Новое приложение, используя возможнос
01.04.2015 «Банк Москвы» интегрировал «Интернет Банк-Клиент» с системой «1С:Бухгалтерия»

«Банк Москвы» расширил продуктовую линейку транзакционных продуктов и запустил новую услугу «И
31.03.2015 «Банк Москвы» подключился к НСПК

27 марта 2015 г. «Банк Москвы», в соответствии с требованиями законодательства РФ, подключился к операционному

19.02.2015 «Банк Москвы» расширил список услуг для оплаты в «БМmobile» и «Мобильном банке»

«Банк Москвы» расширил список поставщиков, услуги которых можно оплатить через мобильные прило
12.02.2015 «Банк Москвы» подтвердил соответствие своих платежных систем стандартам PCI DSS

«Банк Москвы» и компания «Инфосистемы Джет» завершили ресертификацию платежных систем банка и

11.02.2015 «Банк Москвы» автоматизировал управление правами доступа к информационным ресурсам на платформе Oracle

лесский, начальник управления информационной безопасности Департамента по обеспечению безопасности «Банка Москвы». — Нам было важно сократить объем бумажной работы по согласованию и время на пр
23.01.2015 «Банк Москвы» выпустил приложение для переводов с карты на карту в сети «ВКонтакте»

«Банк Москвы» выпустил приложение «Переводы» для социальной сети «ВКонтакте», которое позволяе
22.01.2015 «Банк Москвы» запустил мобильный банк для корпоративных клиентов

«Банк Москвы» запустил БМbusiness Lite — мобильный банк для корпоративных клиентов. Сервис в д
21.01.2015 ТТК предоставил цифровой канал связи «Банку Москвы»

Компания ТТК сообщила о предоставлении телекоммуникационных услуг Хабаровскому филиалу «Банка Москвы». В рамках договора, макрорегиональный филиал «Дальний Восток» компании ТТК (ТТК
08.12.2014 Банк Москвы призывает чиновников дать определение отечественному ПО

На CNews FORUM 2014 член правления Банка Москвы Сергей Меднов в разговоре с CNews сообщил, что банк Москвы активно рассматривает варианты импортозамещения и эти проекты уже начались, несмо
26.11.2014 «1С-Рарус» и «Банк Москвы» разработали решение для передачи в банк данных в рамках зарплатных проектов

Клиенты «Банка Москвы», использующие в работе программные продукты на платформе «1С:Предприятие», сего
30.09.2014 CyberPlat упростил платежи за сотовую связь для клиентов «Банка Москвы»

Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и «Банк Москвы» предложили клиентам услугу автоматического пополнения счетов мобильных телефонов
23.09.2014 Bell Integrator расширил функциональность АБС «Банка Москвы»

ый интегратор, объявила о развитии функциональности автоматизированной банковской системы «М-Банк» «Банка Москвы». Как сообщили CNews в Bell Integrator, целью проекта стало повышение качества а
19.09.2014 Tegrus построила инженерную инфраструктуру для новых и действующих офисов «Банка Москвы»

уктур новых и действующих офисов «Банка Москвы». Об этом CNews сообщили в Tegrus. В своем развитии «Банк Москвы» делает особый акцент на инновационные, высокотехнологичные продукты и сервисы. В
18.09.2014 РДТЕХ создал хранилище электронных образов документов для «Банка Москвы»

Компания РДТЕХ и «Банк Москвы» завершили проект по созданию автоматизированной системы «Электронное Хранилище О
08.08.2014 «Банк Москвы» выпустил для банков-партнеров миллион платежных карт

платежными системами по реализации новых карточных проектов, рассказали в банке. С начала 2014 г. «Банк Москвы» подключил к процессингу семь новых банков, в том числе с построением межхостовог
02.07.2014 «Банк Москвы» выпустил мобильное приложение для оплаты коммунальных услуг

«Банк Москвы» объявил о выпуске мобильного приложения «Квартплата» для жителей столицы, призва
18.06.2014 Карты «Банка Москвы» будут обслуживаться платежной системой ПРО100

«Банк Москвы» заключил с «УЭК» соглашение о построении межхостового соединения, благодаря чему

Публикаций - 484, упоминаний - 746

ВТБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10211 59
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8270 59
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10476 56
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1563 45
Microsoft Corporation 23936 41
Oracle Corporation 6445 35
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1564 34
Ситроникс - Sitronics 1146 31
АФК Система ПАО 1757 29
ABB Group - Asea Brown Boveri 312 27
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7452 26
Ростелеком - Связьинвест 1704 26
Citrix Systems 793 24
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 502 22
BSS - Банк Софт Системс - БСС 562 21
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 20
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1950 20
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 20
Крок - Croc 1750 19
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 199 19
IBM - International Business Machines Corp 9291 19
РТИ Микрон - Micron 1319 18
Webmoney 524 17
Ланит - CleverDATA - КлеверДата 59 16
PwC - PricewaterhouseCoopers 625 16
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1386 15
Instabank - Инстабанк 23 15
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 396 15
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 14
Diasoft - Диасофт 655 14
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 992 14
РТИ 142 13
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 467 13
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 13
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис 545 12
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 12
Роснефть - РН-информ 50 12
VK - Mail.ru Group 3268 12
SAS Institute 931 11
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 327 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6266 112
Альфа-Банк 1650 89
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2553 84
ПСБ - Промсвязьбанк 765 68
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 607 67
ВТБ - ВТБ24 661 65
Visa International 1899 56
ГПБ - Газпромбанк 991 55
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1336 51
Citi - Citibank - Ситибанк 314 47
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 279 45
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 873 42
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1798 39
Лайф ФГ - Финансовая группа 156 36
Роснефть НК - нефтяная компания 494 32
Открытие ФК - Банк Открытие 520 31
Открытие ФК - Бинбанк 193 31
Газпром нефть 533 31
Интеррос - Росбанк АКБ 562 31
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 248 29
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 960 28
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1961 25
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 184 24
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 640 24
Пробизнесбанк АКБ 134 23
ВТБ - ТрансКредитБанк 100 23
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 406 23
ТКБ - ТрансКапиталБанк 85 22
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 21
Русский стандарт Банк 394 20
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 331 20
МКБ - Московский кредитный банк 474 19
Mary Kay - Мэри Кэй 104 19
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 109 19
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 156 17
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 741 17
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 373 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6398 17
Ак Барс Банк 255 16
Новард УК - Novard 72 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4001 51
Федеральное казначейство России 1633 50
Правительство Москвы 2140 30
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2517 25
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1633 25
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2627 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9960 22
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1239 21
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4796 19
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 922 19
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 188 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5452 17
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1236 15
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1631 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1725 11
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 553 10
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 696 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1094 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3188 9
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 736 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2854 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2584 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 724 8
Мосгортранс ГУП 100 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1686 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2082 7
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 31 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 181 6
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 395 5
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 136 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3131 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2476 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 355 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4726 4
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 244 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1089 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3129 4
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 87 3
Президент Российской Федерации 3957 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 163 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 237 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2633 6
Росохотрыболовсоюз - Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов 7 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6166 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 83 2
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1392 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 261 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
TIA - Telecommunications Industry Association 88 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 65 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 14 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
НАИЗ - Национальная ассоциация институтов закупок 7 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56927 164
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Телебанкинг - Remote Banking 3828 102
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27379 83
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18762 66
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21685 63
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 3832 62
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9064 59
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18426 52
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FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2090 51
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14137 50
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Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12010 48
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1749 44
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42407 41
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10494 37
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11484 37
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26984 36
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23013 34
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9938 34
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10669 31
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9697 31
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11390 30
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8518 30
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13876 30
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1045 30
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7790 30
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10547 28
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ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3199 26
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Microsoft Windows 2000 12929 17
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 664 13
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Россия - ПФО - Мордовия Республика 555 12
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Азия - Азиатский регион 5232 10
Россия - СЗФО - Вологодская область 612 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2489 9
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Индия - Bharat 5198 8
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21737 124
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Кредитование - Сrediting - Заём 6225 62
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16033 47
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25558 34
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7064 30
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6315 26
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11494 24
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5349 24
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7278 24
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4190 22
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6821 21
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8778 21
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2661 15
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Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1518 15
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1785 14
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 247 12
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2335 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11064 44
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 10
Коммерсантъ - Издательский дом 1446 4
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Известия ИД 521 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 868 3
Bloomberg 1164 3
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1263 2
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 587 2
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ТАСС - Российское государственное информационное агентство 742 1
Intelligent Enterprise 27 1
РБК ТВ - телеканал 82 1
Silicon.com 364 1
Silicon 511 1
InformationWeek 241 1
Apps4All 26 1
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Network World 32 1
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Ведомости 687 1
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N+1 - Издание 143 1
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 1
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AC&M Consulting - ACM-Consulting 262 1
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Vanson Bourne 48 1
The Nilson Report 6 1
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 358 1
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Juniper Research 511 1
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 59 8
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 257 6
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ТГУ - Томский государственный университет 140 1
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МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 13 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 95 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 144 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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